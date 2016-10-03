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الراحه و المثاليه في غرف النوم الألمانيه

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
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غرفة النوم تعد من أهم غرف المنزل ، لإنها الملاذ الأخير لأي شخص خاصة بعد يوم عمل شاق و مرهق، لذا فمن الضروري تجهيزها بطريقه مثاليه تشتمل على كافة سبل الراحه من سرير ناعم ووثير و خزانه عمليه و كبيره و مرايا رائقه لتنسيق مظهرك اليومي. و بما أننا نتفق على أهمية جمال التصميم و تأثيره على الراحة النفسيه في غرفة النوم، فنحن نوفر عليك عناء البحث الكثير و جلبنا لك مجموعه من غرف النوم الألمانيه، التى ستجد فيها ضالتك المنشوده دون شك.

فمنذ زمن و كلمة صنع في ألمانيا تعبر عن الجوده و المثاليه في أغلب الصناعات المعروفه، و الأمر لا يختلف عندما يتعلق الأمر بعالم الديكورات و التصميم، حيث نجد أن التصميمات الألمانيه تحتوى على الكثير من الإحترافيه في تصميمها و الدقه المتناهيه في التنفيذ النهائي ، و هذا ما سنلمسه في الغرف المعروضه .

1- سقف مبتكر

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects غرفة نوم
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

الإبداع و الإبتكار من أبرز سمات التصميم الألماني، و في هذه الغرفه نجد الإهتمام بالإضاءه و ألوان الحوائط كعوامل رئيسيه و ليس ثانويه، حيث أن إعتماد اللون الأزرق للسقف برسم كبير للقمر مع إضاءة متدليه كالنجوم ،هو الذي حدد الشكل الأخير للغرفه أعطاها شخصيتها المميزه التى تحاكي سحر السماء الصافيه .

2- ثلاثية الأبعاد

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

الغرفة تتمتع بالغموض و العصريه، الغموض  يرجع إلى استخدام الأسود الدرامي في الأرضيات و الجدران،و العصريه  ترجع إلى الإستعانه بورق حائط ثلاثي الأبعاد، واكتمال الأناقه جاء من خلال الخامه المعدنيه اللامعه في التمثال الجانبي.

3- فخامه و ترف

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم فاخره ذات ارتفاع سقف مضاعف ، تطل على الحديقه مباشرةً و تتمتع بقدر كبير من الإضاءه الطبيعيه مع أرضيات من الباركيه بتصميم الزجزاج الذي يغني عن وضع سجاد للغرفه. و الغرفه ملحقة بحمام خاص ذو نمط فريد من طابقين، الطابق العلوي يحتوي على بانيو رائع يطل على غرفة النوم من خلال شرفه بجوانب زجاجيه شفافه و عصريه و يتشارك معها الإضاءه الطبيعيه و المناظر الخلابه.

4- إضاءه مدروسه

Loft Alte Wollgarnfabrik, BERLINRODEO interior concepts GmbH BERLINRODEO interior concepts GmbH غرفة نوم
BERLINRODEO interior concepts GmbH

BERLINRODEO interior concepts GmbH
BERLINRODEO interior concepts GmbH
BERLINRODEO interior concepts GmbH

إضافة بعض اللمسات الشخصيه أو القليل منها فقط في غرفة نومك، يجعلها فريده لا تتكرر،و نرى هنا بعض الإضافات الجريئه التى تعبر شخصية صاحب المنزل،إلى جانب الدقة الألمانيه و المهنيه العاليه في التصميم من خلال اختيار ورق الحائط  وتسليط الإضاءه عليه بطريقه احترافيه.

5- الطاقة الإيجابيه

Hausentwurf Wuppertal, OKAL Haus GmbH OKAL Haus GmbH غرفة نوم
OKAL Haus GmbH

OKAL Haus GmbH
OKAL Haus GmbH
OKAL Haus GmbH

غرفة نوم تشع بالطاقة الإيجابيه عن طريق الإستعانه بالنباتات الخضراء و الديكورات باللون الأصفر الذي يعد أكثر الألوان قدرة على بث الطاقه و التفاؤل في المكان، لذا حرص المصمم على إبقاء بقية الغرفه بألوان حياديه لإفراغ الساحه مما عداه ليقوم بتأثيره الإيجابي.

6- وحدات تخزين ذكيه

Schlafzimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH غرفة نوم
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

الغرفه مصممه بطريقه عمليه شديده، فنرى السرير و قد كشف عن جزء كبير للتخزين في أسفله، يصلح لتخزين الكثير من الأغراض و المقتنيات، كما نرى السلم الخشبي الذي تم استخدامه كشماعة ملابس مبتكره.

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7- مانع للفوضى

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

غرف النوم من أكثر الأماكن المعرضه لحدوث الفوضى بسبب الملابس المبعثره، وهو ما قام الألمان بإيجاد حل له بتصميم غرفة نوم مصحوبه بدولاب سحري كبير في تجويف بداخل الحائط للحول دون إهدار مساحة الغرفه.

8- أحلام سعيده

Sicht- und Sonnenschutz, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil جدران وأرضياتديكورات الجدران
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil

Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil

غرفة رائعه من تصميم peer-steinbach-raumaustattermeister-mit-stil، و روعة التصميم و نعومته هنا ترجع إلى إختيار خامات عالية الرقة و الخفه، مثل ستائر الغرفه من الأورجنزا ، و فراء ناعم و وثير للأرضيات، و مزهرية رائعه باللونين الأبيض و اللبني اللذان يسيطران على ديكورات الغرفه.

9- واحة مثاليه

Reforma de Moderno Atico en Villanueva , Ines Benavides Ines Benavides غرفة نوم
Ines Benavides

Ines Benavides
Ines Benavides
Ines Benavides

ما رأيك بوجود واحه مثاليه من الهدوء بداخل غرفة نومك ،مزودة بفراش مريح و أغطيه باللون البترولي مع خطوط طوليه بنيه تناسب الأعمده الخشبيه التى تزدان بها الغرفه.

10- ألوان زاهيه

Tree rooms apartment “Zatishie” in Elektrostal, Moscow Region, Russia., Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Turquoise
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

تصميم مميز لغرفه النوم بفضل إلإضاءه في تجويف السقف، التى تشبه النجوم ، مع لون فيروزي رقيق في الديكورات مع تخصيص ركن مميز في الغرفه لوضع التلفاز  مع جداريه سوداء تتكامل معه و تعزز أناقة الغرفه.

11- كلاسيكيه حالمه

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

 حاله من الرومانسيه تغمر الغرفه ، بفضل الستائر الناعمه باللون الكريمي و التى تحيط بالسريرالخشبي من جميع الجوانب ، في غرفه مشرقه بالإضاءه الطبيعيه بفضل نافذة الغرفه الكبيره و الأرضيات البيضاء اللامعه.

12- الإسترخاء و السكينه

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura غرفة نوم
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

من قلب الطبيعه النابض تأتي هذه الغرفه المكسيه بالكامل من ألواح الخشب الطبيعي، في سيمتريه مثاليه بين جانبي الغرفه وإضاءه صفراء دافئه ، مما يجعل الغرفه ملاذاً مثاليا للحصول على الإسترخاء و السكينه في آخر اليوم.

للتعرف على كيفية اختيار النباتات المناسبه لتزيين غرفة نومك اضغط هنا 

11 أرضية لشرفة المنزل تناسب الميزانيه
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