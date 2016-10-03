الراحه و المثاليه في غرف النوم الألمانيه

غرفة النوم تعد من أهم غرف المنزل ، لإنها الملاذ الأخير لأي شخص خاصة بعد يوم عمل شاق و مرهق، لذا فمن الضروري تجهيزها بطريقه مثاليه تشتمل على كافة سبل الراحه من سرير ناعم ووثير و خزانه عمليه و كبيره و مرايا رائقه لتنسيق مظهرك اليومي. و بما أننا نتفق على أهمية جمال التصميم و تأثيره على الراحة النفسيه في غرفة النوم، فنحن نوفر عليك عناء البحث الكثير و جلبنا لك مجموعه من غرف النوم الألمانيه، التى ستجد فيها ضالتك المنشوده دون شك.
فمنذ زمن و كلمة صنع في ألمانيا تعبر عن الجوده و المثاليه في أغلب الصناعات المعروفه، و الأمر لا يختلف عندما يتعلق الأمر بعالم الديكورات و التصميم، حيث نجد أن التصميمات الألمانيه تحتوى على الكثير من الإحترافيه في تصميمها و الدقه المتناهيه في التنفيذ النهائي ، و هذا ما سنلمسه في الغرف المعروضه .
الإبداع و الإبتكار من أبرز سمات التصميم الألماني، و في هذه الغرفه نجد الإهتمام بالإضاءه و ألوان الحوائط كعوامل رئيسيه و ليس ثانويه، حيث أن إعتماد اللون الأزرق للسقف برسم كبير للقمر مع إضاءة متدليه كالنجوم ،هو الذي حدد الشكل الأخير للغرفه أعطاها شخصيتها المميزه التى تحاكي سحر السماء الصافيه .
الغرفة تتمتع بالغموض و العصريه، الغموض يرجع إلى استخدام الأسود الدرامي في الأرضيات و الجدران،و العصريه ترجع إلى الإستعانه بورق حائط ثلاثي الأبعاد، واكتمال الأناقه جاء من خلال الخامه المعدنيه اللامعه في التمثال الجانبي.
غرفة نوم فاخره ذات ارتفاع سقف مضاعف ، تطل على الحديقه مباشرةً و تتمتع بقدر كبير من الإضاءه الطبيعيه مع أرضيات من الباركيه بتصميم الزجزاج الذي يغني عن وضع سجاد للغرفه. و الغرفه ملحقة بحمام خاص ذو نمط فريد من طابقين، الطابق العلوي يحتوي على بانيو رائع يطل على غرفة النوم من خلال شرفه بجوانب زجاجيه شفافه و عصريه و يتشارك معها الإضاءه الطبيعيه و المناظر الخلابه.
إضافة بعض اللمسات الشخصيه أو القليل منها فقط في غرفة نومك، يجعلها فريده لا تتكرر،و نرى هنا بعض الإضافات الجريئه التى تعبر شخصية صاحب المنزل،إلى جانب الدقة الألمانيه و المهنيه العاليه في التصميم من خلال اختيار ورق الحائط وتسليط الإضاءه عليه بطريقه احترافيه.
غرفة نوم تشع بالطاقة الإيجابيه عن طريق الإستعانه بالنباتات الخضراء و الديكورات باللون الأصفر الذي يعد أكثر الألوان قدرة على بث الطاقه و التفاؤل في المكان، لذا حرص المصمم على إبقاء بقية الغرفه بألوان حياديه لإفراغ الساحه مما عداه ليقوم بتأثيره الإيجابي.
الغرفه مصممه بطريقه عمليه شديده، فنرى السرير و قد كشف عن جزء كبير للتخزين في أسفله، يصلح لتخزين الكثير من الأغراض و المقتنيات، كما نرى السلم الخشبي الذي تم استخدامه كشماعة ملابس مبتكره.
غرف النوم من أكثر الأماكن المعرضه لحدوث الفوضى بسبب الملابس المبعثره، وهو ما قام الألمان بإيجاد حل له بتصميم غرفة نوم مصحوبه بدولاب سحري كبير في تجويف بداخل الحائط للحول دون إهدار مساحة الغرفه.
غرفة رائعه من تصميم peer-steinbach-raumaustattermeister-mit-stil، و روعة التصميم و نعومته هنا ترجع إلى إختيار خامات عالية الرقة و الخفه، مثل ستائر الغرفه من الأورجنزا ، و فراء ناعم و وثير للأرضيات، و مزهرية رائعه باللونين الأبيض و اللبني اللذان يسيطران على ديكورات الغرفه.
ما رأيك بوجود واحه مثاليه من الهدوء بداخل غرفة نومك ،مزودة بفراش مريح و أغطيه باللون البترولي مع خطوط طوليه بنيه تناسب الأعمده الخشبيه التى تزدان بها الغرفه.
تصميم مميز لغرفه النوم بفضل إلإضاءه في تجويف السقف، التى تشبه النجوم ، مع لون فيروزي رقيق في الديكورات مع تخصيص ركن مميز في الغرفه لوضع التلفاز مع جداريه سوداء تتكامل معه و تعزز أناقة الغرفه.
حاله من الرومانسيه تغمر الغرفه ، بفضل الستائر الناعمه باللون الكريمي و التى تحيط بالسريرالخشبي من جميع الجوانب ، في غرفه مشرقه بالإضاءه الطبيعيه بفضل نافذة الغرفه الكبيره و الأرضيات البيضاء اللامعه.
من قلب الطبيعه النابض تأتي هذه الغرفه المكسيه بالكامل من ألواح الخشب الطبيعي، في سيمتريه مثاليه بين جانبي الغرفه وإضاءه صفراء دافئه ، مما يجعل الغرفه ملاذاً مثاليا للحصول على الإسترخاء و السكينه في آخر اليوم.
للتعرف على كيفية اختيار النباتات المناسبه لتزيين غرفة نومك اضغط هنا