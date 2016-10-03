11 أرضية لشرفة المنزل تناسب الميزانيه

السيراميك من الأرضيات المصنعه من الرمل و السيليكون و الطين الأسود و الأبيض و الكاولين و غيرهم من المواد التى تساهم في إعطاؤه الصلابه و قوة التحمل، و السيراميك بعد صناعته تستخدم مادة الجيلز في إكسابه المظهر اللامع الشبيه بالزجاج ، كما أنها تساعد في مقاومة السيراميك للتآكل و تجعله سهل التنظيف.

و السيراميك الغير قابل للإنزلاق أو السيراميك الخشن من الأرضيات المناسبه للشرفات و باحات المنازل، ولكن لا يفضل استخدام اللون الأبيض منه لأنه سريع الإتساخ بالرغم من كونه مشرقاً إلا أن عيوبه كثيره و عوضاً عن ذلك يمكنك الإستعانه بالألوان الداكنه و الرماديه .