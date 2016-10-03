11 أرضية لشرفة المنزل تناسب الميزانيه

عندما تشرع في تجهيز شرفة منزلك أو سطح البيت ، فأنت أمام الكثير من الخيارات ، أنواع الأرضيات لا تعد ، فهناك تشكيله كبيره و متنوعه للأرضيات من البلاط و السيراميك و الأحجار،و الأخشاب و ألأحجار الطينيه و الحجاره البحريه و الكثير مما يطول ذكره.
و عندما تقرر اختيار أرضيه من بينهما فيجب أن يتناسق اختيارك مع الميزانيه المحدده و النمط العام للمنزل و الذوق الملائم لعائلتك ، كما أن عليك القيام بتجهيز الأرضيه بالبطانه الأساسيه بصورة جيده ، و تتأكد من كون الأرض مسطحه و متساويه بصوره مثاليه، فأنت بذلك تقوم بإنجار 60 % من المهمه، وهو ما يوفر عليك الكثير فيما بعد، و يمهد لكون الأرضيه التى تختارها ستظهر بصوره نهائيه رائعه.
معنا البورسلين و هو من أشهر خامات الأرضيات المستخدمه داخل و خارج المنزل إن لم يكن أفضلها، وله أشكال متعدده و هو يشبه السيراميك كثيراً لكنه أكبر منه في حجم البلاطه، كما أنه أكثر متانه و فخامه منه و يجمع الكثير من مميزات الرخام فيه مثل عدم امتصاصه للبقع و عدم إمكانية خدشه و قوة تحمله العاليه، ولكن عيبه الوحيد قد يكون في احتياجه لميزانيه أكبر من الميزانيه المتوسطه قليلاً.
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السيراميك من الأرضيات المصنعه من الرمل و السيليكون و الطين الأسود و الأبيض و الكاولين و غيرهم من المواد التى تساهم في إعطاؤه الصلابه و قوة التحمل، و السيراميك بعد صناعته تستخدم مادة الجيلز في إكسابه المظهر اللامع الشبيه بالزجاج ، كما أنها تساعد في مقاومة السيراميك للتآكل و تجعله سهل التنظيف.
و السيراميك الغير قابل للإنزلاق أو السيراميك الخشن من الأرضيات المناسبه للشرفات و باحات المنازل، ولكن لا يفضل استخدام اللون الأبيض منه لأنه سريع الإتساخ بالرغم من كونه مشرقاً إلا أن عيوبه كثيره و عوضاً عن ذلك يمكنك الإستعانه بالألوان الداكنه و الرماديه .
في الأنماط الريفيه للمنازل يكون البلاط الطيني مناسباً للغايه لأرضيات الأحواش و الحدائق، و البلاط الطيني له نوعان أولهما الأردواز و المكون من الصخور الرسوبيه التى تحتوى على حبيبات الطين ، وهذا البلاط بسيط التكلفه نظراً لكونه متوسط الصلابه ولكنه يعطي مظهراً دافئاً و يصلح للأماكن قليلة الإستخدام.
و النوع الآخر للبلاط الطيني هو الطين المتصلب وله شكل كتل الأحجار و الصخور و هو متعدد الإستخدامات و له ألوان مختلفه تناسب جميع الأذواق.
الأحجار تعطي مظهراً رائعاً للأرضيه و لكن تأثيرها بارد بعض الشيء و لموازنة هذه البروده نقوم بترك فراغات طينيه بين قطع الأحجار و بعضها البعض مما يعكس بعض الدفء للمكان.
و الأرضيات من الأحجار تتطلب حفراً في الأرضيه و وضعها بصوره مرتبه وفقاً لأشكالها و أحجامها المختلفه بواسطه حرفيين متخصصين لتركيبها، و يوجد من هذه الأحجار أنواعاً تكون مرصعه بالحصى الملون و أخرى محشوه بالأسمنت.
استخدام النوع المميز من نباتات المروج الخضراء المسمى بالدايكوندرا في الأرضيات يعتبر خياراً رائعاً و زهيد التكلفه ، وهو نبات يرتفع عن الأرض بعض السنتيمترات و أوراقه خضراء مبهجه تتحمل العوامل الجويه المختلفه، و يتم الإستعانه بهذا النبات لصنع خلفيه رائعه تُرص عليها أحجار الأرضيه بدلاً من الأرضيه الطينيه التقليديه.
الجرانيت من الصخور الناريه الغنيه بمعدن الكوارتز و المسكوفيت و البلاجوكليز، وهي مواد تنم عن صلابه شديده و قوة تحمل ، و للجرانيت ألوان و أشكال متنوعه و يتميز بمقاومته العاليه للتأكل و العوامل الجويه، لذا فهو مناسب للإستخدام في جميع غرف المنزل و ليس في الباحه فقط.
و إذا كان الجزء الذي يحتاج لأرضيه في باحة منزلك ليس كبيراً فنحن نرشح لك ألواح الجرانيت بالسمك الذي تفضله بالشكل المطفى أو اللامع حسب ذوقك المفضل.
الأحجار البركانيه و الناريه مثل البازلت الذي يؤخذ من الصخور الناتجه من البراكين و التى بردت فوق سطح الأرض بعد خروجها، يتميز بالصلابه العاليه و مقاومة الإحتكاك و التآكل و يأتي بألوان الرمادي و الأخضر و الأصفر.
و هناك أيضاً صخور الجابرو التى تكون في العاده خشنة الحبيبات، وهي صلبه للغايه ولكن ليس بمستوى صلابة البازلت، و يعتبر البازلت و الجابرو من الأرضيات ذات التكاليف المناسبه للميزانيه الصغيره.
يخاف الكثير من الأرضيات الخشبيه خوفاً من تلفها السريع و تأثرها بعوامل التعريه المختلفه، ولكن ظهرت في الآونه الأخيره الكثير من أنواع أرضيات الخشب المعالجه ضد الفطريات و الحشرات ، و المغطاه بطبقة مقاومة للتلف، ولكن تظل أرضيات الخشب بحاجه إلى صيانه مستمره و عنايه خاصة أثناء التنظيف.
و هو ما يجعلنا نتجه في الكثير من الأحيان إلى الإستعانه بالفينيل بمظهر الخشب و الذي يتميز بالتكلفه القليله للغايه مقارنة بأرضيات الباركيه الطبيعي،كما أنه لا يُخدش بسهوله و يتحمل المياه و كثرة التنظيف.
إذا كانت حياتك مليئة بالعمل و المشاغل ، و تريد أن تجعل من فناء المنزل ملاذاً لك لتصفية الذهن و الراحه ، فإن أرضيات العشب الصناعي تعتبر مناسبه للغايه لأننا كما ذكرنا من قبل نؤمن أن ذوقك الخاص بك و عائلتك له التأثير الأكبر و الأهم على إختياراتك لأرضية الفناء.
و العشب أو النجيل الصناعي من الأرضيات العمليه التى تكون معالجه ضد الحشرات و الآفات، كما أنها لا تتطلب مسح و تنظيف مثل بقية الأرضيات التقليديه الصناعيه ، أو ري و تسميد مثل الأرضيات من النبات الطبيعي.
بعد التعرف على خصائص و مميزات كل نوع من أنواع الأرضيات يمكنك أن تستخدم أكثر من خامه واحده في شرفة منزلك، على أن تضع كل خامه في المكان الذي يناسب مميزاتها، فعلى سبيل المثال يمكنك الجمع بين الأخشاب و الأحجار و العشب الصناعي مثل الصوره، مما يجعل المكان غني بالتفاصيل و ممتع للتأمل.
و أخيراً من أحدث الطرق في معالجة أسطح الأرضيات هو االخرسانه الملونه كما في هذا التراس من تصميم maad-arquitectura، و تعد من الخامات زهيدة التكلفه و قوية التحمل بصوره ممتازه، كما تتعدد أشكالها و أحجامها بما يناسب الكثير من الأذواق، و تعتبر سهلة التركيب للغايه كما أنها لا تتطلب الكثير من الحرص عند التعامل معها في أعمال التنظيف.