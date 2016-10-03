قبل و بعد: 5 واجهات قديمه تحولت لأخرى أكثر جاذبيه

من أكثر المشاريع المشوقه التى نتطرق إليها هي مشاريع قبل و بعد، لأننا نرى فيها كيف تمت ولادة منازل جديده تبث فيها الحياه من أخرى قديمه متهالكه على مشارف النهايه. و المصمم المحترف هو ما يحول المعطيات القليله التى يملكها إلى صرح مذهل تفتح الأفواه اندهاشاً لجماله!. وانطلاقاً من إيماننا بأن واجهة المنزل تحكي الكثير عنه، نستعرض معكم 5 واجهات كانت متهالكه و تعرضت للتجديد و الإصلاح فتحولت إلى أخرى مذهله!.
هذا المنزل المكسيكي الذي يقع في تاباسكو الجميله التى تطل على خليج المكسيك الرائع، نجد أنه مفتوح على الخارج و على الشارع الرئيسي مباشرة، وهو ما رأي المصمم أنه في حاجه إلى تغيير ، فقام ببناء سوراً أنيقاً يحيط بالمنزل، لإضافة الخصوصيه و الأمان للمنزل، و بالرغم من أنه إضافه بسيطه إلا أنه قد جدد من الشكل الخارجي تماماً. فقد جاء تصميم السور باللون الأبيض تتخلله فتحات للتزين ، كما جائت البوابه الرئيسيه للسور بالحديد الأسود ، و تناقضات الألوان هي ما جعلت التصميم عصري و لافت للنظر .
و أضاف المصمم شرفه كبيره في الطابق العلوي، و اعتمد نفس إسلوب الشبكه المعدنيه للسور في سور و باب الشرفه و بقية نوافذ المنزل، مما ربط بين أجزاء الواجهة و عزز تكامل المظهر الأخير.
في إحدى قرى البرتغال يقع هذا المنزل الريفي القديم، و الذي تعرض فناؤه إلى الإهمال الشديد، فلم يبقى فيه سوى شجره ذات غصون مشعثه تحتاج لتهذيب.
وبالرغم من أن الطبيعه المحيطه بالمنزل غنيه بالكنوز من آشعة شمس و هواء نقي و سهول خضراء، إلا أن المنزل يبدو في حالة رثه و يحتاج للمساعده.
أبقى المصمم في uma-casa-portuguesa على الأحجار الطبيعيه التى تصمم واجهة المنزل لإرتباطها الوثيق بالمكان، ولكنه قام بسد الفراغات فيما بينها لمقاومة التسرب بشكل عالى المهنيه. و نلاحظ إضافة سور يحيط بالمنزل من ألواح الخشب لإكسابه خصوصيه تتناسب مع الضيف الكبير الذي حل على فناء المنزل. و هذا الضيف هو بالطبع حوض السباحه المثالي الذي حول المنزل الريفي المقفر إلى ما يسبه الفيلا الرائعه.
و قد جائت الأرضيه المحيطه بحمام السباحه معبدة بألواح خشبيه أنيقه معالجه ضد المياه، و تمت إضافة طاولة صغيره و مجموعه قليله من الكراسي للإستمتاع بالهواء النقي، وبلا شك لم يغفل المصمم تشذيب شجرة الفناء الكبيره التى صارت علامه مميزه للمكان.
هذا المنزل الأرجنتيني قد انهارت واجهته بالفعل ، كما وشكت بقية اجزاؤه على الهلاك، فقد أصابه التصدع في الكثير من جدرانه كما سيطر العفن عليها حتى يبدو كأنه قد تعرض للحريق السابق، ولا داعي للحديث عن هذه الحديقه التى تبث الضيق و الخوف بدلاً من البهجه في المكان، لابد أن هذا المنزل يشكل تحدي ضخم للمصمم، فكيف سيتصرف؟!..
لن تصدق أن هذا المنزل الجديد ذو النمط الحداثي هو نفسه المنزل الآخر القديم المرعب!، لقد نجح المصمم بجداره في هذا الإختبار الصعب، فقد أسبغ المنزل بشخصيه جديده أنيقه بعثت فيه الروح و أصبح صالحاً للسكن و المعيشه.
قام المصمم بالتوسع قليلاً في المنزل و أنشأ سوراً آخر للحديقه، بالطوب البني المحمر بدون تكسيه مع بوابه معدنيه تحتوى على فراغات باللون الرمادي، بجانب جزءاً من الخرسانه باللون الأبيض، تنوع مدهش بين الخامات و الألوان جعل السور مريحاً للنظر. و هذا السور قد تم بناؤه بارتفاع لا يُظهر المنزل لخصوصيه مطلقه و أمان كبير. وقد قام المصمم أيضاً بترميم و إصلاح بقية جدران المنزل للتناسب مع الواجهة الجديده.
في ولاية تكساس الأمريكيه و على بحيرة أوستن مباشرةً يقع منزل خشبي يحتوى على واجهه من الزجاج و الخشب و تراس يطل على البحيره بطراز عتيق، كل هذه التفاصيل تنم على أن شكله كان تحفة للناظرين و جميلاً فيما مضى، ولكنه للأسف صار اليوم آيلاً للسقوط و يحتاج إلى المنقذ.
المنزل أصبح بواجهة شفافه من الزجاج مع بعض ألواح الخشب الطبيعي، مما يتيح دخول الإضاءه الطبيعيه بمقدار كبير خلال النهار، كما تم الإهتمام بالإضاءه الصناعيه الحديثه بشكل واضح في المنزل الجديد، مما جعل المكان ملفتاً و أنيقاً خلال الليل.
نجد أيضاً اعتماد أرضيه من الباركيه بالشكل الطولي و هذا ما ساعد في إكساب حديقة المنزل الكثير من الإتساع، و تحول سور التراس إلى آخر زجاجي يسمح برؤية انعكاسات القمر على المياه بشكل أفضل أثناء الجلوس في هذا المكان الرومانسي الملي بالدفء المستمد من الطبيعه الخارجيه و الأخشاب المستخدمه بكثره في البناء.
توجد أزمة سكانيه كبيره في كوريا الجنوبيه حيث يقع هذا المنزل على مساحه كبيره ، لذا فعندما يتواجد منزل كبير مثل هذا فإنه يُستغل ليضم أكثر من أسره، ولكن تواجهنا مشكله كبيره ، و المشكله في هذا المنزل لم تكن بسبب أنه قديم أو مهجور، و لكنها كانت في نمطية التصميم و سوء استغلال المساحات.
كالعاده في مجموعة تجديدات اليوم، ترى أن المنزل قد تحول إلى آخر تماماً، أصبحت الواجهه الجديده مرتبه للغايه و مليئه بالخطوط المستقيمه، نرى أن الشرفات صارت على خط واحد و بتصميم موحد للنوافذ، كما تمت تكسية الطوب و طلاؤه باللون الأبيض ليتناسب مع عصرية التصميم الجديد، تم وضع سلالم خارجيه و شرفه واسعه مشتركه للطابق العلوي بالكامل.
نجد أيضاً تخصيص جزء في الحديقه و تمهيده بأرضيه خشبيه تصلح للعب الأطفال، و سور المنزل جاء بتصميم لم ترى مثيله من قبل فهو بتصميم مفرغ تتخلله الإضاءه فيبدو قلبه مضيئاً خلال الليل ليُشكل مظهراً جذاباً خلال الليل.
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