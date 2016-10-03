قبل و بعد: 5 واجهات قديمه تحولت لأخرى أكثر جاذبيه

هذا المنزل المكسيكي الذي يقع في تاباسكو الجميله التى تطل على خليج المكسيك الرائع، نجد أنه مفتوح على الخارج و على الشارع الرئيسي مباشرة، وهو ما رأي المصمم أنه في حاجه إلى تغيير ، فقام ببناء سوراً أنيقاً يحيط بالمنزل، لإضافة الخصوصيه و الأمان للمنزل، و بالرغم من أنه إضافه بسيطه إلا أنه قد جدد من الشكل الخارجي تماماً. فقد جاء تصميم السور باللون الأبيض تتخلله فتحات للتزين ، كما جائت البوابه الرئيسيه للسور بالحديد الأسود ، و تناقضات الألوان هي ما جعلت التصميم عصري و لافت للنظر .

و أضاف المصمم شرفه كبيره في الطابق العلوي، و اعتمد نفس إسلوب الشبكه المعدنيه للسور في سور و باب الشرفه و بقية نوافذ المنزل، مما ربط بين أجزاء الواجهة و عزز تكامل المظهر الأخير.