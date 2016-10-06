7 حمامات رائعة للراحة والاسترخاء

بالتأكيد الحمام هو موطن الاسترخاء بالمنزل، ولأن الكثير يدفع أموال باهظة في مراكز الساونا وحمامات البخار، أصبح يمكنك الاّن الاستمتاع بهذا في منزلك، فقط يمكنك أن تنظر إلى التصميم الذي نقدمه لك اليوم، لتجد فيه حمام مقسم إلى ثلاث أجزاء، الأول يحمل مكانًا للسونا والبخار، وبالمنتصف نجد المرحاض وحوض الاستحمام، ولمساحة الحمام الكبيرة لدينا جزء ثالث في المكان يتكون من ركن زجاجي للاستحمام فقط.

بالإضافة إلى اللمسة الشرقية التي تصنعها الجدران الحجرية، واللمسة الجمالية التي تضيفها وحدات الإضاءة في الحمام.