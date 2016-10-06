7 حمامات رائعة للراحة والاسترخاء

تلك الحظات التي نبتعد فيها عن الصخب ونقرر اللجوء إلى المكان الأفضل للاسترخاء، حيث رائحة العطور المختلفة وفقاعات الاستحمام الرائعة، كل هذا داخل حمام منزلك، فإن لم يكن الحمام بالقدر الجمالي المناسب لذلك، فقط ضاع عليك ذلك الشعور، ولأن فريق هوميفاي يسعى ليقدم لك كل جديد فإنك سوف تجد في هذا المقال 7 أفكار حمامات رائعة للراحة والاسترخاء.
بالتأكيد الحمام هو موطن الاسترخاء بالمنزل، ولأن الكثير يدفع أموال باهظة في مراكز الساونا وحمامات البخار، أصبح يمكنك الاّن الاستمتاع بهذا في منزلك، فقط يمكنك أن تنظر إلى التصميم الذي نقدمه لك اليوم، لتجد فيه حمام مقسم إلى ثلاث أجزاء، الأول يحمل مكانًا للسونا والبخار، وبالمنتصف نجد المرحاض وحوض الاستحمام، ولمساحة الحمام الكبيرة لدينا جزء ثالث في المكان يتكون من ركن زجاجي للاستحمام فقط.
بالإضافة إلى اللمسة الشرقية التي تصنعها الجدران الحجرية، واللمسة الجمالية التي تضيفها وحدات الإضاءة في الحمام.
إلى محبي الطبيعة والمناظر الخلابة، يبدو هذا الحمام مخصص لكم، فقد تم اختيار أثاث الحمام من خامات الطبيعة، حيث السقف والأرضية الخشبية، والجدران الحجرية، مع اللمسات الخضراء الرائعة، مما يطعي شعور بالتواجد في حديقة طبيعية، إلى جانب الهدوء والاسترخاء، في حين تم تقسيم الحمام لجزئين الأول يحمل أغراض الحمام كلها من مرحاض وحوض الوجه السيراميكي، وركن خاص بالاستحمام بأبواب زجاجية شفافة.
يبدو هذا الحمام أكثر انفتاحًا على غرفة المعيشة، ذلك بسبب المراّة الكبيرة في الواجهة والتي تعكس الصورة للخارج، ولكنه أنيق وغاية في الروعة، وبالرغم من صغر مساحته إلا أنه منظم بطريقة جيدة ورائعة وبه جزء خاص للاستحمام من غرفة زجاجية شفافة وأنيقة، وفي الجزء الأيسر يوجد حوض الوجه السيراميكي والذي تعلوه المراّة الكبيرة بعرض الحائط، هذا إلى جانب الأرضية السيراميكية السوداء، والجدران الخرسانية البيضاء مع الإضاءة الخافتة التي تعطي هدوء للحمام.
تبدو المساحات الضيقة من المشكلات التي تواجه أي شخص في منزله، ولكن بإستغلال المساحة جيدًا وحسن التنظيم يمكن للفرد تخطي تلك المشكلة، ففي هذا التصميم لدينا حمام بمساحة صغيرة تم تخصيص ركن جانبي فيه للاستحمام، أما الجانب الأيمن فقد تم وضع حوض الوجه والمرحاض، بجانب الأرفف التي تحمل أغراض الحمام، هذا بجانب الأرضية السراميكية البيج، والجدران الخرسانية البيضاء المرصعة بقطع السيراميك السوداء.
تخيل أنه بإمكاتك أن تأخذ حمام دافىء ويكون السرير على بعد خطوات منه، يبدو الأمر أكثر راحة وهدوء، هذا وقد تم تصميم الحمام من الرخام البني، ويحتوي بداخله على دش صغير وله أبواب زجاجية شفافة تطل على الغرفة.
استطاع المصمم هنا أن يقدم حمامًا مختلفًا في مساحة صغيرة، حيث الألوان الخارجية سادة ومميزة، والداخلية في ركن الاستحمام منقوشة رائعة، ويتكون الحمام من جزئين الأول يحمل حوض الوجه والمرحاض من السيراميك الأبيض، وأرضية سيراميكية بيضاء، إلى جانب اللمسة البسيطة من الورد بجانب الحوض، وجزء الاستحمام بجدران من السيراميك المنقوش وباب زجاجي شفاف.
لدينا في هذا التصميم حمام يعتمد في تشكيله على الزجاج والمرايا التي تعطي شكل رائع وأناقة واضحة، بالتأكيد المراية في أي مكان تعطي اتساع وتميز واضح له، هذا إلى جانب الأثاث السيراميكي البسيط، وركن الاستحمام المنفضل بالأعمدة الزجاجية الرائعة، كل هذا بالإضافة إلى الأرضية الخشبية الرائعة والجدران الرخامية، والنافذة التي تعطي إطلالة رائعة وتسمح بمرور الضوء والهواء.
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