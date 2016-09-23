اختيارات هوميفاي لأفضل خمسة

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لقد تعودنا علي أن تكون حوائط المنزل ملساء مطلية باللون الذي يقع عليه الإختيار، ولكن من الممكن أن تلعب الحوائط دوراً أكبر من هذا بكثير كعنصر بصري فعال، فسواء كنا نرغب في تغيير شكل الحائط أو مجرد أن نغطي بعض العيوب به، فهناك العديد من الخامات والأفكار التي يمكننا إدخالها علي الديكور لتعزز من تأثيره، والآن نقدم لكم عشرة أفكار رائعة يمكنكم من خلالها إضافة لمسة سحرية علي حوائط المنزل..
إذا كان لديك منزل من مساحة 60 متر أو ما يقرب من ذلك فيجب عليك قراءة هذا المقال فقد يعطيك أفكار رائعة لتهيئة مساحة مثل هذه لحياتك، كما انه إذا كان لديك منزل صغير تحتاج لأن تأخذ بعين الاعتبار العديد من الأشياء مثل حجم الأثاث وشكله وإضاءة المكان وألوان الجدران به وكل ما يخص الديكورات الداخلية.
ولذلك نقدم لك في هذا المقال 7 أفكار رائعة تساعدك في تزيين منزلك الصغير.
تجديدات المنزل بلا شك تشكل صداعا كبيرا، في الغالب يكون لدينا تصور واضح عما نريد تغييره وما نريد الإبقاء عليه، لكن أحيانا صورتنا عن التجديد تكون ضبابية للغاية وكل ما نعرفه هو رغبتنا القوية في التغيير، هنا يحين وقت الاستعانة بالخبراء ليساعدوننا للوصول لرؤية أوضح، وهذا بالضبط ما حدث في غرفة المعيشة هذه. قاطني المنزل كانوا في حاجة ماسة لتغيير غرفة المعيشة لتصبح مكانا أكثر راحة بمظهر عصري وأنيق، تعال لترى كيف كانت غرفة معيشتهم وإلى ما تحولت إليه بعد استخدام بالتة ألوان مختلفة.
من الممتع جدًا مشاهدة مساحة خالية تتحول إلى مكان جميل ودافئ ببعض التغييرات الفنية الرائعة. لهذا في قبل وبعد في هوميفاي نقدم لكم مجموعة من التغييرات الشاملة التي يقوم بها خبرائنا والتي نرجو أن تنال إعجابكم كما نالت إعجابنا. مقال اليوم هو كاكتشاف فنان للوحة فنية كانت بحاجة لبعض لمساته من الألوان والإضافات ليجعل منها شيئًا مبهرًا ومريحًا للعين. لنبدأ جولتنا.
إضافة ديكور لمنزلك الخاص هي عملية ممتعة وتعطيك شعورًا بالإبداع والاستقلال، اختيار ألوان الحوائط وأشكال وخامات السجاجيد والستائر وغيرها من التفاصيل التي تحدث فرقًا هائلًا في اللمسات الأخيرة للتصميم. ولكن مع كونها ممتعة يمكنها أن تؤول إلى ما لا يحمد عقباه إذا لم يخطط لكل تفصيلة بشكل جيد ومتأنٍ. لهذا نقدم لكم قائمة بأشهر الأخطاء التي لن تقع فيها بعد قرائتك لهذه المقال من هوميفاي.