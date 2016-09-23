اختيارات هوميفاي لأفضل خمسة

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A902, ArquitectosERRE ArquitectosERRE الممر الحديث، المدخل و الدرج
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع الماضي!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم الجمعة وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

10 أفكار لإكساء حوائط منزلك (ليصبح على الطراز المودرن)

A902, ArquitectosERRE ArquitectosERRE الممر الحديث، المدخل و الدرج
ArquitectosERRE

ArquitectosERRE
ArquitectosERRE
ArquitectosERRE

لقد تعودنا علي أن تكون حوائط المنزل ملساء مطلية باللون الذي يقع عليه الإختيار، ولكن من الممكن أن تلعب الحوائط دوراً أكبر من هذا بكثير كعنصر بصري فعال، فسواء كنا نرغب في تغيير شكل الحائط أو مجرد أن نغطي بعض العيوب به، فهناك العديد من الخامات والأفكار التي يمكننا إدخالها علي الديكور لتعزز من تأثيره، والآن نقدم لكم عشرة أفكار رائعة يمكنكم من خلالها إضافة لمسة سحرية علي حوائط المنزل..

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شقة 60 م² مقسمة بشكل ذكي

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

إذا كان لديك منزل من مساحة 60 متر أو ما يقرب من ذلك فيجب عليك قراءة هذا المقال فقد يعطيك أفكار رائعة لتهيئة مساحة مثل هذه لحياتك، كما انه إذا كان لديك منزل صغير تحتاج لأن تأخذ بعين الاعتبار العديد من الأشياء مثل حجم الأثاث وشكله وإضاءة المكان وألوان الجدران به وكل ما يخص الديكورات الداخلية.

ولذلك نقدم لك في هذا المقال 7 أفكار رائعة تساعدك في تزيين منزلك الصغير.

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إعادة إحياء مذهلة لغرفة معيشة كارثية

Reforma Sala de TV, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

تجديدات المنزل بلا شك تشكل صداعا كبيرا، في الغالب يكون لدينا تصور واضح عما نريد تغييره وما نريد الإبقاء عليه، لكن أحيانا صورتنا عن التجديد تكون ضبابية للغاية وكل ما نعرفه هو رغبتنا القوية في التغيير، هنا يحين وقت الاستعانة بالخبراء ليساعدوننا للوصول لرؤية أوضح، وهذا بالضبط ما حدث في غرفة المعيشة هذه. قاطني المنزل كانوا في حاجة ماسة لتغيير غرفة المعيشة لتصبح مكانا أكثر راحة بمظهر عصري وأنيق، تعال لترى كيف كانت غرفة معيشتهم وإلى ما تحولت إليه بعد استخدام بالتة ألوان مختلفة.

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قبل وبعد: كيف تحولت هذه الصالة لمكان رائع

Reforma Sala de Jantar Integrada com Estar, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

من الممتع جدًا مشاهدة مساحة خالية تتحول إلى مكان جميل ودافئ ببعض التغييرات الفنية الرائعة. لهذا في قبل وبعد في هوميفاي نقدم لكم مجموعة من التغييرات الشاملة التي يقوم بها خبرائنا والتي نرجو أن تنال إعجابكم كما نالت إعجابنا. مقال اليوم هو كاكتشاف فنان للوحة فنية كانت بحاجة لبعض لمساته من الألوان والإضافات ليجعل منها شيئًا مبهرًا ومريحًا للعين. لنبدأ جولتنا.

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5 أخطاء عليك تجنبها في ديكور منزلك

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

إضافة ديكور لمنزلك الخاص هي عملية ممتعة وتعطيك شعورًا بالإبداع والاستقلال، اختيار ألوان الحوائط وأشكال وخامات السجاجيد والستائر وغيرها من التفاصيل التي تحدث فرقًا هائلًا في اللمسات الأخيرة للتصميم. ولكن مع كونها ممتعة يمكنها أن تؤول إلى ما لا يحمد عقباه إذا لم يخطط لكل تفصيلة بشكل جيد ومتأنٍ. لهذا نقدم لكم قائمة بأشهر الأخطاء التي لن تقع فيها بعد قرائتك لهذه المقال من هوميفاي.

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فيلا صغيرة رائعة التصميم

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