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7 أفكار اقتصادية لتجديد مطبخك

أميرة قاسم أميرة قاسم
クレバスハウス ＜空間のズレ＞が生みだす快適な生活, 株式会社seki.design 株式会社seki.design مطبخ
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يعد المطبخ هو المكان الأكثر احتياجا للتجديد والإحياء بشكل مستمر بأي منزل لتبقى عليه حيوي ومبهج ومشجع على مهام إعداد الطعام والتنظيف من بعدها، لكن التجديد يعني التكلفة وربما التكلفة العالية أيضا..لذا نحن في هوميفاي قمنا بإعداد كتاب الأفكار هذا لنلهمك بمجموعة من الأفكار الاقتصادية التي ستعيد الحيوية والمرح إلى مطبخك دون أن تضر بميزانيتك.

1. تجديد الألوان وتداخلها

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

ألوان المطبخ تلعب دورا كبيرا في نشر البهجة والحيوية بالمكان، لذا يمكنك تحديد بالتة الألوان المفضلة لك واستخدامها في المطبخ، معنا هنا ثلاث نماذج مختلفة كيف أثرت الألوان على مظهر المطبخ العام.

الشائع في جدران المطابخ أن تكون سيراميك وغالبا ما يقع الاختيار على اللون الأبيض، يمكنك الخروج عن المألوف وطلاء جدران المطبخ بألوانك المفضلة، في الصورة هنا مثلا طُليت الجدران بلون المستردة الذهبي لتضيف دفئا وحيوية على المكان ولتتناغم مع وحدات التخزين الخشبية.

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

أما هنا فبالتة الألوان مختلفة تماما، حيث اعتمدت على الأزرق واللبني والأبيض والبني، بعض الأكسسوارات في المطبخ تبرز جمال الألوان وتداخلها، يمكنك اقتناء بعض الأواني الزجاجية أو الفخارية كديكور بألوان تتلاءم مع ألوان مطبخك لتضيف لمسة جديدة على المكان.

Cocina | FLEXIBILIDAD INTEGRADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo مطبخ White
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

تباين الألوان أيضا يضيف حيوية على المطابخ، في الصورة هنا يسود الأبيض المكان، عدا ذلك الشريط الأفقي الأحمر اللافت للانتباه، هذه الفكرة يمكن تطبيقها بسهولة على السيراميك السادة، حيث يمكنك طلاء جزء من الحائط بالطلاء العادي وبألوانك المفضلة والتي بالتأكيد ستضيف مزيد من المرح للمكان.

2. بهجة اللون الأخضر

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

وجود نباتات بالمطبخ يملأ المكان بالبهجة، خاصة إذا كانت من الأعشاب العطرية فحتما ستستمتع بروائحها العطرة بل وستستفيد منها في إعداد مأكولات شهية، يمكنك شراء أصص صغيرة ملونة وهى متوفرة بكثرة وبأسعار زهيدة، أو تأسيس حوض للزهور كما بالصورة.

يمكنك الإطلاع على :  10 نصائح لجعل مطبخك حيوي ورائع

3. لمسات فنية

Casa en Los Lagos - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) مطبخ
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

وجود لوحات فنية بالمطبخ يمنح مطبخك شخصية فريدة ومميزة، خاصة إذا كانت هذه اللوحات لها دلالة شخصية لك، الأفكار هنا لا نهائية، يمكنك أيضا تعليق براويز بها جملك الملهمة المفضلة، أو صور العائلة المرحة، هذه أفكار حتما ستقضي على الملل بالمكان.

4. مصابيح جديدة

La Casa del Rio, Family Houses Family Houses مطبخ
Family Houses

Family Houses
Family Houses
Family Houses

تجديد الإضاءة دائما ما يعطي نتائج مذهلة سواء على الجانب الجمالي أو الجانب العملي، في الصورة مثلا اختار المصمم وحدة الإضاءة بألوان دافئة لتتباين مع اللوني الأبيض والبني اللذان يسودان المكان.

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Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

هنا مثلا نموذج آخر على تعدد وحدات الإضاءة وتنوع أشكالها، وهو ما ترك أثرا مشرقا على المطبخ.

5. الرفوف

クレバスハウス ＜空間のズレ＞が生みだす快適な生活, 株式会社seki.design 株式会社seki.design مطبخ
株式会社seki.design

株式会社seki.design
株式会社seki.design
株式会社seki.design

تعد الرفوف حل عملي للمطابخ الصغيرة، فهي تقوم بنفس وظيفة وحدات التخزين ولكن بزحام بصري أقل، يمكنك اللعب هنا بتصميمات الرفوف وأناقتها أو حتى ألوانها المختلفة. لكن انتبه أن تحافظ عليها دائما مرتبة حتى لا تترك انطباعا فوضويا عن مطبخك.

6. ركن هادئ

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

ربما ما ينقص مطبخك هو ركن كهذا، طاولة بسيطة وكرسيين لتناول الإفطار أو حتى لتوفير مساحة أكبر لتحضير الطعام. ما يميز الركن هذا بشدة هو وحدة الإضاءة المتدلية ذات الارتفاعات المختلفة.

7. الجدار السبورة

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey مطبخ
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

هذه الفكرة أصبحت شائعة للغاية في تصميم المطابخ والمكاتب، يمكنك طلاء جزء من الحائط باللون الأسود المط ليكون لديك سبورة خاصة تكتب عليها قوائم التسوق، أو الوصفات المفضلة، أو حتى رسم بعض التصميمات لتفريغ التوتر، ميزة هذه الفكرة أنه يمكنك تجديد التصميمات المرسومة أينما شئت.

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