7 أفكار اقتصادية لتجديد مطبخك

يعد المطبخ هو المكان الأكثر احتياجا للتجديد والإحياء بشكل مستمر بأي منزل لتبقى عليه حيوي ومبهج ومشجع على مهام إعداد الطعام والتنظيف من بعدها، لكن التجديد يعني التكلفة وربما التكلفة العالية أيضا..لذا نحن في هوميفاي قمنا بإعداد كتاب الأفكار هذا لنلهمك بمجموعة من الأفكار الاقتصادية التي ستعيد الحيوية والمرح إلى مطبخك دون أن تضر بميزانيتك.
ألوان المطبخ تلعب دورا كبيرا في نشر البهجة والحيوية بالمكان، لذا يمكنك تحديد بالتة الألوان المفضلة لك واستخدامها في المطبخ، معنا هنا ثلاث نماذج مختلفة كيف أثرت الألوان على مظهر المطبخ العام.
الشائع في جدران المطابخ أن تكون سيراميك وغالبا ما يقع الاختيار على اللون الأبيض، يمكنك الخروج عن المألوف وطلاء جدران المطبخ بألوانك المفضلة، في الصورة هنا مثلا طُليت الجدران بلون المستردة الذهبي لتضيف دفئا وحيوية على المكان ولتتناغم مع وحدات التخزين الخشبية.
أما هنا فبالتة الألوان مختلفة تماما، حيث اعتمدت على الأزرق واللبني والأبيض والبني، بعض الأكسسوارات في المطبخ تبرز جمال الألوان وتداخلها، يمكنك اقتناء بعض الأواني الزجاجية أو الفخارية كديكور بألوان تتلاءم مع ألوان مطبخك لتضيف لمسة جديدة على المكان.
تباين الألوان أيضا يضيف حيوية على المطابخ، في الصورة هنا يسود الأبيض المكان، عدا ذلك الشريط الأفقي الأحمر اللافت للانتباه، هذه الفكرة يمكن تطبيقها بسهولة على السيراميك السادة، حيث يمكنك طلاء جزء من الحائط بالطلاء العادي وبألوانك المفضلة والتي بالتأكيد ستضيف مزيد من المرح للمكان.
وجود نباتات بالمطبخ يملأ المكان بالبهجة، خاصة إذا كانت من الأعشاب العطرية فحتما ستستمتع بروائحها العطرة بل وستستفيد منها في إعداد مأكولات شهية، يمكنك شراء أصص صغيرة ملونة وهى متوفرة بكثرة وبأسعار زهيدة، أو تأسيس حوض للزهور كما بالصورة.
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وجود لوحات فنية بالمطبخ يمنح مطبخك شخصية فريدة ومميزة، خاصة إذا كانت هذه اللوحات لها دلالة شخصية لك، الأفكار هنا لا نهائية، يمكنك أيضا تعليق براويز بها جملك الملهمة المفضلة، أو صور العائلة المرحة، هذه أفكار حتما ستقضي على الملل بالمكان.
تجديد الإضاءة دائما ما يعطي نتائج مذهلة سواء على الجانب الجمالي أو الجانب العملي، في الصورة مثلا اختار المصمم وحدة الإضاءة بألوان دافئة لتتباين مع اللوني الأبيض والبني اللذان يسودان المكان.
هنا مثلا نموذج آخر على تعدد وحدات الإضاءة وتنوع أشكالها، وهو ما ترك أثرا مشرقا على المطبخ.
تعد الرفوف حل عملي للمطابخ الصغيرة، فهي تقوم بنفس وظيفة وحدات التخزين ولكن بزحام بصري أقل، يمكنك اللعب هنا بتصميمات الرفوف وأناقتها أو حتى ألوانها المختلفة. لكن انتبه أن تحافظ عليها دائما مرتبة حتى لا تترك انطباعا فوضويا عن مطبخك.
ربما ما ينقص مطبخك هو ركن كهذا، طاولة بسيطة وكرسيين لتناول الإفطار أو حتى لتوفير مساحة أكبر لتحضير الطعام. ما يميز الركن هذا بشدة هو وحدة الإضاءة المتدلية ذات الارتفاعات المختلفة.
هذه الفكرة أصبحت شائعة للغاية في تصميم المطابخ والمكاتب، يمكنك طلاء جزء من الحائط باللون الأسود المط ليكون لديك سبورة خاصة تكتب عليها قوائم التسوق، أو الوصفات المفضلة، أو حتى رسم بعض التصميمات لتفريغ التوتر، ميزة هذه الفكرة أنه يمكنك تجديد التصميمات المرسومة أينما شئت.