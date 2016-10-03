7 أفكار اقتصادية لتجديد مطبخك

ألوان المطبخ تلعب دورا كبيرا في نشر البهجة والحيوية بالمكان، لذا يمكنك تحديد بالتة الألوان المفضلة لك واستخدامها في المطبخ، معنا هنا ثلاث نماذج مختلفة كيف أثرت الألوان على مظهر المطبخ العام.

الشائع في جدران المطابخ أن تكون سيراميك وغالبا ما يقع الاختيار على اللون الأبيض، يمكنك الخروج عن المألوف وطلاء جدران المطبخ بألوانك المفضلة، في الصورة هنا مثلا طُليت الجدران بلون المستردة الذهبي لتضيف دفئا وحيوية على المكان ولتتناغم مع وحدات التخزين الخشبية.