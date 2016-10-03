10 حلول عملية للتخلص من الفوضى

المطبخ هو أكثر أماكن المنزل عرضة للفوضى، يمكنك أن تتخلص من فوضى الأكواب بتنفيذ الفكرة في الصورة بنفسك، كل ما تحتاجه هو لوح خشبي وبعض الخطاطيف والمسامير، وربما بعض الألوان لإضفاء حيوية على الوحدة، تنفيذ هذه الفكرة يوفر لك مساحة تخزينية عالية دون أن يشكل مساحة كبيرة من المطبخ.