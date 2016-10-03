10 حلول عملية للتخلص من الفوضى

مهما كان تصميم منزلك أنيق وجذاب وعلى أحدث صيحة سيفقد جماله ورونقه بمجرد أن تسوده الفوضى والزحام، ولتستمتع بجمال منزلك الذي أنفقت الكثير على تصميمه احرص على أن يبقى مرتبا نظيفا، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك 10 أفكار متنوعة للتخلص من الفوضى بالمنزل، كما أنها ستكون عنصر جمالي من عناصر الديكور حيث سيضيف أناقة لمنزلك بالتأكيد.
لا تترد في تأثيث غرفة ملابس بمنزلك إذا سمحت لك المساحة بذلك، يمكنك أن تملأ الغرفة بالرفوف ووحدات التخزين التي ستتسع لكل ملابسك، وربما الملابس الموسمية أيضا. يمكنك تخصيص مساحات للألحفة والبطانيات التي يضطر البعض لتخزينها فوق الدولاب أو تحت الأسرّة.
إذا منزلك مكون من طابقين فذ فرصة سانحة ﻷن تستغل المساحة تحت الدرج لوضع خزانة مدرجة كما بالصورة، أو يمكنك وضع بعض الرفوف لوضع الأحذية مع خطاطيف لتعليق الملابس مثلا، فقط لا تترك المساحة تحت الدرج فارغة، ويمكنك الاستعانة بخبير ليساعدك على الاختيار المناسب.
هناك اتجاه سائد في تصميم الأثاث لأن يكون متعدد الاستخدام، كأن تجد كنبة مثلا قابلة للفرد لتصبح سرير، أو تحت مقاعدها سعة تخزينية، في الصورة مثلا مقعد خشبي ملحق بقاعدة منجدة، ومصمم بحيث يتم استغلال المساحة تحت للتخزين، الرائع هنا هو أن السلال البامبو أصبحت جزء من عناصر جمال الغرفة.
تعتمد فكرة التصميم المعياري على تقسم الوحدة الكاملة إلى أجزاء صغيرة منفصلة بحد ذاتها، لكنها تحمل نفس معايير الوحدات الأخرى. عندما يطبق هذا المبدأ مثلا على وحدات المطابخ كما بالصورة فإنه يقلل من الفوضى البصرية في التصميم كثيرا، كما أنه يزيد من الكفاءة التخزينية للوحدة.
المطبخ هو أكثر أماكن المنزل عرضة للفوضى، يمكنك أن تتخلص من فوضى الأكواب بتنفيذ الفكرة في الصورة بنفسك، كل ما تحتاجه هو لوح خشبي وبعض الخطاطيف والمسامير، وربما بعض الألوان لإضفاء حيوية على الوحدة، تنفيذ هذه الفكرة يوفر لك مساحة تخزينية عالية دون أن يشكل مساحة كبيرة من المطبخ.
وجود سلة للغسيل المتسخ بغرفة الأطفال أو النوم شيء أساسي للحفاظ على الغرفة نظيفة ومرتبة، ميزة هذه السلال هو تنوع تصميماتها وأحجامها ليتناسب مع احتياجاتك وذوق الغرفة، كما أنها تأتي بألوان مختلفة ومبهجة كما بالصورة وبالتأكيد ستضيف حيوية على أي مكان توضع فيه.
يمكنك مضاعفة السعة التخزينية لمطبخك باستغلال المساحة أسفل بار المطبخ أو إذا كان بمطبخك وحدة بالمنتصف كما بالصورة بوضع وحدات تخزين ورفوف بها لتضع بها أدوات العمل حتما ستقلل من الفوضى من حولك أثناء العمل.
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لا تستخدم أبدا رخامة المطبخ كمكان لتخزين الأدوات أو الأواني، هذا الأمر سيسبب مزيد من الازدحام والفوضى بالمطبخ، يمكنك تنفيذ الفكرة بالصورة في أبواب وحدات المطبخ وهو ما سيضاعف سعتها التخزينية بالتأكيد.
إذا كان لدرك قطاع كبير وتريد أن تقسمه جزئيين، يمكنك اختيار تصميم لوحدة فصل مثل التي في الصورة برفوف ووحدات منفصلة، لتكون مكانا لكتبك التي تردها في متناول يديك دائما أو مأوى لأكسسوارات الغرفة.
هذه الفكرة حتما ستقلل من فوضى غرف المكتب والمذاكرة، يمكنك تقسيم فيها أوراقك مثلا او أدواتك المتعددة، ميزة هذه الفكرة أنه يمكن تطبيقها على ذوقك وبألوانك المفضلة بحيث كل لون يحمل تصنيف مختلف لترتيب الأغراض.