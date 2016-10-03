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10 حلول عملية للتخلص من الفوضى

أميرة قاسم أميرة قاسم
Orge Yapı Tasarım, ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. مطبخ
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مهما كان تصميم منزلك أنيق وجذاب وعلى أحدث صيحة سيفقد جماله ورونقه بمجرد أن تسوده الفوضى والزحام، ولتستمتع بجمال منزلك الذي أنفقت الكثير على تصميمه احرص على أن يبقى مرتبا نظيفا، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك 10 أفكار متنوعة للتخلص من الفوضى بالمنزل، كما أنها ستكون عنصر جمالي من عناصر الديكور حيث سيضيف أناقة لمنزلك بالتأكيد.

1. غرفة ملابس

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

لا تترد في تأثيث غرفة ملابس بمنزلك إذا سمحت لك المساحة بذلك، يمكنك أن تملأ الغرفة بالرفوف ووحدات التخزين التي ستتسع لكل ملابسك، وربما الملابس الموسمية أيضا. يمكنك تخصيص مساحات للألحفة والبطانيات التي يضطر البعض لتخزينها فوق الدولاب أو تحت الأسرّة.

2. تحت الدرج

homify سلالم وأروقة مخزن
homify

homify
homify
homify

إذا منزلك مكون من طابقين فذ فرصة سانحة ﻷن تستغل المساحة تحت الدرج لوضع خزانة مدرجة كما بالصورة، أو يمكنك وضع بعض الرفوف لوضع الأحذية مع خطاطيف لتعليق الملابس مثلا، فقط لا تترك المساحة تحت الدرج فارغة، ويمكنك الاستعانة بخبير ليساعدك على الاختيار المناسب.

3. مقاعد بسعة تخزينية

Tetbury Hall Bench with Cushion The Cotswold Company سلالم وأروقة مخزن
The Cotswold Company

Tetbury Hall Bench with Cushion

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

هناك اتجاه سائد في تصميم الأثاث لأن يكون متعدد الاستخدام، كأن تجد كنبة مثلا قابلة للفرد لتصبح سرير، أو تحت مقاعدها سعة تخزينية، في الصورة مثلا مقعد خشبي ملحق بقاعدة منجدة، ومصمم بحيث يتم استغلال المساحة تحت للتخزين، الرائع هنا هو أن السلال البامبو أصبحت جزء من عناصر جمال الغرفة.

4. التصاميم المعيارية

MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture تصميم مساحات داخلية
Mimode Mimarlık/Architecture

Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture

تعتمد فكرة التصميم المعياري على تقسم الوحدة الكاملة إلى أجزاء صغيرة منفصلة بحد ذاتها، لكنها تحمل نفس معايير الوحدات الأخرى. عندما يطبق هذا المبدأ مثلا على وحدات المطابخ كما بالصورة فإنه يقلل من الفوضى البصرية في التصميم كثيرا، كما أنه يزيد من الكفاءة التخزينية للوحدة.

5. أفكار بسيطة

Coffee Bar, Atölye Çatı Atölye Çatı تصميم مساحات داخلية خشب Wood effect
Atölye Çatı

Atölye Çatı
Atölye Çatı
Atölye Çatı

المطبخ هو أكثر أماكن المنزل عرضة للفوضى، يمكنك أن تتخلص من فوضى الأكواب بتنفيذ الفكرة في الصورة بنفسك، كل ما تحتاجه هو لوح خشبي وبعض الخطاطيف والمسامير، وربما بعض الألوان لإضفاء حيوية على الوحدة، تنفيذ هذه الفكرة يوفر لك مساحة تخزينية عالية دون أن يشكل مساحة كبيرة من المطبخ.

6. سلال للتخزين والديكور

EURO FLORA SONBAHARA HAZIR, Euro Flora Euro Flora تصميم مساحات داخلية
Euro Flora

Euro Flora
Euro Flora
Euro Flora

وجود سلة للغسيل المتسخ بغرفة الأطفال أو النوم شيء أساسي للحفاظ على الغرفة نظيفة ومرتبة، ميزة هذه السلال هو تنوع تصميماتها وأحجامها ليتناسب مع احتياجاتك وذوق الغرفة، كما أنها تأتي بألوان مختلفة ومبهجة كما بالصورة وبالتأكيد ستضيف حيوية على أي مكان توضع فيه.

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7. بار المطبخ

Orge Yapı Tasarım, ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. مطبخ
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

يمكنك مضاعفة السعة التخزينية لمطبخك باستغلال المساحة أسفل بار المطبخ أو إذا كان بمطبخك وحدة بالمنتصف كما بالصورة بوضع وحدات تخزين ورفوف بها لتضع بها أدوات العمل حتما ستقلل من الفوضى من حولك أثناء العمل.

يمكنك الإطلاع على : 10 أفكار ملهمة لرفوف المطبخ

8.مزيد من الرفوف

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited المنزلمخزن
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

لا تستخدم أبدا رخامة المطبخ كمكان لتخزين الأدوات أو الأواني، هذا الأمر سيسبب مزيد من الازدحام والفوضى بالمطبخ، يمكنك تنفيذ الفكرة بالصورة في أبواب وحدات المطبخ وهو ما سيضاعف سعتها التخزينية بالتأكيد.

9. وحدات الفصل

bSquary Designmöbel und Regale aus Hamburg und nachhaltigem Holz, bSquary Designs bSquary Designs المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
bSquary Designs

bSquary Designs
bSquary Designs
bSquary Designs

إذا كان لدرك قطاع كبير وتريد أن تقسمه جزئيين، يمكنك اختيار تصميم لوحدة فصل مثل التي في الصورة برفوف ووحدات منفصلة، لتكون مكانا لكتبك التي تردها في متناول يديك دائما أو مأوى لأكسسوارات الغرفة.

10. وحدات كرتون ملونة

ESTANTERÍAS CON CAJAS DE FRUTA, 613materika 613materika المنزلمخزن
613materika

613materika
613materika
613materika

هذه الفكرة حتما ستقلل من فوضى غرف المكتب والمذاكرة، يمكنك تقسيم فيها أوراقك مثلا او أدواتك المتعددة، ميزة هذه الفكرة أنه يمكن تطبيقها على ذوقك وبألوانك المفضلة بحيث كل لون يحمل تصنيف مختلف لترتيب الأغراض.

بيت مودولار مساحته 75م²
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