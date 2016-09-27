7 منازل جميلة للباحثين عن الإلهام

واجهة هذا المنزل الريفي التي لا تضم فيما بينها الخرسانة، والتي تعد من العناصر الثقيلة، لكن عند التدقيق ستجد أن الواجهة ليست بحاجة إلى أن تضم الخرسانة، بالنوافذ الزجاجية المنحوتة بها والزجاج الذي يوجد في الباب الخشبي أيضًا جعل الشمس تملىء غرف المنزل بداخله وخارجه ليظهر وكأنه هو نفسه مصدر للضوء، بالإضافة إلى النباتات الخضراء التي أحاطته التي أضافت له الإشراق بجانب الضوء .