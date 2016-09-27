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7 منازل جميلة للباحثين عن الإلهام

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify منازل
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نود أن نأخذك إلى حلم ولن نتركك تحلم فقط بل سنساعدك على تحقيقه، سنقدم لك من خلال هذا الموضوع 7 منازل ملهمة من مختلف أنحاء العالم، يمكن أن تلهمك بأفكار مميزة تطبقها في منزلك، ندعوك أن تتقبل دعوتنا في قراءة هذا الموضوع لمشاهدة التصاميم الفريدة والجريئة للخبراء التي صمموها لهذه المنازل لتصبح مصدر الإلهام لك. 

1- بركة

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta مسبح
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

رفع هذا المنزل شعارالغوص للشجعان ليصبح الاختيار الأول لمن يريد منزل مفعم بالحياة يمكن أن يقضي به أوقات ممتعة، كما نرى أن المنزل مصمم على طراز البحر المتوسط، لم يكتفي بوجود بركة مذهلة به بل زينت من الخلف بنباتات خضراء جعلت المساحة مميزة جدًا.  

2- تنوع المواد والألوان

Moradia MC, Miguel Ferreira Arquitectos Miguel Ferreira Arquitectos منازل Wood effect
Miguel Ferreira Arquitectos

Miguel Ferreira Arquitectos
Miguel Ferreira Arquitectos
Miguel Ferreira Arquitectos

صورة توضح ما وصلنا إليه من تقدم تكنولوجي في مجال الفن المعماري وأن الحياة ستصبح أسهل مما كانت عليه كلما تقدمنا تكنولوجيًا، وفي هذا البيت جمع بين مواد وألوان مختلفة رُتب قطريًا بين أجزاءه المختلفة بتصميم عصري جدًا . 

3- بيت مليء بالضوء

RESIDENCIA CAMPO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores منازل
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

واجهة هذا المنزل الريفي التي لا تضم فيما بينها الخرسانة، والتي تعد من العناصر الثقيلة، لكن عند التدقيق ستجد أن الواجهة ليست بحاجة إلى أن تضم الخرسانة، بالنوافذ الزجاجية المنحوتة بها والزجاج الذي يوجد في الباب الخشبي أيضًا جعل الشمس تملىء غرف المنزل  بداخله وخارجه ليظهر وكأنه هو نفسه مصدر للضوء، بالإضافة إلى النباتات الخضراء التي أحاطته التي أضافت له الإشراق بجانب الضوء .  

4- المنزل العصري المميز

Casa da Gandarela, Hugo Pereira Arquitetos Hugo Pereira Arquitetos منازل
Hugo Pereira Arquitetos

Hugo Pereira Arquitetos
Hugo Pereira Arquitetos
Hugo Pereira Arquitetos

منزل على الطراز الحديث أمنية تجري على لسان معظم الناس هذه الفترة، الكل يرغب فيما هو أحدث كي يواكب العصر، وهذا المنزل تصميمه خارج عن المألوف، يقول لك هذا المنزل أن أحتمالات الرسم المبدعة لا نهاية لها، ونجد أن الملامح الأساسية لهذا البيت النوافذ الكبيرة والخشب .  

5 – مثالية لجميع الأفراد

homify منازل
homify

homify
homify
homify

نحلم دائمًا بمنزل كبير متكامل يستوعب كافة أفراد الأسرة حتى وإن كان في نيتنا أن نبني منزل خاص لأبنائنا ألا أننا لا نضمن ذلك بسبب الميزانية الإضافية التي سنحتاجها لبناء هذا المنزل، لذا نقدم لك هذا المثال لتتمكن من تحويل حلمك إلى واقع . 

6 – الحد الأدنى

„Inseltraum“ - Einfamilienhaus in Brandenburg an der Havel, Sehw Architektur Sehw Architektur منازل
Sehw Architektur

Sehw Architektur
Sehw Architektur
Sehw Architektur

الواجهة الأمامية للمنزل بسيطة جدًا ترافقها حديقة هادئة مناسبة لمنزل من طابق واحد، تفاصيل بسيطة إلا أنها فريدة وميزت المنزل وجعلته مثير للاهتمام، أما عن الواجهة الخلفية فكانت بمثابة حلم يتجسد على الواقع .  

7 – الحلم

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design منازل
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

في نهاية هذا الموضوع نقدم لكم الفكرة الأخيرة لمنزل كبير يمكنك أن تغلق عينيك وتحلم معنا، استخدام الخشب في  النوافذ والأبواب جعل المنزل منفتح على الطبيعة، الآن لا عليك سوى الاختيار من بين المنازل السبعة .  

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