7 منازل جميلة للباحثين عن الإلهام

نود أن نأخذك إلى حلم ولن نتركك تحلم فقط بل سنساعدك على تحقيقه، سنقدم لك من خلال هذا الموضوع 7 منازل ملهمة من مختلف أنحاء العالم، يمكن أن تلهمك بأفكار مميزة تطبقها في منزلك، ندعوك أن تتقبل دعوتنا في قراءة هذا الموضوع لمشاهدة التصاميم الفريدة والجريئة للخبراء التي صمموها لهذه المنازل لتصبح مصدر الإلهام لك.
رفع هذا المنزل شعار
الغوص للشجعان ليصبح الاختيار الأول لمن يريد منزل مفعم بالحياة يمكن أن يقضي به أوقات ممتعة، كما نرى أن المنزل مصمم على طراز البحر المتوسط، لم يكتفي بوجود بركة مذهلة به بل زينت من الخلف بنباتات خضراء جعلت المساحة مميزة جدًا.
صورة توضح ما وصلنا إليه من تقدم تكنولوجي في مجال الفن المعماري وأن الحياة ستصبح أسهل مما كانت عليه كلما تقدمنا تكنولوجيًا، وفي هذا البيت جمع بين مواد وألوان مختلفة رُتب قطريًا بين أجزاءه المختلفة بتصميم عصري جدًا .
واجهة هذا المنزل الريفي التي لا تضم فيما بينها الخرسانة، والتي تعد من العناصر الثقيلة، لكن عند التدقيق ستجد أن الواجهة ليست بحاجة إلى أن تضم الخرسانة، بالنوافذ الزجاجية المنحوتة بها والزجاج الذي يوجد في الباب الخشبي أيضًا جعل الشمس تملىء غرف المنزل بداخله وخارجه ليظهر وكأنه هو نفسه مصدر للضوء، بالإضافة إلى النباتات الخضراء التي أحاطته التي أضافت له الإشراق بجانب الضوء .
منزل على الطراز الحديث أمنية تجري على لسان معظم الناس هذه الفترة، الكل يرغب فيما هو أحدث كي يواكب العصر، وهذا المنزل تصميمه خارج عن المألوف، يقول لك هذا المنزل أن أحتمالات الرسم المبدعة لا نهاية لها، ونجد أن الملامح الأساسية لهذا البيت النوافذ الكبيرة والخشب .
نحلم دائمًا بمنزل كبير متكامل يستوعب كافة أفراد الأسرة حتى وإن كان في نيتنا أن نبني منزل خاص لأبنائنا ألا أننا لا نضمن ذلك بسبب الميزانية الإضافية التي سنحتاجها لبناء هذا المنزل، لذا نقدم لك هذا المثال لتتمكن من تحويل حلمك إلى واقع .
الواجهة الأمامية للمنزل بسيطة جدًا ترافقها حديقة هادئة مناسبة لمنزل من طابق واحد، تفاصيل بسيطة إلا أنها فريدة وميزت المنزل وجعلته مثير للاهتمام، أما عن الواجهة الخلفية فكانت بمثابة حلم يتجسد على الواقع .
في نهاية هذا الموضوع نقدم لكم الفكرة الأخيرة لمنزل كبير يمكنك أن تغلق عينيك وتحلم معنا، استخدام الخشب في النوافذ والأبواب جعل المنزل منفتح على الطبيعة، الآن لا عليك سوى الاختيار من بين المنازل السبعة .
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