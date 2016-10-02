شقة بسيطة بديكورات مذهلة مساحتها 150 متر

نصحبكم اليوم في جولة سريعة بمنزل مذهل يقع في برشلونة على مساحة 150 متر مربع، يميزه بشدة اعتماده على أثاث قليل بمعظم غرفه إن لم يكن جميعها، إلى جانب كونه مزود بشكل شبه دائم بسحر الإضاءة الطبيعية يوميًا مما يجعله منزلًا صحيًا بكل تأكيد.
اهتم المهندس المعماري المنفذ لهذا المنزل بالجمع بين الحداثة والبساطة في آن واحد، والتي بالتأكيد توجها الأبيض بسيطرته على جميع الجدران بإطلالته الهادئة والمريحة القادرة على جعل المساحات تبدو بأضعاف أضعاف مساحتها حيث يكسب المنزل لعنصر هام جدًا وهو البراح.
لمعرفة المزيد عن هذا المشروع المميز، شاهدوا معنا غرفه وأروقته المختلفة من هنا.
تبدأ زيارتنا بهذه الغرفة المشرقة هادئة التفاصيل وكذلك الديكور، تتمتع بمساحة كبيرة ربما تكون غير مستغلة وهنا يتمركز الاحساس بالبراح. الغرفة تتمتع بنافذة زجاجية كبيرة متعددة الضلف تمرر الكثير من الضوء إلى الداخل مما يزيد فرش الأرضية ناصعة وإشراقًا.
كما نرى هنا الغرفة تكاد تكون خالية من الأثاث، لا يوجد بها سوى مقعد ضخم يبدو أنه مريح من هيئته، وإلى جانبه طاولة صغيرة بأرجل حديدية ولها قاعدة خشبية تعتليها فازة مملوءة بالنباتات الخضراء التي بثت بدورها الحيوية بأرجاء الغرفة المختلفة.
أما عن المكتبة التي صممت تلك الغرفة لها خصيصًا، فنجدها مبتة بأرفف بيضاء صغيرة فوق المقعد الشابق الإشارة إليه وتحوى نخبة من الكتب المتنوعة بحيث يسهل على جالس الكرسي فقط مد إحدى أيديه لتلتقط الكتاب الأقرب لاهتماماته، ناهيك عن وحدة الإضاءة المركزية لتلك الغرفة والتي نلاحظها بوضوع بأقصى يسار الغرفة في هيئة دائرة معلقة بالسقف يتدلى منها مجموعة كبيرة من اللمبات بشكل متدرج.
نفس الروح تتكرر هنا مجددًا بـ غرفة المعيشة، ونلاحظ مرة أخرى وجود سجادة كبيرة تكسي معظم أرضية الغرفة مما يحقق المزيد من الراحة والبراح. يتوسط الغرفة أريكة مريحة رمادية اللون بتصميم عصري بنفس لون السجادة مما يؤكد الوحدة والاتساق بي الألوان.
توزيع الأثاث في هذه الغرفة يشبه إلى حد كبير توزيعه بلصورة السابقة، حتى ألوان الحوائط والأرضية تقريبًا واحدة!، وكما زين المصمم الغرفة السابقة بلوحة مذهلة وضعت بإحدى جدرانه، كرر الأمر هنا أيضًا باستعانته بلوحتين عنوانًا للتميز تبهرنا إحداهما بجمالها غير المعهود بتفاصيلها الدقيقة التي تجعلها تشبه أعين البشر منغمسة في إطار أبيض مربع الشكل معلق على الحائط الخلفي للأريكة.
ربما لم تكن مساحة تلك البقعة كبيرة بما يكفي إلا أنها استطاعت استيعاب كلًا من المطبخ بالكامل باجهزته الكهربائية والسفرة المكونة من طاولة خشبية عريضة بستة مقاعد وبوفيه خشبي كبير.. والسر وراء ذلك يتلخص في عبقرية التصميم واستغلال المساحات!
المطبخ عبارة عن مجموعة وحدات وأرفف صغيرة بعضها مطلي بالأبيض والأخرى خصوصًا المكشوفة يميزها اللون البني، لم يستحوذ المطبخ على مساحة اكبر من ذلك الحائط المقابل للسفرة فيما احتلت تلك الأخيرة بقية مساحة المطبخ بتصميمها الريفي الضخم.
وكما نرى هنا يتألق الجناح الرئيسي للنوم بلمسته الخشبية وديكوراته الهادئة فضلًا عن تصميمه المذهل. نلاحظ هنا من خلال تلك الصورة ان التخت يستند إلى جدار خشبي مكون من شرائح الباركية كأرضية الغرفة تمامًا، حيث يختبئ وراءه حوض استحمام غاية في الأناقة والرقي يفصله عن التخت سنتيمترات قليلة.
وعن عنصر الإضاءة هنا، فيتميز تصميم ذلك التخت بأن الحائط الخلفي له مثبت به وحدتي إضاءة قمة في الأناقة. وأخيرًا يتسم الجناح بسمة مذهلة وهي أنه يتحلى بشرفة كبيرة توفر له مزيد من الهواء العليل ومزيد من إضاءة الشمس الدافئة.
وبنظرة أقرب يمكننا من هذه الزاوية رؤية حوض الاستحمام الخلفي للتخت والمختبئ وراء ذلك الجدار الخشبي بإطلالته البراقة والمبهرة. وكما وُجدت وحدات إضاءة بذلك الجدار الخشبي بناحية التخت، كان من البديهي تركيب وحدات أخرى بالجهة الثانية للجدار وتطل على حوض الاستحمام لتوفر له الإضاءة.
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في الغرفة الثانية من المنزل، والتي غالبًا ما تخصص للضيوف نلاحظ تصميم مطابق للغرفة السابقة من حيث شكل التخت وفرشه الأبيض ووحدات الإضاءة العصرية. ربما ما يختلف هنا عن الغرفة الأولى هو أن تلك الغرفة مطلية باللون الرمادي من نفس الدرجة المستخدمة في غرفة معيشة هذا المنزل وإن كان ذلك في حائط واحد فقط، فيما تظل بقية الجدارن بنفس اللون الأبيض المحايد المغلف لجميع جدران المنزل والأرضية أيضًا بنفس اللون البني الفاتح الدافئ.
ولأن الغرفة هادئة التفاصيل بشكل كبير، لجأ مصممها للوة مطابقة أيضًا للمستخدمة بغرفة القراءة والاطلاع ولكنه وضعها هنا بالحائط الخلفي للسرير والتي كان لها أكبر الأثر في تزيين الغرفة هذا إلى جانب ألوانها المتسقة مع ذلك الحائط الرمادي وفرش التخت.
وأخيرًا تنقل لنا هذه الصورة شكل الكوريدور أو الممر الداخلي للمنزل والذي يسمح بالانتقال بين الغرف المختلفة وينتهي بغرفة الاطلاع والتأمل. تصميم الممر أكثر من رائع يتسم بروح هادئة أساسها اللون الأبيض في الجدران والبني بدفئه في الأرضية.
وعلى يمين ويسار تلك الجدران البيضاء أصر المصمم على تطبيعها وإثرائها بنفس الطابع الإبداعي واللمسة الفنية من خلال تزيينها بعناصر صغيرة ولوحات بألوان مماثلة تمامًا للأرضية.