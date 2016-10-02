شقة بسيطة بديكورات مذهلة مساحتها 150 متر

نصحبكم اليوم في جولة سريعة بمنزل مذهل يقع في برشلونة على مساحة 150 متر مربع، يميزه بشدة اعتماده على أثاث قليل بمعظم غرفه إن لم يكن جميعها، إلى جانب كونه مزود بشكل شبه دائم بسحر الإضاءة الطبيعية يوميًا مما يجعله منزلًا صحيًا بكل تأكيد.

اهتم المهندس المعماري المنفذ لهذا المنزل بالجمع بين الحداثة والبساطة في آن واحد، والتي بالتأكيد توجها الأبيض بسيطرته على جميع الجدران بإطلالته الهادئة والمريحة القادرة على جعل المساحات تبدو بأضعاف أضعاف مساحتها حيث يكسب المنزل لعنصر هام جدًا وهو البراح.

لمعرفة المزيد عن هذا المشروع المميز، شاهدوا معنا غرفه وأروقته المختلفة من هنا.