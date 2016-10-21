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ما هو بُرجك؟ مطبخك سيخبرنا

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
homify مطبخ
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لكل منا شخصية مختلفة ومتفردة عن الآخرين،  وعادة ما تنعكس شخصية وصفات كل منا على الديكور الذي يختاره لمنزله. المطبخ أحد أكثر غرف المنزل قربًا لقلوبنا ونرغب في جعله متفردًا وملائمًا لشخصياتنا.

بعض الخبراء على قناعة تامة بأن الأبراج الفلكية وخصائصها النفسية التي تنعكس على أبناء كل برج تظهر من خلال اختياره لشكل المطبخ، وسواء إن كان ذلك صحيحًا أم لا، فقد تم اختيار 12 مطبخًا كمثال لاختيار كل برج. هيا لتتعرف على خصائص برجك من خلال المطبخ!

1- السرطان.. الطبيعة تغلب

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS مطبخ
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

يغلب على أبناء برج السرطان حب المساحات الواسعة واستخدام قطع ديكور واقعية في مطابخهم. استخدام النباتات في تزيين المطبخ مع ترك مساحات واسعة لسهولة وانسيابية الحركة داخل المطبخ، بجانب استخدام اللون الأبيض الهادئ يتلائم بشدة مع طبيعة السرطان المائية.

2- الحمل.. العملية والوضوح

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يميل أبناء برج الحمل لجعل مطابخهم أكثر عملية وأناقة، فيظهر استخدام السقف العال المزود بنوافذ زجاجية كبيرة تسمح للضوء أن يغمر جميع تفاصيل المطبخ ليظهرها. كما تسمح النوافذ بتجديد الهواء داخل المطبخ وهادئًا معظم الوقت.

3- الثور.. كلاسيكي ومودرن في آن واحد

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores مطبخ
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

عادة ما يحب أبناء برج الثور دمج الكلاسيكية مع الحداثة، فيظهر استخدام أرضية المطبخ مستوحاة من موضة السبعينيات من القرن الماضي، بجانب استخدام اللون الأحمر القوي مع الأبيض الكلاسيكي.

4- الجوزاء.. بهجة الألوان

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

يُعرف عن برج الجوزاء عدم استقراره على أمر واحد طوال الوقت، بل يظل يتقلب بين الاختيارات دون أن يستقر على أحدهم. بالتالي عند اختيار ألوان المطبخ يميل الجوزائيون لاستخدام ألوان متنوعة ومتداخلة للخروج من مأزق الثبات على لون بعينه.

5- الأسد.. رفاهية الملوك

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الأسد ملك الغابة، ومن ينتمون لبرج الأسد عادة ما يميلون للرفاهية وتوفير أقصى سبل الراحة والأناقة لأنفسهم. تظهر الرفاهية في كل تفصيلة صغيرة بالمطيخ، بدءًا من نوع الإضاءة والمنضدة بيضاء مثالية مع الكراسي الحمراء، بجانب استخدام اللون الفضي الأنيق في عدد من عناصر المطبخ.

6- العذراء.. النظام أولًا

Träume müssen bezahlbar sein, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخ
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

التنظيم والنظافة أكثر ما يشغل بال أصحاب برج العذراء، وبالتالي يميلون لاختيار المطابخ التي تحتوي تصميماتها على الكثير من الأدراج والمساحات التي تصلح كخزائن. كما أن الأرضية والكراسي البيضاء تلائم طبيعة العذراء الهادئة.

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7- الميزان.. الأناقة المتوازنة

Eigentijdse bungalow, Lab32 architecten Lab32 architecten مطبخ
Lab32 architecten

Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten

إن جمعت قطع الأثاث في ركن واحد، حتى وإن كانت أنيقة، فإن هذا يعني اختلال توازن الغرفة، وهذا أكثر ما قد يكرهه أبناء برج الميزان. هذا المطبخ يصلح لكل زمان ومكان، فهو متوازن بشكل كبير. فكل ركن يحتوي من القطع ما يجعله أنيقًا بحد ذاته، بدءًا من الأرضية الرمادية التي يتعادل فيها الأبيض مع الأسود، ومرورًا بقطع السفرة الموزعة بين الأبيض والأسود.

8- العقرب.. القليل يكفي

Numero Uno, doimo cucine doimo cucine مطبخ
doimo cucine

doimo cucine
doimo cucine
doimo cucine

الحد الأدنى الذي يؤدي وظيفته كاملة دون تعقيد أو مبالغة هو أكثر ما يستهوي أصحاب برج العقرب. هذا المطبخ مناسب بشدة لهؤلاء، فهو يحتوي الحد الأدنى من القطع، إلا أنه يملك الحد الأقصى من الأناقة وتناسق الألوان بين الأبيض والرمادي والأخضر.

9- القوس.. ممتع وجذاب

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

يتمتع أصحاب برج القوس بالحيوية والانطلاق، وعادة لا تتلائم معهم الألوان الهادئة المحايدة، وبالتالي فإن ثلاجة صفراء ومقاعد برتقالية وحائط منقوش بالألوان الزاهية هو اختيار رائع لأبناء برج القوس.

10- الجدي.. في الهواء الطلق

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP مطبخ
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

الانطلاق والتمتع بالهواء الطلق المنعش هو أكثر ما يميز أبناء برج الجدي، وبالتالي فإن الزجاج هو الأحل الأنسب للتمتع بالمناظر الطبيعية في الحديقة بالخارج، وإتاحة الإضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة لمطابخ أبناء برج الجدي.

11- الدلو.. الحداثة أولًا

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz مطبخ
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

الأشخاص الذين ولدوا في برج الدلو يميلون إلى مثل هذا التصميم الحديث. هذا المطبخ يجسد الحداثة في أقصى صورها من حيت المساحات الواسعة واستخدام القطع المعدنية التي تعزز الاتجاه الحديث للبيئة.

12- الحوت.. الإبداع والعملية

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

الأسماك خلّاقة، وأبناء برج الحوت اكتسبوا تلك الصفة من طبيعة برجهم، وبالتالي تمتزج في هذا المطبخ ثلاث ألوان مختلفة هي الأبيض والأسود والأحمر بسهولة وسلاسة وتوازن.

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