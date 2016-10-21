ما هو بُرجك؟ مطبخك سيخبرنا

لكل منا شخصية مختلفة ومتفردة عن الآخرين، وعادة ما تنعكس شخصية وصفات كل منا على الديكور الذي يختاره لمنزله. المطبخ أحد أكثر غرف المنزل قربًا لقلوبنا ونرغب في جعله متفردًا وملائمًا لشخصياتنا.
بعض الخبراء على قناعة تامة بأن الأبراج الفلكية وخصائصها النفسية التي تنعكس على أبناء كل برج تظهر من خلال اختياره لشكل المطبخ، وسواء إن كان ذلك صحيحًا أم لا، فقد تم اختيار 12 مطبخًا كمثال لاختيار كل برج. هيا لتتعرف على خصائص برجك من خلال المطبخ!
يغلب على أبناء برج السرطان حب المساحات الواسعة واستخدام قطع ديكور واقعية في مطابخهم. استخدام النباتات في تزيين المطبخ مع ترك مساحات واسعة لسهولة وانسيابية الحركة داخل المطبخ، بجانب استخدام اللون الأبيض الهادئ يتلائم بشدة مع طبيعة السرطان المائية.
يميل أبناء برج الحمل لجعل مطابخهم أكثر عملية وأناقة، فيظهر استخدام السقف العال المزود بنوافذ زجاجية كبيرة تسمح للضوء أن يغمر جميع تفاصيل المطبخ ليظهرها. كما تسمح النوافذ بتجديد الهواء داخل المطبخ وهادئًا معظم الوقت.
عادة ما يحب أبناء برج الثور دمج الكلاسيكية مع الحداثة، فيظهر استخدام أرضية المطبخ مستوحاة من موضة السبعينيات من القرن الماضي، بجانب استخدام اللون الأحمر القوي مع الأبيض الكلاسيكي.
يُعرف عن برج الجوزاء عدم استقراره على أمر واحد طوال الوقت، بل يظل يتقلب بين الاختيارات دون أن يستقر على أحدهم. بالتالي عند اختيار ألوان المطبخ يميل الجوزائيون لاستخدام ألوان متنوعة ومتداخلة للخروج من مأزق الثبات على لون بعينه.
الأسد ملك الغابة، ومن ينتمون لبرج الأسد عادة ما يميلون للرفاهية وتوفير أقصى سبل الراحة والأناقة لأنفسهم. تظهر الرفاهية في كل تفصيلة صغيرة بالمطيخ، بدءًا من نوع الإضاءة والمنضدة بيضاء مثالية مع الكراسي الحمراء، بجانب استخدام اللون الفضي الأنيق في عدد من عناصر المطبخ.
التنظيم والنظافة أكثر ما يشغل بال أصحاب برج العذراء، وبالتالي يميلون لاختيار المطابخ التي تحتوي تصميماتها على الكثير من الأدراج والمساحات التي تصلح كخزائن. كما أن الأرضية والكراسي البيضاء تلائم طبيعة العذراء الهادئة.
إن جمعت قطع الأثاث في ركن واحد، حتى وإن كانت أنيقة، فإن هذا يعني اختلال توازن الغرفة، وهذا أكثر ما قد يكرهه أبناء برج الميزان. هذا المطبخ يصلح لكل زمان ومكان، فهو متوازن بشكل كبير. فكل ركن يحتوي من القطع ما يجعله أنيقًا بحد ذاته، بدءًا من الأرضية الرمادية التي يتعادل فيها الأبيض مع الأسود، ومرورًا بقطع السفرة الموزعة بين الأبيض والأسود.
الحد الأدنى الذي يؤدي وظيفته كاملة دون تعقيد أو مبالغة هو أكثر ما يستهوي أصحاب برج العقرب. هذا المطبخ مناسب بشدة لهؤلاء، فهو يحتوي الحد الأدنى من القطع، إلا أنه يملك الحد الأقصى من الأناقة وتناسق الألوان بين الأبيض والرمادي والأخضر.
يتمتع أصحاب برج القوس بالحيوية والانطلاق، وعادة لا تتلائم معهم الألوان الهادئة المحايدة، وبالتالي فإن ثلاجة صفراء ومقاعد برتقالية وحائط منقوش بالألوان الزاهية هو اختيار رائع لأبناء برج القوس.
الانطلاق والتمتع بالهواء الطلق المنعش هو أكثر ما يميز أبناء برج الجدي، وبالتالي فإن الزجاج هو الأحل الأنسب للتمتع بالمناظر الطبيعية في الحديقة بالخارج، وإتاحة الإضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة لمطابخ أبناء برج الجدي.
الأشخاص الذين ولدوا في برج الدلو يميلون إلى مثل هذا التصميم الحديث. هذا المطبخ يجسد الحداثة في أقصى صورها من حيت المساحات الواسعة واستخدام القطع المعدنية التي تعزز الاتجاه الحديث للبيئة.
الأسماك خلّاقة، وأبناء برج الحوت اكتسبوا تلك الصفة من طبيعة برجهم، وبالتالي تمتزج في هذا المطبخ ثلاث ألوان مختلفة هي الأبيض والأسود والأحمر بسهولة وسلاسة وتوازن.
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