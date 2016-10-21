ما هو بُرجك؟ مطبخك سيخبرنا

لكل منا شخصية مختلفة ومتفردة عن الآخرين، وعادة ما تنعكس شخصية وصفات كل منا على الديكور الذي يختاره لمنزله. المطبخ أحد أكثر غرف المنزل قربًا لقلوبنا ونرغب في جعله متفردًا وملائمًا لشخصياتنا.

بعض الخبراء على قناعة تامة بأن الأبراج الفلكية وخصائصها النفسية التي تنعكس على أبناء كل برج تظهر من خلال اختياره لشكل المطبخ، وسواء إن كان ذلك صحيحًا أم لا، فقد تم اختيار 12 مطبخًا كمثال لاختيار كل برج. هيا لتتعرف على خصائص برجك من خلال المطبخ!