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26 حمام صغير بأفكار ملهمة

Mohammed Awad Mohammed Awad
St John's Wood, Patience Designs Studio Ltd Patience Designs Studio Ltd حمام
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الحمامات الصغيرة دائماً ما تكون عبئاً في المنازل التي توجد بها، و لكن قد يكون هذا جزء من الماضي ، فاليوم سنبحر معاً في خضم 26 فكرة كاملة لتصميمات حمام صغير قد يكون بعدها مصدراً لسعادتك و ليس ابتلاءاً و عبئاً كما كان معتاداً في السابق، فالجمال متوفر في تلك التصميمات و حسن استغلال المساحة كذلك، و كل المكونات و الرفاهية المطلوبة و المرغوبة في أي حمام كبير ستجدها فيها و لكن الفارق فقط أن من صممها يتميز بالإبداع و حسن التصرف و ليس حافظ لكتاب الديكور المتخصص فقط ، فإليكم الإبداع في 26 صورة ستجدد إلهامك 

1- موضع الدش

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

يمكن أن تحدد موقع الدش و مكانه وفقاً لمساحة حمامك ، و الشكل العام لمكان الاستحمام يتحدد بشكل أساسي وفقاً للمساحة الكلية للحمام، فهذا النموذج يؤكد أن البانيو القدم هو اختيار و بديل موفق للغاية للبانيو العادي و كذلك الكابينة الزجاجية الشفافة التي تفيد جداً في المساحات الصغيرة

2- حجم الحوض

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores حمام
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

حاول أن تستخدم شكل أصغر للحوض المستخدم في حمامك الصغير و يمكنك أن تستخدم الحوض من نوعية الطبق وفهو صغير القطر و دائري الشكل و يقبل بسهولة الوضع فوق أي وحدة تخزين

3- مكان للغسالة

Дизайн однокомнатной квартиры., Александра Петропавловская Александра Петропавловская حمام
Александра Петропавловская

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

لابد أن تضع لمسة فنية و أخرى عملية في حمامك فلو اخترت غسالة لتخزنها في الحمام بدلاً من المطبخ يمكنك اختيارها بلون من نفس لون أدوات الحمام الكابينية و الحوض ليكتمل الشكل و من زاوية اخرى اختر مكان تخزينها اسفل الحوض لاستغلال تلك المساحة المهدرة تماماً

4- افتح نافذة

APARTMENT IN PARIS Atelier UOA حمام
Atelier UOA

APARTMENT IN PARIS

Atelier UOA
Atelier UOA
Atelier UOA

النافذة مصدر الضوء و الهواء للحمام لابد أن تكون متواجدة بقوة في قلب حمامك في مكان يشع ضوءاً فهي ستفيد في زيادة المساحة شعورياً في حمامك و من باب آخر ستعمل على اضافة مظهر جمالي للحمام بشكل عام

5- بانيو غير مثبت

Projekt 48 _ łazienka na piętrze, k.halemska k.halemska حمام
k.halemska

k.halemska
k.halemska
k.halemska

لو كان حمامك غير منتظر في حروفه و اضلاعه يمكنك استخدام بانيو غير مثبت في الجدران و بالتالي يمكنك الاستغلال الامثل للمساحة الوسطية في قلب الحمام عن طريق وضعه بشكل متقارب بين انحناءات الجدران و بالتالي سيوفر أكثر في المساحة و من ثم سيكون لديك براحاً كبيراً لوضع قطع أخرى على سبيل الرفاهية كهذا الكرسي بجواره .

6- الحوض المخروطي

art house, G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi حمام
G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi

G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi
G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi
G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi

استخدم الحوض المخروطي الشكل في حمامك الصغير لأنه يضمن لك شكل ديكوري أنيق و في الوقت ذاته سيوفر لك مساحة كبيرة في الارضية التي يكون فيها أقصر قطراً من أعلاه الدائري المتزايد .

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7- حمام غير منتظم

Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design حمام
Ardesia Design

Oakhill Court, Putney

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

الحمام الذي يوجد فيه جدار أو أكثر لا يأخذون الوضع المستقيم يمكن أن نستخدم فيه الادوات الصحية بما يتماشى معها، فمثلاً هذا الحمام في كل حائط منه قطعة صحية وضعت بما يتلائم مع الحائط الذي تستند عليه لاحظ كابينة الاستحمام و موقع الحوض

8- في اتجاه واحد

Residência Maranhão, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design حمام
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

لو كان حمامك منتظم في شكله الهندسي فإن عليك اختيار وضع أدواته الصحية في موضع واحد متوالي في تجاه و حائط واحد فقط ، راقب في هذا النموذج موضع الوحدة و حوضها و بجوارها التواليت و بجواره الدش في الأعلى و موضع الاستحمام عدا الحائط المقابل يوجد به البانيو

9- المرآة البطلة

Интерьер бревенчатого дома, Мозжерина Марина Мозжерина Марина حمام
Мозжерина Марина

Мозжерина Марина
Мозжерина Марина
Мозжерина Марина

استخدام المرآة من أكثر النصائح المتبعة في عالم الديكور للتخلص من مشكلة صغر المساحة و لكن يراعى فيها أن تستخدم في موضع متوسط من الجدار المواجه لاتجاه الداخل بمعنى أن تعكس أكثر نقطة مهملة في الحمام ، و التي يفضل أن تكون تحتوي على مشهد يثير الدهشة مثل رسمه أو لوحة أو مثل هذا النموذج حائط مشابه تماماً لما يقابلها مما منحنا عملية خداع بصري بامتياز لطول الحمام

10- التواليت بدون ظهر

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda حمام
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

التواليت الذي يأتي بلا ظهر يعتبر حلاً أمثل للمساحات الصغيرة فهو لا يستهلك مساحة من الأرضية لأنه معلش بالأعلى و في الوقت ذاته لا يأخذ مساحة من الطرقة لأنه بلا ظهر ، وبالتالي فإنه سيوفر في المساحة طولاً و عرضاً

11- وحدة الحوض

Czarno-białe szaleństwo, Urządzamy pod klucz Urządzamy pod klucz حمام
Urządzamy pod klucz

Urządzamy pod klucz
Urządzamy pod klucz
Urządzamy pod klucz

استخدم وحدة تخزين كبيرة المساحة الداخلية و عميقة و ليس بها العديد من الأرفف فقط أدارج تغلق تماماً للداخل حتى لا تستحوذ على المساحة و تمكنك بالتالي من الاحتفاظ و التخزين لكمية كبيرة من الفوط و الاداوات و اغراض الاستحمام

12- الأغراض المهملة

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية فنادق
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

حاول أن تختار عدداً من الأغراض المهملة في أكثر من مكان خارج الحمام وتبدأ في استخدامها في الحمام الصغير لزيادة المشهد الجمالي و الناحية العملية و الوظيفية أيضاً، فهذا السلم و  اللوح الخشبي استخدما ليكونا اضافة عملية تؤدي وظيفة في هذا الحمام الأنيق وأيضاً أضافوا للشكل العام بامتياز و وفروا في المساحة بدلاً من بناء لوح لوضع اغراض الاستحمام و آخر لحمل الفوط اكتفينا بهما ..

13- الاستحمام مخصص

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

من الجيد أن تقوم بعمل مكان للاستحمام بما يتوافق مع المساحة الكلية للحمام ، استغني عن البانيو أو الجاكوزي و خصص مكان الاستحمام بالزجاج النصف شفاف مع وضع باقي الادوات الصحية الحوض و التواليت في الجهة المقابلة فأنت بذلك كسبت مساحة كبرى للاستحمام و لم تؤثر على المساحة الكلية

14- نافذة على الخارج

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo حمام
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

هذا النموذج لن يفيدك في شيء لو كنت من عشاق الخصوصية و لكن لو كنت في منزل يقع بعيداً عن العيان يمكنك فتح نافذة على المشهد الجمالي المحيط بك فهذا من شأنه أن يدفع العيون للخارج بعيداً عن التأمل في صغر المساحة الداخلية للحمام

15- شفاف

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi غرفة نوم
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

الجداران الشفافة في الحمام ليست معتادة لكنها قد تكون حلاً أمثل لصغر مساحة الحمام فلو كان الحمام داخل غرفتك الخاصة فيمكن أن تستخدم الجدران الشفافة لحمامك دون حرج

16- مكان المنشفات و الفوط

Wohnungen Bauträger 3D-Visualisierung, winhard 3D winhard 3D حمام
winhard 3D

winhard 3D
winhard 3D
winhard 3D

هل لاحظت الذراع المعدني من الاستانلس ستيل بجوار وحدتي التخزين تحت الحوض، هذه الفكرة جيدة للغاية في حالة الحمام الصغير فإنها تستغل المساحة بجوار الوحدات و هي مساحة غير مستغلة أيضاً و هي ملهمة لأقصى درجة

17- الارضية الموزايك

A Coruña for rent!, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

من المعروف أن الموزايك على عكس السيراميك لا يساعد على الانزلاق و التزحلق لذا يعتبر حلاً رائعاً للارضيات لو كنت ستستغني عن البانيو في مكان الاستحمام و سيعطي شكلاً جميلاً لديكور الحمام بشكل عام

18- ديكور الحائط العملي

Casa M, monovolume architecture + design monovolume architecture + design حمام
monovolume architecture + design

monovolume architecture + design
monovolume architecture + design
monovolume architecture + design

استغل كل سنتيمتر في الحمام ليفيدك في الشكل و في المضمون و في هذا النموذج فكرة رائعة لعمل فتحات متساوية كأرفف مضاءة بمصابيح الليد لتخزين أدوات الاستحمام و الفوط بشكل راقي

19- وحدة حوض مفتوحة

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

حاول ألا تغطي أي جدار داخل الحمام الصغير لأنه سيستحوذ على المساحة بشكل كبير فهذه الوحدة التخزينية في أسفل الحوض لم تشعرنا بوجودها رغم كبرها و هذا بفضل عدم تقفيلها و تركها مفتوحة

20- حجم الأدوات الصحية

Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa حمام
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

هناك مدرسة في عالم تصميم حمامات البيوت الصغيرة تجلب كل شيء من قطع و كماليات الحمام و مستلزماته و لكن بحجم أقل من المعتاد و بالتالي فهي تفكر في ارضاء العميل و عدم التجني على المساحة و ستجد تلك النوعية من الادوات الصحية متوفر باحجامها الصغيرة عن المعتاد

21- الارضيات المضلعة

Mieszkanie w kamienicy, MG Interior Studio Michał Głuszak MG Interior Studio Michał Głuszak حمام
MG Interior Studio Michał Głuszak

MG Interior Studio Michał Głuszak
MG Interior Studio Michał Głuszak
MG Interior Studio Michał Głuszak

يقال أن الأضلع و الخطوط المقلمة من أسباب منح العينين مساحة وهمية  في اتجاه تلك الخطوط سواء كانت بالعرض أو بالطول و في هذه الحالة التي أمامنا استخدمنا الخطوط المتواربة في الارضيات مما جعل الحمام بأكمله يبدو جيداً في مساحته

22- نافذة على غرفة أخرى

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores حمامديكورات
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

لو كنت تعيش بمفردك فهذا الحل أيضاً يبدو رائعاً لأجلك، افتح نافذة على بهو بيتك أو غرفتك و راعي فيه الحجم و الشكل الجمالي و ليس مجرد نافذة وفقط و تذكر أن مهمتها جذب الانتباه بعيداً عن ضيق الحمام فاختار لها منظراً يجذبك في المنزل.

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23- تركيز الضوء

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من المفضل أن تلجأ لهذا التكتيك النفسي في الحمامات الصغيرة فتسليط الضوء على جهة دون الاخرى سيجعلك تشعر أن الجهة غير المضاءة كبيرة و بها شيء من الغموض و يفضل أن تركز الضوء عند المرآة و زاوية وحدة فقط من زوايا الحمام بدون أي مصدر للضوء ثاني

24- المستطيلات

homify
homify

homify
homify
homify

لو كان حمامك مستطيلاً حاول أن تستخدم أدوات صحية مستطيلة أيضاً و حاول أن تنشرها بشكل مستقيم عدا البانيو في جهة مقابلة لها سيعطيك مساحة رائعة في الوسط

25- الحوض المصفاة

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

يعتبر الحوض الصغير للغاية بدون مساحة تذكر دائرياً من الحلول التي يمكن اللجوء إليها عند صغر المساحة بشكل مبالغ فيه في جهة ما في الحمام  و هو يقوم بمهام المصفاة فقط و تصريف المياة فينبغي استخدامه بحرص شديد لأنه لا يتوعب بالتأكيد قطرات المياة المتناثرة عند غسيل الوجة و اليدين و لكنه يؤدي الغرض بالطبع شكلاً و وظيفياً

26- التكدس البصري

Un studio rénové à Paris, Architecture du bain Architecture du bain حمام
Architecture du bain

Architecture du bain
Architecture du bain
Architecture du bain

في مقولة قديمة تقول داويها بالتي كانت هي الداء ، و تلك المقولة بالتأكيد لا تسير حرفياً في مجالنا التصميمي و لكن شيئاً منها فقط قد يجدي نفعاً ألا و هو التكدس البصري الذي نهرب من شقه الأول و هو التكدس لأجل ألا نختنق بالمساحةا لصغيرة لحماماتنا، يمكن أن نستخدم الازدحام في الالوان الطبيعيى في الحمام ليعطي انطباعاً بالعمق فيعمل كمموه طبيعي للحدود المكانية للحمام و يجذب عينيك لتفسير الالوان و تباينها على الجدران .

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Greige

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Greige
Greige
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