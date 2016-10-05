26 حمام صغير بأفكار ملهمة

الحمامات الصغيرة دائماً ما تكون عبئاً في المنازل التي توجد بها، و لكن قد يكون هذا جزء من الماضي ، فاليوم سنبحر معاً في خضم 26 فكرة كاملة لتصميمات حمام صغير قد يكون بعدها مصدراً لسعادتك و ليس ابتلاءاً و عبئاً كما كان معتاداً في السابق، فالجمال متوفر في تلك التصميمات و حسن استغلال المساحة كذلك، و كل المكونات و الرفاهية المطلوبة و المرغوبة في أي حمام كبير ستجدها فيها و لكن الفارق فقط أن من صممها يتميز بالإبداع و حسن التصرف و ليس حافظ لكتاب الديكور المتخصص فقط ، فإليكم الإبداع في 26 صورة ستجدد إلهامك