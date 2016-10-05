26 حمام صغير بأفكار ملهمة

الحمامات الصغيرة دائماً ما تكون عبئاً في المنازل التي توجد بها، و لكن قد يكون هذا جزء من الماضي ، فاليوم سنبحر معاً في خضم 26 فكرة كاملة لتصميمات حمام صغير قد يكون بعدها مصدراً لسعادتك و ليس ابتلاءاً و عبئاً كما كان معتاداً في السابق، فالجمال متوفر في تلك التصميمات و حسن استغلال المساحة كذلك، و كل المكونات و الرفاهية المطلوبة و المرغوبة في أي حمام كبير ستجدها فيها و لكن الفارق فقط أن من صممها يتميز بالإبداع و حسن التصرف و ليس حافظ لكتاب الديكور المتخصص فقط ، فإليكم الإبداع في 26 صورة ستجدد إلهامك
يمكن أن تحدد موقع الدش و مكانه وفقاً لمساحة حمامك ، و الشكل العام لمكان الاستحمام يتحدد بشكل أساسي وفقاً للمساحة الكلية للحمام، فهذا النموذج يؤكد أن البانيو القدم هو اختيار و بديل موفق للغاية للبانيو العادي و كذلك الكابينة الزجاجية الشفافة التي تفيد جداً في المساحات الصغيرة
حاول أن تستخدم شكل أصغر للحوض المستخدم في حمامك الصغير و يمكنك أن تستخدم الحوض من نوعية الطبق وفهو صغير القطر و دائري الشكل و يقبل بسهولة الوضع فوق أي وحدة تخزين
لابد أن تضع لمسة فنية و أخرى عملية في حمامك فلو اخترت غسالة لتخزنها في الحمام بدلاً من المطبخ يمكنك اختيارها بلون من نفس لون أدوات الحمام الكابينية و الحوض ليكتمل الشكل و من زاوية اخرى اختر مكان تخزينها اسفل الحوض لاستغلال تلك المساحة المهدرة تماماً
النافذة مصدر الضوء و الهواء للحمام لابد أن تكون متواجدة بقوة في قلب حمامك في مكان يشع ضوءاً فهي ستفيد في زيادة المساحة شعورياً في حمامك و من باب آخر ستعمل على اضافة مظهر جمالي للحمام بشكل عام
لو كان حمامك غير منتظر في حروفه و اضلاعه يمكنك استخدام بانيو غير مثبت في الجدران و بالتالي يمكنك الاستغلال الامثل للمساحة الوسطية في قلب الحمام عن طريق وضعه بشكل متقارب بين انحناءات الجدران و بالتالي سيوفر أكثر في المساحة و من ثم سيكون لديك براحاً كبيراً لوضع قطع أخرى على سبيل الرفاهية كهذا الكرسي بجواره .
استخدم الحوض المخروطي الشكل في حمامك الصغير لأنه يضمن لك شكل ديكوري أنيق و في الوقت ذاته سيوفر لك مساحة كبيرة في الارضية التي يكون فيها أقصر قطراً من أعلاه الدائري المتزايد .
الحمام الذي يوجد فيه جدار أو أكثر لا يأخذون الوضع المستقيم يمكن أن نستخدم فيه الادوات الصحية بما يتماشى معها، فمثلاً هذا الحمام في كل حائط منه قطعة صحية وضعت بما يتلائم مع الحائط الذي تستند عليه لاحظ كابينة الاستحمام و موقع الحوض
لو كان حمامك منتظم في شكله الهندسي فإن عليك اختيار وضع أدواته الصحية في موضع واحد متوالي في تجاه و حائط واحد فقط ، راقب في هذا النموذج موضع الوحدة و حوضها و بجوارها التواليت و بجواره الدش في الأعلى و موضع الاستحمام عدا الحائط المقابل يوجد به البانيو
استخدام المرآة من أكثر النصائح المتبعة في عالم الديكور للتخلص من مشكلة صغر المساحة و لكن يراعى فيها أن تستخدم في موضع متوسط من الجدار المواجه لاتجاه الداخل بمعنى أن تعكس أكثر نقطة مهملة في الحمام ، و التي يفضل أن تكون تحتوي على مشهد يثير الدهشة مثل رسمه أو لوحة أو مثل هذا النموذج حائط مشابه تماماً لما يقابلها مما منحنا عملية خداع بصري بامتياز لطول الحمام
التواليت الذي يأتي بلا ظهر يعتبر حلاً أمثل للمساحات الصغيرة فهو لا يستهلك مساحة من الأرضية لأنه معلش بالأعلى و في الوقت ذاته لا يأخذ مساحة من الطرقة لأنه بلا ظهر ، وبالتالي فإنه سيوفر في المساحة طولاً و عرضاً
استخدم وحدة تخزين كبيرة المساحة الداخلية و عميقة و ليس بها العديد من الأرفف فقط أدارج تغلق تماماً للداخل حتى لا تستحوذ على المساحة و تمكنك بالتالي من الاحتفاظ و التخزين لكمية كبيرة من الفوط و الاداوات و اغراض الاستحمام
حاول أن تختار عدداً من الأغراض المهملة في أكثر من مكان خارج الحمام وتبدأ في استخدامها في الحمام الصغير لزيادة المشهد الجمالي و الناحية العملية و الوظيفية أيضاً، فهذا السلم و اللوح الخشبي استخدما ليكونا اضافة عملية تؤدي وظيفة في هذا الحمام الأنيق وأيضاً أضافوا للشكل العام بامتياز و وفروا في المساحة بدلاً من بناء لوح لوضع اغراض الاستحمام و آخر لحمل الفوط اكتفينا بهما ..
من الجيد أن تقوم بعمل مكان للاستحمام بما يتوافق مع المساحة الكلية للحمام ، استغني عن البانيو أو الجاكوزي و خصص مكان الاستحمام بالزجاج النصف شفاف مع وضع باقي الادوات الصحية الحوض و التواليت في الجهة المقابلة فأنت بذلك كسبت مساحة كبرى للاستحمام و لم تؤثر على المساحة الكلية
هذا النموذج لن يفيدك في شيء لو كنت من عشاق الخصوصية و لكن لو كنت في منزل يقع بعيداً عن العيان يمكنك فتح نافذة على المشهد الجمالي المحيط بك فهذا من شأنه أن يدفع العيون للخارج بعيداً عن التأمل في صغر المساحة الداخلية للحمام
الجداران الشفافة في الحمام ليست معتادة لكنها قد تكون حلاً أمثل لصغر مساحة الحمام فلو كان الحمام داخل غرفتك الخاصة فيمكن أن تستخدم الجدران الشفافة لحمامك دون حرج
هل لاحظت الذراع المعدني من الاستانلس ستيل بجوار وحدتي التخزين تحت الحوض، هذه الفكرة جيدة للغاية في حالة الحمام الصغير فإنها تستغل المساحة بجوار الوحدات و هي مساحة غير مستغلة أيضاً و هي ملهمة لأقصى درجة
من المعروف أن الموزايك على عكس السيراميك لا يساعد على الانزلاق و التزحلق لذا يعتبر حلاً رائعاً للارضيات لو كنت ستستغني عن البانيو في مكان الاستحمام و سيعطي شكلاً جميلاً لديكور الحمام بشكل عام
استغل كل سنتيمتر في الحمام ليفيدك في الشكل و في المضمون و في هذا النموذج فكرة رائعة لعمل فتحات متساوية كأرفف مضاءة بمصابيح الليد لتخزين أدوات الاستحمام و الفوط بشكل راقي
حاول ألا تغطي أي جدار داخل الحمام الصغير لأنه سيستحوذ على المساحة بشكل كبير فهذه الوحدة التخزينية في أسفل الحوض لم تشعرنا بوجودها رغم كبرها و هذا بفضل عدم تقفيلها و تركها مفتوحة
هناك مدرسة في عالم تصميم حمامات البيوت الصغيرة تجلب كل شيء من قطع و كماليات الحمام و مستلزماته و لكن بحجم أقل من المعتاد و بالتالي فهي تفكر في ارضاء العميل و عدم التجني على المساحة و ستجد تلك النوعية من الادوات الصحية متوفر باحجامها الصغيرة عن المعتاد
يقال أن الأضلع و الخطوط المقلمة من أسباب منح العينين مساحة وهمية في اتجاه تلك الخطوط سواء كانت بالعرض أو بالطول و في هذه الحالة التي أمامنا استخدمنا الخطوط المتواربة في الارضيات مما جعل الحمام بأكمله يبدو جيداً في مساحته
لو كنت تعيش بمفردك فهذا الحل أيضاً يبدو رائعاً لأجلك، افتح نافذة على بهو بيتك أو غرفتك و راعي فيه الحجم و الشكل الجمالي و ليس مجرد نافذة وفقط و تذكر أن مهمتها جذب الانتباه بعيداً عن ضيق الحمام فاختار لها منظراً يجذبك في المنزل.
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من المفضل أن تلجأ لهذا التكتيك النفسي في الحمامات الصغيرة فتسليط الضوء على جهة دون الاخرى سيجعلك تشعر أن الجهة غير المضاءة كبيرة و بها شيء من الغموض و يفضل أن تركز الضوء عند المرآة و زاوية وحدة فقط من زوايا الحمام بدون أي مصدر للضوء ثاني
لو كان حمامك مستطيلاً حاول أن تستخدم أدوات صحية مستطيلة أيضاً و حاول أن تنشرها بشكل مستقيم عدا البانيو في جهة مقابلة لها سيعطيك مساحة رائعة في الوسط
يعتبر الحوض الصغير للغاية بدون مساحة تذكر دائرياً من الحلول التي يمكن اللجوء إليها عند صغر المساحة بشكل مبالغ فيه في جهة ما في الحمام و هو يقوم بمهام المصفاة فقط و تصريف المياة فينبغي استخدامه بحرص شديد لأنه لا يتوعب بالتأكيد قطرات المياة المتناثرة عند غسيل الوجة و اليدين و لكنه يؤدي الغرض بالطبع شكلاً و وظيفياً
في مقولة قديمة تقول داويها بالتي كانت هي الداء ، و تلك المقولة بالتأكيد لا تسير حرفياً في مجالنا التصميمي و لكن شيئاً منها فقط قد يجدي نفعاً ألا و هو التكدس البصري الذي نهرب من شقه الأول و هو التكدس لأجل ألا نختنق بالمساحةا لصغيرة لحماماتنا، يمكن أن نستخدم الازدحام في الالوان الطبيعيى في الحمام ليعطي انطباعاً بالعمق فيعمل كمموه طبيعي للحدود المكانية للحمام و يجذب عينيك لتفسير الالوان و تباينها على الجدران .