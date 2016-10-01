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من أجلك فقط 20 خزانة مميزة

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة نومخزانة الملابس
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عندما نفكر في ديكور غرفة النوم فمن المؤكد أن أول ما سيشغل بالنا بعد اختيار السرير هو اختيار خزانة ملابس مناسبة، وهو ما يترتب عليه بعض النقاط المهمة التى ستساعدك على اختيار الخزانة المناسبة لغرفتك، ومن هذة الأساسيات  مساحة الغرفة من الأشياء الضروي الألتفات لها قبل اختيار خزانة الملابس ، وذوقك الشخصي ونمط الغرفة، لذلك وختى نسهل عليك عملية اختيار خزانة ملابس مناسبة لغرفتك إليك 20 فكرة لخزانات مختلفة ومميزة ستلهمك بأختيار الخزانة الخاصة بك بك يتناسب مع مساحة الغرفة ونمطها ويليق بذوقك أيضاً وميولك.

1- عصري ورجعى

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura غرفة نومخزانة الملابس
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

هذة الخزانة متميزة باندماج أكثر من نمط في تصميمها، فقد مزجت بين النمط العصري والرجعى معاً، من خلال اختيار الألوان المبهجة والعصرية وبعض اللمسات من الديكور التقليدى الرجعى

2- حديثة ومبهجة

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

أما هذة الخزانة فهى مبهجة جداً بألوانها، فأمتزاج كلاً من الأبيض، الأصفر والرمادى معاً أضاف للخزانة بهجة وعصرية في التصميم.

3-رقيقة وبسيط

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design غرفة نوم
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

خزانة مثال للرقة فهذة الخزانة رقيقة وبسيطة للغاية، وهذا ما يجعلها مميزة وتناسب أصحاب الذوق الهادئ والبسيط، المزج بين الخشب واللون الأبيض أضافة للخزانة بساطة وأناقة.

4-شفافة وأنيقة

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo غرفة نوم
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

أما هذة الخزانة فهى خزانة سحرية لهواة الأبتكار والأبداع، خزانة شفافة وأنيقة من الزجاج الشفاف لعشاق الأختلاف.

5-كلاسيكية

Dom w Markach, ArtDecoprojekt ArtDecoprojekt سلالم وأروقة شماعة ملابس
ArtDecoprojekt

ArtDecoprojekt
ArtDecoprojekt
ArtDecoprojekt

خزانة كلاسيكية لعشاق الذوق الكلاسيكي الأنيق، وتناسب أيضاً المساحات الضيقة للغرف فهى مزودة بمرايا أنيقة تعمل على توسيع الغرفة.

6-عملية جداً

DRESSING, Centimetre.com Centimetre.com غرفة الملابس
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com

تصميم عملى لخزانة عملية يمكنها استيعاب كل تفاصيلك وأغراضك، اللون البنى من الألوان المميزة جداً في الديكور وتعطى شعوراً بالأناقة المفرطة كما نرى، وكان هذا اللون السبب في اختلا وأناقة تلك الخزانة بالأضافة إلى مساحات التخزين الكثيرة.

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7- ريفية وبسيطة

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

خزانة بسيطة بتصميم ريفى أنيق، لعشاق الأختلاف والتصميم المميز البسيط، خزانة من الخشب بالكامل ولونه الطبيعى تناسب أكثر غرف النوم ذات المساحات الكبيرة والواسعة وذات النمط الريفى الأنيق.

8-صغيرة ومميزة

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração غرفة نومخزانة الملابس
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

أذا كنت تبحث عن خزانة صغيرة تناسب مساحة غرفة نومك الصغيرة، فتلك الخزانة هى حقاً ما تبحث عنه خزانة صغيرة بتصميم بسيط تناسب غرف النوم ذات المساحات الضيقة وأصحا الذوق البسيط والأنيق.

9- خزانة مختلفة

Dormitório Masculino | Petrópolis, Monte Arquitetura Monte Arquitetura غرفة نوم
Monte Arquitetura

Monte Arquitetura
Monte Arquitetura
Monte Arquitetura

أن اردت خزانة مختلفة وبسيطة لغرفة نوم عملية فهذة الخزانة ما تبحث عنه بكل تأكيد، خزانة أنيقة جداً ومختلفة رغم بساطتها وبساطة تصميمها.

10- أصفر وأسود وجمال

Milan Fitted Bedroom Furniture homify غرفة نومخزانة الملابس gloss,laquered
homify

Milan Fitted Bedroom Furniture

homify
homify
homify

لونين فقط قد يفعلا الكثير والكثير، مزج الأصفر مع الأسود في تلك الغرفة مع أضافة بعض اللمسات البسيطة من اللون الأبيض في تصميم غرفة النوم أعطى للغرفة أماقة مفرطة والسبب تلك الخزانة المميزة.

11- ريفى ومميز

Appleby oak Wide Double Wardrobe The Cotswold Company غرفة نومخزانة الملابس
The Cotswold Company

Appleby oak Wide Double Wardrobe

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

عاشقى النمط الريفى هذة الخزانة من أجلكم، خزانة بتصميم هادئ وريفى لغرفة تميزت بالنمط الريفى المميز وأطلالة من الطبيعة بتلك اللمسات من النباتات والزرع في الغرفة.

12- خشبية ومميزة

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos غرفة نوم
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

خزانة خشبية وملساء مميزة جداً وتناسب تصميم الغرف البسيط والعملى، على عكس الطبيعى خزانة ملساء تماماً بدون أى زخارف أو رسومات على الخزانة مما جعلها متميزة وبسيطة.

-13فى الزاوية

Apartamento em Perdizes, Lovisaro Arquitetura e Design Lovisaro Arquitetura e Design غرفة نوم
Lovisaro Arquitetura e Design

Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design

فى الزاويا يمكنك فعل الكثير اذا ادركت قيمة الزوايا وكيفية استغلالها بطريقة صحيحة، فكما نرى تلك الغرفة صغيرة المساحة وعلى الرغم من ذلك تم استغلال زواياها بطريقة عبقرية ووضع تلك الخزانة المميزة، خزانة بسيطة ولون أبيض حيادى تناسقت مع ألوان الغرفة المبهجة.

14-بساطة مفرطة

Linha Selfie , Henn Henn غرفة نومخزانة الملابس MDF
Henn

Henn
Henn
Henn

تصميم خزانة أيضاً يليق بالغرف صغيرة المساحة، خزانة بيضاء صغيرة وقصيرة أيضاً حتى لا تشغل مساحة كبيرة من الغرفة، لذلك هى عبقرية للغرف الصغيرة وحيادية في اللون لتتناسق مع ألوان الغرفة الزرقاء.

15-خزانة خشبية ورجعية

Furniture, CROWN FRENCH FURNITURE CROWN FRENCH FURNITURE غرفة نومخزانة الملابس
CROWN FRENCH FURNITURE

Furniture

CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE

الذين يفضلون الذوق الكلاسيكي والرجعى في الديكور، هذة الخزانة ستتدهشكم من جمالها، خزانة خشبية على النمط الكلاسيكى القديم لغرفة كلاسيكية أنيقة.

16-عصرية وشبابية

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

خزانة شبابية وعصرية أنيقة أيضاً تناسب غرف النوم ذات التصميم الأنيق والشبابي، خزانة من الخشب بالكامل ومقسمة بطريقة عبقرية جداً كما نري، وأصيحت أكثر تميزاً بأضافة لمسة من المرايا في تصميمها.

17-أبيض ورمادى

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

خزانة بسيطة من اللون الأبيض والرمادى لغرفة نوم بسيطة وتناسب الغرف ذات المساحات الصغيرة لذلك هى خزانة عبقرية جداً.

18-مدهشة وعملية

Cliente G, Link Interiores Link Interiores غرفة نوم
Link Interiores

Link Interiores
Link Interiores
Link Interiores

خزانة مدهشة وعملية جداً لغرف النوم ذات المساحات الصغيرة، فهى لن تحتاج غلى مساحة غرفة كبيرة فقط زاوية من زوايا الغرفة هى كل ما تحتاج إليه.

19- خزانة مبدعة

CAMERETTA TEXTURE, Voice Tec srl Voice Tec srl غرفة نومخزانة الملابس
Voice Tec srl

Voice Tec srl
Voice Tec srl
Voice Tec srl

لمسة من الأبداع فى غرفتك يمكنك أضافتها مع هذو الخزانة المبدعة والأنيقة والتى تشعر وكأنها جزء من الحائط وديكوره وليست خزانة عادية.

20- خزانة زرقاء

Apartamento Du Lac, Studio 15 Arquitetura Studio 15 Arquitetura غرفة نومديكورات واكسسوارات
Studio 15 Arquitetura

Studio 15 Arquitetura
Studio 15 Arquitetura
Studio 15 Arquitetura

اذا كنت تعشق الألوان الصريحة فعليك بتلك الخزانة، خزانة زرقاء أنيقة جداً ومثالية في تصميمها وتناسب الغرف ذا المساحات المتوسطة والصغيرة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: منزل راقى لأصحاب الذوق الرفيع

15 حمام يجب عليك مشاهدتها قبل تجديد حمام بيتك
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