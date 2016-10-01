من أجلك فقط 20 خزانة مميزة

عندما نفكر في ديكور غرفة النوم فمن المؤكد أن أول ما سيشغل بالنا بعد اختيار السرير هو اختيار خزانة ملابس مناسبة، وهو ما يترتب عليه بعض النقاط المهمة التى ستساعدك على اختيار الخزانة المناسبة لغرفتك، ومن هذة الأساسيات مساحة الغرفة من الأشياء الضروي الألتفات لها قبل اختيار خزانة الملابس ، وذوقك الشخصي ونمط الغرفة، لذلك وختى نسهل عليك عملية اختيار خزانة ملابس مناسبة لغرفتك إليك 20 فكرة لخزانات مختلفة ومميزة ستلهمك بأختيار الخزانة الخاصة بك بك يتناسب مع مساحة الغرفة ونمطها ويليق بذوقك أيضاً وميولك.
هذة الخزانة متميزة باندماج أكثر من نمط في تصميمها، فقد مزجت بين النمط العصري والرجعى معاً، من خلال اختيار الألوان المبهجة والعصرية وبعض اللمسات من الديكور التقليدى الرجعى
أما هذة الخزانة فهى مبهجة جداً بألوانها، فأمتزاج كلاً من الأبيض، الأصفر والرمادى معاً أضاف للخزانة بهجة وعصرية في التصميم.
خزانة مثال للرقة فهذة الخزانة رقيقة وبسيطة للغاية، وهذا ما يجعلها مميزة وتناسب أصحاب الذوق الهادئ والبسيط، المزج بين الخشب واللون الأبيض أضافة للخزانة بساطة وأناقة.
أما هذة الخزانة فهى خزانة سحرية لهواة الأبتكار والأبداع، خزانة شفافة وأنيقة من الزجاج الشفاف لعشاق الأختلاف.
خزانة كلاسيكية لعشاق الذوق الكلاسيكي الأنيق، وتناسب أيضاً المساحات الضيقة للغرف فهى مزودة بمرايا أنيقة تعمل على توسيع الغرفة.
تصميم عملى لخزانة عملية يمكنها استيعاب كل تفاصيلك وأغراضك، اللون البنى من الألوان المميزة جداً في الديكور وتعطى شعوراً بالأناقة المفرطة كما نرى، وكان هذا اللون السبب في اختلا وأناقة تلك الخزانة بالأضافة إلى مساحات التخزين الكثيرة.
خزانة بسيطة بتصميم ريفى أنيق، لعشاق الأختلاف والتصميم المميز البسيط، خزانة من الخشب بالكامل ولونه الطبيعى تناسب أكثر غرف النوم ذات المساحات الكبيرة والواسعة وذات النمط الريفى الأنيق.
أذا كنت تبحث عن خزانة صغيرة تناسب مساحة غرفة نومك الصغيرة، فتلك الخزانة هى حقاً ما تبحث عنه خزانة صغيرة بتصميم بسيط تناسب غرف النوم ذات المساحات الضيقة وأصحا الذوق البسيط والأنيق.
أن اردت خزانة مختلفة وبسيطة لغرفة نوم عملية فهذة الخزانة ما تبحث عنه بكل تأكيد، خزانة أنيقة جداً ومختلفة رغم بساطتها وبساطة تصميمها.
لونين فقط قد يفعلا الكثير والكثير، مزج الأصفر مع الأسود في تلك الغرفة مع أضافة بعض اللمسات البسيطة من اللون الأبيض في تصميم غرفة النوم أعطى للغرفة أماقة مفرطة والسبب تلك الخزانة المميزة.
عاشقى النمط الريفى هذة الخزانة من أجلكم، خزانة بتصميم هادئ وريفى لغرفة تميزت بالنمط الريفى المميز وأطلالة من الطبيعة بتلك اللمسات من النباتات والزرع في الغرفة.
خزانة خشبية وملساء مميزة جداً وتناسب تصميم الغرف البسيط والعملى، على عكس الطبيعى خزانة ملساء تماماً بدون أى زخارف أو رسومات على الخزانة مما جعلها متميزة وبسيطة.
فى الزاويا يمكنك فعل الكثير اذا ادركت قيمة الزوايا وكيفية استغلالها بطريقة صحيحة، فكما نرى تلك الغرفة صغيرة المساحة وعلى الرغم من ذلك تم استغلال زواياها بطريقة عبقرية ووضع تلك الخزانة المميزة، خزانة بسيطة ولون أبيض حيادى تناسقت مع ألوان الغرفة المبهجة.
تصميم خزانة أيضاً يليق بالغرف صغيرة المساحة، خزانة بيضاء صغيرة وقصيرة أيضاً حتى لا تشغل مساحة كبيرة من الغرفة، لذلك هى عبقرية للغرف الصغيرة وحيادية في اللون لتتناسق مع ألوان الغرفة الزرقاء.
الذين يفضلون الذوق الكلاسيكي والرجعى في الديكور، هذة الخزانة ستتدهشكم من جمالها، خزانة خشبية على النمط الكلاسيكى القديم لغرفة كلاسيكية أنيقة.
خزانة شبابية وعصرية أنيقة أيضاً تناسب غرف النوم ذات التصميم الأنيق والشبابي، خزانة من الخشب بالكامل ومقسمة بطريقة عبقرية جداً كما نري، وأصيحت أكثر تميزاً بأضافة لمسة من المرايا في تصميمها.
خزانة بسيطة من اللون الأبيض والرمادى لغرفة نوم بسيطة وتناسب الغرف ذات المساحات الصغيرة لذلك هى خزانة عبقرية جداً.
خزانة مدهشة وعملية جداً لغرف النوم ذات المساحات الصغيرة، فهى لن تحتاج غلى مساحة غرفة كبيرة فقط زاوية من زوايا الغرفة هى كل ما تحتاج إليه.
لمسة من الأبداع فى غرفتك يمكنك أضافتها مع هذو الخزانة المبدعة والأنيقة والتى تشعر وكأنها جزء من الحائط وديكوره وليست خزانة عادية.
اذا كنت تعشق الألوان الصريحة فعليك بتلك الخزانة، خزانة زرقاء أنيقة جداً ومثالية في تصميمها وتناسب الغرف ذا المساحات المتوسطة والصغيرة.
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