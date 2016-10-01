من أجلك فقط 20 خزانة مميزة

عندما نفكر في ديكور غرفة النوم فمن المؤكد أن أول ما سيشغل بالنا بعد اختيار السرير هو اختيار خزانة ملابس مناسبة، وهو ما يترتب عليه بعض النقاط المهمة التى ستساعدك على اختيار الخزانة المناسبة لغرفتك، ومن هذة الأساسيات مساحة الغرفة من الأشياء الضروي الألتفات لها قبل اختيار خزانة الملابس ، وذوقك الشخصي ونمط الغرفة، لذلك وختى نسهل عليك عملية اختيار خزانة ملابس مناسبة لغرفتك إليك 20 فكرة لخزانات مختلفة ومميزة ستلهمك بأختيار الخزانة الخاصة بك بك يتناسب مع مساحة الغرفة ونمطها ويليق بذوقك أيضاً وميولك.