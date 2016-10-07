قبل وبعد : بأقل تكلفة.. شقة تتألق بعد التجديد

عادة عندما تُذكر الموضة، أول ما يرد إلى أذهاننا هو الملابس والأزياء والإكسسوارات، رغم أن مفهوم الموضة يتعدى ذلك إلى الهندسة المعمارية والديكورات والتصميمات.

إن كان لديك شقة صغيرة قد مضى عليها وقت طويل دون أي تجديد أو تغيير فستظهر كأنها بعيدة تماما عن الموضة، كيف تجعلها تتألق بأقل تكاليف ممكنة؟ هيا نتعرف على تلك الشقة الإيطالية الصغيرة التي تحوّلت إلى جنة بلمسات ساحرة.