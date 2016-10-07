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قبل وبعد : بأقل تكلفة.. شقة تتألق بعد التجديد

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة المعيشة
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عادة عندما تُذكر الموضة، أول ما يرد إلى أذهاننا هو الملابس والأزياء والإكسسوارات، رغم أن مفهوم الموضة يتعدى ذلك إلى الهندسة المعمارية والديكورات والتصميمات.

إن كان لديك شقة صغيرة قد مضى عليها وقت طويل دون أي تجديد أو تغيير فستظهر كأنها بعيدة تماما عن الموضة، كيف تجعلها تتألق بأقل تكاليف ممكنة؟ هيا نتعرف على تلك الشقة الإيطالية الصغيرة التي تحوّلت إلى جنة بلمسات ساحرة.

الجمال الضائع

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة المعيشة
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

لأول وهلة تنظر إلى الصورة ستدرك أن بالغرفة مساحات جيدة ولكن سيئة الاستغلال. كما أن إضاءة الغرفة الطبيعية تجعلها مشرقة بشكل مذهل، الأثاث ليس سيئًا جدًا ولكن في المجمل تبدو الغرفة المهملة كإحدى غرف الستينيات.

صدق أو لا تصدق: إنها نفس الغرفة!

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة السفرة
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

في البداية ستشعر أن هذه الغرفة لا تمت للأولى بصلة، ولكن في الحقيقة هي نفس الغرفة بل بنفس قطع الأثاث، كما يبدو من الأريكة والكرسي. ينصح الخبراء دوما باستخدام الألوان الفاتحة مع المساحات الصغيرة، ومع تغيير الأرضية الرخامية القديمة إلى أخرى بلون أبيض زاهٍ وتجديد طلاء الجدران وإضافة لمسات خفيفة تحولت الغرفة لتبدو أكثر رحابة وإشراقًا وهدوءًا.

فن استغلال المساحات

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة المعيشة
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

بدلًا من استخدام خزائن الطعام الكبيرة التي تلتهم مساحة الغرفة وتجعلها تبدو أكثر ضيقًا مما هي عليه بالحقيقة، يمكنك استخدام الخزائن المعلقة. كما أن استخدام السجادة الصغيرة على الأرضية يجعلها يُشعرك بوسع المساحة أكثر.

كارثة حقيقية!

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy مطبخ
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

تم العثور على المطبخ في تلك الحالة الكارثية، الألوان والأثاث القديم وسوء التنظيم جعلا من استخدام المطبخ أشبه بمهمة مستحيلة. جميع المكونات بالمطبخ لم تعد صالحة لتلبية احتياجات عصرنا الحالي. هيا نرى كيف تبدل المطبخ!

عملية وحداثة

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy مطبخ
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

بتغيير الألوان واستبدال الخزائن بأخرى أكثر حداثة وعملية أصبح المطبخ أكثر أناقة وهدوء. رغم أن الخزائن الجديدة لم تحتل مساحة أكبر من القديمة إلا أن التغيير سيجعلك تشعر بالرحابة.

من أي زمان جئت؟

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

غرفة النوم يجب أن تكون الأكثر راحة وهدوء وأناقة، ومع هذه الخزائن قديمة التراث وذلك اللون الذي عفا عليه الزمان جعلا من تلك الغرفة أشبه بالكابوس بالنسبة للموضة.

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طلاء ومربعات

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

إن لاحظت، ستجد أن الخزانة الخضراء في الصورة الأولى لم تتغير بل تم تغيير لونها فقط إلى اللون الأبيض المحايد، مع إزالة الرفوف القديمة ووضع قطع ديكور من المربعات وفوقها زهور صغيرة وفقط. وبذلك تبدلت الغرفة إلى أخرى أكثر حداثة وعصرية.

لننعم بنوم هادئ!

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

مع تغيير الفراش لآخر أكثر مرونة وراحة، يمكنك الآن الاستمتاع بنوم هادئ مريح بعد أن اختلفت الغرفة كليًا بلمسات بسيطة ساحرة، مع ترك الشرفة مفتوحة لتسمح للهواء النقي بالمرور عبر غرفتك التي تحررت أخيرًا من الموضة القديمة.

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كيف تغلبت على المساحات الصغيرة بشقتك؟

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