10 أفكار لتركيب الأرضية الخشبية لمنزلك

لجعل منزلك يبدو أنيق وجميل، فإنك بحاجة لوجود جزء إضافي مميز، خيار واحد أمامك للحصول على هذا وهو الأرضية الخشبية، التي لها العديد من المزايا الجمالية وسهولة التنظيف بجانب القوة والمتانة، لا يهم مساحة منزلك أو واجهتة كم متر مربع، فدائمًا هناك إمكانية لعمل أرضية خشبية به، وفي كتاب الأفكار هذا نقدم لك 10 أفكار مختلفة لتركيب الأرضية الخشبية لمنزلك.
اللجوء إلى الأرضية الخشبية في مثل هذا التصميم كان أمرًا لطيفًا للغاية، فقد تم استبدال الأرضية الرخامية أو السيراميكية بالأرضية الخشبية الرائعة هذه، غير متكلفة وليست باهظة الثمن، تطوقها من الجوانب اللمسات الخضراء وتعطي أناقة وصفاء ونقاء للشرفة.
يبدو المدخل رائع ومختلف يجمع بين المواد الطبيعية من حجارة واخشاب ولمسات خضراء رائعة، وهنا ظهرت المساحة التي يمكن فيها أن تقوم بإنشاء أرضية خشبية أنيقة على شكل موجة منحنية في الفناء.
بشكل عام يسعى الجميع للحصول على شرفة أنيقة وجميلة، تقاوم الرطوبة ومشكلات الجو، وفي هذا التصميم تم الاعتماد على الأرضية الخشبية لتكون هي الحامي الحقيقي للأرض بإطلالتها المميزة الجميلة، هذا بالإضافة إلى اللمسات الخضراء الرائعة على الجوانب، كما إنها متينة وقوية وتم وضع كراسي ومنضدة عليها للجلوس والاسترخاء في الشرفة.
بإمكانك ألا تعتمد على السلم الرخامي أو السيراميكي التقليدي، وان تضع الأرضية الخشبية كوسيلة مختلفة تفصل بين المنزل والحديقة الأمامية له، وبالاعتماد على تلك الأرضية تتمكن من وجود شعور بالاتساع للمكان حيث انها مموجة بدرجات اللون البني. وعندما تنتهي تظهر تلك البلاطات المنظمة وتنتهي ببداية الحديقة الجميلة.
هذا هو الحل عندما لا تملك ما يكفي من الميزانية لعمل فناء أو حديقة كبيرة، إذ أن الأرضية الخشبية بديل أمثل لبناء فناء منزلك، فبشكل رائع وأنيق تم تصميم هذه المساحة من الخشب وطلائها باللون الأبيض، فهي متينة وقوية تتحمل الجلوس ولعب الأطفال وتسمح لأصحابها بجلسة في الهواء الطلق والاستمتاع بأشعة الشمس الرائعة.
ربما تكون المساحة هذه بسيطة وصغيرة لشرفة المنزل، ولكن استغلالها بشكل أمثل يعطي إطلالة رائعة، ولكن ماذا عن وضع الخشب أيضًا على الجدران!، تبدو هذه فكرة ناجحة، فهي أنيقة وراقية للغاية، بالإضافة إلى الاختيارات المميزة للحجارة في الأرض واللمسات الخضراء على الجدران، لتتحد كل هذه الأشياء وتعطي هذا المنظر الرائع للشرفة.
تصميم بسيط، غير متكلف، يبدو الغرض منه واضح وهو تزيين الحديقة، ذلك عن طريق عمل جزء من الأرضية الخشبية بالحديقة، ووضع بعض الحجارة البيضاء بالمنتصف، مع لمسة خضراء صغيرة، تعطي حث وروح الطبيعة ولن تكلفك الكثير لإنشاءها.
ليس بالضرورة أن تستخدم الأرضية الخشبية في جميع أرجاء الفناء، ولكن يمكن أن تقتطع جزء من الحديقة لتقيم فيه أرضية خشبية بسيطة ورائعة مثل هذه، فهي تمكنك من الجلوس في الهواء الطلق والاستمتاع بأشعة الشمس وسط مناظر الطبيعة الرائعة هذه.
تعتبر الأرضية الخشبية مصدر ينبعث منه الدفىء، لذلك يبدو التراث رائع وبسيط ببلاطات خشبية كبيرة، تملئها بأكمله، وهي مميزة وسهلة التنظيف وأنيقة، بحيث يمكن عمل جلسات مختلفة بها كما يظهر في التصميم، ذلك إلى جانب اللمسات الخضراء التي تملىء المكان، وتعطي شكل رائع وروح من الصفاء والنقاء.
فكرة رائعة! لتصميم أرضية خشبية على الشرفة يفصل بينها وبين الخضرة صف من الحجارة والنور، ويبدو هذا الخشب متين وصلب كذلك وهناك أنواع مختلفة تعتمد على ميزانيتك الخاصة، وهذا النوع من الخشب ميثالي وأنيق ويبدو لامع ومميز.
تفضلوا لقراءة المقال التالي، 5 أفكار لشموع ساحرة وأمنة