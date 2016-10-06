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10 أفكار لتركيب الأرضية الخشبية لمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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لجعل منزلك يبدو أنيق وجميل، فإنك بحاجة لوجود جزء إضافي مميز، خيار واحد أمامك للحصول على هذا وهو الأرضية الخشبية، التي لها العديد من المزايا الجمالية وسهولة التنظيف بجانب القوة والمتانة، لا يهم مساحة منزلك أو واجهتة كم متر مربع، فدائمًا هناك إمكانية لعمل أرضية خشبية به، وفي كتاب الأفكار هذا نقدم لك 10 أفكار مختلفة لتركيب الأرضية الخشبية لمنزلك.

1. أرضية خشبية على الشرفة

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

اللجوء إلى الأرضية الخشبية في مثل هذا التصميم كان أمرًا لطيفًا للغاية، فقد تم استبدال الأرضية الرخامية أو السيراميكية بالأرضية الخشبية الرائعة هذه، غير متكلفة وليست باهظة الثمن، تطوقها من الجوانب اللمسات الخضراء وتعطي أناقة وصفاء ونقاء للشرفة.

2. مدخل على شكل موجة

Taras drewniany. Realizacja w Wilkanowie koło Zielonej Góry., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

يبدو المدخل رائع ومختلف يجمع بين المواد الطبيعية من حجارة واخشاب ولمسات خضراء رائعة، وهنا ظهرت المساحة التي يمكن فيها أن تقوم بإنشاء أرضية خشبية أنيقة على شكل موجة منحنية في الفناء.

3. أرضية الشرفة الداخلية

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design حديقة
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

بشكل عام يسعى الجميع للحصول على شرفة أنيقة وجميلة، تقاوم الرطوبة ومشكلات الجو، وفي هذا التصميم تم الاعتماد على الأرضية الخشبية لتكون هي الحامي الحقيقي للأرض بإطلالتها المميزة الجميلة، هذا بالإضافة إلى اللمسات الخضراء الرائعة على الجوانب، كما إنها متينة وقوية وتم وضع كراسي ومنضدة عليها للجلوس والاسترخاء في الشرفة.

4. درجتين سلم للحديقة

DWA TARASY DREWNIANE. REALIZACJA W ZBĄSZYNIU, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

بإمكانك ألا تعتمد على السلم الرخامي أو السيراميكي التقليدي، وان تضع الأرضية الخشبية كوسيلة مختلفة تفصل بين المنزل والحديقة الأمامية له، وبالاعتماد على تلك الأرضية تتمكن من وجود شعور بالاتساع للمكان حيث انها مموجة بدرجات اللون البني. وعندما تنتهي تظهر تلك البلاطات المنظمة وتنتهي ببداية الحديقة الجميلة.

5. أرضية خشبية باللون الأبيض

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

هذا هو الحل عندما لا تملك ما يكفي من الميزانية لعمل فناء أو حديقة كبيرة، إذ أن الأرضية الخشبية بديل أمثل لبناء فناء منزلك، فبشكل رائع وأنيق تم تصميم هذه المساحة من الخشب وطلائها باللون الأبيض، فهي متينة وقوية تتحمل الجلوس ولعب الأطفال وتسمح لأصحابها بجلسة في الهواء الطلق والاستمتاع بأشعة الشمس الرائعة.

6. ماذا عن الخشب على الجدران!

Projeto, feltrini feltrini حديقة
feltrini

feltrini
feltrini
feltrini

ربما تكون المساحة هذه بسيطة وصغيرة لشرفة المنزل، ولكن استغلالها بشكل أمثل يعطي إطلالة رائعة، ولكن ماذا عن وضع الخشب أيضًا على الجدران!، تبدو هذه فكرة ناجحة، فهي أنيقة وراقية للغاية، بالإضافة إلى الاختيارات المميزة للحجارة في الأرض واللمسات الخضراء على الجدران، لتتحد كل هذه الأشياء وتعطي هذا المنظر الرائع للشرفة.

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7. تزيين الحديقة بطريقة بسيطة

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

تصميم بسيط، غير متكلف، يبدو الغرض منه واضح وهو تزيين الحديقة، ذلك عن طريق عمل جزء من الأرضية الخشبية بالحديقة، ووضع بعض الحجارة البيضاء بالمنتصف، مع لمسة خضراء صغيرة، تعطي حث وروح الطبيعة ولن تكلفك الكثير لإنشاءها.

8. وسط خضرة الفناء

Casa Garcia de Horta, Telmo Ferreira Photography Telmo Ferreira Photography حديقة Red
Telmo Ferreira Photography

Telmo Ferreira Photography
Telmo Ferreira Photography
Telmo Ferreira Photography

ليس بالضرورة أن تستخدم الأرضية الخشبية في جميع أرجاء الفناء، ولكن يمكن أن تقتطع جزء من الحديقة لتقيم فيه أرضية خشبية بسيطة ورائعة مثل هذه، فهي تمكنك من الجلوس في الهواء الطلق والاستمتاع بأشعة الشمس وسط مناظر الطبيعة الرائعة هذه.

9. بلاطات خشبية للدفىء

Unicom Starker, Spadon Agenturen Spadon Agenturen جدران وأرضياتبلاط
Spadon Agenturen

Spadon Agenturen
Spadon Agenturen
Spadon Agenturen

تعتبر الأرضية الخشبية مصدر ينبعث منه الدفىء، لذلك يبدو التراث رائع وبسيط ببلاطات خشبية كبيرة، تملئها بأكمله، وهي مميزة وسهلة التنظيف وأنيقة، بحيث يمكن عمل جلسات مختلفة بها كما يظهر في التصميم، ذلك إلى جانب اللمسات الخضراء التي تملىء المكان، وتعطي شكل رائع وروح من الصفاء والنقاء.

10. أرضية خشبية بوحدات إضاءة

House of Lines & Courts, studio XS studio XS بلكونة أو شرفة
studio XS

studio XS
studio XS
studio XS

فكرة رائعة! لتصميم أرضية خشبية على الشرفة يفصل بينها وبين الخضرة صف من الحجارة والنور، ويبدو هذا الخشب متين وصلب كذلك وهناك أنواع مختلفة تعتمد على ميزانيتك الخاصة، وهذا النوع من الخشب ميثالي وأنيق ويبدو لامع ومميز.

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