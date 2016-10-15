7 أفكار للديكور مع إضاءة لغرف المعيشة

عالم الديكور ملىء بالجمال والأفكار المختلفة المتميزة، ولكن ما يواجه البعض عند اختيار الديكورات هو مشكلة الغرف ذات المساحات الصغيرة، والتى تتطلب لمسات من الديكور الخاصة حتى تستطيع أعادة اشراق الغرفة من جديد، كيف يتحقق ذلك؟ ربما هو السؤال الذى يجول في خاطرك، أولاً الأضاءة واستغلالها في الديكور بطريقة صحيحة حتى تستطيع أضافة أشراقة مميزة إلى الغرفة وخلق تجانس بين الأثاث والديكور، لذلك نحن اليوم في هوميفاى سنفدم لك 6 أفكار مميزة وعبقرية جداً للديكور ستضئ منزلك بالدفئ والجمال.