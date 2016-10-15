7 أفكار للديكور مع إضاءة لغرف المعيشة

عالم الديكور ملىء بالجمال والأفكار المختلفة المتميزة، ولكن ما يواجه البعض عند اختيار الديكورات هو مشكلة الغرف ذات المساحات الصغيرة، والتى تتطلب لمسات من الديكور الخاصة حتى تستطيع أعادة اشراق الغرفة من جديد، كيف يتحقق ذلك؟ ربما هو السؤال الذى يجول في خاطرك، أولاً الأضاءة واستغلالها في الديكور بطريقة صحيحة حتى تستطيع أضافة أشراقة مميزة إلى الغرفة وخلق تجانس بين الأثاث والديكور، لذلك نحن اليوم في هوميفاى سنفدم لك 6 أفكار مميزة وعبقرية جداً للديكور ستضئ منزلك بالدفئ والجمال.
الجدران الملونة من الحلول العبقرية جداً في الديكور التى توفر الضوء داخل الغرفة بطريقة مميزة ، فتم الأستعانة باللون البيج،البرتقالى الداكن والأبيض لتحقيق المثالية في تصميم الغرفة وبالتلى الشعور بمساحة أكبر، وتفقد الشعور بالرتابة داخل تلك الغرفة، فأى شعور بالرتابة يمكن أن تشعر به داخل غرفة بتلك الألوان المبهجة والأضاءة المتناثرة في كل مكان بشكل مبهج ومميز.
الغرف ذات المساحات الضيقة تتطلب نظام ودقة في اختيار أثاث يكون متعدد الأستخدامات، فالغرف الضيقة عندما يسوء اختيار أثاثها ولا يتم تنظيمه بطريقة جيدة تصبح غير مريحة بالمرة، لذلك كن حريصاً عند اختيار أثاث وديكورات لغرف منزلك ضيقة المساحة وابتعد عن الأرائك والكراسى ذات الأرجل الواسعة والكبيرة لأنها تستهلك من مساحة الغرفة.
منظر الرفوف المتناسقة والمليئة بالديكورات والكتب الثمينة من أجمل المناظر التى من الممكن أن يشاهدها عاشقى القراءة في الديكور، فهى تبث السرور على قلوبهم، وهى أيضاً من الأفكار والأساليب المتميزة في الديكور فهى تستطيع توفير المساحة لك وفى نفس الوقت تستطيع أضافة بعض المصابيح لها لتعطيك مظهراً جمالياً ومضيئاً.
من العناصر أيضاً التى تعزز الأضاءة ويمكنها جعل غرفتك مضيئة هى المرايا وتوظيفها في الديكور، فالمرايا تستطيع ان تعكس الضوء داخل الغرفة وأيضاً تعزيز الشعور بالأتساع.
الأضاءة تفعل الكثير، لذلك تصميم أضاءة مميزة هو الهدف الأساسي لديكور غرفة صغيرة ومظلمة، لذلك كان يجب استغلال الدرج بطريقة ذكية كما نري وأضافة بعض المصابيح لخلق أضواء مثيرة داخل الغرفة.
من الأساليب العبقرية جداً وبأمكانها عكس الضوء والأضاءة داخل الغرفة بطريقة ذكية جداً، فأذا كان لديك جدار اسود داكن، يمكنك أضافة أثاث وديكور بألوان خفيفة ومحايدة، وستندهش من تلك اللمسة المتميزة لعكس الضوء بشكل جذاب.
في زخرفة الغرف، لا ينبغي لنا أن ننسى أهمية السقوف، فإنها يمكن أن تحول تماما مظهر أي غرفة، فهذا التصميم لسقف الغرفة كما نرى جعل الغرفة مشرقة جداً وأضاف بها مزيد من المساحة، والفضل في ذلك الضوء الطبيعي الذى غمر الغرفة ومزج الألوان الهادئة معاً.
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