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7 أفكار للديكور مع إضاءة لغرف المعيشة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
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عالم الديكور ملىء بالجمال والأفكار المختلفة المتميزة، ولكن ما يواجه البعض عند اختيار الديكورات هو مشكلة الغرف ذات المساحات الصغيرة، والتى تتطلب لمسات من الديكور الخاصة حتى تستطيع أعادة اشراق الغرفة من جديد، كيف يتحقق ذلك؟ ربما هو السؤال الذى يجول في خاطرك، أولاً الأضاءة واستغلالها في الديكور بطريقة صحيحة حتى تستطيع أضافة أشراقة مميزة إلى الغرفة وخلق تجانس بين الأثاث والديكور، لذلك نحن اليوم في هوميفاى سنفدم لك 6 أفكار مميزة وعبقرية جداً للديكور ستضئ منزلك بالدفئ والجمال.

1- جدران ملونة ومضيئة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

الجدران الملونة من الحلول العبقرية جداً في الديكور التى توفر الضوء داخل الغرفة بطريقة مميزة ، فتم الأستعانة باللون البيج،البرتقالى الداكن  والأبيض لتحقيق المثالية في تصميم الغرفة وبالتلى الشعور بمساحة أكبر، وتفقد الشعور بالرتابة داخل تلك الغرفة، فأى شعور بالرتابة يمكن أن تشعر به داخل غرفة بتلك الألوان المبهجة والأضاءة المتناثرة في كل مكان بشكل مبهج ومميز.

2- اثاث متعدد الوظائف

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté غرفة المعيشة
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

الغرف ذات المساحات الضيقة تتطلب نظام ودقة في اختيار أثاث يكون متعدد الأستخدامات، فالغرف الضيقة عندما يسوء اختيار أثاثها ولا يتم تنظيمه بطريقة جيدة تصبح غير مريحة بالمرة، لذلك كن حريصاً عند اختيار أثاث وديكورات لغرف منزلك ضيقة المساحة وابتعد عن الأرائك والكراسى ذات الأرجل الواسعة والكبيرة لأنها تستهلك من مساحة الغرفة.

3- الرفوف عنصر جمال

Трехкомнатная квартира для молодой семьи в современном стиле с элементами поп-арта, Studio 25 Studio 25 غرفة المعيشة Blue
Studio 25

Studio 25
Studio 25
Studio 25

منظر الرفوف المتناسقة والمليئة بالديكورات والكتب الثمينة من أجمل المناظر التى من الممكن أن يشاهدها عاشقى القراءة في الديكور، فهى تبث السرور على قلوبهم، وهى أيضاً من الأفكار والأساليب المتميزة في الديكور فهى تستطيع توفير المساحة لك وفى نفس الوقت تستطيع أضافة بعض المصابيح لها لتعطيك مظهراً جمالياً ومضيئاً.

4- المرايا ولمسة ساحرة

Cuyamaloya, InteriorEs Silvana McColgan InteriorEs Silvana McColgan غرفة المعيشة طوب Blue
InteriorEs Silvana McColgan

InteriorEs Silvana McColgan
InteriorEs Silvana McColgan
InteriorEs Silvana McColgan

من العناصر أيضاً التى تعزز الأضاءة ويمكنها جعل غرفتك مضيئة هى المرايا وتوظيفها في الديكور، فالمرايا تستطيع ان تعكس الضوء داخل الغرفة وأيضاً تعزيز الشعور بالأتساع.

5- درج مضئ

Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة المعيشة Beige
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

الأضاءة تفعل الكثير، لذلك تصميم أضاءة مميزة هو الهدف الأساسي لديكور غرفة صغيرة ومظلمة، لذلك كان يجب استغلال الدرج بطريقة ذكية كما نري وأضافة بعض المصابيح لخلق أضواء مثيرة داخل الغرفة.

6- جدار اسود

RESIDENCIA ROSELLA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة خشب معالج White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

من الأساليب العبقرية جداً وبأمكانها عكس الضوء والأضاءة داخل الغرفة بطريقة ذكية جداً، فأذا كان لديك جدار اسود داكن، يمكنك أضافة أثاث وديكور بألوان خفيفة ومحايدة، وستندهش من تلك اللمسة المتميزة لعكس الضوء بشكل جذاب.

7- السقف المميز

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

في زخرفة الغرف، لا ينبغي لنا أن ننسى أهمية السقوف، فإنها يمكن أن تحول تماما مظهر أي غرفة، فهذا التصميم لسقف الغرفة كما نرى جعل الغرفة مشرقة جداً وأضاف بها مزيد من المساحة، والفضل في ذلك الضوء الطبيعي الذى غمر الغرفة ومزج الألوان الهادئة معاً.

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