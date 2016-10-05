8 أفكار جميلة لاستخدامات الأحجار في بيتك

يمكن استخدام الحجر الرخامي في المطابخ في المكان الطبيعي المعتاد لوضع الرخام و الجرانيت فيما هو حول مستوى الحوض كمنضدة ثابتة صلبة لتحضير الطعام و الشراب و التقديم و التناول لو سمحت المساحة بذلك، فإن استخدام الجرانيت هنا يعتبر استخدام نوع من أنواع الأحجار في النهاية في أهم أعمال المطبخ و يراعى فيها لونها و سمكها و ارتفاعها بالمقارنة بما سوف يتم تخزينه باسفلها

و من هنا يتضح أهمية الحجر الديكوري المستخدم في تزيين الحوائط و الجداريات سواء في داخل البيت أو في خارجه في غرف استقبال رسمية أو المطبخ و الحمام الاحجار المصنوعة و الرخام و الجرانيت من أفضل الأحجار التي تستخدم في ديكور العصر الحديث و المستمدة أصلاً من ديكورات المعابد و القصور العتيقة من ماضينا و تاريخنا الإنساني العريق