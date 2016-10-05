8 أفكار جميلة لاستخدامات الأحجار في بيتك

إن استخدامات الاحجار لا تنتهي ، و حينما نذكر الاحجار هنا نذكر الأحجار المصنوعة من الرخام و الجرانيت الذي يصنع منه الارفف المعتادة في الأرضيات و الدرجات و المطابخ في محيط الحوض، أما الأحجار ففي شكلها إما تأخذ الشكل الديكوري الذي يباع في هيئة قطع منفصلة و هو الذي يستخدم في الزينة للحوائط سواء الداخلية أو الخارجية ، أو يباع في هيئة قطعة واحدة كبرى وفقاًَ للمساحة الكلية المراد شغلها و في تلك الحالة يعتبر الرخام و الجرانيت اللذان يصنفان من الأحجار أيضاً هما الاختيار الأمثل، فيمقالنا اليوم سنخبركم بــ 8 أفكار متنوعة و لو كانت في أماكن متكررة و لكن بها أكثر من فكرة مفيدة ..
نلاحظ كيفية استخدام الأحجار في هيئة كساء للحائط الفاصل في المسطح الذي أمامنا و خدمته بالأضواء و المصابيح الأرضية فكرة رائعة لكي يكون مظهراً لكل تعرجاته الطبيعية خصوصاً و أن الأضواء الأرضية تسبب تداخل ألوان جميل للغاية ، خصوصاً لو كانت الأحجار مستخدمة في كامل تجوفات و دورانات الجدار من الباطن و من الظاهر بمعنى أن يكون الجدار كله مكسو بالأحجار ليعطي تجربة أنيقة للغاية كما يفضل كذلك أن يكون الحائط بلون معاكس تماماً للون الغرفة المسيطر كما في الصورة بين الرمادي و الأبيض، و تسمى تلك النوعية من الأحجار ( البركانية) لما بها من شكل الحمم البركانية الداكنة اللون
يمكنك أن تستخدم الحائط الحجري في مدخل المرأب ليعطي شكلاً متكاملاً للأناقة التي عليها المنزل من الداخل و خصوصاً لو تمت خدمته أيضاً بالأضواء و الأرضيات الحصوية سيعطي مظهراً ساحراً و يجعلك سعيداً عندما تقوم بعملية ركن سيارتك أو الخروج بها في كل مرة ليصبح المرأب أو الجراج مكاناً أنيقاً يليق باستقبالك و ليس فقط لتخزين و حفظ السيارات
استخدام الحائط الحجري في مدخل المنزل يضيف بهاءاً و جمالاً على البيت بأكمله خصوصاً لو كان من نوعية الحجر البركاني المستخدم هنا بتعرجاته الطبيعية و الضوء المسلط عليه و الذي يساعد على ابراز كل تفصيله فيه كما أن استخدام درجات رخامية بيضاء اللون في المدخل و هو عكس لون الجدار الحجري ساهم في إبرازه أكثر و أكثر
في هذا النموذج نسلط الضوء على موضع الأرضيات من الحجر الديكوري و تمازج الضوء و المصابيح معها ،فدعونا نسير من اليمين لليسار ففي الشكل الأول نلاحظ كيف أن تكون الأرضيات الخاصة بالحائط الحجري من الحصى المزركش المزروع لبقلبه المصابيح الدائرية التي تنعكس على الجدار عند تشغيلها، أما النموذج الوسطي فهو بدون حصوات و يستخدم في الأماكن الوسطى للجدار بمعنى أن الجدار لو كان في متوسط الغرفة لا يفضل تغيير ارضية الغرفة أما لو كان في أقصاها كالنموذج الأخير فيستخدم الحصى أو أي نوع من المواد التي يمكن أن تحيط الحائط الحجري
الحائط الحجري يمكن أن يستقبل العديد من التطبيقات المنزلية أمامه مثل هذا النموذج الذي يضع مكتب عمل بجهاز الكمبيوتر الشخصي أمامه فالجدار الحجري يعتبر عملي جداً من حيث تكامله مع ما هو أمامه من قطع أثاث أو مكتبية، فلك مطلق الحرية في تركه كديكور جمالي صامت أو استخدامه كحائط مختلف قادر على استيعاب التأثيث بانواعه
إقرأ أيضاً :6 أفكار لرفوف عملية و بسيطة في منزلك
استخدام الحجر المصقول الناعم في الحمام من أرزع التبطيقات الفنية في التصميم الداخلي الخاص بالحمامات الفخمة فشكل الحجر الرخامي أصلاً يسنخدم لأنه أكثر تحكماً في اللون و في التعرجات لأنه مصنوع فضلاً عن الحالة الطبيعية للغاية للرخام التي قد لا تمكنك من الوصول لللون الذي توده ، و قد يستخدم الحجر المصقول الناعم في الحمام في أشياء هامة مثل رفوف الأحواض و الديكور الذي يأتي تحتها و كذلك محيط المرآة الذي نراه داكناً في الصورة
يمكن استخدام الحجر الرخامي في المطابخ في المكان الطبيعي المعتاد لوضع الرخام و الجرانيت فيما هو حول مستوى الحوض كمنضدة ثابتة صلبة لتحضير الطعام و الشراب و التقديم و التناول لو سمحت المساحة بذلك، فإن استخدام الجرانيت هنا يعتبر استخدام نوع من أنواع الأحجار في النهاية في أهم أعمال المطبخ و يراعى فيها لونها و سمكها و ارتفاعها بالمقارنة بما سوف يتم تخزينه باسفلها
و من هنا يتضح أهمية الحجر الديكوري المستخدم في تزيين الحوائط و الجداريات سواء في داخل البيت أو في خارجه في غرف استقبال رسمية أو المطبخ و الحمام الاحجار المصنوعة و الرخام و الجرانيت من أفضل الأحجار التي تستخدم في ديكور العصر الحديث و المستمدة أصلاً من ديكورات المعابد و القصور العتيقة من ماضينا و تاريخنا الإنساني العريق
لاحظ نوعية الأحجار المستخدمة في هذا الحائط من النوع الرفيع المحبب الذي يشبه أحجار الجبال الصخرية الجميلة الشكل و التي تأخذ من روح الطبيعة الكثير ، هذه تسمى أحجار اللافا أو الحمم البركانية خصوصاً مع تأملنا كيف تم تسليط الضوء عليها ليتغير لونها و هذا هو الدرس من هذا النموذج لاحظ الفارق بين الصورة اليمنى و اليسرى