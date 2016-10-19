كيف تختار الإضاءات الجانبية على حوائط منزلك

تعتبر إضاءات الجدران من أقوى المؤثرات البصرية التي تتحكم في الشكل العام لديكور الغرفة الحداثية بشكل قوي ، فكيف لنا أن نستخدم الشكل الأمثل في شدة الإضاءة و لونها و درجة ميلانها و انتشارها و انعكاسها على الحائط كل تلك التساؤلات المنطقية سنحاول الإجابة عليها منفردة في هذا المقال المعني بتوضيح طرق و نماذج و أنواع الاضاءات الجانبية و انظمتها تحديداً على الجدران ..