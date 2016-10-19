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كيف تختار الإضاءات الجانبية على حوائط منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Raum & Licht-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller غرفة المعيشة
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تعتبر إضاءات الجدران من أقوى المؤثرات البصرية التي تتحكم في الشكل العام لديكور الغرفة الحداثية بشكل قوي ، فكيف لنا أن نستخدم الشكل الأمثل في شدة الإضاءة و لونها و درجة ميلانها و انتشارها و انعكاسها على الحائط كل تلك التساؤلات المنطقية سنحاول الإجابة عليها منفردة في هذا المقال المعني بتوضيح طرق و نماذج و أنواع الاضاءات الجانبية و انظمتها تحديداً على الجدران ..

1- أضواء مبتكرة

Raum & Licht-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller غرفة المعيشة
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

في بيتك الجديد الراقي لابد ألا تعول كثيراً على الأشكال المعتادة للأضواء الجانبية للحوائط فهناك أشكال جديدة للغاية تجعل من المصباح في حد ذاته وسيلة لابراز ذلك الجمال المنتظر و المرجو من الحائط بأكمله و كأنه قطعة فنية مستقلة بذاتها، اما اخيتار الضوء و لونه فهي تتوقف على باقي أثاث و ديكور الغرفة المستخدم فيها .

2- حمامك الرومانسي

Spa & Bad-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

لو كان  شكل حمامك معتاد  يمكنك استخدام الأضواء الجانبية الكلاسيكية الهادئة عند البانيو مثل المصابيح الدائرية أو الشمعدانات المخروطية الشكل ، فهي قادرة على القيام بوظيفتها في الاضاءة بقوة و في الوقت ذاته تعطي شكلاً جميلاً في توازنها  و في تضامنها مع سائر رتم التصميم الفني المستخدم في  الحمام. و لتجربة لا تنسى يمكن فتح أضواء ليد في الارضيات لتحقق مزيج لا يعوض من السحر 

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3- عالم من الشاعرية

Raum & Licht-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller غرفة المعيشة
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

يمكن استخدام الأضواء في السقف لتكون جانبية في الحائط أيضاً فعند تسليط الضوء بعرض السقف باتجاه الحائط سيكون بمثابة ضوء جانبي لها و للسقف ايضاً، و يمكن أيضاً ألا نستغني عن باقي الأشكال الجانبية من مصابيح مثبته  كحل آخر و تغيير في نمط مصادر الأضواء في الغرفة بشكل عام و شاعري  عند اغلاق جميع المصادر الاخرى ، هذا نموذجك المفضل لغرفة نوم اسثنائية 

4- مطبخ الأحلام

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

في معظم الأضواء و المصابيح الجانبية للحاائط تكون زوجية أو ثلاثية على حسب طوله و لكن يمكن ان تفكر في بعض المصابيح الفردية الطويلة و تكون بعرض الحائط لتحقيق التوازن للجدار خصوصاً  لو كان سيتم استخدامها بداخل المطبخ مثلا او الحمام في شكل متكرر متوازي جريء 

5- أضواء براقة للمعيشة

Beleuchtung in allem Lebensbereichen, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH غرفة المعيشة حجر Beige
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

الأضواء الصغيرة في الحوائط تكون رائعة في الغرف التي تحتاج لمشاعر هادئة و  دفيء و عدم تقيد بالرسميات ، مثل النوم و الأطفال و السفرة و شيء من المعيشة كهذا النموذج ، يمكن استخدام أضواء رائعة على الجدار من السقف  تشع جمالاً خافتاً عند التقاء السقف بالجدار من الأعلى

6- أضواء بأشكال على الجدران

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المصابيح التي تعطي شكلاً عند انارتها و تكون مسلطة على الحائط تكون مفيدة للغاية في الحوائط البيضاء اللون و الفاتحة عموماً لأنها سوف تضفي عليها نقوشاً وهمية من خلال شعاع نورها الجميل و هو ما ينفع كثيراً عن الشعور بحاجة لدفع الملل من شكل الغرفة المعتاد طوال الوقت كما يمكن تغييرها بسهولة عن طريق تغيير شكل الزجاج المستخدم في تجويف المصباح بكل يسر .

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