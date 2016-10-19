كيف تختار الإضاءات الجانبية على حوائط منزلك

تعتبر إضاءات الجدران من أقوى المؤثرات البصرية التي تتحكم في الشكل العام لديكور الغرفة الحداثية بشكل قوي ، فكيف لنا أن نستخدم الشكل الأمثل في شدة الإضاءة و لونها و درجة ميلانها و انتشارها و انعكاسها على الحائط كل تلك التساؤلات المنطقية سنحاول الإجابة عليها منفردة في هذا المقال المعني بتوضيح طرق و نماذج و أنواع الاضاءات الجانبية و انظمتها تحديداً على الجدران ..
في بيتك الجديد الراقي لابد ألا تعول كثيراً على الأشكال المعتادة للأضواء الجانبية للحوائط فهناك أشكال جديدة للغاية تجعل من المصباح في حد ذاته وسيلة لابراز ذلك الجمال المنتظر و المرجو من الحائط بأكمله و كأنه قطعة فنية مستقلة بذاتها، اما اخيتار الضوء و لونه فهي تتوقف على باقي أثاث و ديكور الغرفة المستخدم فيها .
لو كان شكل حمامك معتاد يمكنك استخدام الأضواء الجانبية الكلاسيكية الهادئة عند البانيو مثل المصابيح الدائرية أو الشمعدانات المخروطية الشكل ، فهي قادرة على القيام بوظيفتها في الاضاءة بقوة و في الوقت ذاته تعطي شكلاً جميلاً في توازنها و في تضامنها مع سائر رتم التصميم الفني المستخدم في الحمام. و لتجربة لا تنسى يمكن فتح أضواء ليد في الارضيات لتحقق مزيج لا يعوض من السحر
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يمكن استخدام الأضواء في السقف لتكون جانبية في الحائط أيضاً فعند تسليط الضوء بعرض السقف باتجاه الحائط سيكون بمثابة ضوء جانبي لها و للسقف ايضاً، و يمكن أيضاً ألا نستغني عن باقي الأشكال الجانبية من مصابيح مثبته كحل آخر و تغيير في نمط مصادر الأضواء في الغرفة بشكل عام و شاعري عند اغلاق جميع المصادر الاخرى ، هذا نموذجك المفضل لغرفة نوم اسثنائية
في معظم الأضواء و المصابيح الجانبية للحاائط تكون زوجية أو ثلاثية على حسب طوله و لكن يمكن ان تفكر في بعض المصابيح الفردية الطويلة و تكون بعرض الحائط لتحقيق التوازن للجدار خصوصاً لو كان سيتم استخدامها بداخل المطبخ مثلا او الحمام في شكل متكرر متوازي جريء
الأضواء الصغيرة في الحوائط تكون رائعة في الغرف التي تحتاج لمشاعر هادئة و دفيء و عدم تقيد بالرسميات ، مثل النوم و الأطفال و السفرة و شيء من المعيشة كهذا النموذج ، يمكن استخدام أضواء رائعة على الجدار من السقف تشع جمالاً خافتاً عند التقاء السقف بالجدار من الأعلى
المصابيح التي تعطي شكلاً عند انارتها و تكون مسلطة على الحائط تكون مفيدة للغاية في الحوائط البيضاء اللون و الفاتحة عموماً لأنها سوف تضفي عليها نقوشاً وهمية من خلال شعاع نورها الجميل و هو ما ينفع كثيراً عن الشعور بحاجة لدفع الملل من شكل الغرفة المعتاد طوال الوقت كما يمكن تغييرها بسهولة عن طريق تغيير شكل الزجاج المستخدم في تجويف المصباح بكل يسر .