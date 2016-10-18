منزل الأحلام للعائلة الصغيرة

يسود الأبيض على واجهة المنزل مع سقف رمادي متدرج، بينما جاءت إطارات النوافذ والأبواب خشبية بلون بني فاتح، وهو ما منح الواجهة تناقضا يبرز تفاصيلها وجمالها.

اللافت للنظر هنا أن المنزل مساحته صغيرة على الرغم من أنه يقع على مساحة أرض كبيرة وهو ما يعطيك انطباعا بأنه منزل ريفي على عكس ما و واقع.