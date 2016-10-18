منزل الأحلام للعائلة الصغيرة

اليوم سنأخذ جولة داخل منزل عائلي صغير ببولندا، المميز في المنزل أنه بني على مزيج من النمط الحداثي والطابع الريفي في التصميم، فكانت النتيجة مذهلة في بساطته وأناقته وتحقيقه الجانب العملي الذي تحتاجه العائلة المقيمة. في الداخل ستجد ستنوع ثري في ألوان وتصميمات الغرف ستلهمك كثيرا بأفكار متنوعة وأنت تصمم منزلك.
جاء تصميم فناء المنزل مرتفع بثلاث درجات عن الحديقة العشبية المحيطة بالمكان من كل الجوانب، فنجح هذا الارتفاع بأن يجعل المنطقة المفتوحة أكثر ديناميكية. مشهد المنزل من الخارج مشجع للغاية على وجود طاولة وكراسي لتتناول الأسرة العشاء، وبعدها يلعب الأطفال في الحديقة من حولهم، مشهد كل عائلة تحلم بالحصول عليه.
يسود الأبيض على واجهة المنزل مع سقف رمادي متدرج، بينما جاءت إطارات النوافذ والأبواب خشبية بلون بني فاتح، وهو ما منح الواجهة تناقضا يبرز تفاصيلها وجمالها.
اللافت للنظر هنا أن المنزل مساحته صغيرة على الرغم من أنه يقع على مساحة أرض كبيرة وهو ما يعطيك انطباعا بأنه منزل ريفي على عكس ما و واقع.
أكثر ما لفت انتباهي هو الزاوية المنحنية لغرفة المعيشة وتلائم الكنبة الطويلة معها، وهو ما يتناقض مع شكل المنزل بالخارج حيث كل الزوايا كانت مستقيمة بوضوح، وهذا ينبئ بأنك أمام منزل صمم بديناميكية عالية. تصميم ساعة الحائط أيضا فريد ومميز، حيث ثبتت الساعة بكل تفاصيلها على الحائط بدلا من تعليقها فأعطتك انطباعا وكأنها جزء من الحائط، أما الجدار الآخر فزين بمجموعة من البراويز السوداء بداخلها مجوعة من الرسومات التوضيحية الملونة.
زاوية أخرى لغرفة المعيشة توضح المزيج بين الطابع الحداثي والريفي في تفاصيل الغرفة، يتجلى ذلك في ركن حفظ الحطب للمدفأة والذي يعزز اللمسة الريفية، بينما تصميم المدفأة نفسها معاصر للغاية. الأرضية الباركية وضوء الشمس الطبيعي الذي يسود المكان بفضل النوافذ والأبواب الزجاجية يؤكدان على اللمسة الريفية بالمكان.
غرف المعيشة المفتوحة تتلاءم كثيرا مع المنازل الصغيرة، هنا مثلا ستجد أن غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ في قطاع واحد دون وجود أي فواصل بصرية تذكر، وهو ما زاد من براح واتساع المكان وعزز فكرة المشاركة بين كل أفراد الأسرة، تعال لنلق نظرة أعمق على غرفة السفرة.
غرفة السفرة جاءت بسيطة للغاية، حيث تكونت من طاولة طولية مع كراسي منجدة أنيقة، لكن اللافت للانتباه هنا هو المفرش القطني المخطط بالأبيض والأسود الذي يتناغم مع الجدار المكسو بورق حائط مخطط أيضا، بينما يتوج سطح الطاولة أصيص زرع صغير. الستائر البيضاء الشيفون كانت اختيارا موفقا حيث سمحت بدخول ضوء الشمس بسلاسة ليشرق الغرفة بالكامل..في نهاية الغرفة السفرة ستجد المطبخ وهو ما سنسرد الحديث لاحقا.
تصميم المطبخ جاء تبسيطا، يظهر ذلك من خلال اللوني الأبيض والبيج لخشب وحدات التخزين مع عدم وجود مقابض لها، أكثر ما يميز المطبخ هو تلك النافذة الزجاجية الكبيرة التي زادت من إشراق المطبخ وسمحت برؤية المنظر الطبيعي بالخارج خلال وقت إعداد الطعام أو جلي الصحون.
نحن الآن في طريقنا للقطاع الداخلي للمنزل حيث تقبع غرفة النوم وغرفة الأطفال والحمام، في الطريق إلى القطاع الداخلي ستجد تلك الطرقة الواسعة التي تحمل الطابع الريفي، حيث يبرز ذلك من خلال قوالب الطوب على الجدار والأرضيات الباركيه. استغل قاطنو المنزل جدران الطرقة وحولوها لمعرض لصور العائلة وهو ما أضاف حيوية وبهجة على المكان.
على عكس الألوان السائدة لغرف النوم جاءت هذه الغرفة يسودها اللون الأزرق بمختلف درجاته، وهو ما خلق جوا مريحا ومهدئ وباعثا على الاسترخاء، جاءت الستائر أيضا باللون الأزرق الداكن للحفاظ على الخصوصية بالغرفة ولتتلاءم مع باقي العناصر بالمكان.
من النظرة الأولى للغرفة ستلمح كم المرح والبهجة التي بانتظار صاحبة الغرفة، ألوان وحدة تخزين الألعاب الأبيض والزهري تعطيك فكرة عن جنس الطفل، أما الجدار المزين وخيمة اللعب والألعاب المرتبة وفي متناول اليد في نفس الوقت يجعل منها غرفة الأحلام لأي طفل.
زاوية أخرى لغرفة الطفلة، يظهر فيها باقي أثاث الغرفة الأبيض الأنيق. قد يساعدك قراءة : 12 نصيحة لغرفة نوم طفلك
في نهاية الجولة بهذا المنزل سنستعرض الحمام، حيث جاء بسيطا وعلميا ليلبي احتياجات العائلة، فكرة البار الخشبي الممتد من بداية الحمام لنهايته كانت فكرة موفقة لتوفير مساحة كافية لوضع أدوات التجميل والنظافة، مرآه الحمام أيضا الممتدة بطول البار الخشبي زادت من اتساع الحمام وإشراقه.