6 نصائح سحرية لنوم هادئ

غرفة النوم من الغرف المهمة داخل المنزل، التى تساعدك على شحن طاقتك من جديد، فهي الحضن الدافئ في المنزل الذى تحتاج للجوء إليه بعد يوم طويل مرهق، لتقضى ساعات من الليل في هدوء لتستطيع بدء يومك من جديد بهدوء وراحة، لذلك يجب تلك الغرفة أن تنبض بكل تفاصيل شخصيتك بين أربعة جدران، فقد يستلهم بعض منا تصاميم لغرفة نومه من بعض مواقع ومجلات الديكور وينسى مراعاة احتياجاته الشخصية من الغرفة واختيار تصاميم وتفاصيل تتناسب مع ذوقه واحتياجاته، لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح سحرية لغرفة نوم هادئة ولتنعم بنوم هادئ.
السرير هو بأختصار قطعة الأثاث المركزية والجوهرية داخل غرفة النوم، لذلك يجب اختياره واختيار عناصره بمنتهى الدقة والتركيز، فعلى سبيل المثال؛ اختيار المرتبة كثير منا ينشغل بأختيار السرير وتصميمه ويهمل اختيار المرتبة على الرغم من أهميتها وكونها سبب من الأسباب القوية جداً في النوم براحة وهدوء أو العكس، وفيما يخض السرير وتصميمه يفضل دائماً أختيار سرير ذو رأس عالية قدر المستطاع ومنجدة أن أمكن لراحة رأسك عند القراءة أو الجلوس لحظات قبل النوم.
أغطية السرير واختياراتها تعتبر من أساسيات غرفة النوم، فيفضل اختيارها بعناية كبيرة وأن تكون جميعها مصنوعة من القطن الخالص الناعم حتى تحقق الرفاهية والراحة داخل غرفة النوم، ويمكنك مزج بين أكثر من نمط وألوان متناقضة معاً حتى تعطى الغرف أطلالة مشرقة وأنيقة.
وعند اختيار ألوان غرفة النوم يفضل الأعتماد على الأقمشة الملونة، ومن الممكن المزج بين أكثر من نمط مختلف بنفس الألوان فعلى سبيل المثال يمكن اختيار جدران بألوان ونقوشات من الورود أو منقطة ودمجها مع ألوان ساكنة لباقي الجدران، كما نرى في تصميم تلك الغرفة تم الأعتماد على جدار منقوش وجدران بلون ساكن، وهناك طريقة أخرى لأختيار لون الجدران كالأعتماد على لونين مختلفين معاً بدرجات مختلفة.
عند اختيار أضاءة غرفة النوم يجب الأنتباه والحرص أن تكون أختيار الإضاءة مدروس، عن طريق انخفاضها القوى المبالغ فيه أو أرتفاعها بشكل مزعج بقوة للعين، لذلك يجب اختيار أنواع وأسلوب للأضاءة يتناسب مع توزيع الأثاث في الغرفة.
اختيار السجاد أيضاً من أساسيات غرفة مريحة، لذلك احرص على اختيار سجاد يتناسب مع نمط الغرفة،أفضل ما يمكنك القيام به هو اختيار سجادة جميلة للغرفة ستضفى مزيد من الاناقة وستكون أيضاً عنصر من عناصر الراحة داخل الغرفة.
أما فيما يخص اختيار ستائر الغرفة يجب الأنتباه إلى اختيار ستائر تستطيع تحقيق الخصوصية المفرطة داخل غرفة نومك، ولا تهمل أضافة اكسسورات مميزة للغرفة حتى تستطيع أضافة الراحة والرفاهية داخل غرفة نومك لنوم مريح.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:9 أفكار لمداخل مبهجة وحيوية