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6 نصائح سحرية لنوم هادئ

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة نومأسرة نوم Purple/Violet
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غرفة النوم من الغرف المهمة داخل المنزل، التى تساعدك على شحن طاقتك من جديد، فهي الحضن الدافئ في المنزل الذى تحتاج للجوء إليه بعد يوم طويل مرهق، لتقضى ساعات من الليل في هدوء لتستطيع بدء يومك من جديد بهدوء وراحة، لذلك يجب تلك الغرفة أن تنبض بكل تفاصيل شخصيتك بين أربعة جدران، فقد يستلهم بعض منا تصاميم لغرفة نومه من بعض مواقع ومجلات الديكور  وينسى مراعاة احتياجاته الشخصية من الغرفة واختيار تصاميم وتفاصيل تتناسب مع ذوقه واحتياجاته، لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح سحرية لغرفة نوم هادئة ولتنعم بنوم هادئ.

1- السرير واجواء مريحة

homify غرفة نومأسرة نوم Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

السرير هو بأختصار قطعة الأثاث المركزية والجوهرية داخل غرفة النوم، لذلك يجب اختياره واختيار عناصره بمنتهى الدقة والتركيز، فعلى سبيل المثال؛ اختيار المرتبة كثير منا ينشغل بأختيار السرير وتصميمه ويهمل اختيار المرتبة على الرغم من أهميتها وكونها سبب من الأسباب القوية جداً في النوم براحة وهدوء أو العكس، وفيما يخض السرير وتصميمه يفضل دائماً أختيار سرير ذو رأس عالية قدر المستطاع ومنجدة أن أمكن لراحة رأسك عند القراءة أو الجلوس لحظات قبل النوم.

2- أغطية السرير والالوان

TENERIFE MAYO 2015, Casas en Escena Casas en Escena غرفة نومديكورات واكسسوارات
Casas en Escena

Casas en Escena
Casas en Escena
Casas en Escena

أغطية السرير واختياراتها تعتبر من أساسيات غرفة النوم، فيفضل اختيارها بعناية كبيرة وأن تكون جميعها مصنوعة من القطن الخالص الناعم حتى تحقق الرفاهية والراحة داخل غرفة النوم، ويمكنك مزج بين أكثر من نمط وألوان متناقضة معاً حتى تعطى الغرف أطلالة مشرقة وأنيقة.

3- جدران ملونة

Betten und Schlafzimmer, Tischlerei Charakterstück Tischlerei Charakterstück غرفة نومأسرة نوم
Tischlerei Charakterstück

Tischlerei Charakterstück
Tischlerei Charakterstück
Tischlerei Charakterstück

وعند اختيار ألوان غرفة النوم يفضل الأعتماد على الأقمشة الملونة، ومن الممكن المزج بين أكثر من نمط مختلف بنفس الألوان فعلى سبيل المثال يمكن اختيار جدران بألوان ونقوشات من الورود أو منقطة ودمجها مع ألوان ساكنة لباقي الجدران، كما نرى في تصميم تلك الغرفة تم الأعتماد على جدار منقوش وجدران بلون ساكن، وهناك طريقة أخرى لأختيار لون الجدران كالأعتماد على لونين مختلفين معاً بدرجات مختلفة.

4- الأضاءة

Villa Guadalupe, Caja de Diseño Caja de Diseño غرفة نوم
Caja de Diseño

Caja de Diseño
Caja de Diseño
Caja de Diseño

عند اختيار أضاءة غرفة النوم يجب الأنتباه والحرص أن تكون أختيار الإضاءة مدروس، عن طريق انخفاضها القوى المبالغ فيه أو أرتفاعها بشكل مزعج بقوة للعين، لذلك يجب اختيار أنواع وأسلوب للأضاءة يتناسب مع توزيع الأثاث في الغرفة.

5- السجاد ونمط الغرفة

Proyectos studio Roca, STUDIOROCA STUDIOROCA غرفة نوم
STUDIOROCA

STUDIOROCA
STUDIOROCA
STUDIOROCA

اختيار السجاد أيضاً من أساسيات غرفة مريحة، لذلك احرص على اختيار سجاد يتناسب مع نمط الغرفة،أفضل ما يمكنك القيام به هو اختيار سجادة جميلة  للغرفة ستضفى مزيد من الاناقة وستكون أيضاً عنصر من عناصر الراحة داخل الغرفة.

6- الستائر والخصوصية

homify غرفة نوم ألمنيوم/ زنك Wood effect
homify

homify
homify
homify

أما فيما يخص اختيار ستائر الغرفة يجب الأنتباه إلى اختيار ستائر تستطيع تحقيق الخصوصية المفرطة داخل غرفة نومك، ولا تهمل أضافة اكسسورات مميزة للغرفة حتى تستطيع أضافة الراحة والرفاهية داخل غرفة نومك لنوم مريح.

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