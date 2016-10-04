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12 لمسة رائعة للمطبخ الحديث

آية منير آية منير
House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
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ما رأيك أن نساعدك في تحديث مطبخك وأن تترك لمساتك العصرية في كل ركن فيه، نحن نعلم ما هو أمامك من اختيارات عديدة التى تجعلك تترد كثيرا في اتخاذ القرار وخاصة إن كانت ميزانيتك محدود ومساحة مطبخك صغيرة إلى حد ما..

10 لمسات رائعة سنقدمها لك وبكل سهولة ستساعدك أن تصمم مطبخك على الطراز الحديث وبأقل الامكانيات ..

1 – أسطح مناسبة ..

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES مطبخ
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

مع تطور عالم الديكور تزداد وتتنوع الاختيارات أمامك لأسطح المطبخ، خامات مختلفة وأشكال وألوان مختلفة، قليل من المجهود والتفكير حتى تصل إلى اختيارك المناسب، ستجد أفضل الاختيارات من حيث التكلفة الرخام والجرانيت والخرسانة والأخشاب..

2 – خامات لامعة ..

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

الخامات اللامعة أهم ما يميز الطراز الحيث، ستجد اختيارات متنوعة منها السيراميك والرخام والأسطح اللامعة و وحدات تخزين ذات قشرة لامعة سواء كانت خشب أو ألوميتال ..

3 – الاستغلال الأمثل ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

علينا أن نهتم كثيرا بالجانب الوظيفي، وأن نبحث عن الحلول العملية لكل ركن من أركان مطبخك وخاصة إن كان مساحته صغيرة، مما لا شك فيه حين يصمم المطبخ بشكل سليم يساعد على الشعور بالراحة وسهولة الوصول لكل عناصره ويحافظ على النظام بداخله…

4 – الألوان الفاتحة..

APARTAMENTO GRENWOOD - 65,00m², TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA مطبخ خشب White
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

أهم الحلول للمساحات الصغيرة هي الألوان الفاتحة، أما عن الطراز الحديث فمن الشائع استخدام لمسات من الألوان الجريئة ولكن للألوان الفاتحة مازالت هي عنوان النظافة والهدوء ..

5 – وحدات إضاءة حديثة..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اهتم مصممي الطراز الحديث بوحدات الإضاءة و أصبحت قطع فنية تضاف للتصميم وليست فقط لغرض الإضاءة، لذا تختلف التصميمات والأشكال والأفكار من البساطة الشديدة للجرأة المعروفة عن الطراز الحديث..

6 – العملية أولا..

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

يتميز الطراز الحديث بالعملية والبساطة، لذا ستجد دايما الحلول البسيطة جدا والمهتمة أكثر بما سيقدمه الحل عمليا وليس جماليا فقط ..اختيار العناصر سهلة التعاملة والتنظيف والمعروفة بالصلابة والمتانة…

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7 – بوتاجاز وشفاط حديث

Residência Londrina 3, Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes مطبخ
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

أهم عناصر المطبخ هو البوتاجاز ويليه الشفاط لما له من أهمية للحفاظ على صحة أصحاب المنزل والحفاظ أيضا على باقي عناصر المطبخ، اهتم المصممون بأشكاله وأنواعه واختلاف الخامات المصنوع منها..

8 – حلول مبتكرة..

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

أهم ما يقدمه لك الطراز الحديث، الحلول المبتكرة، كما نرى امتداد متحرك عند الحاجة له، طاولة تقطيع صغيرة للحفاظ على نظافة المطبخ ولمساعدة مستخدميه، هذه الحلو عملية جدا في المطابخ صغيرة المساحة..

9- تخزين بذكاء ..

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® مطبخمخزن
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

اختيار حلول ذكية للتخزين سواء كانت وحدات صغيرة ثابتة او متحركة أو ادراج للاستغلال الأمثل..

10 – الاختيارات الجريئة ..

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

لا ننردد في اختيار لون جرئ لمطبخك إن كنت من محبى ذلك، أيا كان اختيارك أصفر أو أحمر فهذه الألوان تناسب المطابخ الحديثة، ولا مانع من الأسود والفضى اللامع لنترك لمسة براقة على التصميم..

11- اختلاف الخامات..

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify

استخدام خامات مختلفة يعطي تباين جميل وجذاب للعين، حيث يمكنك المزج بين خامات مختلفة لتحقيق التباين الجميل بين عناصر المطبخ ..

12 – الأرفف هي الحل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هل تعتقد أنك يوما تستطع أن تستبدل وحدات التخزين بأرفف عملية مفتوحة، وتوزيع أدوات المطبخ بشكل منظم وجذاب وديكوري ..

هذا المقال سيساعدك على استخدام الأرفف بشكل جميل 10 أفكار ملهمة لرفوف المطبخ

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