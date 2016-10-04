12 لمسة رائعة للمطبخ الحديث

ما رأيك أن نساعدك في تحديث مطبخك وأن تترك لمساتك العصرية في كل ركن فيه، نحن نعلم ما هو أمامك من اختيارات عديدة التى تجعلك تترد كثيرا في اتخاذ القرار وخاصة إن كانت ميزانيتك محدود ومساحة مطبخك صغيرة إلى حد ما..
10 لمسات رائعة سنقدمها لك وبكل سهولة ستساعدك أن تصمم مطبخك على الطراز الحديث وبأقل الامكانيات ..
مع تطور عالم الديكور تزداد وتتنوع الاختيارات أمامك لأسطح المطبخ، خامات مختلفة وأشكال وألوان مختلفة، قليل من المجهود والتفكير حتى تصل إلى اختيارك المناسب، ستجد أفضل الاختيارات من حيث التكلفة الرخام والجرانيت والخرسانة والأخشاب..
الخامات اللامعة أهم ما يميز الطراز الحيث، ستجد اختيارات متنوعة منها السيراميك والرخام والأسطح اللامعة و وحدات تخزين ذات قشرة لامعة سواء كانت خشب أو ألوميتال ..
علينا أن نهتم كثيرا بالجانب الوظيفي، وأن نبحث عن الحلول العملية لكل ركن من أركان مطبخك وخاصة إن كان مساحته صغيرة، مما لا شك فيه حين يصمم المطبخ بشكل سليم يساعد على الشعور بالراحة وسهولة الوصول لكل عناصره ويحافظ على النظام بداخله…
أهم الحلول للمساحات الصغيرة هي الألوان الفاتحة، أما عن الطراز الحديث فمن الشائع استخدام لمسات من الألوان الجريئة ولكن للألوان الفاتحة مازالت هي عنوان النظافة والهدوء ..
اهتم مصممي الطراز الحديث بوحدات الإضاءة و أصبحت قطع فنية تضاف للتصميم وليست فقط لغرض الإضاءة، لذا تختلف التصميمات والأشكال والأفكار من البساطة الشديدة للجرأة المعروفة عن الطراز الحديث..
يتميز الطراز الحديث بالعملية والبساطة، لذا ستجد دايما الحلول البسيطة جدا والمهتمة أكثر بما سيقدمه الحل عمليا وليس جماليا فقط ..اختيار العناصر سهلة التعاملة والتنظيف والمعروفة بالصلابة والمتانة…
أهم عناصر المطبخ هو البوتاجاز ويليه الشفاط لما له من أهمية للحفاظ على صحة أصحاب المنزل والحفاظ أيضا على باقي عناصر المطبخ، اهتم المصممون بأشكاله وأنواعه واختلاف الخامات المصنوع منها..
أهم ما يقدمه لك الطراز الحديث، الحلول المبتكرة، كما نرى امتداد متحرك عند الحاجة له، طاولة تقطيع صغيرة للحفاظ على نظافة المطبخ ولمساعدة مستخدميه، هذه الحلو عملية جدا في المطابخ صغيرة المساحة..
اختيار حلول ذكية للتخزين سواء كانت وحدات صغيرة ثابتة او متحركة أو ادراج للاستغلال الأمثل..
لا ننردد في اختيار لون جرئ لمطبخك إن كنت من محبى ذلك، أيا كان اختيارك أصفر أو أحمر فهذه الألوان تناسب المطابخ الحديثة، ولا مانع من الأسود والفضى اللامع لنترك لمسة براقة على التصميم..
استخدام خامات مختلفة يعطي تباين جميل وجذاب للعين، حيث يمكنك المزج بين خامات مختلفة لتحقيق التباين الجميل بين عناصر المطبخ ..
هل تعتقد أنك يوما تستطع أن تستبدل وحدات التخزين بأرفف عملية مفتوحة، وتوزيع أدوات المطبخ بشكل منظم وجذاب وديكوري ..
هذا المقال سيساعدك على استخدام الأرفف بشكل جميل 10 أفكار ملهمة لرفوف المطبخ