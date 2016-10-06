إليك 10 أفكار لعمل حديقة داخلية بمنزلك

وجود حديقة منزلية يعتبر من الأشياء الرائعة الباعثة للهدوء والراحة النفسية، وفي الغالب تكون الحديقة بالخارج، ولكن هل فكرت في وجود حديقة داخل المنزل؟، تسمح لك بتنفس الهواء الممزوج برائحة الزهور، وتشعر بالنظر إليها بالصفاء والنقاء وبأنك في حالة جيدة.

بالإضافة إلى ذلك فإن وجود لمسات خضراء داخل المنزل تكسر جمود الديكورات التقليدية وبرودة اللوان، وتترك لمسة ناعمة ولطيفة، وسوف تجلب لك الشعور بالسعادة وتبهر أيضًا ضيوفك، ولذلك يقدم لك هوميفاي 10 أفكار لعمل حديقة داخلية بمنزلك.