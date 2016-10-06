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إليك 10 أفكار لعمل حديقة داخلية بمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify بيت زجاجي White
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وجود حديقة منزلية يعتبر من الأشياء الرائعة الباعثة للهدوء والراحة النفسية، وفي الغالب تكون الحديقة بالخارج، ولكن هل فكرت في وجود حديقة داخل المنزل؟، تسمح لك بتنفس الهواء الممزوج برائحة الزهور، وتشعر بالنظر إليها بالصفاء والنقاء وبأنك في حالة جيدة.

بالإضافة إلى ذلك فإن وجود لمسات خضراء داخل المنزل تكسر جمود الديكورات التقليدية وبرودة اللوان، وتترك لمسة ناعمة ولطيفة، وسوف تجلب لك الشعور بالسعادة وتبهر أيضًا ضيوفك، ولذلك يقدم لك هوميفاي 10 أفكار لعمل حديقة داخلية بمنزلك.

1. حديقة أنيقة كاملة

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior بيت زجاجي
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

عندما تفكر في إنشاء حديقة يأتي إلى ذهنك العشب الأخضر والقصاري الطينية وبعض الحجارة ومساحة واسعة بالخارج، ولكن يمكنك أن تستعين بكل هذه الخامات وتنشيء حديقتك بالداخل، فكما نلاحظ في هذا التصميم فقد تم عمل جدار كامل من العشب، ويمكن الجلوس أمامه على وسائد صغيرة، في حين أن الأرضية خشبية تعطي مظهر رائع، وقد تم استخدام الحجارة والصبار والعشب لإنشاء جزء من الحديقة في الجانب الاّخر.

وفي نهاية الطرقة نجد الشرفة التي تظهر كما لو أنها حديقة كاملة بأرجوحة كبيرة للجلوس والاسترخاء والاستمتاع بالمنظر الطبيعي للأشجار.

2. داخل الزجاج

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

عندما يتم ذكر حديقة أمامك تتخيل مجموعة الأعشاب والأشجار المغروسة بالطين، ولكن ماذا إن كانت حديقة منزلك الداخلية داخل صندوق زجاجي!، فقد قام المصمم هنا بطرح تلك الفكرة والتي تتكون من صندوق زجاجي كبير ومتين يحمل بداخله قصاري الزرع وبالأرضية توجد الحجارة البيضاء، وسقفه منير بوحدات الإضاءة البيضاء ليعطي مظهر غاية في الروعة.

3. زينة السلم

Casa de los 5 Patios, Almazan y Arquitectos Asociados Almazan y Arquitectos Asociados حديقة أسمنت White
Almazan y Arquitectos Asociados

Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados

حديقة صغيرة أسفل السلم، ربما لا تملك مساحة كفاية في المنزل لعمل حديقة فتستغل المساحة أسفل السلم لعملها، أو أن تكون هذه وسيلة لزينة السلم أيضًا، ولكن فالأغلب يقلق الكثيرين من وجود حديقة داخلية بسبب بعثرة الأرضية الطينة، ولكن ماذا إن كان الحل في وضع بعض الحجارة على الجزء الطيني في المكان لتجنب الأتربة وسهولة التنظيف.

4. الحديقة في الجدارن

Cozinha SJ, KC ARQUITETURA urbanismo e design KC ARQUITETURA urbanismo e design بيت زجاجي
KC ARQUITETURA urbanismo e design

KC ARQUITETURA urbanismo e design
KC ARQUITETURA urbanismo e design
KC ARQUITETURA urbanismo e design

يعد مدخل منزلك هو عنوان أناقته وأول ما يلفت نظر ضيوفك، لماذا لا تفاجىء زوار البيت بأن تخلق أجواء طبيعية وجميلة في المدخل، لدينا هنا فكرة عبقرية وهي استخدام الجدار الموجود بالمدخل لعمل حديقة خضراء تملئه بأكمله، الجدار خرساني عادي وعليه معلقة سجادة من الأعشاب الطبيعية، وبالأسفل قصاري الزرع والزهور.

5. شرفة الاسترخاء

homify بيت زجاجي White
homify

homify
homify
homify

ربما لا ترغب بالأرضية الطينية الكبيرة، ولكن اعتمادك على الأشجار والزهور الخضراء الكبيرة الموضوعة بقصاري الزرع الكبيرة يبدو حلّا ميثاليًا للتخلص من تلك المشكلة، فكما هو في ذلك التصميم شرفة كبيرة من أرضية سيراميكية وجدران خرسانية، ولكنها ملجأ للاستمتاع والاسترخاء، حيث قصاري الزرع الضخمة والأرجوحتين الجميلتين يتوسطان المكان.

6. للرومانسيين !

Дизайн зимнего сада, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. بيت زجاجي
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

تعتبر الزهور والأشجار هي روح الحب والصفاء والنقاء في المقام الأول، فقط كل ما تحتاجة هي مساحة مناسبة لتحويلها لحديقة رومانسية مملوءة بالحب، ولهذا عليك الجمع بين المواد الطبيعية المناسبة، كالخشب والزهور الحمراء والخضراء والألوان المختلفة، مع القصاري البلاستيكية، والحاملات الحديدية، مع أسطح من الطوب، لإعطاء مظهر طبيعي وجذاب.

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7. دافىء ومريح

casa bdg15, Alfagrama estudio Alfagrama estudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alfagrama estudio

Alfagrama estudio
Alfagrama estudio
Alfagrama estudio

يبدو هذا المنزل بسيط وهادىء في ديكوراته، وإن كانت اللمسات الخضراء تعطي شعور بالنقاء والطبيعة في المكان، فإن حسن استخدام الإضاءة المناسبة يعطي الدفىء والراحة، ولذلك فقد تم استخدام وحدات الإضاءة الصفراء بين قصاري الزرع لتعطي إضاءة خافتة ومميزة للمكان، ويتحد مع الأزهار لخلق أجواء مليئة بالحيوية.  

8. اصنعها بنفسك

Hängegarten, Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) بيت زجاجي
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

ربما لا تملك ميزانية كافية أو مساحة معينة لعمل حديقة ولكنك يمكن ان تضع الزهور بمنزلك أينما أردت، فقد تحتاج إلى ألواح بلاستيكية وأعمدة حديدية رفيعة وتقوم بتركيبهم كما في التصميم، وضع عليهم الزهور التي تريدها ليبدو الشكل غاية في الروعة والجمال.

9. حديقة أرضية مغلقة

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

الإبداع في تصميمات المداخل لا ينتهي، وإذا بمدخل كهذا ينتهي أحد جدرانه ببيت زجاجي صغير يحمل بداخله صف عشبي بسيط، مع إضاءة بيضاء تظهره، يبدو هذا التصميم حديث وجديد وراقي يبهر ضيوفك ويزين مدخل منزلك ويعطيه رونق خاص.

10. حديقة صغيرة بمختلف الخامات

Áreas de Lazer, Penha Alba Arquitetura e Interiores Penha Alba Arquitetura e Interiores بيت زجاجي
Penha Alba Arquitetura e Interiores

Penha Alba Arquitetura e Interiores
Penha Alba Arquitetura e Interiores
Penha Alba Arquitetura e Interiores

بخامات مختلفة تم صنع تلك الحديقة والتي لا تتسع الا لحوالي نصف متر صغير، ليست كبيرة ولكنها تبدأ من الأرضية الممتلئة بالحجارة الملونة ومربع صغير يحمل أخرى بيضاء، وترتفع بشجرة كبيرة، وجدران ممتلئة بالعشب تتوسطهم الإضاءة على جدار خشبي بسيط.

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