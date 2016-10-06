إليك 10 أفكار لعمل حديقة داخلية بمنزلك

وجود حديقة منزلية يعتبر من الأشياء الرائعة الباعثة للهدوء والراحة النفسية، وفي الغالب تكون الحديقة بالخارج، ولكن هل فكرت في وجود حديقة داخل المنزل؟، تسمح لك بتنفس الهواء الممزوج برائحة الزهور، وتشعر بالنظر إليها بالصفاء والنقاء وبأنك في حالة جيدة.
بالإضافة إلى ذلك فإن وجود لمسات خضراء داخل المنزل تكسر جمود الديكورات التقليدية وبرودة اللوان، وتترك لمسة ناعمة ولطيفة، وسوف تجلب لك الشعور بالسعادة وتبهر أيضًا ضيوفك، ولذلك يقدم لك هوميفاي 10 أفكار لعمل حديقة داخلية بمنزلك.
عندما تفكر في إنشاء حديقة يأتي إلى ذهنك العشب الأخضر والقصاري الطينية وبعض الحجارة ومساحة واسعة بالخارج، ولكن يمكنك أن تستعين بكل هذه الخامات وتنشيء حديقتك بالداخل، فكما نلاحظ في هذا التصميم فقد تم عمل جدار كامل من العشب، ويمكن الجلوس أمامه على وسائد صغيرة، في حين أن الأرضية خشبية تعطي مظهر رائع، وقد تم استخدام الحجارة والصبار والعشب لإنشاء جزء من الحديقة في الجانب الاّخر.
وفي نهاية الطرقة نجد الشرفة التي تظهر كما لو أنها حديقة كاملة بأرجوحة كبيرة للجلوس والاسترخاء والاستمتاع بالمنظر الطبيعي للأشجار.
عندما يتم ذكر حديقة أمامك تتخيل مجموعة الأعشاب والأشجار المغروسة بالطين، ولكن ماذا إن كانت حديقة منزلك الداخلية داخل صندوق زجاجي!، فقد قام المصمم هنا بطرح تلك الفكرة والتي تتكون من صندوق زجاجي كبير ومتين يحمل بداخله قصاري الزرع وبالأرضية توجد الحجارة البيضاء، وسقفه منير بوحدات الإضاءة البيضاء ليعطي مظهر غاية في الروعة.
حديقة صغيرة أسفل السلم، ربما لا تملك مساحة كفاية في المنزل لعمل حديقة فتستغل المساحة أسفل السلم لعملها، أو أن تكون هذه وسيلة لزينة السلم أيضًا، ولكن فالأغلب يقلق الكثيرين من وجود حديقة داخلية بسبب بعثرة الأرضية الطينة، ولكن ماذا إن كان الحل في وضع بعض الحجارة على الجزء الطيني في المكان لتجنب الأتربة وسهولة التنظيف.
يعد مدخل منزلك هو عنوان أناقته وأول ما يلفت نظر ضيوفك، لماذا لا تفاجىء زوار البيت بأن تخلق أجواء طبيعية وجميلة في المدخل، لدينا هنا فكرة عبقرية وهي استخدام الجدار الموجود بالمدخل لعمل حديقة خضراء تملئه بأكمله، الجدار خرساني عادي وعليه معلقة سجادة من الأعشاب الطبيعية، وبالأسفل قصاري الزرع والزهور.
ربما لا ترغب بالأرضية الطينية الكبيرة، ولكن اعتمادك على الأشجار والزهور الخضراء الكبيرة الموضوعة بقصاري الزرع الكبيرة يبدو حلّا ميثاليًا للتخلص من تلك المشكلة، فكما هو في ذلك التصميم شرفة كبيرة من أرضية سيراميكية وجدران خرسانية، ولكنها ملجأ للاستمتاع والاسترخاء، حيث قصاري الزرع الضخمة والأرجوحتين الجميلتين يتوسطان المكان.
تعتبر الزهور والأشجار هي روح الحب والصفاء والنقاء في المقام الأول، فقط كل ما تحتاجة هي مساحة مناسبة لتحويلها لحديقة رومانسية مملوءة بالحب، ولهذا عليك الجمع بين المواد الطبيعية المناسبة، كالخشب والزهور الحمراء والخضراء والألوان المختلفة، مع القصاري البلاستيكية، والحاملات الحديدية، مع أسطح من الطوب، لإعطاء مظهر طبيعي وجذاب.
يبدو هذا المنزل بسيط وهادىء في ديكوراته، وإن كانت اللمسات الخضراء تعطي شعور بالنقاء والطبيعة في المكان، فإن حسن استخدام الإضاءة المناسبة يعطي الدفىء والراحة، ولذلك فقد تم استخدام وحدات الإضاءة الصفراء بين قصاري الزرع لتعطي إضاءة خافتة ومميزة للمكان، ويتحد مع الأزهار لخلق أجواء مليئة بالحيوية.
ربما لا تملك ميزانية كافية أو مساحة معينة لعمل حديقة ولكنك يمكن ان تضع الزهور بمنزلك أينما أردت، فقد تحتاج إلى ألواح بلاستيكية وأعمدة حديدية رفيعة وتقوم بتركيبهم كما في التصميم، وضع عليهم الزهور التي تريدها ليبدو الشكل غاية في الروعة والجمال.
الإبداع في تصميمات المداخل لا ينتهي، وإذا بمدخل كهذا ينتهي أحد جدرانه ببيت زجاجي صغير يحمل بداخله صف عشبي بسيط، مع إضاءة بيضاء تظهره، يبدو هذا التصميم حديث وجديد وراقي يبهر ضيوفك ويزين مدخل منزلك ويعطيه رونق خاص.
بخامات مختلفة تم صنع تلك الحديقة والتي لا تتسع الا لحوالي نصف متر صغير، ليست كبيرة ولكنها تبدأ من الأرضية الممتلئة بالحجارة الملونة ومربع صغير يحمل أخرى بيضاء، وترتفع بشجرة كبيرة، وجدران ممتلئة بالعشب تتوسطهم الإضاءة على جدار خشبي بسيط.
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