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10 حيل لديكور منزلى مختلف

منة اسماعيل منة اسماعيل
Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
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ربما يظن البعض أن مصمم الديكور المحترفين لديهم عصا سحرية وحيل خاصة بهم وحدهم من يعرفونها ولا يطلعون عليها أحد حتى يستطيعون أختيار ديكور وأضافة تصاميم مميزة كتلك، ولكن ما رأيك أذا أصبحت أنت بنفسك مصمم ديكور خاص بمنزلك وأصبحت على معرفة بكل تلك الحيل السحرية في الديكور كأى مصمم ديكور مهنى، عظيم أليس كذلك؟؟ فقط قم بقراءة هذا المقال فنحن اليوم في هوميفاى سنقدم لك مجموعة من النصائح والحيل ستساعدك على أضافة ديكور مناسب لمنزلك.

1- ألوان بسيطة وهادئة

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

الأستعانة بألوان هادئة وبسيطة من الحيل في الديكور، لأن الألوان الحيادية متميزة جداً في خلق مساحات أضافية للغرفة، وبدورها تشعرك بالراحة والهدوء داخل المنزل، لذلك هى المفضلة دائمأً عند مهندسي الديكور، فأذا كانت مساحات المنزل لديك صغيرة أول ما سيخطر ببال مهندس الديكور الذى ستستعين به هو اختيار لون فاتح كالأبيض والبيج.

2- الحائط الخشبي والحجرى

Tufty Time Sofa by B&B Italia Campbell Watson غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Campbell Watson

Tufty Time Sofa by B&B Italia

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

اذاكنت تفضل اللمسات المختلفة والتى تجعل منزلك يبدو مميز عن كثير من المنازل فدعنى اخبرك ان السر يكمن في الحائط، نعم فلا شئ يستطيع أحداث فارق حقيقى ومميز داخل منزلك كحائط خشبى أو حجرى، فبدوره يستطيع فعل الكثير،فالحائط الخشبي  الطبيعي يمكنه أن يصبح مكمل للمسة البساطة فى الغرفة وكذلك الجدران الحجرية تعطى لمسة بوهيمية وأنيقة.

3- الألوان

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild شبابيك و أبوابستائر
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

حاول دائماً أختيار درجات مختلفة من الألوان، ففى كل لون درجة مميزة ستجعل أطلالة منزلك مختلفة، فعلى سبيل المثال اللون الأزرق هنا قام المصمم باختيار درجة لون مميزة من اللون الأزرق غير الدرجة التقليدية منه والمتعارف عليها، وتم مزجها مع لمسات من اللون الودرى ليخلق حالة مميزة للغرفة كما نري.

4- أنماط مختلفة

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

من الحيل في الديكور والتى يلجأ إليها كل مصممى الديكور هى الجرأة، فكن جريئاً عند اختيار ديكورات وتصميم منزلك حتى تحصل على منزل مميز، فعلى سبيل المثال امزج بين أنماط مختلفة وألوان جريئة ولا تخشى شئ وستشعر بأختلاف في منزلك واضح.

5- الستائر الخفيفة

Living room curtains WN Interiors + WN Store غرفة المعيشة
WN Interiors + WN Store

Living room curtains

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

استخدام  ستائر شفافة بدوره يضفى على المنزل أختلاف وأناقة، خاصةً في غرفة المعيشة وغرفة الطعام، لأنها تساعد على دخول الأضاءة الطبيعية في منزلك وهذا من سمات الديكور الناجح.

6- غرفة النوم والراحة

Master Bedroom with Vaulted Ceiling - As Built Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors

Master Bedroom with Vaulted Ceiling – As Built

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

غرفة النوم تتسم بالراحة الشديدة ولكن لا يمكن أنكار أنها  تخلو من التميز والأختلاف مع هذا  التصميم للسرير المريح والانيق وأيضاً تلك النافذة الشفافة التى ستساعدك على دخول الضوء الطبيعيى إلى الغرفة والأستمتاع بالطبيعة من حولك.

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7- الذهبى والفضى والأناقة

Contemporary Greys and Mixed Metallics Heather Interior Design غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Heather Interior Design

Contemporary Greys and Mixed Metallics

Heather Interior Design
Heather Interior Design
Heather Interior Design

من حيل الديكور أيضاً هى أضافة بعض لمسات من الأناقة المفرطة، وهى استخدام لمسات من اللون الفضى والذهبى الأنيق والمميز، فأذا كنت تهوى الكلاسيكية والتصميمات الفخامة قم بالأستعانة باللون الذهبى والفضى.

8- الستايل البوهيمى

Feature Wall Madame Ant جدران
Madame Ant

Feature Wall

Madame Ant
Madame Ant
Madame Ant

أعتماد الستايل البوهيمى في المنزل واحد من حيل الديكور المعروفة جداً عند مصممي الديكور، لأضافة اختلاف وأناقة مفرطة في منزلك يمكنك الأعتماد على اللمسة البوهيمية من خلال اختيار ألوان للجدار مميزة ومختلفة كهذا الجدار على سبيل المثال أو الأعتماد على الديكورات بوهيمية.

9- الدفاية ولمسة دفئ

Bespoke Sisal & Seagrass جدران وأرضياتسجاد
Sisal &amp; Seagrass

Bespoke

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

وجود دفاية داخل المنزل أختيار مثالى جداً لمزيد من الدفئ وأطلالة مميزة في منزلك، لذلك لا تهملها اذا اردت منزل أطلالته دافئة.

10- اللوحات

DISCO | PILLOW Studio Lisa Bengtsson المنزلأقمشة و منسوجات
Studio Lisa Bengtsson

DISCO | PILLOW

Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson

استخدام اللوحات في أركان المنزل تعطى أناقة واختلاف ومن حيل الديكور العبقرية أيضاً، لذلك اذا كنت تسعى إلى التميز منزلك استخدم لوحات صغيرة ومختلفة فى زوايا منزلك المختلفة وستندهش من النتيجة.

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