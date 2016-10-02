10 حيل لديكور منزلى مختلف

ربما يظن البعض أن مصمم الديكور المحترفين لديهم عصا سحرية وحيل خاصة بهم وحدهم من يعرفونها ولا يطلعون عليها أحد حتى يستطيعون أختيار ديكور وأضافة تصاميم مميزة كتلك، ولكن ما رأيك أذا أصبحت أنت بنفسك مصمم ديكور خاص بمنزلك وأصبحت على معرفة بكل تلك الحيل السحرية في الديكور كأى مصمم ديكور مهنى، عظيم أليس كذلك؟؟ فقط قم بقراءة هذا المقال فنحن اليوم في هوميفاى سنقدم لك مجموعة من النصائح والحيل ستساعدك على أضافة ديكور مناسب لمنزلك.
الأستعانة بألوان هادئة وبسيطة من الحيل في الديكور، لأن الألوان الحيادية متميزة جداً في خلق مساحات أضافية للغرفة، وبدورها تشعرك بالراحة والهدوء داخل المنزل، لذلك هى المفضلة دائمأً عند مهندسي الديكور، فأذا كانت مساحات المنزل لديك صغيرة أول ما سيخطر ببال مهندس الديكور الذى ستستعين به هو اختيار لون فاتح كالأبيض والبيج.
اذاكنت تفضل اللمسات المختلفة والتى تجعل منزلك يبدو مميز عن كثير من المنازل فدعنى اخبرك ان السر يكمن في الحائط، نعم فلا شئ يستطيع أحداث فارق حقيقى ومميز داخل منزلك كحائط خشبى أو حجرى، فبدوره يستطيع فعل الكثير،فالحائط الخشبي الطبيعي يمكنه أن يصبح مكمل للمسة البساطة فى الغرفة وكذلك الجدران الحجرية تعطى لمسة بوهيمية وأنيقة.
حاول دائماً أختيار درجات مختلفة من الألوان، ففى كل لون درجة مميزة ستجعل أطلالة منزلك مختلفة، فعلى سبيل المثال اللون الأزرق هنا قام المصمم باختيار درجة لون مميزة من اللون الأزرق غير الدرجة التقليدية منه والمتعارف عليها، وتم مزجها مع لمسات من اللون الودرى ليخلق حالة مميزة للغرفة كما نري.
من الحيل في الديكور والتى يلجأ إليها كل مصممى الديكور هى الجرأة، فكن جريئاً عند اختيار ديكورات وتصميم منزلك حتى تحصل على منزل مميز، فعلى سبيل المثال امزج بين أنماط مختلفة وألوان جريئة ولا تخشى شئ وستشعر بأختلاف في منزلك واضح.
استخدام ستائر شفافة بدوره يضفى على المنزل أختلاف وأناقة، خاصةً في غرفة المعيشة وغرفة الطعام، لأنها تساعد على دخول الأضاءة الطبيعية في منزلك وهذا من سمات الديكور الناجح.
غرفة النوم تتسم بالراحة الشديدة ولكن لا يمكن أنكار أنها تخلو من التميز والأختلاف مع هذا التصميم للسرير المريح والانيق وأيضاً تلك النافذة الشفافة التى ستساعدك على دخول الضوء الطبيعيى إلى الغرفة والأستمتاع بالطبيعة من حولك.
من حيل الديكور أيضاً هى أضافة بعض لمسات من الأناقة المفرطة، وهى استخدام لمسات من اللون الفضى والذهبى الأنيق والمميز، فأذا كنت تهوى الكلاسيكية والتصميمات الفخامة قم بالأستعانة باللون الذهبى والفضى.
أعتماد الستايل البوهيمى في المنزل واحد من حيل الديكور المعروفة جداً عند مصممي الديكور، لأضافة اختلاف وأناقة مفرطة في منزلك يمكنك الأعتماد على اللمسة البوهيمية من خلال اختيار ألوان للجدار مميزة ومختلفة كهذا الجدار على سبيل المثال أو الأعتماد على الديكورات بوهيمية.
وجود دفاية داخل المنزل أختيار مثالى جداً لمزيد من الدفئ وأطلالة مميزة في منزلك، لذلك لا تهملها اذا اردت منزل أطلالته دافئة.
استخدام اللوحات في أركان المنزل تعطى أناقة واختلاف ومن حيل الديكور العبقرية أيضاً، لذلك اذا كنت تسعى إلى التميز منزلك استخدم لوحات صغيرة ومختلفة فى زوايا منزلك المختلفة وستندهش من النتيجة.
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