10 حيل لديكور منزلى مختلف

ربما يظن البعض أن مصمم الديكور المحترفين لديهم عصا سحرية وحيل خاصة بهم وحدهم من يعرفونها ولا يطلعون عليها أحد حتى يستطيعون أختيار ديكور وأضافة تصاميم مميزة كتلك، ولكن ما رأيك أذا أصبحت أنت بنفسك مصمم ديكور خاص بمنزلك وأصبحت على معرفة بكل تلك الحيل السحرية في الديكور كأى مصمم ديكور مهنى، عظيم أليس كذلك؟؟ فقط قم بقراءة هذا المقال فنحن اليوم في هوميفاى سنقدم لك مجموعة من النصائح والحيل ستساعدك على أضافة ديكور مناسب لمنزلك.