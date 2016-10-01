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6 غرف طعام من ايطاليا

منة اسماعيل منة اسماعيل
Cascina di Montagna, studiosagitair studiosagitair غرفة السفرة
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غرفة السفرة من الغرف التى لا نلتفت لها كثيراً مثل باقى غرف المنزل، على رغم من انها تعتبر من أهم غرف المنزل، لكن ربما يتجاهل البعض الأهتمام بها لأنها لا تستخدم ألا أثناء تناول الطعام فقط، ولكن ما يجهله البعض أن هذا السبب كفيل أن يجعل غرفة السفرة من أهم الغرف داخل المنزل، لأنك تجتمع أنت وعائلتك وضيوفك فيها حول مائدة الطعام لذلك من الضرورى جداً الأهتمام بها ويتصميمها، لذلك اليوم في هوميفاى سنعرض لكم مجموعة من تصاميم غرفة السفرة المختلفة من وحى مدينة الجمال ايطاليا ستلهمك بتصميم غرفة السفرة الخاصة بك بالتأكيد.

1. مينيمال

homify غرفة السفرة White
homify

homify
homify
homify

2. صغيرة وفي الزاوية

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة السفرة
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

اذا كنت تمتلك مساحة منزل صغيرة وكل الغرف مساحتها محدودة فبالتأكيد لن يكون هناك مساحة كبيرة لغرفة السفرة، ولكن لا تقلق يمكنك خلق غرفة سفرة كتلك في الزاوية، غرفة تناسب المساحات الصغيرة بتصميم ريفى بسيط فى الزاوية حتى لا تستهلك مساحة كبيرة، طاولة خشبية بسيطة محاطة ببعض الكراسي الصغيرة من حولها لتوفير المساحة أيضاً، حتى تأتى دور الأضاءة التى أضافت مزيد من الجمال من خلال تلك اللمبات المتدلية من السقف.

3. خشبية وأنيقة

Cascina di Montagna, studiosagitair studiosagitair غرفة السفرة
studiosagitair

studiosagitair
studiosagitair
studiosagitair

الخشب من العناصر الجمالية في التصميم فهو يستطيع أن يضفى لمسة من الأناقة والجمال في أى تصميم، لكن هل فكرت يوماً رغم حبك للمسة الخشب الأنيقة أن تجعله هو مصدر كل شئ في منزلك، وليس فقط جدران أو أرضيات؟ الأيطاليون فعلوا ذلك ربما تندهش لكن هذا التصميم لغرفة السفرة الذى امامنا الأن صمم بالكامل من الخشب الأرضيات، الجدران، السقف والأثاث، كل شئ داخل تلك الغرفة مصمم من الخشب ليشعرك أنك داخل كوخ وليس غرفة طعام داخل منزل، مميز أليس كذلك؟

4. بسيطة ومميزة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

للأيطاليون ذوق جمالى خاص بهم، فهم يعتمدون على البساطة في كل شئ، لذلك نشعر دائماً من تصميماتهم أننا أمام تصميمات ريفية بسيطة ودافئة جداً، وهذا حتماً ما ستشعر به عندما ترى تلك الغرفة، غرفة طعام مميزة رغم بساطتها وبساطة تفاصيلها، طاولة خشبية صغيرة في زاوية محاطة بديكورات بسيطة وبعض اللمسات من الطبيعة أضافت لها جمالاً على جمال بساطتها.

5. أناقة مفرطة

abitazione privata - Milano, SENSIBILE DE ROSALES SENSIBILE DE ROSALES غرفة السفرة
SENSIBILE DE ROSALES

SENSIBILE DE ROSALES
SENSIBILE DE ROSALES
SENSIBILE DE ROSALES

أما تصميم تلك الغرفة فهى أنيقة وكلاسيكية لعشاق الطراز الأنيق والكلاسيكى، امتزاج الألوان داخل الغرفة كان مميز جداً وخلق تباين لونى مختلف، الأرضيات الخشبية بنية اللون، الأثاث الأبيض، الطاولة الخشبية والكراسي نبيذية اللون كل تلك التفاصيل مع اللون الأخضر للمسة الطبيعة والنباتات داخل الغرفة خلقوا روحاً متميزة وأنيقة لتصميم غرفة السفرة.

6. هادئة وبسيطة

Дом в Сагаро, Испания, IND Archdesign IND Archdesign غرفة السفرة
IND Archdesign

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

وختام تصميماتنا الأيطالية اليوم لغرف السفرة مع هذا التصميم الهادئ والمميز جداً، طاولة بيضاء مستديرة في منتصف غرفة مطلة على الطبيعة الخلابة والجمال من حولها من خلال تلك النوافذ، الغرفة بسيطة وهاجئة جداً في تصميمها بطريقة عبقرية.

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