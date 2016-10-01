6 غرف طعام من ايطاليا

وختام تصميماتنا الأيطالية اليوم لغرف السفرة مع هذا التصميم الهادئ والمميز جداً، طاولة بيضاء مستديرة في منتصف غرفة مطلة على الطبيعة الخلابة والجمال من حولها من خلال تلك النوافذ، الغرفة بسيطة وهاجئة جداً في تصميمها بطريقة عبقرية.

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