6 تصاميم لدرج مثالى

الدرج داخل المنزل ليس فقط مجرد وسيلة للربط بين طوابق المنزل، لكن في الحقيقة هو أكثر من ذلك فالدرج داخل المنزل هو وسيلة لأضافة لمسات مميزة وعبقرية للمنزل، ورغم ذلك ننساه في الديكور ولا نهتم به على الرغم من ببعض اللمسات البسيطة تستطيع تغير شكل المنزل تماماً من خلال الدرج فقط، كل ما عليك فقط هو أن تغير من ديكور السلالم الخاص بك بعيداً عن التقليدية لذلك يجب الخروج عن المألوف في تصميم السلالم وستلاحظ الفرق الجمالى على منزلك،ونحن اليوم في هوميفاى سنساعدك في ذلك ونقدم لك 5 أفكار مميزة لتصميم درج مثالى وأنيق
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هي قطعة فنية كديكور مميز في ركن البيت، ونلاحظ كيف أن المصمم قد حل اشكالية المساحات التي تحتلها السلالم وعدم ملائمتها احياناً رغم اهميتها! الا اذا كانت مصممة بطريقة ذكية تزيد من جمالية البيت وتؤدي غرضها الاساسي كسلم.
درج خشبى بالكامل أضاف الخشب الطبيعى بلونه لمسة جمالية وأنيقة جداً كما نري، أكتلمت بهذا الدرابزين المعدنى المميز جداً الذى أعطى مزيد من الأناقة لتصميم الدرج بالكامل، وتم أضافة لمسات من الطبيعة لديكورات الدرج الذى جعلته مميز أكثر وأكثر، تصميم الدرج حلزونى دائرى، ويمكنك فى هذا الحالة أضافة لمسات من الديكور والطبيعة لتصميم الدرج حتى يبدو مميز أكثر.
اذا كنت تبحث عن الأختلاف فعليك بهذا الدرج، درج زجاجى شفاف جاء تصميمه متناسق بدرجة كبيرة مع تصميم غرفة المعيشة الكلاسيكية بالكامل، تصميم الغرفة اعتمد على النمط الكلاسيكي، أرضيات خشبية وأثاث خشبي بالكامل على الطراز الكلاسيكى الأنيق، أكتملت بتصميم هذا الدرج المميز.
المزج بين أكثر من عنصر في التصميم يعطى دائماً لمسة جديدة في منزلك، لذلك دائماً ما ينصح مصممى الديكور بالتحرر والجرأة فى التصميم، هذا الدرج خشبى بالكامل ومزود بدرابزين زجاجى لتكتمل الأناقة أكثر داخل المنزل، الدرج الخشبى يمكنك أستخدام الأضاءة وستعطيك لمسة أنيقة جداً في منزلك.
الرخام أيضاً من اللمسات الأنيقة لتصميم درج مثالى، فهذا الدرج على سبيل المثال مصمم بالكامل من الرخام مثل أرضيات المنزل ، وهذا يعتبر من الأفكار الجميلة فى تصميمات الدرج وهو الأعتماد على نفس خامة أرضيات المنزل فى تصميم الدرج، فبالتالى يخلق أناقة مفرطة فى المنزل.
واخيراً درج بتصميم صناعى تشعر وكأنه درج داخل مصنع وليس درج منزلى، درج حلزونى مصمم بالكامل من المعدن ودرجات خشبية، تناسقت مع تصميم الأرضيات الخشبي.
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