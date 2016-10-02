6 تصاميم لدرج مثالى

الدرج داخل المنزل ليس فقط مجرد وسيلة للربط بين طوابق المنزل، لكن في الحقيقة هو أكثر من ذلك فالدرج داخل المنزل هو وسيلة لأضافة لمسات مميزة وعبقرية للمنزل، ورغم ذلك ننساه في الديكور ولا نهتم به على الرغم من ببعض اللمسات البسيطة تستطيع تغير شكل المنزل تماماً من خلال الدرج فقط، كل ما عليك فقط هو أن تغير من ديكور السلالم الخاص بك بعيداً عن التقليدية لذلك يجب الخروج عن المألوف في تصميم السلالم وستلاحظ الفرق الجمالى على منزلك،ونحن اليوم في هوميفاى سنساعدك في ذلك ونقدم لك 5 أفكار مميزة لتصميم درج مثالى وأنيق

.