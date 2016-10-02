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6 تصاميم لدرج مثالى

منة اسماعيل منة اسماعيل
Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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الدرج داخل المنزل ليس فقط مجرد وسيلة للربط بين طوابق المنزل، لكن في الحقيقة هو أكثر من ذلك فالدرج داخل المنزل هو وسيلة لأضافة لمسات مميزة وعبقرية للمنزل، ورغم ذلك ننساه في الديكور ولا نهتم به على الرغم من ببعض اللمسات البسيطة تستطيع تغير شكل المنزل تماماً من خلال الدرج فقط، كل ما عليك فقط هو أن تغير من ديكور السلالم الخاص بك بعيداً عن التقليدية لذلك يجب الخروج عن المألوف في تصميم السلالم وستلاحظ الفرق الجمالى على منزلك،ونحن اليوم في هوميفاى سنساعدك في ذلك ونقدم لك 5 أفكار مميزة لتصميم درج مثالى وأنيق
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1- معدن، خشب وحجارة

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra الممر الحديث، المدخل و الدرج
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

هي قطعة فنية كديكور مميز في ركن البيت، ونلاحظ كيف أن المصمم قد حل اشكالية المساحات التي تحتلها السلالم وعدم ملائمتها احياناً رغم اهميتها! الا اذا كانت مصممة بطريقة ذكية تزيد من جمالية البيت وتؤدي غرضها الاساسي كسلم.

2- درج خشبى ودرابزين معدنى أنيق

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

درج خشبى بالكامل أضاف الخشب الطبيعى بلونه لمسة جمالية وأنيقة جداً كما نري، أكتلمت بهذا الدرابزين المعدنى المميز جداً الذى أعطى مزيد من الأناقة لتصميم الدرج بالكامل، وتم أضافة لمسات من الطبيعة لديكورات الدرج الذى جعلته مميز أكثر وأكثر، تصميم الدرج حلزونى دائرى، ويمكنك فى هذا الحالة أضافة لمسات من الديكور والطبيعة لتصميم الدرج حتى يبدو مميز أكثر.

3- درج زجاجى شفاف

ATTICO #1, cristina mecatti interior design cristina mecatti interior design غرفة المعيشة
cristina mecatti interior design

cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design

اذا كنت تبحث عن الأختلاف فعليك بهذا الدرج، درج زجاجى شفاف جاء تصميمه متناسق بدرجة كبيرة مع تصميم غرفة المعيشة الكلاسيكية بالكامل، تصميم الغرفة اعتمد على النمط الكلاسيكي، أرضيات خشبية وأثاث خشبي بالكامل على الطراز الكلاسيكى الأنيق، أكتملت بتصميم هذا الدرج المميز.

4- درج خشبى وزجاجى

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe سلالم وأروقة سلالم
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

المزج بين أكثر من عنصر في التصميم يعطى دائماً لمسة جديدة في منزلك، لذلك دائماً ما ينصح مصممى الديكور بالتحرر والجرأة فى التصميم، هذا الدرج خشبى بالكامل ومزود بدرابزين زجاجى لتكتمل الأناقة أكثر داخل المنزل، الدرج الخشبى يمكنك أستخدام الأضاءة وستعطيك لمسة أنيقة جداً في منزلك.

5- درج رخامى

Casa CG342 - Casa sustentable, BAM! arquitectura BAM! arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج أسمنت Grey
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

الرخام أيضاً من اللمسات الأنيقة لتصميم درج مثالى، فهذا الدرج على سبيل المثال مصمم بالكامل من الرخام مثل أرضيات المنزل ، وهذا يعتبر من الأفكار الجميلة فى تصميمات الدرج وهو الأعتماد على نفس خامة أرضيات المنزل فى تصميم الدرج، فبالتالى يخلق أناقة مفرطة فى المنزل.

6- درج صناعى

Spiral staircase to the mezzanine Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Railing London Ltd

Spiral staircase to the mezzanine

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

واخيراً درج بتصميم صناعى تشعر وكأنه درج داخل مصنع وليس درج منزلى، درج حلزونى مصمم بالكامل من المعدن ودرجات خشبية، تناسقت مع تصميم الأرضيات الخشبي.

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