10 أفكار لدمج غرفة المعيشة والمطبخ معاً

في الهندسة المعمارية المعاصرة، الستايل الأمريكي في تصميم المنازل هو الشائع بنسبة كبيرة جداً وهو التصاميم المفتوحة وخاصةً المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة وغرفة السفرة، فيبدو المنزل بشكل كبير متداخل الغرف، لذلك كان لابد من تنسيق الغرف بشك جيد وواضح حتى لا تشعر بفوضى وانت بداخل المنزل، لذلك وحتى نسهل عليك الامر إليك 10 أفكار مميزة ستلهمك بدمج غرفة المعيشة مع المطبخ وجزء من غرفة السفرة.
من أول الأفكار معنا في دمج المطبخ وعرفة المعيشة ، تمتاز بالمزج بين أنماط مختلفة بجانب المزج بين غرفتين مختلفتين داخل المنزل، فكما نرى تم المزج بين النمط الريفى البسيط في غرفة المعيشة مع النمط العصري المتميز للمطبخ مع كلاسيكية تفاصيل غرفة السفرة فى جانب الغرفة.
توازن وأناقة مفرطة هو أنسب وصف يمكننا وصف به هذا التصميم للمطبخ المفتوح بطريقة ديناميكة ومتوازنة جداً على غرفة المعيشة كما نرى، في تصميم يميل إلى حدً كبير للنمط الريفى من خلال اختيار الجدران والأرضيات الحجرية وتفاصيل الأثاث والديكور البسيطة.
استخدام ألوان هادئة محايدة ودمجها معاً أثناء دمج المطبخ غرفة المعيشة، كان من أكثر الأفكار ابداعاً واعطى للمكان اتساعاً ولم تشعر بفوضى رغم تداخل الغرف معاً، بل شعرت وكأن كل شئ فى مكانه الصحيح، اللون البيج مع الأخضر الفاتح حقاً كان سبب من أسباب تلك الأناقة المفرطة داخل الغرفة.
هذا التصميم متميز جداً، فهو خلق تواصل مع كل أركانه من أثاث، ديكور ومصابيح، لمسة الأضاءة داخل هذا التصاميم من استخدام المصابيح المتدلية الأنيقة كانت متميزة جداً وخلقت توازن وتواصل داخل هذا التصميم
استخدام رخامة المطبخ الكبيرة في الفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة مع غرفة السفرة، كان من الأفكار العبقرية التى يمكنك استغلالها فى خلق تواصل ونظام بين دمج الغرف المختلفة والمطبخ، ولن ننسى لمسة الأضاءة التى جاءت متميزة جداً بكل تفاصيلها.
ولازالت مدرسة الدمج هى اساس تلك التصاميم، التى لم تقتصر فقط على دمج المطبخ، غرفة المعيشة وغرفة الطعام معاً، بل تطورت لتدمج بين أكثر من نمطـ فعلى سبيل المثال هذا التصميم تم الدمج فيه بين نمطين مختلفين وهما العصرية والتى بدت واضحة فى اختيار اللون الأبيض والاسود للجدران واللمسة البوهيمية التى ظهرت في الديكورات واللون الأحمرلبعض قطع الأثاث.
أما هذا التصميم فكلمة السر هى النظام والمثالية في تصميمه، فعلى الرغم من المساحة الصغيرة للمكان ألا أن التنظيم الجيد للأثاث وتفاصيل الغرفة جعلك لن تشعر ابداً بضيق في المساحة.
من الطرق التى يمكنك بها دمج المطبخ مع غرفة المعيشة، هى استخدام الأريكة حتى فاصل واضح بين المطبخ وغرفة المعيشة، مثل هذا التصميم كما نرى لعبت الأريكة دوراً كبيراً وواضحاً في الفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة.
في بعض لبتصاميم للبيوت الكبيرة يتم مزج الغرف في الفضاء الكبير بحيث تحتفظ على هذه الميزة المعمارية في الاتساع وضخامة المنزل. ويتم فصل هذه المساحات من خلال بعض الأثاث المميز أ باختيار ألوان مختلفة لكل من المعيشة والمطبخ كما ترى في هذا البيت.
اللون الأبيض سحر خاص في الديكور، لذلك كان هو اللمسة المميزة جداً في تصميم تلك الغرفة المدموجة مع المطبخ وغرفة السفرة بطريقة أكثر من عبقرية ومميزة.
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