10 أفكار لدمج غرفة المعيشة والمطبخ معاً

في الهندسة المعمارية المعاصرة، الستايل الأمريكي في تصميم المنازل هو الشائع بنسبة كبيرة جداً وهو التصاميم المفتوحة وخاصةً المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة وغرفة السفرة، فيبدو المنزل بشكل كبير متداخل الغرف، لذلك كان لابد من تنسيق الغرف بشك جيد وواضح حتى لا تشعر بفوضى وانت بداخل المنزل، لذلك وحتى نسهل عليك الامر إليك 10 أفكار مميزة ستلهمك بدمج غرفة المعيشة مع المطبخ وجزء من غرفة السفرة.