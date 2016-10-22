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10 أفكار لدمج غرفة المعيشة والمطبخ معاً

منة اسماعيل منة اسماعيل
kitchen_loft, Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин مطبخ
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في الهندسة المعمارية المعاصرة، الستايل الأمريكي في تصميم المنازل هو الشائع بنسبة كبيرة جداً وهو التصاميم المفتوحة وخاصةً المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة وغرفة السفرة، فيبدو المنزل بشكل كبير متداخل الغرف، لذلك كان لابد من تنسيق الغرف بشك جيد وواضح حتى لا تشعر بفوضى وانت بداخل المنزل، لذلك وحتى نسهل عليك الامر إليك 10 أفكار مميزة ستلهمك بدمج غرفة المعيشة مع المطبخ وجزء من غرفة السفرة.

1- خلط الأنماط

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة طوب Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

من أول الأفكار معنا في دمج المطبخ وعرفة المعيشة ، تمتاز بالمزج بين أنماط مختلفة بجانب المزج بين غرفتين مختلفتين داخل المنزل، فكما نرى تم المزج بين النمط الريفى البسيط في غرفة المعيشة مع النمط العصري المتميز للمطبخ مع كلاسيكية تفاصيل غرفة السفرة فى جانب الغرفة.

2- توازن وأناقة مفرطة

kitchen_loft, Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин مطبخ
Дмитрий Каючкин

Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин

توازن وأناقة مفرطة هو أنسب وصف يمكننا وصف به هذا التصميم للمطبخ المفتوح بطريقة ديناميكة ومتوازنة جداً على غرفة المعيشة كما نرى، في تصميم يميل إلى حدً كبير للنمط الريفى من خلال اختيار الجدران والأرضيات الحجرية وتفاصيل الأثاث والديكور البسيطة.

3- وحدة الألوان والتصاميم

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

استخدام ألوان هادئة محايدة ودمجها معاً أثناء دمج المطبخ غرفة المعيشة، كان من أكثر الأفكار ابداعاً واعطى للمكان اتساعاً ولم تشعر بفوضى رغم تداخل الغرف معاً، بل شعرت وكأن كل شئ فى مكانه الصحيح، اللون البيج مع الأخضر الفاتح حقاً كان سبب من أسباب تلك الأناقة المفرطة داخل الغرفة.

4- التواصل مع الجمال

Loft Senti, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR مطبخ
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

هذا التصميم متميز جداً، فهو خلق تواصل مع كل أركانه من أثاث، ديكور ومصابيح، لمسة الأضاءة داخل هذا التصاميم من استخدام المصابيح المتدلية الأنيقة كانت متميزة جداً وخلقت توازن وتواصل داخل هذا التصميم

5- أناقة وأضاءة

Dilido Island House-Miami 2, Elías Arquitectura Elías Arquitectura مطبخ
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

استخدام رخامة المطبخ الكبيرة في الفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة مع غرفة السفرة، كان من الأفكار العبقرية التى يمكنك استغلالها فى خلق تواصل ونظام بين دمج الغرف المختلفة والمطبخ، ولن ننسى لمسة الأضاءة التى جاءت متميزة جداً بكل تفاصيلها.

6- عصري وبوهيميى

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design مطبخ
Aiya Design

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

ولازالت مدرسة الدمج هى اساس تلك التصاميم، التى لم تقتصر فقط على دمج المطبخ، غرفة المعيشة وغرفة الطعام معاً، بل تطورت لتدمج بين أكثر من نمطـ فعلى سبيل المثال هذا التصميم تم الدمج فيه بين نمطين مختلفين وهما العصرية والتى بدت واضحة فى اختيار اللون الأبيض والاسود للجدران واللمسة البوهيمية التى ظهرت في الديكورات واللون الأحمرلبعض قطع الأثاث.

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7- النظام والمثالية

Warszawa / Praga, mieszkanie dwupoziomowe 62m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

أما هذا التصميم فكلمة السر هى النظام والمثالية في تصميمه، فعلى الرغم من المساحة الصغيرة للمكان ألا أن التنظيم الجيد للأثاث وتفاصيل الغرفة جعلك لن تشعر ابداً بضيق في المساحة.

8- الدمج بأسلوب أخر

Коттедж в поселке Октябрьский, Design Rules Design Rules غرفة المعيشة
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

من الطرق التى يمكنك بها دمج المطبخ مع غرفة المعيشة، هى استخدام الأريكة حتى فاصل واضح بين المطبخ وغرفة المعيشة، مثل هذا التصميم كما نرى لعبت الأريكة دوراً كبيراً وواضحاً في الفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة.

9- المساحات الكبيرة

Studio 33, RIP3D ARCHVIZ RIP3D ARCHVIZ غرفة المعيشة
RIP3D ARCHVIZ

RIP3D ARCHVIZ
RIP3D ARCHVIZ
RIP3D ARCHVIZ

في بعض لبتصاميم للبيوت الكبيرة يتم مزج الغرف في الفضاء الكبير بحيث تحتفظ على هذه الميزة المعمارية في الاتساع وضخامة المنزل. ويتم فصل هذه المساحات من خلال بعض الأثاث المميز أ باختيار ألوان مختلفة لكل من المعيشة والمطبخ كما ترى في هذا البيت.

10- اللون الأبيض وسحره في الديكور

Casa Club de Golf, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

اللون الأبيض سحر خاص في الديكور، لذلك كان هو اللمسة المميزة جداً في تصميم تلك الغرفة المدموجة مع المطبخ وغرفة السفرة بطريقة أكثر من عبقرية ومميزة.

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