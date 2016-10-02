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5 أفكار عبقرية لتنظيم غرف النوم الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
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غرفة النوم هى غرفة للأسترخاء وليست مجرد غرفة داخل المنزل بالمرة، ولكن ربما يشعر البعض بالضيق وصعوبة تنسيق غرف النوم ذات المساحات الصغيرة، ولكن ما رأيك في بعض النصائح لتنسيق غرفة نومك صغيرة المساحة وطريقة ترتيب كل الأغراض بداخلها؟، هذا ما سنقدمه لك اليوم من خلال هذا المقال، سنقدم لك مجموعة من الأفكار العبقرية لتنسيق غرفة النوم صغيرة المساحة وطريقة ترتيب كل شئ بداخلها الأثاث، الستائر والديكورات .

1- ورق الحائط

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

فى غرف النوم صغيرة المساحة عند اختيار ورق حائط يفضل الاعتماد على الألوان الفاتحة والرسومات الهادئة كرسومات الورود، والمنقطة وغيرها من الرسومات الهادئة والتى لا تحتوى على أكثر من نمط وألوان صاخبة حتى لا تشعرك بالفوضى خاصةً في مساحة الغرفة الصغيرة.

2- غرفة بيضاء

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık غرفة نوم
As Tasarım – Mimarlık

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

اللون الأبيض من الألوان الحيادية في تصميم المساحات الصغيرة،لأنه بدوره يعطيك شعوراً بمساحات أضافية، وفى تلك الغرفة كان هو اللون الاساسي للتصميم بالكامل، جدران بيضاء، أثاث باللون الأبيض وأرضيات خشبية من اللون البيج الحيادى أيضاً، لذلك اذا كانت غرفة نومك مساحتها صغيرة أعتمد على الألوان الفاتحة والحيادية في تصميمها.

3- الديكورات

LBC İNŞAAT -76.CADDE ÖRNEK DAİRE , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya غرفة نوم
vanetta mutfak Çankaya

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

فى الغرف صغيرة المساحة يجب الحرص كل الحرص عند اختيار لمسات من الديكور للغرفة، فيفضل فى تلك الحتلة اختيار ديكورات بسيطة ومتناسقة في النمط والألوان، حيث أن الدمج بين ألوان وأنماط كثيرة في الغرف صغيرة المساحة يعطى شعوراً بالفوضى داخل الغرفة.

4- وضعية السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أفضل وضعية لوضع السرير في غرفة النوم هى منتصف الجدار، ولكن في غرف النوم ذات المساحات الصغيرة تكون وضعية السرير في منتصف الجدار غير مفضلة، بسبب صغر المساحة لذلك يفضل في هذة الحالة وضعية السرير تكون عند جانت من جوانب الغرفة المختلفة.

5- المصابيح

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

قم بتوزيع المصابيح والأضاءة الخاصة بك في الغرفة بطريقة مناسبة، فعلى سبيل المثال الأماكن التى تجلس للقراءة فيها استخدم أضاءة ومصابيح ساطعة فيها، أما الأماكن التى تجلس فيها للهدوء والأسترخاء فقط استخدم اضاءة هادئة حتى تساعدك على ذلك.

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