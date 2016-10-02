5 أفكار عبقرية لتنظيم غرف النوم الصغيرة

غرفة النوم هى غرفة للأسترخاء وليست مجرد غرفة داخل المنزل بالمرة، ولكن ربما يشعر البعض بالضيق وصعوبة تنسيق غرف النوم ذات المساحات الصغيرة، ولكن ما رأيك في بعض النصائح لتنسيق غرفة نومك صغيرة المساحة وطريقة ترتيب كل الأغراض بداخلها؟، هذا ما سنقدمه لك اليوم من خلال هذا المقال، سنقدم لك مجموعة من الأفكار العبقرية لتنسيق غرفة النوم صغيرة المساحة وطريقة ترتيب كل شئ بداخلها الأثاث، الستائر والديكورات .
فى غرف النوم صغيرة المساحة عند اختيار ورق حائط يفضل الاعتماد على الألوان الفاتحة والرسومات الهادئة كرسومات الورود، والمنقطة وغيرها من الرسومات الهادئة والتى لا تحتوى على أكثر من نمط وألوان صاخبة حتى لا تشعرك بالفوضى خاصةً في مساحة الغرفة الصغيرة.
اللون الأبيض من الألوان الحيادية في تصميم المساحات الصغيرة،لأنه بدوره يعطيك شعوراً بمساحات أضافية، وفى تلك الغرفة كان هو اللون الاساسي للتصميم بالكامل، جدران بيضاء، أثاث باللون الأبيض وأرضيات خشبية من اللون البيج الحيادى أيضاً، لذلك اذا كانت غرفة نومك مساحتها صغيرة أعتمد على الألوان الفاتحة والحيادية في تصميمها.
فى الغرف صغيرة المساحة يجب الحرص كل الحرص عند اختيار لمسات من الديكور للغرفة، فيفضل فى تلك الحتلة اختيار ديكورات بسيطة ومتناسقة في النمط والألوان، حيث أن الدمج بين ألوان وأنماط كثيرة في الغرف صغيرة المساحة يعطى شعوراً بالفوضى داخل الغرفة.
أفضل وضعية لوضع السرير في غرفة النوم هى منتصف الجدار، ولكن في غرف النوم ذات المساحات الصغيرة تكون وضعية السرير في منتصف الجدار غير مفضلة، بسبب صغر المساحة لذلك يفضل في هذة الحالة وضعية السرير تكون عند جانت من جوانب الغرفة المختلفة.
قم بتوزيع المصابيح والأضاءة الخاصة بك في الغرفة بطريقة مناسبة، فعلى سبيل المثال الأماكن التى تجلس للقراءة فيها استخدم أضاءة ومصابيح ساطعة فيها، أما الأماكن التى تجلس فيها للهدوء والأسترخاء فقط استخدم اضاءة هادئة حتى تساعدك على ذلك.
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