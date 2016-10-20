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فيلا الأحلام للعائلة الكبيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura منازل
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ربما يكون أعظم ما يملك الإنسان هو مكان يستطع أن يستلقي فيه ويستمتع ببعض الهدوء والاسترخاء، ’بيت الأحلام’ محور مقالنا اليوم، هل تملك مكانًا يمكنك فيه ان تقضي العطلة أو تستريح من الصخب اليومي الذي تعيشه!.. نحن نعرض لكم اليوم مجموعة صور ترصد تصميم بيت رائع يقع في بورتو أليغري جنوب البرازيل، اتخذ 31 يوم لتصميمه، حيث المنظر الرائع على طول البحر، وقريبًا من أجمل مناطق العاصمة.

انفتاح رائع على المشهد الخارجي

D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura منازل
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

يبدو ان قطعة من الجنة سقطت في هذه البقعة من الأرض لكي ينشأ هذا المكان بهذا القدر من الجمال، انفتاح كبير على الخارج يسمح بمرور الضوء والهواء من كل الجوانب، بيت من الخشب والخرسانة المتينة، لا تبدو المساحة كبيرة ولكنها منظمة بشكل ممتاز، بإطلالة رائعة على الأشجار والأعشاب الخضراء، مريحة للنظر تمنح للفرد الشعور بالنقاء والاسترخاء.

حمام سباحة صغير

D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura منازل
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

إن كنا نتحدث عن منتجع سياحي أو بيت مثل هذا للهدوء والاسترخاء فلابد وأن بداخله حمام سباحه رائع لتكتمل الأجواء، لدينا جلسة رائعة أمام المنزل، مكونة من بضعة كراسي ومنضدة صغيرة، على أرضية خشبية بسيطة وحمام سباحة سيراميكي أبيض اللون ملتوي على شكل موجة بسيطة.

أبواب زجاجية

D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura منازل
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

تعتمد معظم التصاميم الحديثة على استخدام النوافذ والأبواب الزجاجية فضلًا عن الجدران الخرسانية العادية، حيث إنها تسمح بمرور الضوء والهواء وتسمح أيضًا بالاستمتاع بالاطلالة الخارجية الرائعة للمنزل، كما ان السقف خرساني أبيض والأرضية سيراميكية بيضاء، فاللون الأبيض يعطي إضاءة وإنارة ووضوح أكبر للمكان بشكل جميل.

منضدة الطعام

D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura منازل
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

لا غنى عن ركن خاص لتناول الطعام خاصة إن كان ذلك أمام تلك الإطلالة الراعة للبيت، حيث يحتوي المكان على منضدة طعام كبيرة ومتينة وعدة كراسي وأريكة، كلهم من الخشب الفاتح، والقماش البيج الرائع، إضافة إلى أن أرجل المنضدة زجاجية رائعة، تبعد عن التقليدية في تصميم الأرجل الخشبية العادية، فالابتكار هنا هو سيد الموقف.

غرفة جلوس مفتوحة

D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura منازل
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

الاستغلال الأمثل للمساحة يأتي من عدم وجود فواصل بين الغرف، وانفتاح المكان على بعضه، مما يعطي اتساع أكثر. ولدينا هنا جزء خاص للجلوس بكراسي وأرائك من الجلد الرمادي تتوسطهم منضدة بيضاء رائعة، أمام شاشة التلفاز الكبيرة، وتحتها رف كبير لحمل الأغراض المختلفة، كما أن تناغم الألوان مع بعضها يعطي انسجام وبساطة.

المطبخ.. مدهش!

D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura منازل
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

في مساحة صغيرة جدًا ومفتوحة على الخارج، تم تأسيس مطبخ بسيط يحمل كل الأدوات اللازمة وغير متكلف في تفاصيله، يتكون من جزئين من المعدن البيج الغامق، مع أرفف لحمل أغراضه، وأمامه بار بسطح رخامي أسود وعدة كراسي للجلوس وتناول الطعام. 

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الإضاءة الخافتة

D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura منازل
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

عندما ينقضي النهار ونبدأ تدريجيًا في استقبال الليل نحتاج لأن تكون الأجواء أكثر هدوئًا ورومانسية، وفي هذا البيت الرائع لدينا إطلالة خارجية جميلة على الحديقة التي تضيئها إضاءة المنزل وتعطيها إنارة خافتة، حيث يمكن التجول أو الجلوس فيها بين تلك الأشجار المرتفعة والمساحة الكبيرة من الخضرة.

الأرضية الخشبية

D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura منازل
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

تعتبر الأرضية الخشبية من الأشياء الرائعة التي تعطي رونق خاص وجمال للمكان، ولهذا فقد تم عمل الجزء الأمامي للمنزل من أرضية خشبية مستقيمة ومنظمة بشكل جميل، تعطي إطلالة أفضل بجانب العشب المنتشر في الحديقة، مع الشجيرات الصغيرة على جوانبه.

إطلالة البحر.. هذا هو بيت الأحلام

D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura منازل
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

لا يمكن أن تكون هناك إطلالة رائعة أكثر من هذه، فالبيت يطل مباشرة على البحر، يمكنك أن تحصل على إطلالة معينة من كل الجهات احدهما على الحديقة والأخرى على المسبح والثالثه على البحر مباشرة، حيث يفصلك عنه عدة خطوات، كما أن عدم وجود جدران خرسانية يُمكن أصحاب البيت من مشاهدة هذا المنظر بدون حواجز.

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