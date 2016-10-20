فيلا الأحلام للعائلة الكبيرة

ربما يكون أعظم ما يملك الإنسان هو مكان يستطع أن يستلقي فيه ويستمتع ببعض الهدوء والاسترخاء، ’بيت الأحلام’ محور مقالنا اليوم، هل تملك مكانًا يمكنك فيه ان تقضي العطلة أو تستريح من الصخب اليومي الذي تعيشه!.. نحن نعرض لكم اليوم مجموعة صور ترصد تصميم بيت رائع يقع في بورتو أليغري جنوب البرازيل، اتخذ 31 يوم لتصميمه، حيث المنظر الرائع على طول البحر، وقريبًا من أجمل مناطق العاصمة.