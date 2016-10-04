6 حيل ذكية لتحظى بمطبخ مُرَتّب دائمًا! اكتشفهم مع هوميفاي

الفوضى وانعدام النظام أمر غير مرحب به على الإطلاق في المطبخ وإن كان ضروري في المنزل ككل، ولكن المطبخ خصوصًا يجب وأن يتمتع بمزيد من النظام والترتيب لأسباب بالتأكيد متعلقة بالنظافة والصحة، ومن هذا المنطلق ابتكر مصممو الديكور العديد من الحيل للترتيب المطبخ وتخزين أدواته بشكل صحيح حتى تكون كافة الأغراض واضحة لمستخدمه وفي متناول يده.
لذا نعرض لكم اليوم مع هوميفاي ستة حيل أو ربما نصائح بسيطة وعملية لتستعين بأفضلها وتحظى بمطبخ دائم الترتيب.. لنكتشفها معًا!
كما نرى هنا في هذه الصورة نظام ذكي جدًا لتخزين أدوات الطبخ من توابل ومعلبات بوحدات المطبخ وغيرها من أغراض المطبخ في خزانة عملية لا يظهر جمالها إلا بفتح تلك الضلفة!، تصميم الوحدة من الداخل جذاب وملفت للغاية مما يؤكد عدم إغفال مصمم المطبخ للناحية الجمالية في ظل انهماكه في أن يجعل تلك الأرفف عملية تسهل على مستخدم المطبخ ترتيب أدواته.
من خلال هذا التصميم العملي لن تبذل الكثير من المجهود ولن تهدر الكثير من الوقت في البحث عن غرض معين لأنها ببساطة تسهل عليك وضع كل شئ في موضعه الصحيح، كل ما عليك هو فقط فتح تلك الضلفة ليخرج منها ذلك الهيكل المعدني لتجد ما تريد في متناول يدك.
من الوهلة الأولى هنا تشعر بالتعقيد في التصميم!، شعور طبيعي حيث تجد الأدراج هنا وهناك وكذلك الأرفف بتفاصيل عديدة تحتاج لمزيد من التركيز لاكتشاف الأمور، إلا أن هذا لا يُنفي شدة ترتيب كل صغيرة وكبيرة في هذا المطبخ.
كما نرى هنا تلك الوحدة البيضاء مقسمة من الأعلى لأرفف عديدة أفقية ورأسية تشمل كل أغراض المطبخ، فيما خصص الجزء السفلي منها للأدراج المغلقة حيث توضع الاواني والاغراض الأكبر حجمًا.
المفاجأة هنا هو استغلال المصمم حتى للجزء الجانبي لتلك الوحدة في تخصيص فتحة بطول الوحدة مقسمة لأرفف صغيرة جدًا لتخزين الزجاجات، كما نجد إلى جانبها درج سحري يُسحب بشكل عكسي حتى يوفر المساحة الأخرى لذلك الرف ويسمح لمستخدم المطبخ باستغلاله في تقطيع الخضروات والفواكة وربما تناول الإفطار سريعًا.
يعرض لنا هذا النموذج نخبة من الأدراج السحرية حديثة الطراز بتصميمها الذكي الأكثر عملية، كل ما عليك هنا هو سحب الدرج الكبير ليظهر لك درج آخر أصغر حجمًا يحوى الشوك والملاعق وغيرها من رفايع المطبخ.
اقرأ أيضًا: 10 أفكار ملهمة لرفوف المطبخ
عادة ما يتطلب تنظيم أدوات المطبخ الكثير من الوقت والصبر، وحتى تجعل كل شئ واضح وسهل وفي متناول يدك، عليك اختيار المكان المناسب فقط لوضع كل غرض على حدة، فمثلًا وفق لهذه الصورة كثيرة التفاصيل قرر المصمم ملئ ذلك الحائط بعدة أرفف مختلفة الأحجام ما بين أرفف للتوابل وأخرى أكبر حجمًا للأواني الاستانلس وأخرى لأدوات الطبخ المعدنية وقفازات الطبخ أيضًا، وبهذا يكون سهل على مستخدم المطبخ أن يجد كل ما يحتاجه أمامه دون إهدار أي وقت في البحث عنه!
أما في هذا النموذج العصري بروحه الهادئة ولونه الرمادي رسمي الطابع، نجد الوحدات الأمامية للمطبخ مقسمة أيضًا بشكل عملي إلى جزئين بمساحة الثلث والثلثين، بجزءها العلوي نجد مجموعة من الأرفف المكشوفة والتي تحوى الاوعية والأواني الصغيرة والتوابل وما إلى ذلك.
فيما نجد الجزء السفلي من تلك الوحدة عبارة عن مجموعة أدراج كبيرة تختبئ وراءها الأواني كبيرة الحجم، والأغراض ذات الأحجام الكبيرة، الأمر الذي يجعل المطبخ أكثر نظامًا وهدوءًا.
تتمثل وسيلة التخزين التي اعتمد عليها مصمم هذا المطبخ في ترتيب أدواته في مجموعة من الأدراج مختلفة الأحجام بحيث تبدأ من الأصغر للأكبر كما هو موضح هنا تمامًا.
فكما نرى بوضوح الأقرب هي أقرب للموقد، فيما توجد الوحدة الكبرى بآخر الوحدة. كل درج على حدة يخصص لتخزين مجموعة أغراض من أدوات المطبخ، الأولى من الجهة السفلية مثلًا للأواني الكبيرة، فيما خصصت التي تسبقها لمناشف المطبخ، أما الدرجين العلويين فغالبًا ما يُخصصا للشوك والملاعق وغيرها من رفايع المطبخ.