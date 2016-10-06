7 أفكار لإعطاء منزلك نظرة جمالية مثالية

الديكورات واللمسات البسيطة هي ما تعطي روح وأناقة وتميز لمنزلك، فلا يمكنك الاعتماد على الأثاث فقط لكي يظهر منزلك جميل مهما كان الأثاث راقي وحديث، إلا أنه يمكنك أن تصنع تلك اللمسات عن طريق أشياء بسيطة في متناول يدك وتتحملها ميزانيتك، لذلك نحن في طريقنا بهذا المقال لأن نمدك بـ 7 أفكار مختلفة وبسيطة لإعطار منزلك نظرة جمالية مثالية.
تلعب الألوان الدور الأساسي في شكل منزلك وديكوره، فتضفي عليه البهجة وربما تتسبب له في الكاّبة، لذلك يجب أن يتم اختيار الألوان بعناية وتكون مناسبة لألوان الأثاث، كما أنه يمكنك الجمع بين الألوان المختلفة ولكن يجب أن تكون تلك الألوان في تناسق مع بعضها وتقوم بتجربتها أولَا قبل أن تقوم بدهان الجدران.
فإن استخدمت ألوانًا فاتحة جدًا في الجدران يمكن أن تكسر برودتها بأحد الألوان القاتمة في أحد تلك الجدران وفي السيراميك، أما إن كانت الألوان قاتمة في الجدران فيمكنك أن تستخدم سيراميك بألوان فاتحة كي تكسر قتامة الجدران وتتجنب كاّبتها.
ربما تعتمد على عنصر واحد يكون الأثاث كله مصنوع منه، ولكن إن أحببت المغامرة والاختلاف فعليك بأن تنوع في تلك المواد التي تصنع منها الغرفة الواحدة، فكما في التصميم لدينا غرفة معيشة بسيطة بها أريكتين من القماش وأمامهم منضدتين مختلفتين إحداهما من الخشب، والأخرى من المرايا، إلى جانب كرسي
الشيزلونج الجلدي الأبيض، مع السجادة الفروالبيج، والأرفف والدواليب الخشبية. لتتحد كل تلك المواد المختلفة في خامتها وأشكالها في تجديد نظرة الغرفة وجمال إطلالتها.
وداعًا لتقليدية الجدران وثبات شكلها في كونها جدران سادة خرسانية عادية، أصبحت تملك الكثير من الأفكار التي تمكنك من التغيير في جدران منزلك، وهي أحد أهم أشكال الديكور والتي تعطي اختلاف وجمال لمنزلك، لست مضطر لدفع أثمان باهظة في تغيير شكل الأثاث كي تحصل على التجديد، فقط بإمكانك ان تغير أحد الجدران الخرسانية بجدار يشبه اللوحة الفنية ويناسب ألوان الأثاث.
نملك مطابخ عديدة في بيوتنا، ولكن هل فكرت في أن تجدد في شكل مطبخك أو تضع فيه جانبًا مختلفًا لتناول الإفطار؟، ربما لا يملك هذا المطبخ مساحة كبيرة لوجود منضدة كبيرة بعدة كراسي، ولكن المميز به هو حداثة الفكرة بعمل شريط رخامي أبيض ملتصق بمنضدة المطبخ الأصلية، وتجتمع حوله عدة كراسي تظهره في شكل جديد وتحسن من مظهره العام، وتوفر مكانًا مناسبًا للجلوس وتناول الطعام.
شكلًا من أشكال ديكور بيتك أن يكون مُنير بالإضاءة الطبيعية ويصله الضوء من جميع الجهات، وذلك كي يظهر بإيضاح وبهجة أكثر مما يبدو عليه بالإضاءة الصناعية، فعزل الفواصل الخرسانية وتوسيع المساحة يعطي شكل أفضل واتساع ويريح العين، ويسمح بمرور الهواء والشمس بشكل جيد تمامًا.
الألوان الفاتحة هي الحل الأفضل للأماكن ذات المساحات الواسعة، فلا يمكن الاعتماد على الألوان القاتمة تمامًا في مساحة كبيرة، فقد تنشر الكاّبة وعدم الوضوح، ولكن الألوان الفاتحة مع المساحات الكبيرة تعطي اتساع أكثر ووضوح للرؤية، كما إنها لا تحتاج لإضاءة كثيرة فهي نفسها مضيئة وواضحة يمكن استخدام وحدات إضاءة بسيطة معها، وهكذا يبدو ديكور منزلك مميز عن طريق ألوانه.
وجود مساحة خارجية لمنزلك تمكنك من أن تنشىء حديقة صغيرة مع مسبح بسيط أمامه تعتبر من الأشياء الجيدة، إذ انه يمكنك أن تستلقي بها وتتخذ قسطًا من الراحة، كما أنها في نفس الوقت تعطي ديكورًا رائعًا لمنزلك وإطلاله مميزة تُبهر ضيوفك.
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