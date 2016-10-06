7 أفكار لإعطاء منزلك نظرة جمالية مثالية

تلعب الألوان الدور الأساسي في شكل منزلك وديكوره، فتضفي عليه البهجة وربما تتسبب له في الكاّبة، لذلك يجب أن يتم اختيار الألوان بعناية وتكون مناسبة لألوان الأثاث، كما أنه يمكنك الجمع بين الألوان المختلفة ولكن يجب أن تكون تلك الألوان في تناسق مع بعضها وتقوم بتجربتها أولَا قبل أن تقوم بدهان الجدران.

فإن استخدمت ألوانًا فاتحة جدًا في الجدران يمكن أن تكسر برودتها بأحد الألوان القاتمة في أحد تلك الجدران وفي السيراميك، أما إن كانت الألوان قاتمة في الجدران فيمكنك أن تستخدم سيراميك بألوان فاتحة كي تكسر قتامة الجدران وتتجنب كاّبتها.