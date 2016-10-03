10 حيل مميزة لفصل غرفة المعيشة عن السفرة

الستائر لها تأثير طاغي على أي مكان، وهى عنصر أساسي من عناصر ديكور اي غرفة، فلما لا نستخدمها كفاصل بين غرفتي المعيشة والسفرة وفي نفس الوقت نضيف جمالا للغرفتين.

ميزة هذه الفكرة أنها قابلة للتحريك، يمكنك فتح الستارة أو غلقها حسب احتياجك.