10 حيل مميزة لفصل غرفة المعيشة عن السفرة

الشائع لدي الكثير أن تكون غرفة المعيشة متصلة بغرفة السفرة بسبب طبيعة الغرفتين، فهما قلب المنزل الاجتماعي حيث تلتقي العائلة والأصدقاء دائما على العشاء أو لمشاهدة فيلم، لهذا السبب من الصعب أن تبني حاجزا بين الغرفتين، لذا في كتاب الأفكار هذا ستجد أفكار بديلة ومميزة لفصل الغرفتين عن بعضهما دون أن تقضي على تواصل من فيهما.
يمكنك فصل الغرفتين عن بعضهما عن طريق وحدة التلفزيون كما بالصورة، المميز بالصورة هنا هو أن العمود الذي علق عليه التلفزيون غير ممتد إلى الأرض، بل ينتهي عند مستوى نظر الجالسين في الغرفتين حتى يسهل عليهما التواصل حتى لو لم يكونا في نفس الغرفة.
هذه الحيلة لا تعني أن يكون الغرفتين يتبعان نمطين تصميم مختلفين، بل نقصد بها أن يكون للغرفتين تصميمين مختلفين سواء في الألوان أو الملمس، ربما طبيعة الإضاءة أو طلاء الجدران كما بالصورة، حتى تحصل في النهاية على غرفتين متكاملتين ولكن بلمسات مختلفة.
هذه الفكرة يمكن تنفيذها في الأماكن الواسعة ذات الارتفاعات العالية في الصورة، حققت العمدان القبابية الغرض من الفصل لكن دون أن تقضي على تواصل الغرفتين، كما أنها أضافت لمسة جمالية وشخصية فريدة للمكان.
يمكنك تأسيس مدفأة مثبتة بالحائط في المنتصف بين الغرفتين كما بالصورة، هذه الفكرة تبعث على الراحة والدفء للأهل والأصدقاء في الأيام الباردة، كما أن هذه الفكرة تمنح المكان لمسة عصرية فريدة. سيضيف من عملية هذه الفكرة أن تكون المدفأة زجاجية، حيث سيمنح ذلك شعورا بتلاحم الغرفتين.
هناك بعض المنازل مصممة بحيث تكون الأرض على ارتفاعات مختلفة، كأن تجد مساحة الاستقبال مقسمة لقطعتين عن طريق وجود درجة أو درجتين سلم تصعدها لتنتقل للقطاع الثاني، هذه الفكرة عملية للغاية في فصل الغرفتين، كما أنها تحافظ على التواصل البصري لمن بالغرفتين.
الستائر لها تأثير طاغي على أي مكان، وهى عنصر أساسي من عناصر ديكور اي غرفة، فلما لا نستخدمها كفاصل بين غرفتي المعيشة والسفرة وفي نفس الوقت نضيف جمالا للغرفتين.
ميزة هذه الفكرة أنها قابلة للتحريك، يمكنك فتح الستارة أو غلقها حسب احتياجك.
هناك أفكار لا نهائية في هذا الاتجاه، يمكن أن تضع مثلا تمثالا منحوتا، أو بيانو إذا كانت المساحة تسمح بذلك، أو مكتبة لتضع عليها كتبك المفضلة.
أحيانا تكون المساحة المتاحة لا تسمح بأفكار تشغل مساحة كبيرة، وستعيق من الشعور بالبراح والاتساع، يمكنك هنا اللجوء إلى الأبواب الجرارة، وميزتها الأكبر أنها لا تشغل مساحة كبيرة وتؤدي الغرض بفاعلية، كما أنها توفر إمكانية الفتح أو الغلق حسب احتياجك اللحظي. إذا قررت اللجوء لتنفيذ هذه الفكرة، تأكد من اختيارك لتصميم الباب بحيث يضيف جمالا للغرفتين.
يمكنك استخدام أثاث الغرفتين للفصل بينهما عن طريق الأسلوب المتبع في توزيع، كأن تضع مثلا بوفية السفرة بين الغرفتين لا ملاصقا للجدار كما هو معتاد، أو أن تضع الكنبة وظهرها موجها للسفرة كما بالصورة، فكرة عملية وغير مكلفة بالمرة.
هذه الفكرة تتناسب كثيرا مع منازل الشباب، بحيث يكون المطبخ هو الفاصل بين الغرفتين.