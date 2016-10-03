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10 حيل مميزة لفصل غرفة المعيشة عن السفرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
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الشائع لدي الكثير أن تكون غرفة المعيشة متصلة بغرفة السفرة بسبب طبيعة الغرفتين، فهما قلب المنزل الاجتماعي حيث تلتقي العائلة والأصدقاء دائما على العشاء أو لمشاهدة فيلم، لهذا السبب من الصعب أن تبني حاجزا بين الغرفتين، لذا في كتاب الأفكار هذا ستجد أفكار بديلة ومميزة لفصل الغرفتين عن بعضهما دون أن تقضي على تواصل من فيهما.

1. وحدة التلفزيون

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura غرفة المعيشة
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

يمكنك فصل الغرفتين عن بعضهما عن طريق وحدة التلفزيون كما بالصورة، المميز بالصورة هنا هو أن العمود الذي علق عليه التلفزيون غير ممتد إلى الأرض، بل ينتهي عند مستوى نظر الجالسين في الغرفتين حتى يسهل عليهما التواصل حتى لو لم يكونا في نفس الغرفة.

2. اختلاف طبيعة التصميم

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

هذه الحيلة لا تعني أن يكون الغرفتين يتبعان نمطين تصميم مختلفين، بل نقصد بها أن يكون للغرفتين تصميمين مختلفين سواء في الألوان أو الملمس، ربما طبيعة الإضاءة أو طلاء الجدران كما بالصورة، حتى تحصل في النهاية على غرفتين متكاملتين ولكن بلمسات مختلفة.

3. العمدان القبابية

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هذه الفكرة يمكن تنفيذها في الأماكن الواسعة ذات الارتفاعات العالية في الصورة، حققت العمدان القبابية الغرض من الفصل لكن دون أن تقضي على تواصل الغرفتين، كما أنها أضافت لمسة جمالية وشخصية فريدة للمكان.

4. مدفأة بالمنتصف

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

يمكنك تأسيس مدفأة مثبتة بالحائط في المنتصف بين الغرفتين كما بالصورة، هذه الفكرة تبعث على الراحة والدفء للأهل والأصدقاء في الأيام الباردة، كما أن هذه الفكرة تمنح المكان لمسة عصرية فريدة. سيضيف من عملية هذه الفكرة أن تكون المدفأة زجاجية، حيث سيمنح ذلك شعورا بتلاحم الغرفتين.

5. التلاعب بالارتفاعات

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة السفرة خشب نقي Brown
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

هناك بعض المنازل مصممة بحيث تكون الأرض على ارتفاعات مختلفة، كأن تجد مساحة الاستقبال مقسمة لقطعتين عن طريق وجود درجة أو درجتين سلم تصعدها لتنتقل للقطاع الثاني، هذه الفكرة عملية للغاية في فصل الغرفتين، كما أنها تحافظ على التواصل البصري لمن بالغرفتين.

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6. ستائر أنيقة

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos غرفة السفرة
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

الستائر لها تأثير طاغي على أي مكان، وهى عنصر أساسي من عناصر ديكور اي غرفة، فلما لا نستخدمها كفاصل بين غرفتي المعيشة والسفرة وفي نفس الوقت نضيف جمالا للغرفتين.

ميزة هذه الفكرة أنها قابلة للتحريك، يمكنك فتح الستارة أو غلقها حسب احتياجك.

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7. فواصل مميزة

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

هناك أفكار لا نهائية في هذا الاتجاه، يمكن أن تضع مثلا تمثالا منحوتا، أو بيانو إذا كانت المساحة تسمح بذلك، أو مكتبة لتضع عليها كتبك المفضلة.

8. أبواب جرارة

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos غرفة السفرة
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

أحيانا تكون المساحة المتاحة لا تسمح بأفكار تشغل مساحة كبيرة، وستعيق من الشعور بالبراح والاتساع، يمكنك هنا اللجوء إلى الأبواب الجرارة، وميزتها الأكبر أنها لا تشغل مساحة كبيرة وتؤدي الغرض بفاعلية، كما أنها توفر إمكانية الفتح أو الغلق حسب احتياجك اللحظي. إذا قررت اللجوء لتنفيذ هذه الفكرة، تأكد من اختيارك لتصميم الباب بحيث يضيف جمالا للغرفتين.

9. توزيع الأثاث

Departamento contemporáneo en Bosques de las Lomas, Taller David Dana Arquitectura Taller David Dana Arquitectura غرفة السفرة
Taller David Dana Arquitectura

Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura

يمكنك استخدام أثاث الغرفتين للفصل بينهما عن طريق الأسلوب المتبع في توزيع، كأن تضع مثلا بوفية السفرة بين الغرفتين لا ملاصقا للجدار كما هو معتاد، أو أن تضع الكنبة وظهرها موجها للسفرة كما بالصورة، فكرة عملية وغير مكلفة بالمرة.

10. المطبخ الفاصل

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة السفرة بلاط Wood effect
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

هذه الفكرة تتناسب كثيرا مع منازل الشباب، بحيث يكون المطبخ هو الفاصل بين الغرفتين.

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