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7 أفكار غير نمطية لجدران المنازل الداخلية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Wolken-Tapeten, Gaedke Tapeten Gaedke Tapeten جدران
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يوم بعد يوم يظهر الجديد في عالم الديكور لتكتشف فجأة ما لم تصدق أنه قد يوجد يومًا على أرض الواقع!، السر يكمن في عنصر الإبداع الذي بات يتحلى به معظم إن لم يكن جميع مهندسو الديكور والتصميم، ليخرجوا لنا في النهاية تحفًا فنية تعجز الكلمات عن وصفها.. شاهد معنا هنا 7 أفكار غير نمطية لجدران المنازل الداخلية لترى الجمال بنظرة أقرب!

1- غرفة معيشة أم جزء من باحة المنزل؟

İÇ MEKAN TASARIM, Moss Turkey Moss Turkey جدران
Moss Turkey

Moss Turkey
Moss Turkey
Moss Turkey

هل تُنكر أن إضافة ذلك النبات الأخضر لجدار الغرفة كان له أكبر الأثر في إحيائها؟ بالطبع لا!؛ لأنه من المعروف أن اللمسة الخضراء لها سحرها غير المتناهي، فبها نرى الغرفة مشرقة ومبهجة بحيوية الأخضر وتألقه.

جودة واتقان تغليف الجدار بالنبات الأخضر لا تجعلك تشك لحظة في أنك تجلس في باحة المنزل الخلفية وليس بغرفة معيشته!؛ وذلك لأنه ببساطة بمجرد جلوسك في هذا الركن الزاهي خصوصًا على تلك الأريكة المريحة غريبة التصميم! تنجخ كافة التفاصيل هنا في نقلك لعالم آخر لا يسوده إلا الجمال والهدوء فقط.

2- من وحي خريطة العالم!

Brick, Fade Panel Fade Panel جدران
Fade Panel

Fade Panel
Fade Panel
Fade Panel

جدار بسيط ولكن مبتكر غير مألوفًا أو نمطيًا على الإطلاق تصميمه من وحي خريطة العالم، اعتمد المهندس المعماري في تصميمه على الخرسانة الرمادية والطوب الأحمر ليصبح الجدار بنهاية المطاف كاللوحة الفنية الراقية التي تبهر كل من تطلع إليها!

الديكور أيضًا عليه عامل كبير في تزيين أي غرفة، والدليل على ذلك ما أضافته تلك الساعة الضخمة للحائط من أناقة وجمال.

3- مستعد للإبحار؟

Wolken-Tapeten, Gaedke Tapeten Gaedke Tapeten جدران
Gaedke Tapeten

Gaedke Tapeten
Gaedke Tapeten
Gaedke Tapeten

عن براعة التصميم الداخلي وسحره، الدقة والحرفية تتجسد في تصميم تلك الغرفة بتفاصيلها المبهرة، بداية من موج البحر الهائج الذي يكاد يقتحم الغرفة ويطمس معالمها وديكوراتها الكلاسيكية، مرورًا بالسقف المذهل المصمم من وحي شراع السفينة، نهاية بالسور المبني من الجبس الأبيض ويكمل لنا المشهد في أبهى صوره

وبعد كل ذلك الوصف.. هل مستعد للإبحار الآن؟

4- سحر الفن التشكيلي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

لعشاق اللمسات الفنية الساحرة خلقت تلك الجدران رائعة الجمال برموزها المبهمة وتفاصيلها الدقيقة التي لا تدل إلا على ما هو جميل. الصورة الرئيسية في ذلك الجدار هي لوجه فتاة حسناء خصلات شعرها تتطاير على وجهها بحيث تمثل كل منها على حدة رمز منفرد من رموز الطبيعة من ورود وفراشات بأرقى التصميمات.

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5- لتغوص في الاعماق مع ورق الحائط المجسم

homify جدران
homify

homify
homify
homify

منذ قديم الأزل كانت تصميمات ورق الحائط باهتة تفتقر للحياة، إضافة إلى أنها لم تكن عملية على الإطلاق حيث من السهل أن يقوم أي طفل على سبيل المثال بتمزيقها بمجرد إمساكه بإحدى أطرافها!، لذا بات معظم جيل الشباب يبعد كل البعد عنها ويستعيض عنها بالدهانات بألوانها الزاهية والمختلفة لتظهر منازلهم بأحسن الإطلالات، إلى أن ظهر مؤخرًا ما يسمى بورق الحائط المجسم بجودته الفائقة التي يمكن أن نلاحظها هنا في هذا النموذج المعروض أمامنا.  

6- الأشجار الاستوائية تقتحم غرفة النوم!

Bellewood homify جدران
homify

Bellewood

homify
homify
homify

غرفة نوم خارجة عن المألوف بلمسة استوائية دافئة تحتضن فيها الأشجار للتخت والديكورات وتكاد تأخذهم إلى أعماقها!، لا يختلف تألق هذه الغرفة عن سابقتها، فكلاهما لجأ مصممه للمسة مبتكرة ونجح في تطبيعهما بكل ما هو مبدع!

لم يلجأ المصمم هنا لكثير من الديكورات بغرفة النوم؛ حتى يعطي المساحة للأشجار والعنصر الأخضر بالظهور والسيطرة على المشهد، وهو ما حدث بالفعل تمامًا.

7- الحائط الجرافيتي الحديث

homify جدران
homify

homify
homify
homify

يُعد تصميم هذا الجدار من أحد التصميمات الإبداعية المبهرة!، يكمن السبب في لجوء مصممه لشكل غريب من أشكال الفنون وهو فن الجرافيتي والذي غالبًا ما يصمم على جدران الشوارع بغرض سياسي أو اجتماعي في شكل رسومات عشوائية غير منتظمة تصحبها كتابات متداخلة مع الرسومات لتكون بالنهاية لوحة فنية قمة في الإبهار.

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أي نموذج تُفضل من السبعة نماذج المعروضة؟ رأيك يعني لنا الكثير

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