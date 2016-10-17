يوم بعد يوم يظهر الجديد في عالم الديكور لتكتشف فجأة ما لم تصدق أنه قد يوجد يومًا على أرض الواقع!، السر يكمن في عنصر الإبداع الذي بات يتحلى به معظم إن لم يكن جميع مهندسو الديكور والتصميم، ليخرجوا لنا في النهاية تحفًا فنية تعجز الكلمات عن وصفها.. شاهد معنا هنا 7 أفكار غير نمطية لجدران المنازل الداخلية لترى الجمال بنظرة أقرب!
هل تُنكر أن إضافة ذلك النبات الأخضر لجدار الغرفة كان له أكبر الأثر في إحيائها؟ بالطبع لا!؛ لأنه من المعروف أن اللمسة الخضراء لها سحرها غير المتناهي، فبها نرى الغرفة مشرقة ومبهجة بحيوية الأخضر وتألقه.
جودة واتقان تغليف الجدار بالنبات الأخضر لا تجعلك تشك لحظة في أنك تجلس في باحة المنزل الخلفية وليس بغرفة معيشته!؛ وذلك لأنه ببساطة بمجرد جلوسك في هذا الركن الزاهي خصوصًا على تلك الأريكة المريحة غريبة التصميم! تنجخ كافة التفاصيل هنا في نقلك لعالم آخر لا يسوده إلا الجمال والهدوء فقط.
جدار بسيط ولكن مبتكر غير مألوفًا أو نمطيًا على الإطلاق تصميمه من وحي خريطة العالم، اعتمد المهندس المعماري في تصميمه على الخرسانة الرمادية والطوب الأحمر ليصبح الجدار بنهاية المطاف كاللوحة الفنية الراقية التي تبهر كل من تطلع إليها!
الديكور أيضًا عليه عامل كبير في تزيين أي غرفة، والدليل على ذلك ما أضافته تلك الساعة الضخمة للحائط من أناقة وجمال.
عن براعة التصميم الداخلي وسحره، الدقة والحرفية تتجسد في تصميم تلك الغرفة بتفاصيلها المبهرة، بداية من موج البحر الهائج الذي يكاد يقتحم الغرفة ويطمس معالمها وديكوراتها الكلاسيكية، مرورًا بالسقف المذهل المصمم من وحي شراع السفينة، نهاية بالسور المبني من الجبس الأبيض ويكمل لنا المشهد في أبهى صوره
وبعد كل ذلك الوصف.. هل مستعد للإبحار الآن؟
لعشاق اللمسات الفنية الساحرة خلقت تلك الجدران رائعة الجمال برموزها المبهمة وتفاصيلها الدقيقة التي لا تدل إلا على ما هو جميل. الصورة الرئيسية في ذلك الجدار هي لوجه فتاة حسناء خصلات شعرها تتطاير على وجهها بحيث تمثل كل منها على حدة رمز منفرد من رموز الطبيعة من ورود وفراشات بأرقى التصميمات.
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منذ قديم الأزل كانت تصميمات ورق الحائط باهتة تفتقر للحياة، إضافة إلى أنها لم تكن عملية على الإطلاق حيث من السهل أن يقوم أي طفل على سبيل المثال بتمزيقها بمجرد إمساكه بإحدى أطرافها!، لذا بات معظم جيل الشباب يبعد كل البعد عنها ويستعيض عنها بالدهانات بألوانها الزاهية والمختلفة لتظهر منازلهم بأحسن الإطلالات، إلى أن ظهر مؤخرًا ما يسمى بورق الحائط المجسم بجودته الفائقة التي يمكن أن نلاحظها هنا في هذا النموذج المعروض أمامنا.
غرفة نوم خارجة عن المألوف بلمسة استوائية دافئة تحتضن فيها الأشجار للتخت والديكورات وتكاد تأخذهم إلى أعماقها!، لا يختلف تألق هذه الغرفة عن سابقتها، فكلاهما لجأ مصممه للمسة مبتكرة ونجح في تطبيعهما بكل ما هو مبدع!
لم يلجأ المصمم هنا لكثير من الديكورات بغرفة النوم؛ حتى يعطي المساحة للأشجار والعنصر الأخضر بالظهور والسيطرة على المشهد، وهو ما حدث بالفعل تمامًا.
يُعد تصميم هذا الجدار من أحد التصميمات الإبداعية المبهرة!، يكمن السبب في لجوء مصممه لشكل غريب من أشكال الفنون وهو فن الجرافيتي والذي غالبًا ما يصمم على جدران الشوارع بغرض سياسي أو اجتماعي في شكل رسومات عشوائية غير منتظمة تصحبها كتابات متداخلة مع الرسومات لتكون بالنهاية لوحة فنية قمة في الإبهار.