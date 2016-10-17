7 أفكار غير نمطية لجدران المنازل الداخلية

هل تُنكر أن إضافة ذلك النبات الأخضر لجدار الغرفة كان له أكبر الأثر في إحيائها؟ بالطبع لا!؛ لأنه من المعروف أن اللمسة الخضراء لها سحرها غير المتناهي، فبها نرى الغرفة مشرقة ومبهجة بحيوية الأخضر وتألقه.

جودة واتقان تغليف الجدار بالنبات الأخضر لا تجعلك تشك لحظة في أنك تجلس في باحة المنزل الخلفية وليس بغرفة معيشته!؛ وذلك لأنه ببساطة بمجرد جلوسك في هذا الركن الزاهي خصوصًا على تلك الأريكة المريحة غريبة التصميم! تنجخ كافة التفاصيل هنا في نقلك لعالم آخر لا يسوده إلا الجمال والهدوء فقط.