الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 فكرة للحصول على غرفة معيشة مذهلة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores غرفة المعيشة
Loading admin actions …

تعتبر غرفة المعيشة من أهم غرف المنزل، ففيها يقضي أفراد الأسرة ساعات كثيرة من يومهم، حيث مشاهدة التلفزيون وقضاء بعض الوقت والاسترخاء، كما إنها أيضًا مكان جيد لاستقبال ضيوفك، ولذلك فإنك تريد ما يناسب زوقك الشخصي ويُشرفك أمام ضيوفك ويعطيك الاستقرار والراحة النفسية، ولذلك يقدم لك هوميفاي 20 فكرة للحصول على غرفة معيشة مزهلة.

1. تناغم الذهبي والفضي

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة المعيشة
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

الجمع بين الألوان المختلفة والمتناغمة مع بعضها يعطي شعور بالراحة وبهجة للمكان، فمثلا في هذا التصميم تم الاعتماد على الألوان الفضية والذهبية واللون البني مع درجات اللون البيج، كل هذا في قطع الأثاث المختلفة للحصول في النهاية على غرفة معيشة رائعة ومبهجة.

الأريكة أمام التلفزيون، وبالمنتصف المنضدتان الخشبيتان بالأسطح الزجاجية، وأسفلهم السجادة الفرو التي تعلو الأرضية الخشبية، لترى كيف أن الألوان ممتزجة وقريبة من بعضها لتعطي هذا القدر من التناسق والجمال.

2. الجمع بين العناصر الريفية والمزيج الحديث

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة المعيشة
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

الجمع بين عناصر مختلفة عصرية وكلاسكية يعطي مزيج رائع وإطلالة مختلفة، ففي هذا التصميم قد تم الجمع بين الطوب الذي يعطي مظهر ريفي إلى جانب الديكورات الحديثة الذي يظهر في المرايا والنجف وقطع الأثاث.

3.هل انت جريء بما يكفي لاستخدام الرمادي!

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة السفرة
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

 يبدو اللون الرمادي من الألوان التي يجب أن تستخدم بحذر حتى لا تتسبب في كاّبة واضحة لجزء من أجزاء المنزل، وهذه غرفة المعيشة يجب وأن تكون مبهجة وواضحة الألوان. 

فإن استخدمت الرمادي عليك بزيادة مصابيح الإضاءة وتوزيعها بشكل جيد في أرجاء المكان، والأجمل أن تكسر برودة اللون في الأثاث والجدران باختيار ما هو مختلف وفاتح من السيراميك، وإن كانت هناك فرصة فلتستخدم المرايا لزيادة اتساع المكان، كما هو في التصميم الذي أمامك.

4. إضاءة خافتة وجدار بارز

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

 تختلف طرق تأسيس الجدار من منزل لمنزل، ولكن ماذا إن كان الجدار الذي يحمل التلفزيون بالغرفة بارزًا ومطلي بلون مختلف، إن كانت بقية الجدران مطلية باللون الأبيض فيمكنك اختيار اللون المفضل لديك لهذا الجدار البارز، ولكن يجب عليك مراعاة أن يناسب لون أثاثك. ولدينا هنا غرفة بسيطة بأثاث قماشي منقوش، مناسب تمامًا لتلك الجدران السادة، مع السجادة الفرو البارزة، والارضية السيراميكية البيضاء.

إضافة إلى ذلك فإن الإضاءة يمكن أن تكون خافتة لتبعث دفىء وهدوء واسترخاء في الغرفة.

5. المرايا والنجف والقطع الزجاجية

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA غرفة المعيشة
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

 تعتبر قطع الزجاج والمرايا والكريستال والنجف كل هذه أمور أنيقة تزيد من جمال غرفة المعيشة الخاصة بك، وفي هذا التصميم يظهر ذلك جيدًا في مساحة مقتطعة من الصالة السفلية الكبيرة للبيت، وبها أريكة بيضاء وكرسيين من الجلد الأسود بأرجل معدنية، وديكورات فضية غاية في البساطة والجمال.

6. الجدران البيضاء.. إشراقة رائعة

Casa FD, SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS غرفة المعيشة
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS

SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS

الأبيض هو سيد الألوان وسيد نفسه في كل مكان، واستخدام اللون الأبيض في غرفة المعيشة وانتشاره بشكل جيد يعطي لها إطلالة رائعة وإشراقة ويجعلها منيرة أكثر مما تبدو عليها إن استخدمت طلاء بأي لون اّخر، فالأبيض يعطيها إنارة فوق الإنارة.

وكما نلاحظ هنا في التصميم المطروح أن الغرفة بجدران خرسانية بيضاء، مع بعض الديكورات الرائعة لمجموعة لوحات ملونة وجميلة، بالإضافة إلى الأثاث الذي يحمل في نفسه أيضًا اللون الأبيض، مع الأرضية السيراميكية البيضاء التي تكسر برودتها تلك السجادة الرائعة من الفرو باللون البيج.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. جدران منقوشة وألوان محايدة

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores غرفة المعيشة
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

 يبدو أن استخدام لون واحد بكل دراجاته المختلفة أصبح من أسس تنظيم الغرف وألوان الغرف المحايدة، فلدينا هنا في هذا التصميم جزء كامل من المنزل مطلي بدرجات اللون البيج الفاتح والغامق منها لكي تظهر الألوان محايدة ورائعة بهذا الشكل، كما أنه قد تم استخدام الجدران من نفس اللون ولكن منقوشة كي تعطي حركة وتكسر هذا الحياد قليلًا.

والتنظيم هنا يأتي من وجود شيء غير منقوش بجانب اّخر منقوش، فالأريكة سادة والوسائد مضلعة وبألوان مختلفة، والأرضية سادة والجدران منقوشة، ومنضدة الغرفة سادة والسجادة أسفلها من الفرو ويتداخل فيها الأبيض مع البيج وكأنها منقوشة.

8. قطعة خاصة لمحبي التلفزيون

Apartamento Vila Rica Santos, Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores غرفة المعيشة
Lucia Navajas -Arquitetura &amp; Interiores

Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores
Lucia Navajas -Arquitetura &amp; Interiores
Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores

 إن كنت من مُحبي مشاهدة الأفلام فلا تتردد في تصميم جزء خاص من الأثاث للتلفزيون، ومساحة مناسبة لرغباتك، فكما نلاحظ في هذا التصميم هناك قطعة خشبية كبيرة معلقة على الحائط تحمل بداخلها التلفزيون تبدو وكأنها سينما، بالإضافة إلى اللمسات المميزة التي تصنعها وحدات الإضاءة على جانبيها.

9. السجادة مصدر الدفىء

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

تعتبر السجادة هي زينة وغطاء الأرضية، وتعطي الدفىء لغرفة المعيشة، ويجب أن يتم اختيارها بعناية فائقة بما يناسب ديكورات المكان، بحيث تتماشى مع الأثاث وألوان الدهانات ونوعية الأرضية الموضوعة عليها.

10. ألوان نابضة بالحياة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يعد استخدام ألوان فاتحة وحيوية من الأشياء الهامة لتصميم غرفة معيشة جميلة، فاختيار ألوان هادئة مع لمسات من الألوان الحارة تعطي حركة وحيوية أكثر للمكان، فكما هو في التصميم الألوان فاتحة وتبدو باردة ولكن تكسر اللوحة البرتقالية هذه البرودة، وتعطي رونق رائع نابض بالحياة

11. ​طاولة القهوة.. اختار ما يُبهر ضيوفك

Residência TF, ÓBVIO: escritório de arquitetura ÓBVIO: escritório de arquitetura غرفة المعيشة
ÓBVIO: escritório de arquitetura

ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura

تعتبر الطاولة من الأشياء الظاهرة جدًا في الغرفة، والتي يجب أن يتم اختيارها بعناية على حسب ألوان الغرفة والأثاث والمساحة المتاحة لها، ذلك لانها تتوسط الغرفة وتميزها، وتشرفك أمام ضيوقك.

12. سقف من الخوص.. أكثر من رائع

Esteira de Bambu Trançada em Forro., BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO غرفة المعيشة بوص/ بامبو Wood effect
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

ما رأيك بأن تبتعد تمامًا عن الأسقف التقليدية، وتلك الأشياء المُكررة، والتي هي كلها من الخرسانة العادية وربما بعضها خشبية، أصبح عالم الديكور مليء بالخيارات والبدائل الاّن، والتي يمكنك أن تستعين بها كي تصمم سقفًا مختلفًا في بيتك. ولدينا هنا غرفة معيشة من سقف خوص، يبدو مناسبًا جدًا لاختيارات الأثاث التي هي أيضًا من الخوص السميك إلى جانب تناسق الألوان وتناغمها الذي يصنع غرفة رائعة كهذه.

13. الانفتاح على الخارج.. والإضاءة الرائعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

 يعد عزل الفواصل الخرسانية من الأشياء الهامة التي يقوم بها أفراد البيت بإستغلال مكانها لتوسيع المساحة وظهور الشكل أكثر انفتاحًا على الخارج، كما هو في التصميم هذا لدينا غرفة معيشة صغيرة وبسيطة مفتوحة على غرفة الطعام الخارجية، وتزين المساحة وحدات الإضاءة الرائعة التي تتدلى من السقف أعلى مائدة الطعام.

14. الجمع بين مواد مختلفة له رونق خاص

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

 يعتبر الجمع بين المواد المختلفة في الغرفة شيء مميز وأنيق، إذ إنه يعطي رونق خاص وطابع فريد للغرفة، كما هو الحال في هذا التصميم الذي يجمع بين الأريكة القماشية والمنضدة الزجاجية، مع الأرضية السيراميكية والجدران الخرسانية، وورق الحائط واللوحات الفنية، والسلم الزجاجي والكراسي البلاستيكية، كل تلك الأشياء تجتمع مع بعضها لتحصل على غرفة معيشة رائعة.

15. تصميمات يدوية تعطي طابع شخصي

Residência Campina do Siqueira, VL Arquitetura e Interiores VL Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
VL Arquitetura e Interiores

VL Arquitetura e Interiores
VL Arquitetura e Interiores
VL Arquitetura e Interiores

 هذا التصميم الرائع يخلق انطباع هادىء ومميز وشخصي، إذ أن تفاصيله يدوية بعض الشيء، فالسجادة والمنضدة الصغيرة بمنتصف الغرفة من الصناعات اليدوية، وتعطي شعور بالبساطة وتعلن عن انطباعات شخصية وأزواق أصحاب البيت.

16. موقد للتدفئة.. بساطة ورقي

LOFT PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali غرفة المعيشة
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

 يبدو الموقد او المدفئة من الأشياء الرائعة التي تعطي أناقة للغرفة، فلا مانع من تخصيص جانب في الغرفة يحمل الموقد الذي يعطي أناقة خاصة ويبهر ضيوفك.

17. كيف تبدو وحدات الإضاءة؟

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

 وحدات الإضاءة هي ما تعطي قوام وإطلالة مميزة لأي مكان، وغرفة المعيشة تحتاج لأن تكون أنيقة ومميزة فيجب عليك اختيار النجفات المميزة وزيادة وحدات الإضاءة للحصول على إنارة كافية ومميزة في المكان.

18. خلق أجواء مثالية بوحدات الإضاءة

Casa Cor Santa Catarina 2014, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

 ربما يستخدم البعض النجفات الضخمة لإنارة المكان، ولكن ماذا عن الإضاءة الخافتة والبسيطة!، بالرغم من هذا التصميم وتلك الغرفة موجودة على مساحة كبيرة، إلا أن الهدوء الواضح في اختيار وحدات الإضاءة كان الحل الأمثل للحصول على أجواء هادئة ورومانسية وأنيقة بهذا الشكل، كما إنها تبدو مناسبة جدًا لإظهار جمال وأناقة الأثاث الراقي بالغرفة.

19. لمسة من الطبيعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بإمكانك أن تتسائل ماذا تصنع اللمسات الخضراء في الغرفة؟، لكن تبدو الإجابة واضحة أمامك تمامًا في هذا التصميم، حيث أنه يخلق أجواء أنيقة وراقية وشعور بالتواجد بين جمال الطبيعة، فإن كان الأثاث بسيط وديكورات المكان هادئة فبإمكانك الاعتماد على الشجيرات الجميلة لزينة الغرفة.

20. المرتفعات.. دائمًا هناك اختلاف

Residência Condomínio Hibisco, Estela Netto Arquitetura e Design Estela Netto Arquitetura e Design غرفة المعيشة
Estela Netto Arquitetura e Design

Estela Netto Arquitetura e Design
Estela Netto Arquitetura e Design
Estela Netto Arquitetura e Design

 تبدو الأماكن ذات السقف العالي مميزة عن غيرها، إذ إن لها رونق خاص وطابع ملوكي وكلاسيكي بعض الشيء، فقد كانت المنازل قديمًا بأسقف عالية، وهنا في هذا التصميم الجدران مرتفعة واحدهما زجاجي يطل على المنظر الخارجي بشكل جميل، فإن كانت لديك المساحة والإمكانية لا تتردد في عمل سقفًا عاليًا كهذا.

تفضلوا لقراءة المقال التالي، 7 غرف نوم بتصميمات رائعة

كيف تضيء جدران منزلك بـ 6 أفكار مختلفة
هل أعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً