20 فكرة للحصول على غرفة معيشة مذهلة

الجمع بين الألوان المختلفة والمتناغمة مع بعضها يعطي شعور بالراحة وبهجة للمكان، فمثلا في هذا التصميم تم الاعتماد على الألوان الفضية والذهبية واللون البني مع درجات اللون البيج، كل هذا في قطع الأثاث المختلفة للحصول في النهاية على غرفة معيشة رائعة ومبهجة.

الأريكة أمام التلفزيون، وبالمنتصف المنضدتان الخشبيتان بالأسطح الزجاجية، وأسفلهم السجادة الفرو التي تعلو الأرضية الخشبية، لترى كيف أن الألوان ممتزجة وقريبة من بعضها لتعطي هذا القدر من التناسق والجمال.