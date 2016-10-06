20 فكرة للحصول على غرفة معيشة مذهلة

تعتبر غرفة المعيشة من أهم غرف المنزل، ففيها يقضي أفراد الأسرة ساعات كثيرة من يومهم، حيث مشاهدة التلفزيون وقضاء بعض الوقت والاسترخاء، كما إنها أيضًا مكان جيد لاستقبال ضيوفك، ولذلك فإنك تريد ما يناسب زوقك الشخصي ويُشرفك أمام ضيوفك ويعطيك الاستقرار والراحة النفسية، ولذلك يقدم لك هوميفاي 20 فكرة للحصول على غرفة معيشة مزهلة.
الجمع بين الألوان المختلفة والمتناغمة مع بعضها يعطي شعور بالراحة وبهجة للمكان، فمثلا في هذا التصميم تم الاعتماد على الألوان الفضية والذهبية واللون البني مع درجات اللون البيج، كل هذا في قطع الأثاث المختلفة للحصول في النهاية على غرفة معيشة رائعة ومبهجة.
الأريكة أمام التلفزيون، وبالمنتصف المنضدتان الخشبيتان بالأسطح الزجاجية، وأسفلهم السجادة الفرو التي تعلو الأرضية الخشبية، لترى كيف أن الألوان ممتزجة وقريبة من بعضها لتعطي هذا القدر من التناسق والجمال.
الجمع بين عناصر مختلفة عصرية وكلاسكية يعطي مزيج رائع وإطلالة مختلفة، ففي هذا التصميم قد تم الجمع بين الطوب الذي يعطي مظهر ريفي إلى جانب الديكورات الحديثة الذي يظهر في المرايا والنجف وقطع الأثاث.
يبدو اللون الرمادي من الألوان التي يجب أن تستخدم بحذر حتى لا تتسبب في كاّبة واضحة لجزء من أجزاء المنزل، وهذه غرفة المعيشة يجب وأن تكون مبهجة وواضحة الألوان.
فإن استخدمت الرمادي عليك بزيادة مصابيح الإضاءة وتوزيعها بشكل جيد في أرجاء المكان، والأجمل أن تكسر برودة اللون في الأثاث والجدران باختيار ما هو مختلف وفاتح من السيراميك، وإن كانت هناك فرصة فلتستخدم المرايا لزيادة اتساع المكان، كما هو في التصميم الذي أمامك.
تختلف طرق تأسيس الجدار من منزل لمنزل، ولكن ماذا إن كان الجدار الذي يحمل التلفزيون بالغرفة بارزًا ومطلي بلون مختلف، إن كانت بقية الجدران مطلية باللون الأبيض فيمكنك اختيار اللون المفضل لديك لهذا الجدار البارز، ولكن يجب عليك مراعاة أن يناسب لون أثاثك. ولدينا هنا غرفة بسيطة بأثاث قماشي منقوش، مناسب تمامًا لتلك الجدران السادة، مع السجادة الفرو البارزة، والارضية السيراميكية البيضاء.
إضافة إلى ذلك فإن الإضاءة يمكن أن تكون خافتة لتبعث دفىء وهدوء واسترخاء في الغرفة.
تعتبر قطع الزجاج والمرايا والكريستال والنجف كل هذه أمور أنيقة تزيد من جمال غرفة المعيشة الخاصة بك، وفي هذا التصميم يظهر ذلك جيدًا في مساحة مقتطعة من الصالة السفلية الكبيرة للبيت، وبها أريكة بيضاء وكرسيين من الجلد الأسود بأرجل معدنية، وديكورات فضية غاية في البساطة والجمال.
الأبيض هو سيد الألوان وسيد نفسه في كل مكان، واستخدام اللون الأبيض في غرفة المعيشة وانتشاره بشكل جيد يعطي لها إطلالة رائعة وإشراقة ويجعلها منيرة أكثر مما تبدو عليها إن استخدمت طلاء بأي لون اّخر، فالأبيض يعطيها إنارة فوق الإنارة.
وكما نلاحظ هنا في التصميم المطروح أن الغرفة بجدران خرسانية بيضاء، مع بعض الديكورات الرائعة لمجموعة لوحات ملونة وجميلة، بالإضافة إلى الأثاث الذي يحمل في نفسه أيضًا اللون الأبيض، مع الأرضية السيراميكية البيضاء التي تكسر برودتها تلك السجادة الرائعة من الفرو باللون البيج.
يبدو أن استخدام لون واحد بكل دراجاته المختلفة أصبح من أسس تنظيم الغرف وألوان الغرف المحايدة، فلدينا هنا في هذا التصميم جزء كامل من المنزل مطلي بدرجات اللون البيج الفاتح والغامق منها لكي تظهر الألوان محايدة ورائعة بهذا الشكل، كما أنه قد تم استخدام الجدران من نفس اللون ولكن منقوشة كي تعطي حركة وتكسر هذا الحياد قليلًا.
والتنظيم هنا يأتي من وجود شيء غير منقوش بجانب اّخر منقوش، فالأريكة سادة والوسائد مضلعة وبألوان مختلفة، والأرضية سادة والجدران منقوشة، ومنضدة الغرفة سادة والسجادة أسفلها من الفرو ويتداخل فيها الأبيض مع البيج وكأنها منقوشة.
إن كنت من مُحبي مشاهدة الأفلام فلا تتردد في تصميم جزء خاص من الأثاث للتلفزيون، ومساحة مناسبة لرغباتك، فكما نلاحظ في هذا التصميم هناك قطعة خشبية كبيرة معلقة على الحائط تحمل بداخلها التلفزيون تبدو وكأنها سينما، بالإضافة إلى اللمسات المميزة التي تصنعها وحدات الإضاءة على جانبيها.
تعتبر السجادة هي زينة وغطاء الأرضية، وتعطي الدفىء لغرفة المعيشة، ويجب أن يتم اختيارها بعناية فائقة بما يناسب ديكورات المكان، بحيث تتماشى مع الأثاث وألوان الدهانات ونوعية الأرضية الموضوعة عليها.
يعد استخدام ألوان فاتحة وحيوية من الأشياء الهامة لتصميم غرفة معيشة جميلة، فاختيار ألوان هادئة مع لمسات من الألوان الحارة تعطي حركة وحيوية أكثر للمكان، فكما هو في التصميم الألوان فاتحة وتبدو باردة ولكن تكسر اللوحة البرتقالية هذه البرودة، وتعطي رونق رائع نابض بالحياة
تعتبر الطاولة من الأشياء الظاهرة جدًا في الغرفة، والتي يجب أن يتم اختيارها بعناية على حسب ألوان الغرفة والأثاث والمساحة المتاحة لها، ذلك لانها تتوسط الغرفة وتميزها، وتشرفك أمام ضيوقك.
ما رأيك بأن تبتعد تمامًا عن الأسقف التقليدية، وتلك الأشياء المُكررة، والتي هي كلها من الخرسانة العادية وربما بعضها خشبية، أصبح عالم الديكور مليء بالخيارات والبدائل الاّن، والتي يمكنك أن تستعين بها كي تصمم سقفًا مختلفًا في بيتك. ولدينا هنا غرفة معيشة من سقف خوص، يبدو مناسبًا جدًا لاختيارات الأثاث التي هي أيضًا من الخوص السميك إلى جانب تناسق الألوان وتناغمها الذي يصنع غرفة رائعة كهذه.
يعد عزل الفواصل الخرسانية من الأشياء الهامة التي يقوم بها أفراد البيت بإستغلال مكانها لتوسيع المساحة وظهور الشكل أكثر انفتاحًا على الخارج، كما هو في التصميم هذا لدينا غرفة معيشة صغيرة وبسيطة مفتوحة على غرفة الطعام الخارجية، وتزين المساحة وحدات الإضاءة الرائعة التي تتدلى من السقف أعلى مائدة الطعام.
يعتبر الجمع بين المواد المختلفة في الغرفة شيء مميز وأنيق، إذ إنه يعطي رونق خاص وطابع فريد للغرفة، كما هو الحال في هذا التصميم الذي يجمع بين الأريكة القماشية والمنضدة الزجاجية، مع الأرضية السيراميكية والجدران الخرسانية، وورق الحائط واللوحات الفنية، والسلم الزجاجي والكراسي البلاستيكية، كل تلك الأشياء تجتمع مع بعضها لتحصل على غرفة معيشة رائعة.
هذا التصميم الرائع يخلق انطباع هادىء ومميز وشخصي، إذ أن تفاصيله يدوية بعض الشيء، فالسجادة والمنضدة الصغيرة بمنتصف الغرفة من الصناعات اليدوية، وتعطي شعور بالبساطة وتعلن عن انطباعات شخصية وأزواق أصحاب البيت.
يبدو الموقد او المدفئة من الأشياء الرائعة التي تعطي أناقة للغرفة، فلا مانع من تخصيص جانب في الغرفة يحمل الموقد الذي يعطي أناقة خاصة ويبهر ضيوفك.
وحدات الإضاءة هي ما تعطي قوام وإطلالة مميزة لأي مكان، وغرفة المعيشة تحتاج لأن تكون أنيقة ومميزة فيجب عليك اختيار النجفات المميزة وزيادة وحدات الإضاءة للحصول على إنارة كافية ومميزة في المكان.
ربما يستخدم البعض النجفات الضخمة لإنارة المكان، ولكن ماذا عن الإضاءة الخافتة والبسيطة!، بالرغم من هذا التصميم وتلك الغرفة موجودة على مساحة كبيرة، إلا أن الهدوء الواضح في اختيار وحدات الإضاءة كان الحل الأمثل للحصول على أجواء هادئة ورومانسية وأنيقة بهذا الشكل، كما إنها تبدو مناسبة جدًا لإظهار جمال وأناقة الأثاث الراقي بالغرفة.
بإمكانك أن تتسائل ماذا تصنع اللمسات الخضراء في الغرفة؟، لكن تبدو الإجابة واضحة أمامك تمامًا في هذا التصميم، حيث أنه يخلق أجواء أنيقة وراقية وشعور بالتواجد بين جمال الطبيعة، فإن كان الأثاث بسيط وديكورات المكان هادئة فبإمكانك الاعتماد على الشجيرات الجميلة لزينة الغرفة.
تبدو الأماكن ذات السقف العالي مميزة عن غيرها، إذ إن لها رونق خاص وطابع ملوكي وكلاسيكي بعض الشيء، فقد كانت المنازل قديمًا بأسقف عالية، وهنا في هذا التصميم الجدران مرتفعة واحدهما زجاجي يطل على المنظر الخارجي بشكل جميل، فإن كانت لديك المساحة والإمكانية لا تتردد في عمل سقفًا عاليًا كهذا.
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