كيف تجعل حمامك فندقيا

قد تحتاج يوما إلى تجديد منزلك، فمن السهل أن تجد حلولا كثيرة لذلك، سنساعدك اليوم في تجديد حمامك الخاص وسنقدم لك مجموعة من الأفكار قد تجعله فندقيا، وتترك لمساتك الخاصة على التصميم ويصبح في النهاية حمام أنيق..
فإن كنت تحتاج إلى تجديد حمامك الخاص فإليك 10 أفكار لكى يصبح حماما فندقيا، وتستطيع تنفيذهم بسهولة..
إن كنت تمتلك حماما ذو مساحة صغيرة، هذا لا يعني أنك أمام عائق مع هذه الحلول والابتكارات، فقط لا تهمل أي مساحة بحمامك، كما نرى في هذه الصورة الاستغلال الأمثل للمنطقة أسفل الحوض، يمكنك إضافة خزانة أو كرسي أو سلة غسيل، ولا تنسى لمسة من الأزرق المثالي حول مرآتك مع استخدام الخشب الطبيعي وقليل من قطع الديكور والتى تلاثم الطراز الخاص بالحمام ..
لا تترد أبدا في أن تستخد الخشب في حمامك كما هو على طبيعته، فهو له سحر ورونق خاص حين يتم استخدام دون معالجة، وكما نرى إضافة اللوحات الفنية والزرع الأخضر ونباتات الظل ليست فقط للصالون والغرف الرئيسية ولكن كمان ترى أن الحمام مختلف تماما بعد أن أضفت إليه اللون الأخضر وكأنك أحضرت لقطة مصورة من الطبيعة بداخل منزلك..
من منا لا يتمنى أن يمتلك منتجع صحى أو حتى أن يستطع زيارته كثيرا، مع تقدم عالم الديكور الآن تستطيع أن تصمم منتجع صحي لك ولأسرتك بداخل حمامك، مع استخدام أدوات متطورة وكما نرى الاستعانة بالحجر يزيد من احساس الطبيعة مع قليل من الشموع، ستحصل على ذات المناخ الذي تجده بداخل أكبر المنتجعات الصحية..
دائما ما نجد الزرع الأخضر والزهور الجميلة في بلكونة المنزل أو نقوم بتصميم حديقتنا الخاصة على سطح منزلنا، ولكن إن كنت تسكن الطابق العلوي، فما رأيك بحمام مفتوح إلى الهواء الطلق، وفي الوقت نفسه صمم معه حديقة خاصة تزين لك الحمام ويمكن فصلها بباب زجاجي، ولكن هذا الاختيار يجعلك تتنازل عن قليلا من خصوصيتك مقابل منظر طبيعي خلاب..
أمامنا حوض يعتبر قطعة نادرة وغير مألوف لدى كثير من الناس، حمام ذو طابع ريفي مع عناصر تقليدية (الكرسي، المرآة الكلاسيكية) ومن الجدير بالذكر أن هذا الاخنيار قد يحتاج إلى اضافة الخشب، الذي يضيف الاحساس بالدفء والحميمية..
التجانس والتباين في الألوان دايما هو مفتاح التصميم الأنيق، حين تستخدم أكثر من تصميم للسيراميك بحمام واحد شرط أن يكون التجانس بينهما عالى جدا، ستجد أن حمامك قد يكون تبدل وأصبح أجمل..
اختيار الألوان يجب أن يلائم ذوقك الخاص، فإن كنت من محبى الجرأة فعليك اختيار ألوان جريئة مثل الأزرق المشرق، لتضيف إل حمام روح من النشاط والبهجة..
مرأة الحمام هي من أهم العناصر على الإطلاق، بدون المرآة ستجد أن الحمام ينقصه أشياء كثيرة، وكما نرى مرآة كبيرة مستديرة ثم أراد المصمم تزيينها بإضاءة خفية لنجد أمامنا تصميم في غاية الروعة والجمال..
لما لا تمتلك حمام كالذي في القصور، اختيار تصميم فريد من نوعه مع قليل من المجهود في اختيار سيراميك ذو نقوش أنيقة، اختيار يجعل من حمامك مكان للاسترخاء والاستمتاع بالفخامة العالية..
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