كيف تجعل حمامك فندقيا

إن كنت تمتلك حماما ذو مساحة صغيرة، هذا لا يعني أنك أمام عائق مع هذه الحلول والابتكارات، فقط لا تهمل أي مساحة بحمامك، كما نرى في هذه الصورة الاستغلال الأمثل للمنطقة أسفل الحوض، يمكنك إضافة خزانة أو كرسي أو سلة غسيل، ولا تنسى لمسة من الأزرق المثالي حول مرآتك مع استخدام الخشب الطبيعي وقليل من قطع الديكور والتى تلاثم الطراز الخاص بالحمام ..