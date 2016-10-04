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كيف تجعل حمامك فندقيا

آية منير آية منير
Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
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قد تحتاج يوما إلى تجديد منزلك، فمن السهل أن تجد حلولا كثيرة لذلك، سنساعدك اليوم في تجديد حمامك الخاص وسنقدم لك مجموعة من الأفكار قد تجعله فندقيا، وتترك لمساتك الخاصة على التصميم ويصبح في النهاية حمام أنيق..

فإن كنت تحتاج إلى تجديد حمامك الخاص فإليك 10 أفكار لكى يصبح حماما فندقيا، وتستطيع تنفيذهم بسهولة..

حمام صغير لكن رائع..

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

إن كنت تمتلك حماما ذو مساحة صغيرة، هذا لا يعني أنك أمام عائق مع هذه الحلول والابتكارات، فقط لا تهمل أي مساحة بحمامك، كما نرى في هذه الصورة الاستغلال الأمثل للمنطقة أسفل الحوض، يمكنك إضافة خزانة أو كرسي أو سلة غسيل، ولا تنسى لمسة من الأزرق المثالي حول مرآتك مع استخدام الخشب الطبيعي وقليل من قطع الديكور والتى تلاثم الطراز الخاص بالحمام ..

خشب طبيعي !

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

لا تترد أبدا في أن تستخد الخشب في حمامك كما هو على طبيعته، فهو له سحر ورونق خاص حين يتم استخدام دون معالجة، وكما نرى إضافة اللوحات الفنية والزرع الأخضر ونباتات الظل ليست فقط للصالون والغرف الرئيسية ولكن كمان ترى أن الحمام مختلف تماما بعد أن أضفت إليه اللون الأخضر وكأنك أحضرت لقطة مصورة من الطبيعة بداخل منزلك..

منتجع صحى في المنزل..

House of Lines & Courts, studio XS studio XS حمام
studio XS

studio XS
studio XS
studio XS

من منا لا يتمنى أن يمتلك منتجع صحى أو حتى أن يستطع زيارته كثيرا، مع تقدم عالم الديكور الآن تستطيع أن تصمم منتجع صحي لك ولأسرتك بداخل حمامك، مع استخدام أدوات متطورة وكما نرى الاستعانة بالحجر يزيد من احساس الطبيعة مع قليل من الشموع، ستحصل على ذات المناخ الذي تجده بداخل أكبر المنتجعات الصحية..

حديقة بحمامك!

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

دائما ما نجد الزرع الأخضر والزهور الجميلة في بلكونة المنزل أو نقوم بتصميم حديقتنا الخاصة على سطح منزلنا، ولكن إن كنت تسكن الطابق العلوي، فما رأيك بحمام مفتوح إلى الهواء الطلق، وفي الوقت نفسه صمم معه حديقة خاصة تزين لك الحمام ويمكن فصلها بباب زجاجي، ولكن هذا الاختيار يجعلك تتنازل عن قليلا من خصوصيتك مقابل منظر طبيعي خلاب..

حوض من الحجر

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

أمامنا حوض يعتبر قطعة نادرة وغير مألوف لدى كثير من الناس، حمام ذو طابع ريفي مع عناصر تقليدية (الكرسي، المرآة الكلاسيكية) ومن الجدير بالذكر أن هذا الاخنيار قد يحتاج إلى اضافة الخشب، الذي يضيف الاحساس بالدفء والحميمية..

اختلاف الألوان

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

التجانس والتباين في الألوان دايما هو مفتاح التصميم الأنيق، حين تستخدم أكثر من تصميم للسيراميك بحمام واحد شرط أن يكون التجانس بينهما عالى جدا، ستجد أن حمامك قد يكون تبدل وأصبح أجمل..

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ألوان جريئة ومشرقة

VERBOUWING WOONHUIS HELMOND - 281013, JANICKI ARCHITECT JANICKI ARCHITECT حمام
JANICKI ARCHITECT

JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT

اختيار الألوان يجب أن يلائم ذوقك الخاص، فإن كنت من محبى الجرأة فعليك اختيار ألوان جريئة مثل الأزرق المشرق، لتضيف إل حمام روح من النشاط والبهجة..

مرآة أنيقة..

GRATTACIELO, RCRD Studio RCRD Studio حمام
RCRD Studio

RCRD Studio
RCRD Studio
RCRD Studio

مرأة الحمام هي من أهم العناصر على الإطلاق، بدون المرآة ستجد أن الحمام ينقصه أشياء كثيرة، وكما نرى مرآة كبيرة مستديرة ثم أراد المصمم  تزيينها بإضاءة خفية لنجد أمامنا تصميم في غاية الروعة والجمال..

حمام بلمسة ملكية

Victorian Terrace House, South-West London homify حمام بلاط
homify

Victorian Terrace House, South-West London

homify
homify
homify

لما لا تمتلك حمام كالذي في القصور، اختيار تصميم فريد من نوعه مع قليل من المجهود في اختيار سيراميك ذو نقوش أنيقة، اختيار يجعل من حمامك مكان للاسترخاء والاستمتاع بالفخامة العالية..

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