8 نماذج لمنازل بتكلفة منخفضة

الكثير يحلم بناء منزله الخاص على طريقته وذوقه، لكن العائق هنا هو التكلفة العالية التي ستتكبدها بدءا من شراء قطعة الأرض، وتكلفة البناء واضف إليها رسوم تصريح البناء، ثم التشطيبات الداخلية للمنزل، لتجد أنك في النهاية قد تتكبد مبلغ يقارب الست أرقام. لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك 8 نماذج مميزة لمنازل العائلة، وقد بنيت بتكلفة منخفضة.
ربما تكون هذه الفكرة غريبة عليك، لكن المنازل الجاهزة تعد من أنسب الاختيارات لمن هم ملتزمون بميزانية منخفضة، تتلخص الفكرة أنه يتم اختيار تصميم معين للمنزل بخامات محددة، ويتم إنشاء المنزل بالمواصفات المطلوب بالمصنع، ولكن على هيئة قطع منفصلة، لتنتقل في النهاية إلى مكان البناء ويتم تركيبها. ميزة هذه الفكرة أن عملية البناء والتركيب لا تستغرق أكثر من شهر.
في هذا النموذج تم بناء المنزل من الخرسان، منزل صغير ولكنه متين للغاية، فالخرسان من أفضل مواد البناء حيث يتحمل الرطوبة والحرارة ولا يحتاج لصيانة متكررة. تصميم المنزل الخارجي بسيط للغاية، عدا قواعد المنزل المكسوة بالأحجار والتي تؤكد لك على صلابته، الملهم أيضا هو أبواب غرفة المعيشة الزجاجية الجرارة والمفتوحة على الحديقة والمسبح الصغيرة.
ما يحدد بشكل رئيسي تكلفة بناء المنزل هو مساحته ومادة البناء الرئيسية، في هذا النموذج تم بناء المنزل من الطوب، وهو اختيار مميز ومثالي لمن يفضلون اللمسة التقليدية في التصميم.
المنازل من طابقين ليست بالضرورة مكلفة للغاية، هذا المنزل مثلا وقع على مساحة صغيرة مثل شقق الاستوديو وتم بناءه من الأسمنت والطوب بمواجهة شديدة البساطة وكأنها غير مكتملة عدا ذلك الجدار الحجري الذي يضفي على المنزل طابع ريفي.
تختلف المواد البناء المحلية من مكان لمكان، لذا يمكنك أختيار أفضل مواد البناء المحلية المتوفرة حتى لا تضطر أن تشتري مواد خام مستوردة وهى بالطبع تكون تكلفتها أعلى. في النموذج الحالي يظهر المنزل شديد البساطة مع غرفة معيشة بأبواب زجاجية مفتوحة على الفناء الداخلي، وهى فرصة رائعة لتأسيس لحديقة صغيرة بالمكان.
الطوب الطيني أو الطوب اللبني كما يسميه البعض في مصر مميز للغاية كمادة بناء، فهو يتم تصنيعه يدويا، كما أن قدرته على عزل الصوت والحرارة أعلى من الطوب الأحمر، لذا فهو مناسب للغاية لبناء المنازل الملحقة، خاصة وأنه تكلفته منخفضة للغاية.
بني هذا المنزل من الكتل الحجرية المتراصة، وهو شديد المتانة كمان أنه يخفف من حدة الحرارة بالداخل بسبب سماكة الجدران، سواء في الشتاء أو الصيف، منزل فريد للغاية لمن يقدرون اللمسة الريفية في البناء.