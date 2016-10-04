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8 نماذج لمنازل بتكلفة منخفضة

أميرة قاسم أميرة قاسم
CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO منازل
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الكثير يحلم بناء منزله الخاص على طريقته وذوقه، لكن العائق هنا هو التكلفة العالية التي ستتكبدها بدءا من شراء قطعة الأرض، وتكلفة البناء واضف إليها رسوم تصريح البناء، ثم التشطيبات الداخلية للمنزل، لتجد أنك في النهاية قد تتكبد مبلغ يقارب الست أرقام. لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك 8 نماذج مميزة لمنازل العائلة، وقد بنيت بتكلفة منخفضة.

1. منزل جاهز

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ربما تكون هذه الفكرة غريبة عليك، لكن المنازل الجاهزة تعد من أنسب الاختيارات لمن هم ملتزمون بميزانية منخفضة، تتلخص الفكرة أنه يتم اختيار تصميم معين للمنزل بخامات محددة، ويتم إنشاء المنزل بالمواصفات المطلوب بالمصنع، ولكن على هيئة قطع منفصلة، لتنتقل في النهاية إلى مكان البناء ويتم تركيبها. ميزة هذه الفكرة أن عملية البناء والتركيب لا تستغرق أكثر من شهر.

2. منزل خرساني

Casa de piscina - La Sierrezuela, gsformato gsformato منازل
gsformato

gsformato
gsformato
gsformato

في هذا النموذج تم بناء المنزل من الخرسان، منزل صغير ولكنه متين للغاية، فالخرسان من أفضل مواد البناء حيث يتحمل الرطوبة والحرارة ولا يحتاج لصيانة متكررة. تصميم المنزل الخارجي بسيط للغاية، عدا قواعد المنزل المكسوة بالأحجار والتي تؤكد لك على صلابته، الملهم أيضا هو أبواب غرفة المعيشة الزجاجية الجرارة والمفتوحة على الحديقة والمسبح الصغيرة.

3. منزل من الطوب

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO منازل
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

ما يحدد بشكل رئيسي تكلفة بناء المنزل هو مساحته ومادة البناء الرئيسية، في هذا النموذج تم بناء المنزل من الطوب، وهو اختيار مميز ومثالي لمن يفضلون اللمسة التقليدية في التصميم.

4. منزل أسمنتي

CASA SOMBRERO, MULA.Arquitectos MULA.Arquitectos منازل
MULA.Arquitectos

MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos

المنازل من طابقين ليست بالضرورة مكلفة للغاية، هذا المنزل مثلا وقع على مساحة صغيرة مثل شقق الاستوديو وتم بناءه من الأسمنت والطوب بمواجهة شديدة البساطة وكأنها غير مكتملة عدا ذلك الجدار الحجري الذي يضفي على المنزل طابع ريفي.

5. منزل بمواد بناء محلية

Casa Pich, Degetau Arquitectura y Diseño Degetau Arquitectura y Diseño منازل أنسجة طبيعية Beige
Degetau Arquitectura y Diseño

Degetau Arquitectura y Diseño
Degetau Arquitectura y Diseño
Degetau Arquitectura y Diseño

تختلف المواد البناء المحلية من مكان لمكان، لذا يمكنك أختيار أفضل مواد البناء المحلية المتوفرة حتى لا تضطر أن تشتري مواد خام مستوردة وهى بالطبع تكون تكلفتها أعلى. في النموذج الحالي يظهر المنزل شديد البساطة مع غرفة معيشة بأبواب زجاجية مفتوحة على الفناء الداخلي، وهى فرصة رائعة لتأسيس لحديقة صغيرة بالمكان.

6. منزل من الطوب الطيني

Casa Piedra , MULA.Arquitectos MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos

MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos

الطوب الطيني أو الطوب اللبني كما يسميه البعض في مصر مميز للغاية كمادة بناء، فهو يتم تصنيعه يدويا، كما أن قدرته على عزل الصوت والحرارة أعلى من الطوب الأحمر، لذا فهو مناسب للغاية لبناء المنازل الملحقة، خاصة وأنه تكلفته منخفضة للغاية.

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7. منزل من الكتل الحجرية

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية فنادق
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

بني هذا المنزل من الكتل الحجرية المتراصة، وهو شديد المتانة كمان أنه يخفف من حدة الحرارة بالداخل بسبب سماكة الجدران، سواء في الشتاء أو الصيف، منزل فريد للغاية لمن يقدرون اللمسة الريفية في البناء.

8. منزل خشبي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يعد الخشب بديل رائع عن الطوب في البناء، فطبيعته الدافئة والقوية تجعله يتلائم مع أي طبيعة، كما أنه يمنح المنازل مظهر أكثر جاذبية، في هذا المنزل عُزز المظهر العام للمنزل بالستائر الخشبية والكمرة وإطارات النوافذ السوداء.

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