8 نماذج لمنازل بتكلفة منخفضة

ربما تكون هذه الفكرة غريبة عليك، لكن المنازل الجاهزة تعد من أنسب الاختيارات لمن هم ملتزمون بميزانية منخفضة، تتلخص الفكرة أنه يتم اختيار تصميم معين للمنزل بخامات محددة، ويتم إنشاء المنزل بالمواصفات المطلوب بالمصنع، ولكن على هيئة قطع منفصلة، لتنتقل في النهاية إلى مكان البناء ويتم تركيبها. ميزة هذه الفكرة أن عملية البناء والتركيب لا تستغرق أكثر من شهر.