منزل مساحته 65 م² لا ينقصه شيء

عند الدخول في الشوارع الخلفية في مدينة بورتو ستجد ذلك المنزل المختلف عن جيرانه، بالرغم من صغر حجمه إلا أنه يلفت الانتباه من أول وهلة. اختار المصمم تغطيته باللون الأبيض وأضاف بعض اللمسات العصرية كالسلم وصندوق البريد ورقم المنزل الذي سنراه في صورة قادمة عن قرب. ونلاحظ مع هذا التجديد الإبقاء على الخصائص المميزة الأصلية للمنزل كالشيش والنوافذ حتى لا يتخلى عن تراثه ونمطه الذي كان عليه بالكامل.