منزل مساحته 65 م² لا ينقصه شيء

إذا قررت تجديد منزلك القديم حتما سيكون أمامك العديد من الخيارات وبعض من التردد حول كل تفصيلة. هل سيناسبك هذا؟ هل المساحة كافية لتطبيق فكرتك؟ زحام الأفكار في رأسك يحتاج لشخص خبير وعين أخرى لتنصحك بالصواب فيما أنت مقدم عليه، خاصة إذا كانت مساحة منزلك صغيرة ولا تحتمل أي خطأ لما سيحدثه من تكدس وإهدار للمساحة الصغيرة بالفعل. اليوم نأخذكم في جولة داخل منزل صغير بنمط البحر الأبيض المتوسط مساحته 65 م² فقط تم تجديده بالكامل بتصميم عصري وجذاب ليبرز بين باقي منازل الشارع كتحفة فنية تجعلك تتوقف أمامها وقتما مررت.
عند الدخول في الشوارع الخلفية في مدينة بورتو ستجد ذلك المنزل المختلف عن جيرانه، بالرغم من صغر حجمه إلا أنه يلفت الانتباه من أول وهلة. اختار المصمم تغطيته باللون الأبيض وأضاف بعض اللمسات العصرية كالسلم وصندوق البريد ورقم المنزل الذي سنراه في صورة قادمة عن قرب. ونلاحظ مع هذا التجديد الإبقاء على الخصائص المميزة الأصلية للمنزل كالشيش والنوافذ حتى لا يتخلى عن تراثه ونمطه الذي كان عليه بالكامل.
صورة أقرب لواجهة المنزل بما يتضمنه من بعض اللمسات العصرية في تصميم السلم والباب والإضاءة وصندوق البريد وحتى رقم المنزل.
لحظة دخولنا لذلك المنزل سنجد غرفة المعيشة التي بالرغم من تفاصيلها المعمارية التقليدية إلا أن العصرية والتصميم المودرن واضح جدًا. الأرض الخرسانية المطلية بلون ترابي بدون فواصل تضفي أناقة غير عادية على المكان. كالواجهة تمامًا، اختار المصمم أن يطغى اللون الأبيض على التصميم الذي يبرز أي لون يوضع في أثاث الغرفة أو على الحوائط كالجانب الطوبي عند المطبخ والخشب في الأرفف التي أنشئت في بار المطبخ كوسيلة للتخزين.
أفضل طريقة لإبراز جمال التصميم الجديد مع توفير المساحة هو الابتكار في طرق التخزين وأشكالها. انظر إلى خزانات المطبخ العصرية التي تؤكد أن المساحة ليست عاملًا أساسيًا في الحصول على تصميم جذاب. لا يمكننا تجاهل تلك اللمسة في خلفية الحوض من السيراميك السداسي الشكل بالألوان الأبيض والأسود. أيضًا استغل المصمم المساحة الرأسية كما هو معهود في المساحات الصغيرة.
غرفة السفرة يمكنها أن تحصل على جائزة أكثر غرفة لافتة للانتباه في هذا التجديد الرائع لذلك المنزل. اختار المصمم إعادة استخدام الطاولة الخشبية بسطح فاتح على لونه الأصلي، وأضاف بعض التفاصيل لألوان الطاولة واللمبات المعلقة من السقف بنمط عصريّ فريد من نوعه لتتكامل كل التفاصيل منتجة تلك اللوحة الفنية مع خلفية ريفية في ذلك الحائط الكوبي الذي يكسر من حدة الأبيض في الحوائط.
الديكور في غرفة النوم الرئيسية أكثر هدوءًا من منطقة المعيشة بطريقة ملحوظة، هذا متوقع بالطبع فغرف النوم يجب أن يغلب عليها الهدوء لنوم أكثر راحة. الألوان المختارة محايدة وتنتقل بين درجات البني والكريمي والرمادي التي تشارك في عملية الاسترخاء والهدوء.
في تكامل بين البني والرمادي والأبيض نتج هذا التصميم العصري الرائع للحمام. الحوض العميق المصنوع من السيراميك الأبيض الناصع يعكس ستايل كلاسيكي يتناقض مع الحنفيات الكرومية التي تميل للعصرية. الخزانة مساحتها كبيرة وكافية لتخرين كل شيء يتعلق بالحمام وأدوات التنظيف للتقليل من الفوضى والذي هو مهم للغاية في المساحات الصغيرة التي تتكدس فيها الأغراض بسهولة. تشارك المرآة الكبيرة التي تصل للسقف في إعطاء شعور بكبر المساحة أيضًا. حمام رائع بالفعل!