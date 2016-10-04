18 فكرة لتجعل منزلك مميز وبميزانية بسيطة

من منا لا يرغب في الحصول على منزل مميز وله شخصية فريدة، لكن أحيانا ما تقف الميزانية المتاحة عائقا أمام تنفيذ هذه الرغبة، لكننا اليوم سنقنعك أنه بإمكانك تحقيق رغبك وفقا لإمكانياتك المتاحة وبنتائج مذهلة.

في كتاب الأفكار اليوم لدينا 18 اقتراح يمكن أن يلهمك في تجديد منزلك، بميزانية منخفضة جدا، وستكتشف أن الأمر برمته يتوقف على الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، بدءا من أكسسوارات الحمام البراقة نهاية بمفارش السرير المريحة، يمكنك أن تضيف لكل غرفة لمسة أناقة دون أن تتعدى حدود المتاح، تريد أن تكتشف كيف؟ تعال لنبدأ..