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18 فكرة لتجعل منزلك مميز وبميزانية بسيطة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Belgravia Mews House, Landmass London Landmass London المنزلديكورات واكسسوارات
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من منا لا يرغب في الحصول على منزل مميز وله شخصية فريدة، لكن أحيانا ما تقف الميزانية المتاحة عائقا أمام تنفيذ هذه الرغبة، لكننا اليوم سنقنعك أنه بإمكانك تحقيق رغبك وفقا لإمكانياتك المتاحة وبنتائج مذهلة.

في كتاب الأفكار اليوم لدينا 18 اقتراح يمكن أن يلهمك في تجديد منزلك، بميزانية منخفضة جدا، وستكتشف أن الأمر برمته يتوقف على الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، بدءا من أكسسوارات الحمام البراقة نهاية بمفارش السرير المريحة، يمكنك أن تضيف لكل غرفة لمسة أناقة دون أن تتعدى حدود المتاح، تريد أن تكتشف كيف؟ تعال لنبدأ..

1. مفرش مميز للسرير

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture غرفة نوم
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

متع نفسك باقتناء مفرش مميز لسريرك، يمكنك اختيار لونك المفضل أو لون يتناغم مع بالتة ألوان الغرفة.

2. لمسات من الخشب

Belgravia Mews House, Landmass London Landmass London المنزلديكورات واكسسوارات
Landmass London

Belgravia Mews House

Landmass London
Landmass London
Landmass London

لمسات من الخشب قد تنقل حمامك لمستوى آخر من الأناقة، ليس عليك شراء الخشب عالي التكلفة، يمكنك تنفيذ نفس الفكرة بخشب القشرة أو الأبلكاش

3. أواني زجاجية فريدة

13 / 60 / 104 Decanter, ROKOS ROKOS
ROKOS

13 / 60 / 104 Decanter

ROKOS
ROKOS
ROKOS

أضف لسفرتك لمسة جمال وتفرد باقتناء أواني زجاجية للعصير والمشروبات بأشكال وألوان متفردة، قطعة كالتي بالصورة حتما ستبهر ضيوفك.

4. أثاثك القديم

Space bedside table Obi Furniture غرفة نوممنضدة جانبية
Obi Furniture

Space bedside table

Obi Furniture
Obi Furniture
Obi Furniture

يمكن أن تعيد استخدام بعض قطع الأثاث القديم بعد طلاءها بألوان براقة، هناك أيضا اتجاه رائج باقتناء أثاث من خشب الـ MDF نظرا لمرونة تصميماته ودهاناته وسعره القليل مقارنة بأنواع الخشب الأخرى.

5. أكسسوارات خشبية

Laminated ash stag head brush64 غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
brush64

Laminated ash stag head

brush64
brush64
brush64

أكسسوارات الخشب تمنح أي مكان أناقة وروح، وهى متوفرة بالكثير من متاجر الأكسسوارات، وجود قطعة كهذه على جدار المنزل حتما ستكون مجال حديث طريف بين ضيوفك.

6. مكتبة

library Tim Jasper غرفة المعيشة
Tim Jasper

library

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

لا تخفي كتبك في الأدراج والخزانات، يمكنك وضعها على بعض الرفوف في غرفة المعيشة، ستعبر عن شخصيتك بشكل عام، وستظهر اهتماماتك لزوارك .

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7. كرة أرضية

Huge Philips Globe Travers Antiques
Travers Antiques

Huge Philips Globe

Travers Antiques
Travers Antiques
Travers Antiques

8. طلاء إطارات الصور

TILLSAMMANS prints Studio Lisa Bengtsson فن تشكيليصور ولوحات
Studio Lisa Bengtsson

TILLSAMMANS prints

Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson

أسعار سبراي الطلاء رخيصة للغاية، لما لا تجمع البراويز وإطارات الصور وتوحد لونها، اللوني الأسود والذهبي يزيدان من أناقة المكان.

9. أنتيكة

Living Interiors - Vertical Gardens, Living Interiors UK Living Interiors UK فن تشكيليقطع فنية آخرى
Living Interiors UK

Living Interiors – Vertical Gardens

Living Interiors UK
Living Interiors UK
Living Interiors UK

تابع المتاجر التي تبيع قطع الأثاث القديمة والأنتيكة، فحتما ستجد بها قطعة مناسبة لتميز بها منزلك.

10. أسرة الحيوانات الأليفة

Balmoral large sofa in Chestnut faux leather homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد صناعي dog bed
homify

Balmoral large sofa in Chestnut faux leather

homify
homify
homify

دلل حيوانك الأليف واقتني له سرير مميز، هناك تصميمات متنوعة بهذا الشأن، أو يمكنك صنعه بنفسك وبهذا ستكتسبه شخصية فريدة وخاصة بك، هناك كثير من الإرشادات على الأنترنت لصنع مثل هذه الأشياء بنفسك.

11. زهور طبيعية

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac المنزلديكورات واكسسوارات
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

تضيف الزهور الطبيعية حيوية وبهجة على المكان، متع نظرك وزد من جمال منزلك بزهور طبيعية متنوعة.

12. طلاء ذهبي

Products, Garden Glory Garden Glory حدائقديكورات واكسسوارات
Garden Glory

Products

Garden Glory
Garden Glory
Garden Glory

احصل على سبراي طلاء ذهبي، وغير من لون مقتنياتك لهذا اللون البراق، سيضيف اللون الذهبي أناقة وفخامة على أدواتك العادية.

13. شرائط اللصق الملونة

Washi Tape, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify المنزلديكورات واكسسوارات
Pamela Kilcoyne – Homify

Washi Tape

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

هناك أفكار لا نهائية لاستخدام هذه الشرائط في تزيين المنزل، يمكنك صنع بها إطارات لصور العائلة، تزين مفاتيح الكهرباء، أو حتى إضافة بعض اللمسات المبهجة على الأثاث الخشبي الفاتح.

14. مقابض مستعملة

Pair of Lever Door Handles in Antique Brass UKAA | UK Architectural Antiques المنزلديكورات واكسسوارات
UKAA | UK Architectural Antiques

Pair of Lever Door Handles in Antique Brass

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

تكلفة هذا النوع من المقابض عالية، يمكنك اقتناء بعض منها من متاجر الأشياء المستعملة.

15. أدوات بأشكال مرحة وغريبة مثل فتّاحة زجاجات المياة الغازيك تلك

Prism Bottle Opener Fate London المنزلديكورات واكسسوارات
Fate London

Prism Bottle Opener

Fate London
Fate London
Fate London

16. حوامل للشموع

Candlesticks by Jansen rigby & mac المنزلديكورات واكسسوارات candlestick,jasen,grey,pink,yellow
rigby &amp; mac

Candlesticks by Jansen

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

تضيف حوامل الشموع أناقة جمال لغرفة المعيشة أو السفرة، اختر ألوان مبهجة وبراقة، أو قم بطلاء الحوامل التقليدية العادية بألوانك المفضلة.

17. سجادة من الفرو

Arrangement Mosaic Skyeskyns المنزلديكورات واكسسوارات
Skyeskyns

Arrangement Mosaic

Skyeskyns
Skyeskyns
Skyeskyns

حتما قطعة كتلك ستضيف الكثير لغرفة معيشتك، وستستمتع كثيرا بالجلوس عليها.

18. ورق لعب مميز

contemporary playing cards Fate London المنزلديكورات واكسسوارات
Fate London

contemporary playing cards

Fate London
Fate London
Fate London

وأخيرا اقتناء ورق اللعب ذات التصميمات المميزة والمعاصرة كالتي بالصورة مثلا سيبهر أصدقاءك، وسيزيد من متعة اللعب.

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