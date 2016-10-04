18 فكرة لتجعل منزلك مميز وبميزانية بسيطة

من منا لا يرغب في الحصول على منزل مميز وله شخصية فريدة، لكن أحيانا ما تقف الميزانية المتاحة عائقا أمام تنفيذ هذه الرغبة، لكننا اليوم سنقنعك أنه بإمكانك تحقيق رغبك وفقا لإمكانياتك المتاحة وبنتائج مذهلة.
في كتاب الأفكار اليوم لدينا 18 اقتراح يمكن أن يلهمك في تجديد منزلك، بميزانية منخفضة جدا، وستكتشف أن الأمر برمته يتوقف على الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، بدءا من أكسسوارات الحمام البراقة نهاية بمفارش السرير المريحة، يمكنك أن تضيف لكل غرفة لمسة أناقة دون أن تتعدى حدود المتاح، تريد أن تكتشف كيف؟ تعال لنبدأ..
متع نفسك باقتناء مفرش مميز لسريرك، يمكنك اختيار لونك المفضل أو لون يتناغم مع بالتة ألوان الغرفة.
لمسات من الخشب قد تنقل حمامك لمستوى آخر من الأناقة، ليس عليك شراء الخشب عالي التكلفة، يمكنك تنفيذ نفس الفكرة بخشب القشرة أو الأبلكاش
أضف لسفرتك لمسة جمال وتفرد باقتناء أواني زجاجية للعصير والمشروبات بأشكال وألوان متفردة، قطعة كالتي بالصورة حتما ستبهر ضيوفك.
يمكن أن تعيد استخدام بعض قطع الأثاث القديم بعد طلاءها بألوان براقة، هناك أيضا اتجاه رائج باقتناء أثاث من خشب الـ MDF نظرا لمرونة تصميماته ودهاناته وسعره القليل مقارنة بأنواع الخشب الأخرى.
أكسسوارات الخشب تمنح أي مكان أناقة وروح، وهى متوفرة بالكثير من متاجر الأكسسوارات، وجود قطعة كهذه على جدار المنزل حتما ستكون مجال حديث طريف بين ضيوفك.
لا تخفي كتبك في الأدراج والخزانات، يمكنك وضعها على بعض الرفوف في غرفة المعيشة، ستعبر عن شخصيتك بشكل عام، وستظهر اهتماماتك لزوارك .
أسعار سبراي الطلاء رخيصة للغاية، لما لا تجمع البراويز وإطارات الصور وتوحد لونها، اللوني الأسود والذهبي يزيدان من أناقة المكان.
تابع المتاجر التي تبيع قطع الأثاث القديمة والأنتيكة، فحتما ستجد بها قطعة مناسبة لتميز بها منزلك.
دلل حيوانك الأليف واقتني له سرير مميز، هناك تصميمات متنوعة بهذا الشأن، أو يمكنك صنعه بنفسك وبهذا ستكتسبه شخصية فريدة وخاصة بك، هناك كثير من الإرشادات على الأنترنت لصنع مثل هذه الأشياء بنفسك.
تضيف الزهور الطبيعية حيوية وبهجة على المكان، متع نظرك وزد من جمال منزلك بزهور طبيعية متنوعة.
احصل على سبراي طلاء ذهبي، وغير من لون مقتنياتك لهذا اللون البراق، سيضيف اللون الذهبي أناقة وفخامة على أدواتك العادية.
هناك أفكار لا نهائية لاستخدام هذه الشرائط في تزيين المنزل، يمكنك صنع بها إطارات لصور العائلة، تزين مفاتيح الكهرباء، أو حتى إضافة بعض اللمسات المبهجة على الأثاث الخشبي الفاتح.
تكلفة هذا النوع من المقابض عالية، يمكنك اقتناء بعض منها من متاجر الأشياء المستعملة.
تضيف حوامل الشموع أناقة جمال لغرفة المعيشة أو السفرة، اختر ألوان مبهجة وبراقة، أو قم بطلاء الحوامل التقليدية العادية بألوانك المفضلة.
حتما قطعة كتلك ستضيف الكثير لغرفة معيشتك، وستستمتع كثيرا بالجلوس عليها.
وأخيرا اقتناء ورق اللعب ذات التصميمات المميزة والمعاصرة كالتي بالصورة مثلا سيبهر أصدقاءك، وسيزيد من متعة اللعب.
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