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8 ديكورات عصرية ملهمة لغرف النوم

هنادى موسى هنادى موسى
Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
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تعد غرفة النوم من الأماكن الرئيسية بالمنزل التى نسعى لتصميمها بمنتهى الدقة والتخطيط لنوفر عناصر الراحة والإسترخاء بها فهى المكان الذى نلجأ إليه يوميًا لتجديد الطاقة وأخذ قسط من الراحة لمواظية أعمالنا اليومية.

وللحصول على ديكور مميز لغرفة نومك ينبغى أن توازن بين تصميم عناصر الغرفة من ألوان للجدران والأثاث مع توفير تهوية وإضاءة مناسبة للغرفة، لذلك يقدم لك (هوميفاى)  8 تصاميم مذهلة لديكور غرف النوم.

1- أناقة غير محدودة

Private Interior Design Project - Vilamoura, Simple Taste Interiors Simple Taste Interiors غرفة نومأسرة نوم
Simple Taste Interiors

Private Interior Design Project – Vilamoura

Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors

تلعب الألوان دور رئيسي فى ديكور الغرفة، فما يميز هذه الغرفة التناغم بين ألوان الجدران والأثاث حيث تعتمد على التنقل بين 3 ألوان  (الأبيض- الروز-الرمادى الفاتح) ما يجعل الهدوء والراحة سمة الغرفة، فيتمتع التصميم بلوحة فنية مترابطة ومتوازنة كما تعكس الإضاءة الطبيعية على ألوان غرفة جو دافىء وحميمى.

2- التوزيع الأفضل للإضاءة

INTERIOR DESIGN FOR GULSEN AND HAMIT YALIMS HOUSE, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY غرفة نوم
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

لتحتفظ الغرفة بتصميمها العصرى يجب أن نخطط جيدًا لتوزيع وتركيب وحدات الإضاءة على أركان الغرفة المختلفة من سقف وجدران مع توفير إضاءات هادئة حول شاشة التلفزيون وعلى جانبى السرير أيضَا.

فالتنوع فى استخدام وحدات الإضاءة المختلفة يحقق لك وظائف متنوعة داخل الغرفة  بين الجلوس للقراءة فى الغرفة أو الإسترخاء أو مشاهدة التلفزيون.

3- لمسات بسيطة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تعد إضافة بعض لمسات الديكور الفنية والطبيعية من الأفكار المذهلة بالديكورات العصرية لغرف النوم. فيدمج تصميم الغرفة بتزيين الأرفف بمقتنيات فنية المفضلة من تحف ولمسة منعشة من الزهور الطبيعية.

4- نوافذ زجاجية

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES غرفة نوم
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

استخدام نوافذ كبيرة من الزجاج يعكس الإضاءة الطبيعية فينير كل الغرفة كما يعطى انطباع باتساع مساحة الغرفة فتشعر بالبراح والإستمتاع.

يمكننا أيضًا إضافة قطع أثاث بسيطة بالغرفة لقضاء بعض الأوقات داخل الغرفة للقراءة أو متابعة بعض الأعمال.

5- الأبيض المشرق

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تعتمد معظم تصميمات غرف النوم الحديثة والمينمال على استخدام اللون الأبيض كلون رئيسى للغرفة لما يبعثه على النفس من هدوء وطاقة وراحة واستمتاع، كما ينسجم بسهولة مع إضافة أى لون مختلف بالغرفة ويشكل لوحة فنية ساحرة خاصة مع الإضاءة الطبيعية والستائر البيضاء المميزة فليس هناك أجمل من أن تستيقظ فترى كل هذه الأشياء البيضاء.

6- ديكور فنى للجدران

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة نوم
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

تزيين الجدران ببعض اللوح والإطارات الفنية سيميز الغرفة بديكور متفرد وأنيق خاصة مع تناسق ألوانها مع ألوان الغرفة.

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7- تراس صغير

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إن كانت تتمتع غرفتك بالمساحة الكبيرة، فيمكنك تصميم ركن مميز ومفضل لك داخل الغرفة بتصميم تراس صغيرتخصصه للإسترخاء بين الزهور والهواء المنعش والإضاءة الدافئة وتصميمه بجدران زجاجيه لا يفصلك عن الغرفة كليًا وفى نفس الوقت يوفرلك الإنعزال المؤقت، كما لا يؤثر على وصول الإضاءة الطبيعية لتهوية الغرفة.

8- بساطة معقدة

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

يتميز تصميم تلك الغرفة بمنتهى البساطة التى اختيرت بها مكونات الغرفة المختلفة التى تتمازج بمنتهى السهولة،  كما تمتاز أيضًا بوحدة الألوان المتدرجة للون الببنى الفاتح مع اللون الأبيض،وتعمل الستائر البيضاء الشفافة والإضاءة الطبيعية على توفير جو مثالى للإسترخاء بداخل الغرفة.

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ما أكثر ماتفضله فى ديكورات غرف النوم العصرية؟

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