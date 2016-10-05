8 ديكورات عصرية ملهمة لغرف النوم

تعد غرفة النوم من الأماكن الرئيسية بالمنزل التى نسعى لتصميمها بمنتهى الدقة والتخطيط لنوفر عناصر الراحة والإسترخاء بها فهى المكان الذى نلجأ إليه يوميًا لتجديد الطاقة وأخذ قسط من الراحة لمواظية أعمالنا اليومية.
وللحصول على ديكور مميز لغرفة نومك ينبغى أن توازن بين تصميم عناصر الغرفة من ألوان للجدران والأثاث مع توفير تهوية وإضاءة مناسبة للغرفة، لذلك يقدم لك (هوميفاى) 8 تصاميم مذهلة لديكور غرف النوم.
تلعب الألوان دور رئيسي فى ديكور الغرفة، فما يميز هذه الغرفة التناغم بين ألوان الجدران والأثاث حيث تعتمد على التنقل بين 3 ألوان (الأبيض- الروز-الرمادى الفاتح) ما يجعل الهدوء والراحة سمة الغرفة، فيتمتع التصميم بلوحة فنية مترابطة ومتوازنة كما تعكس الإضاءة الطبيعية على ألوان غرفة جو دافىء وحميمى.
لتحتفظ الغرفة بتصميمها العصرى يجب أن نخطط جيدًا لتوزيع وتركيب وحدات الإضاءة على أركان الغرفة المختلفة من سقف وجدران مع توفير إضاءات هادئة حول شاشة التلفزيون وعلى جانبى السرير أيضَا.
فالتنوع فى استخدام وحدات الإضاءة المختلفة يحقق لك وظائف متنوعة داخل الغرفة بين الجلوس للقراءة فى الغرفة أو الإسترخاء أو مشاهدة التلفزيون.
تعد إضافة بعض لمسات الديكور الفنية والطبيعية من الأفكار المذهلة بالديكورات العصرية لغرف النوم. فيدمج تصميم الغرفة بتزيين الأرفف بمقتنيات فنية المفضلة من تحف ولمسة منعشة من الزهور الطبيعية.
استخدام نوافذ كبيرة من الزجاج يعكس الإضاءة الطبيعية فينير كل الغرفة كما يعطى انطباع باتساع مساحة الغرفة فتشعر بالبراح والإستمتاع.
يمكننا أيضًا إضافة قطع أثاث بسيطة بالغرفة لقضاء بعض الأوقات داخل الغرفة للقراءة أو متابعة بعض الأعمال.
تعتمد معظم تصميمات غرف النوم الحديثة والمينمال على استخدام اللون الأبيض كلون رئيسى للغرفة لما يبعثه على النفس من هدوء وطاقة وراحة واستمتاع، كما ينسجم بسهولة مع إضافة أى لون مختلف بالغرفة ويشكل لوحة فنية ساحرة خاصة مع الإضاءة الطبيعية والستائر البيضاء المميزة فليس هناك أجمل من أن تستيقظ فترى كل هذه الأشياء البيضاء.
تزيين الجدران ببعض اللوح والإطارات الفنية سيميز الغرفة بديكور متفرد وأنيق خاصة مع تناسق ألوانها مع ألوان الغرفة.
إن كانت تتمتع غرفتك بالمساحة الكبيرة، فيمكنك تصميم ركن مميز ومفضل لك داخل الغرفة بتصميم تراس صغيرتخصصه للإسترخاء بين الزهور والهواء المنعش والإضاءة الدافئة وتصميمه بجدران زجاجيه لا يفصلك عن الغرفة كليًا وفى نفس الوقت يوفرلك الإنعزال المؤقت، كما لا يؤثر على وصول الإضاءة الطبيعية لتهوية الغرفة.
يتميز تصميم تلك الغرفة بمنتهى البساطة التى اختيرت بها مكونات الغرفة المختلفة التى تتمازج بمنتهى السهولة، كما تمتاز أيضًا بوحدة الألوان المتدرجة للون الببنى الفاتح مع اللون الأبيض،وتعمل الستائر البيضاء الشفافة والإضاءة الطبيعية على توفير جو مثالى للإسترخاء بداخل الغرفة.