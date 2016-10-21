كيف تختار بين أنواع أرضية الحديقة

معظمنا يتفق على جمال النجيل في الحدائق، ولكن ماذا عن الأنواع الأخرى التي يمكن استخدامها ككسوة لأرضيات الحدائق؟ في هذه المساحة من المنزل نحب دائمًا أن نقوم بأنشطة مختلفة كالشواء وتناول وجباتنا واللعب، لهذا ليست دائمًا النجيلة أفضل اختيار طبقًا لاحتياجاتنا. في هذا المقال سنوضح لكن الأنواع المختلفة التي يمكن أن تحتاروا بينها للحصول على حديقة رائعة ومناسبة لجميع احتياجاتك.
للخرسانة ميزة كبيرة في إمكانية تشكيلها وطلائها بأي شكل أحببت فهي تعطيك اختيارات لا حصر لها والفرصة لوضع الأشكال التي تحبها فوق الحشائش لتعطيك منظرًا محبب ومرتب، ولكن أهم ما يميزها حقًا هي صلابتها وتحملها للتقلبات المناخية على عكس مواد أخرى قد تفسد من شدة الحرارة أو من الأمطار.
واحدة من الاختيارات المناسبة لأرضية حديقتك هي الحصى. فبجانب كونه طريقة فعالة لإضافة ديكور لحديقتك مع لمسة ريفية وطبيعية، فهو أيضًا مفيد لأنه يمنع نمو الحشائش الضارة ويمتص المياة بشكل مثالي. لذا يمكنك استخدامه في الأماكن الممطرة أو كوسيلة لتفريغ مياة ري حديقتك.
بدون شك الخشب هو من أكثر المواد المحببة لقلوبنا في جميع أجزاء المنزل، بسبب ما يضفيه من طبيعة وأناقة على المكان بلونه الدافئ. لا ينحصر استخدام الخشب على الداخل فقط ولكن يمكنك استخدامه كأرضية لحديقتك أيضًا. من أهم مميزات الأرضية الخشبية هو إمكانية بناء سطح مرتفع قليلًا وبه فتحات طولية تعمل كمجاري لصرف المياة في الأيام الممطرة وللتنظيف.
الكثير منا يفضل هذا النوع من البلاط في المناطق الخارجية لمنزله سواء في الحديقة أو المدخل. يضفي هذا النوع من الأرضيات إحساسًا ريفيًا وبسيطًا وهو سهل التنظيف أيضًا.
الأحجار بشكلها وملمسها الفريد من نوعه تجعلها من أفضل الاختيارات غالبًا للأماكن المفتوحة. فبجانب مقومتها لجميع المؤثرات الخارجية والمناخية وتحملها الذي لا يفوقه شيء، فهي أيضًا تعطي منظرًا طبيعيًا للمكان لمحبي المغامرات وتعطيك الفرصة لتشكيل الأحجار جانب بعضها البعض لرسم التصميم الذي تحبه.
ما قرأته صحيحًا تمامًا! الكاوتشوك يمكنه أن يكون أرضية لحديقتك فهو يمتاز بسهولة تركيبه وكفاءته العالية. هل رأيته من قبل في مناطق لعب الأطفال؟ فهو أيضًا سهل التنظيف ويوجد له كثير من الألوان والأشكال التي تفتح أمامك مجموعة من الاختيارات لا حصر لها!
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