كيف تختار بين أنواع أرضية الحديقة

معظمنا يتفق على جمال النجيل في الحدائق، ولكن ماذا عن الأنواع الأخرى التي يمكن استخدامها ككسوة لأرضيات الحدائق؟ في هذه المساحة من المنزل نحب دائمًا أن نقوم بأنشطة مختلفة كالشواء وتناول وجباتنا واللعب، لهذا ليست دائمًا النجيلة أفضل اختيار طبقًا لاحتياجاتنا. في هذا المقال سنوضح لكن الأنواع المختلفة التي يمكن أن تحتاروا بينها للحصول على حديقة رائعة ومناسبة لجميع احتياجاتك.