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كيف تختار بين أنواع أرضية الحديقة

ريم عوض ريم عوض
Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO حديقة
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معظمنا يتفق على جمال النجيل في الحدائق، ولكن ماذا عن الأنواع الأخرى التي يمكن استخدامها ككسوة لأرضيات الحدائق؟ في هذه المساحة من المنزل نحب دائمًا أن نقوم بأنشطة مختلفة كالشواء وتناول وجباتنا واللعب، لهذا ليست دائمًا النجيلة أفضل اختيار طبقًا لاحتياجاتنا. في هذا المقال سنوضح لكن الأنواع المختلفة التي يمكن أن تحتاروا بينها للحصول على حديقة رائعة ومناسبة لجميع احتياجاتك.

1- الخرسانة

un jardin impactante, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

للخرسانة ميزة كبيرة في إمكانية تشكيلها وطلائها بأي شكل أحببت فهي تعطيك اختيارات لا حصر لها والفرصة لوضع الأشكال التي تحبها فوق الحشائش لتعطيك منظرًا محبب ومرتب، ولكن أهم ما يميزها حقًا هي صلابتها وتحملها للتقلبات المناخية على عكس مواد أخرى قد تفسد من شدة الحرارة أو من الأمطار.

2- الحصى

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

واحدة من الاختيارات المناسبة لأرضية حديقتك هي الحصى. فبجانب كونه طريقة فعالة لإضافة ديكور لحديقتك مع لمسة ريفية وطبيعية، فهو أيضًا مفيد لأنه يمنع نمو الحشائش الضارة ويمتص المياة بشكل مثالي. لذا يمكنك استخدامه في الأماكن الممطرة أو كوسيلة لتفريغ مياة ري حديقتك.

3- الخشب

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO حديقة
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

بدون شك الخشب هو من أكثر المواد المحببة لقلوبنا في جميع أجزاء المنزل، بسبب ما يضفيه من طبيعة وأناقة على المكان بلونه الدافئ. لا ينحصر استخدام الخشب على الداخل فقط ولكن يمكنك استخدامه كأرضية لحديقتك أيضًا. من أهم مميزات الأرضية الخشبية هو إمكانية بناء سطح مرتفع قليلًا وبه فتحات طولية تعمل كمجاري لصرف المياة في الأيام الممطرة وللتنظيف.

4- بلاط التراكوتا

Jardin privado, LAS MARIAS casa & jardin LAS MARIAS casa & jardin حديقة
LAS MARIAS casa &amp; jardin

LAS MARIAS casa & jardin
LAS MARIAS casa &amp; jardin
LAS MARIAS casa & jardin

الكثير منا يفضل هذا النوع من البلاط في المناطق الخارجية لمنزله سواء في الحديقة أو المدخل. يضفي هذا النوع من الأرضيات إحساسًا ريفيًا وبسيطًا وهو سهل التنظيف أيضًا.

5- الأحجار

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto حديقة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

الأحجار بشكلها وملمسها الفريد من نوعه تجعلها من أفضل الاختيارات غالبًا للأماكن المفتوحة. فبجانب مقومتها لجميع المؤثرات الخارجية والمناخية وتحملها الذي لا يفوقه شيء، فهي أيضًا تعطي منظرًا طبيعيًا للمكان لمحبي المغامرات وتعطيك الفرصة لتشكيل الأحجار جانب بعضها البعض لرسم التصميم الذي تحبه.

6- الكاوتشوك (المطاط)

TERRACE ON A SLOPE WARCO Bodenbeläge بلكونة أو شرفة
WARCO Bodenbeläge

TERRACE ON A SLOPE

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

ما قرأته صحيحًا تمامًا! الكاوتشوك يمكنه أن يكون أرضية لحديقتك فهو يمتاز بسهولة تركيبه وكفاءته العالية. هل رأيته من قبل في مناطق لعب الأطفال؟ فهو أيضًا سهل التنظيف ويوجد له كثير من الألوان والأشكال التي تفتح أمامك مجموعة من الاختيارات لا حصر لها!

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