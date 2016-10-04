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أفكار عبقرية لمطبخك الصغير

آية منير آية منير
EVOLUTION & VARIATION, gamme Epure de La Cuisine Française, MJ Home MJ Home مطبخ
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حين نتحدث عن تصميم مطبخ أحلامك، ليس بالضروري أن يكون مطبخ واسع ذو مساحة كبيرة، فاليوم سنثبت لك أنك تستطيع أن تصمم مطبخك الصغير بدون مشاكل وأكثر كفاءة وفاعلية عن المطبخ ذو المساحة الكبيرة، مع بعض الأفكار البسيطة والمبتكرة والغير مكلفة ستجعل مطبخك أجمل وتستفيد بمساحته المحدودة وتتفادى ظهور الكثير من المشاكل في المستقبل، وعليك أن تعلم أن المطبخ المنظم هو مفتاح المنزل المنظم، فإذا استطاعت تنظيمه بشكل ناجح ستحافظ على نظافة ونظام منزلك بأكمله..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

-سنعرض لكم اليوم أهم المشاكل التي قد تكون واجهتها يوما ما في مطبخك ومحاولة إيجاد حلول عملية وبسيطة غير مكلفة..

مساحة بصرية ..

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

في البداية إن كنت تمتلك مطبخ ذو مساحة صغيرة، علينا اختيار ألوان دهانات التي ستستخدمها في ديكور مطبخك لتناسب تصميمك، الألوان الفاتحة في الأرضيات والجدران والخزائن تعطي مساحة بصرية إضافية..

إضاءة قوية..

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

أما إذا اختارت ألوان قاتمة بديكور مطبخك، فإنك ستحتاج أن تعالج ضيق المساحة، الحل في هذا الوقت يكمن في الإضاءة القوية والفاتحة واستخدام أكثر من مصدر إضاءة، وبذلك قد تنجح بشكل كبير في تجميل المظهر العام لمطبخك الصغير..

أدوات الطبخ..

クレバスハウス ＜空間のズレ＞が生みだす快適な生活, 株式会社seki.design 株式会社seki.design مطبخ
株式会社seki.design

株式会社seki.design
株式会社seki.design
株式会社seki.design

أكثر الأشياء التى قد تتسبب في ازدحام داخل مطبخك هي الأدوات المستخدمة في الطبخ والتى تشغل مساحة كبيرة في الأدراج وذلك لكثرتها وتنوعها، ولكن يمكننا تنظيمها عن طريق استخدام شماعة بسيطة وصغيرة الحجم على الحائط، كما يمكننا استخدام السلات المعدنية المعلقة لتنظيم العلب الصغيرة ..

بلا فوضى..

D`s HOUSE, dwarf dwarf مطبخ
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

دائما ما نفكر فيه عند ذكر المطبخ الصغير هي مشكلة الفوضى، ونغفل أن كيفية التخزين هي من تتسبب في هذه الفوضى وليست صغر مساحة المطبخ، التخزين الخاطئ هو ما يجعل ديكور المطبخ غير منظم، علينا دائما اختيار كل ما هو بسيط ومفيد، وعدم الاحتفاظ بأشياء غير مستخدمة وخاصة لو كانت للزينة فقط، لانها تتسبب في الفوضى البصرية والتى تسبب عدم الشعور بالراحة، وعدم سهولة الوصول لكل ما نريده بداخل مطبخنا، يمكننا اختيار طاولة مطبخ ذو خزانة سواء كانت أدراج أو أرفف، واستغلال الأركان المهملة في مطبخك واستخدامه بشكل مبتكر كأرفف للتخزين ثابتة أو متحركة، وبذلك نكون قد وجدنا حل بسيط ومنطقى وغير مكلف للفوضى وأصبح مطبخك الصغير ذو مظهر منظم وبسيط..

آواني الطبخ..

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

في حين أنك لا تحظي على المساحة الكافية التى تجعلك لا تستطيع وضع كل شئ في مكان خاص به وخاصة الأوعية وأواني الطبخ، لذا يمكننا استخدام ألآواني بشكل ديكوري وتعليقه على الجدران بشكل منظم وأنيق ولذا نكون حصلنا على ديكور مطبخ بسيط ورائع وقمنا باستغلال جدران المطبخ بشكل جميل..

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أرفف إضافية..

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

لما لا تستخدم الأرفف الاضافية وكأنها قطع ديكور لتزيين مطبخك الصغير والاستغناء عن الوحدات المغلقة التى قد تحجز رؤية العين مساحة إضافية للتصميم، حيث أنها لا تؤثر على مساحة المطبخ ونحافظ على شكل الديكور بشكل عام..

اثاث خفي..

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign مطبخ
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

كما اتفقنا منذ البداية أننا سنحاول استغلال كل ركن بطرق مبتكرة، ومع تطور عالم الديكور توصل المصممون إلى بعض الحلول الحديثة التى تشمل أثاث خفي، بمعني طاولات مدمجة داخل الحائط أو وحدات التخزين..

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