أفكار عبقرية لمطبخك الصغير

حين نتحدث عن تصميم مطبخ أحلامك، ليس بالضروري أن يكون مطبخ واسع ذو مساحة كبيرة، فاليوم سنثبت لك أنك تستطيع أن تصمم مطبخك الصغير بدون مشاكل وأكثر كفاءة وفاعلية عن المطبخ ذو المساحة الكبيرة، مع بعض الأفكار البسيطة والمبتكرة والغير مكلفة ستجعل مطبخك أجمل وتستفيد بمساحته المحدودة وتتفادى ظهور الكثير من المشاكل في المستقبل، وعليك أن تعلم أن المطبخ المنظم هو مفتاح المنزل المنظم، فإذا استطاعت تنظيمه بشكل ناجح ستحافظ على نظافة ونظام منزلك بأكمله..
-سنعرض لكم اليوم أهم المشاكل التي قد تكون واجهتها يوما ما في مطبخك ومحاولة إيجاد حلول عملية وبسيطة غير مكلفة..
أما إذا اختارت ألوان قاتمة بديكور مطبخك، فإنك ستحتاج أن تعالج ضيق المساحة، الحل في هذا الوقت يكمن في الإضاءة القوية والفاتحة واستخدام أكثر من مصدر إضاءة، وبذلك قد تنجح بشكل كبير في تجميل المظهر العام لمطبخك الصغير..
أكثر الأشياء التى قد تتسبب في ازدحام داخل مطبخك هي الأدوات المستخدمة في الطبخ والتى تشغل مساحة كبيرة في الأدراج وذلك لكثرتها وتنوعها، ولكن يمكننا تنظيمها عن طريق استخدام شماعة بسيطة وصغيرة الحجم على الحائط، كما يمكننا استخدام السلات المعدنية المعلقة لتنظيم العلب الصغيرة ..
دائما ما نفكر فيه عند ذكر المطبخ الصغير هي مشكلة الفوضى، ونغفل أن كيفية التخزين هي من تتسبب في هذه الفوضى وليست صغر مساحة المطبخ، التخزين الخاطئ هو ما يجعل ديكور المطبخ غير منظم، علينا دائما اختيار كل ما هو بسيط ومفيد، وعدم الاحتفاظ بأشياء غير مستخدمة وخاصة لو كانت للزينة فقط، لانها تتسبب في الفوضى البصرية والتى تسبب عدم الشعور بالراحة، وعدم سهولة الوصول لكل ما نريده بداخل مطبخنا، يمكننا اختيار طاولة مطبخ ذو خزانة سواء كانت أدراج أو أرفف، واستغلال الأركان المهملة في مطبخك واستخدامه بشكل مبتكر كأرفف للتخزين ثابتة أو متحركة، وبذلك نكون قد وجدنا حل بسيط ومنطقى وغير مكلف للفوضى وأصبح مطبخك الصغير ذو مظهر منظم وبسيط..
في حين أنك لا تحظي على المساحة الكافية التى تجعلك لا تستطيع وضع كل شئ في مكان خاص به وخاصة الأوعية وأواني الطبخ، لذا يمكننا استخدام ألآواني بشكل ديكوري وتعليقه على الجدران بشكل منظم وأنيق ولذا نكون حصلنا على ديكور مطبخ بسيط ورائع وقمنا باستغلال جدران المطبخ بشكل جميل..
لما لا تستخدم الأرفف الاضافية وكأنها قطع ديكور لتزيين مطبخك الصغير والاستغناء عن الوحدات المغلقة التى قد تحجز رؤية العين مساحة إضافية للتصميم، حيث أنها لا تؤثر على مساحة المطبخ ونحافظ على شكل الديكور بشكل عام..
كما اتفقنا منذ البداية أننا سنحاول استغلال كل ركن بطرق مبتكرة، ومع تطور عالم الديكور توصل المصممون إلى بعض الحلول الحديثة التى تشمل أثاث خفي، بمعني طاولات مدمجة داخل الحائط أو وحدات التخزين..
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