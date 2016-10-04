أفكار عبقرية لمطبخك الصغير

دائما ما نفكر فيه عند ذكر المطبخ الصغير هي مشكلة الفوضى، ونغفل أن كيفية التخزين هي من تتسبب في هذه الفوضى وليست صغر مساحة المطبخ، التخزين الخاطئ هو ما يجعل ديكور المطبخ غير منظم، علينا دائما اختيار كل ما هو بسيط ومفيد، وعدم الاحتفاظ بأشياء غير مستخدمة وخاصة لو كانت للزينة فقط، لانها تتسبب في الفوضى البصرية والتى تسبب عدم الشعور بالراحة، وعدم سهولة الوصول لكل ما نريده بداخل مطبخنا، يمكننا اختيار طاولة مطبخ ذو خزانة سواء كانت أدراج أو أرفف، واستغلال الأركان المهملة في مطبخك واستخدامه بشكل مبتكر كأرفف للتخزين ثابتة أو متحركة، وبذلك نكون قد وجدنا حل بسيط ومنطقى وغير مكلف للفوضى وأصبح مطبخك الصغير ذو مظهر منظم وبسيط..