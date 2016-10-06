كيف تضيء جدران منزلك بـ 6 أفكار مختلفة

جاء الطراز الحديث للديكورات ليغير مفاهيم عديدة ومختلفة لدينا، فسابقًا كانت الجدران خرسانية عادية لا تحمل أي معنى من معاني الحركة والجمال، ولكن بالتطور الذي صنعه المُصممون، أصبحت الجدران خشبية وزجاجية ومُدعمة بوريق الحائط، ومُنيرة! نعم فقد تطورت الأفكار إلى أن وصلت لإنارة الجدران بطرق مختلفة وانيقة تجعلها كتحفة فنية بـ وحدات الإضاءة المختلفة، ولذلك نقدم لك في هذا المقال طرق توجهك إلى كيفية أن تضيء جدران منزلك بـ 6 أفكار مختلفة.
تعتبر وحدات الإضاءة الملتصقة بالسقف مباشرة هي أحد الأفكار الرائعة للحصول على الضوء خاصة إن كان خارج المنزل وفي مكان طلق كهذا، أو ان يكون مدخل منزلك، فلدينا هنا تصميم لمدخل منزل من جدار خرساني منقوش واّخر زجاجي والسقف خرساني مرصع بوحدات الإضاءة الصغيرة، تعطي إضاءة خافتة ورائعة أمام المدخل.
تبدو الإضاءة هنا جزء من التكوين الأساسي للديكور الخارجي للمنزل، فبين كل شجرة والأخرى على الجدار توجد وحدة إضاءة صغيرة فيتناغم كلاهما مع بعض في تكوين منظر أكثر من رائع ويشد الانتباه، بالإضافة إلى إنها تعطي ضوء خافت وإطلالة رومانسية للحديقة، إلى جانب تلك التي على سلالم الدخول وتعطي شكلًا أكثر من رائع.
يلعب لون الضوء دورًا أساسيًا في شكل الجدران وأناقتها، ويتم اختياره حسب طبيعة المكان الذي سيتم وضعه فيه، فهنا في مدخل منزل كانت الأجواء مناسبة لوضع مصابيح إضاءة صفراء، لتعطي تناغم جميل مع أوراق الشجر ولونًا حركيًا على باب الدخول، كما أن من شان هذه المصابيح عدم الكشف عن هوية الجدار، فهو ياخذ لونها ويبدو وكأنها مطلي بلون الضوء.
تعد وحدات الإضاءة الأرضية رائعة وأنيقة تضي الجدران وتعطي أجوء أكثر هدوئًا في المكان، ولدينا هنا تصميم بسيط حيث السلم الخشبي الأنيق والأرضية سيراميكية فاتحة تحمل في جانبها صف كامل من المصابيح الصغيرة، تعطي ضوء خافت على الجدران وتبدو غاية في الجمال والبساطة.
إذا كانت الإضاءة الخافتة تعطي شعور بالبساطة والاسترخاء، فإن الإضاءة الخفية تستطع أن تخلف اجواء مختلفة ورائعة كما يبدو لك في هذا التصميم، وربما تشعر وان هناك أجزاء مظلمة، وأخرى مضيئة جدًا، هذا نتيجة تركيز الإضاءة في مكان أكثر من اّخر.
يُبدع الكثيرين الاّن في صناعة سلم مختلف وأنيق داخل منزلهم، ويقومون بمحاولة ابتكار أشياء جديدة لتزيينه، ولكن هل فكرة بان تكون الإضاءة هي زينة السلم؟، ها هو النموذج الذي نقدمه لسلم خشبي أنيق أمام كل درجة من درجاته وحدة إضاءة بسيطة تعطي شعور مختلف، أوبرز جماله وتزين جوانبه.
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