كيف تضيء جدران منزلك بـ 6 أفكار مختلفة

يُبدع الكثيرين الاّن في صناعة سلم مختلف وأنيق داخل منزلهم، ويقومون بمحاولة ابتكار أشياء جديدة لتزيينه، ولكن هل فكرة بان تكون الإضاءة هي زينة السلم؟، ها هو النموذج الذي نقدمه لسلم خشبي أنيق أمام كل درجة من درجاته وحدة إضاءة بسيطة تعطي شعور مختلف، أوبرز جماله وتزين جوانبه.

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