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كيف تضيء جدران منزلك بـ 6 أفكار مختلفة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Casa Green Hills, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura منازل
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جاء الطراز الحديث للديكورات ليغير مفاهيم عديدة ومختلفة لدينا، فسابقًا كانت الجدران خرسانية عادية لا تحمل أي معنى من معاني الحركة والجمال، ولكن بالتطور الذي صنعه المُصممون، أصبحت الجدران خشبية وزجاجية ومُدعمة بوريق الحائط، ومُنيرة! نعم فقد تطورت الأفكار إلى أن وصلت لإنارة الجدران بطرق مختلفة وانيقة تجعلها كتحفة فنية بـ وحدات الإضاءة المختلفة، ولذلك نقدم لك في هذا المقال طرق توجهك إلى كيفية أن تضيء جدران منزلك بـ 6 أفكار مختلفة.

1. ضوء من السطح

Residência HCF, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura منازل
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

تعتبر وحدات الإضاءة الملتصقة بالسقف مباشرة هي أحد الأفكار الرائعة للحصول على الضوء خاصة إن كان خارج المنزل وفي مكان طلق كهذا، أو ان يكون مدخل منزلك، فلدينا هنا تصميم لمدخل منزل من جدار خرساني منقوش واّخر زجاجي والسقف خرساني مرصع بوحدات الإضاءة الصغيرة، تعطي إضاءة خافتة ورائعة أمام المدخل.

2. الإضاءة كجزء من التكوين

Casa Green Hills, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura منازل
ARC+ Arquitetura

ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura

 تبدو الإضاءة هنا جزء من التكوين الأساسي للديكور الخارجي للمنزل، فبين كل شجرة والأخرى على الجدار توجد وحدة إضاءة صغيرة فيتناغم كلاهما مع بعض في تكوين منظر أكثر من رائع ويشد الانتباه، بالإضافة إلى إنها تعطي ضوء خافت وإطلالة رومانسية للحديقة، إلى جانب تلك التي على سلالم الدخول وتعطي شكلًا أكثر من رائع.

3. لون الضوء

homify جدران
homify

homify
homify
homify

يلعب لون الضوء دورًا أساسيًا في شكل الجدران وأناقتها، ويتم اختياره حسب طبيعة المكان الذي سيتم وضعه فيه، فهنا في مدخل منزل كانت الأجواء مناسبة لوضع مصابيح إضاءة صفراء، لتعطي تناغم جميل مع أوراق الشجر ولونًا حركيًا على باب الدخول، كما أن من شان هذه المصابيح عدم الكشف عن هوية الجدار، فهو ياخذ لونها ويبدو وكأنها مطلي بلون الضوء.

4. الضوء يأتي من القاع

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño جدران حجر Amber/Gold
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

تعد وحدات الإضاءة الأرضية رائعة وأنيقة تضي الجدران وتعطي أجوء أكثر هدوئًا في المكان، ولدينا هنا تصميم بسيط حيث السلم الخشبي الأنيق والأرضية سيراميكية فاتحة تحمل في جانبها صف كامل من المصابيح الصغيرة، تعطي ضوء خافت على الجدران وتبدو غاية في الجمال والبساطة.

5. إضاءة خفية.. مدهشة!

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

 إذا كانت الإضاءة الخافتة تعطي شعور بالبساطة والاسترخاء، فإن الإضاءة الخفية تستطع أن تخلف اجواء مختلفة ورائعة كما يبدو لك في هذا التصميم، وربما تشعر وان هناك أجزاء مظلمة، وأخرى مضيئة جدًا، هذا نتيجة تركيز الإضاءة في مكان أكثر من اّخر.

6. إضاءة درجات السلم

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

 يُبدع الكثيرين الاّن في صناعة سلم مختلف وأنيق داخل منزلهم، ويقومون بمحاولة ابتكار أشياء جديدة لتزيينه، ولكن هل فكرة بان تكون الإضاءة هي زينة السلم؟، ها هو النموذج الذي نقدمه لسلم خشبي أنيق أمام كل درجة من درجاته وحدة إضاءة بسيطة تعطي شعور مختلف، أوبرز جماله وتزين جوانبه.

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