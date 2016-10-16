الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد.. 5 فناءات منازل تُبعث للحياة من جديد!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Pollensa DB, ISLABAU constructora ISLABAU constructora
Loading admin actions …

نعرض لكم اليوم مع هوميفاي مجموعة من تصاميم الفناءات الداخلية والخارجية لبعض المنازل قبل وبعد تجديدها؛ لنشاهد معًا خطوة بخطوة كيف تحولت تحول جذري من ساحات عديمة الفائدة غير مستغلة على الإطلاق لمساحة مفيدة يمكن تزيينها بجلسة هادئة أو مسبح كبير أو حتى في زراعة نخبة من الأزهار والنباتات المشرقة .. تعرف معنا على تلك النماذج لتستفاد منها في تجديد فناءك الخاص إن كان يحتاج لـ لمسة عصرية مبتكرة! 

1- من فناء تعمه الفوضى لقطعة من الجنة

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

فناء واسع ينتمي لأحد البيوت ببكوريا الجنوبية يعاني من حالة فوضى مزرية. تمكن مهندسو الشركة الكورية Moohoi من تحويل ذلك الفناء لقطعة من الجنة بلمساتهم السحرية، فتبدلت تلك الأشجار الذابلة بأخرى على قيد الحياة تُمَتع الناظرين بلونها الأخضر المشرق حيث استعان بها المهندسون في زوايا متفرقة من ذلك الفناء.

كما تبدلت الواجهة تمامًا بعد تجديدها لتصبح متألقة بلمسة عصرية، فيما تم حذف الدرجتان المؤديتان لمدخل المنزل في حين تم الاستعاضة عنهما بلوح خشبي كبير افترش الأرضية بالكامل ليكتسب بذلك الفناء مساحة أكبر استطاع ضمها إلى الداخل!  

بعد

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소 منازل
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

أما من هذه الزاوية نجد الفناء بالكامل بعد التجديد في أبهى صوره حيث بات يبدو أوسع بكثير خصوصًا بعد عمليات التنظيف المكثفة والتي تم خلالها إخلاء الفناء من أية أشجار وشجيرات متهالكة فضلًا عن ما افترش الأرض مسبقًا من أوراق الشجر الذابل وفروعه وغيرها من القمامة.

نلاحظ أيضًا هنا بعد التجديد أنه تم إضافة بوابة زجاجية بإطار معدني لفناء المنزل بحيث لا يمكنك أن تعبر الفناء دون تخطيها وذلك لمزيد من الأمان والحماية. 

1- قبل وبعد.. الفرق مدهش!

Casa Pollensa DB, ISLABAU constructora ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

منزل قديم بواجهة حجر وفناء داخلي واسع لا يمكن أن تصدق شكله قبل عملية التجديد الشامل التي خضع لها!، فكما هو موضح بالصورة أمامنا الفناء قبل التجديد كان فاقدًا للحياة، باهت الإطلالة، يحتاج لمسة معمارية سحرية وعقلية ذكية تحول ذلك الخراب إلى مساحة حيوية ومبهجة، وهو ما تم بالفعل لنرى الساحة بعد التجديد مشرقة تتلألأ المياه بمسبحها

الآن يمكننا ببساطة أن نرى مساحة واسعة مستغلة استغلال عملي بتوزيع جيد للأثاث وتقسيم مثالي للمساحات ما بين مساحة لـحمام سباحة كبير بطول الساحة، ومساحة أخرى مخصصة لمائدة خشبية من ستة مقاعد لتناول الطعام وأخيرًا مساحة بطول حمام السباحة مخصصة لمجموعة مقاعد مريحة متراصة في خط مستقيم ليتمتع القاطنين بسحر المنظر!

3- شاهد كيف تحول هذا الفناء!

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

قبل التجدد كانت ساحة هذا المنزل قديم الطراز مجرد مكان مهمل يتم فيه تخزين الحطام والقمامة والمعدات القديمة، حتى وصل خبراء شركة Burobonus للديكور والذين حولوا ذلك الفناء لآخر مبهر.. يمكننا استكشافه معًا في الصورة التالية!

اقرأ أيضًا: بيت رخيص من حاويات لكنه جميل التصميم

بعد

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus بلكونة أو شرفة
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

تغيُر كبير وجذري شهدته تلك الساحة المهملة التي أشارنا إليها من قبل في الصورة السابقة!، حيث بات الفناء بإطلالة مذهلة خصوصًا بعد تنظيمه الأمر الذي جعله يبدو بمساحة بالتأكيد أوسع. أصبحت أرضية ذلك الفناء مغلفة بشرائح خشبية رمادية اللون مقسمة لدرجات مختلفة في أطوالها وبعدها عن الأرض، تتوسطها شجر ضخمة تصل بفروعها وأوراقها للطابق الثاني الذي تغير تصميمه أيضًا هو الآخر.. لتصبح تلك الساحة بعد تلك الطفرة جاهزة الآن لاستيعاب أي تجمع عائلي كبير أو حفلة شواء شبابية مع الأصدقاء.

4- الفناء الباهت

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

بيت قديم عفا عليه الزمن مكون من طابق واحد بمنطقة شمال الراين في ألمانيا، فناءه الخلفي يتمتع بمساحة كبيرة ولكنها شاحبة اللون وباهتة، إضافة إلى أنها غير مستغلة على الإطلاق. وإذا انتقلنا لأرضية ذلك الفناء نجدها باهتة هي الأخرى وبالية جدًا، هذا إذا ما أسهبنا في وصف النوافذ القديمة والسقف المظلم!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

بعد

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

لا شك أن الألوان هي سر بهجة الحياة! وكما نرى هنا كان للألوان دور مذهل في إعادة الحياة لذلك الفناء، رغم أنه لم تكن الإصلاحات هيكلية، فأولًا تم طلاء السقف والجدران بطول الفناء، كما تم تغيير النوافذ واستبدالها بأخرى ذات خامات عصرية وعملية، علاوة على تزويد الفناء بطاولة حمراء مبهجة ودافئة يحاوطها مجموعة مقاعد تمتع قاطني المنزل بلحظات دافئة في الشمس وسط الخضرة والطبيعة وسحر السماء.

5- من الفوضى البصرية إلى العبقرية!

유진이네 집수리(YUJIN'S JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

مما لا شك فيه أن حالة المنزل الموضح بالنموذج المعروض أمامنا أفضل بكثير من حالة فناءه الخارجي عشوائي التصميم والذي نلاحظ بوضوح أنه غير منظم على الإطلاق!، يعاني الفناء ببساطة من حالة فوضى بصرية غير عادية يتسبب فيها بشكل أساسي تلك الحشائش والنباتات العشوائية، والذي ستتفاجئ من تحوله المذهل بعبقرية مصممو شركة Moohoi الكورية.

بعد

유진이네 집수리(YUJIN'S JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소 منازل
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

بالطبع يجب أن تشك في كونه نفس المنزل بنفس الفناء الخارجي!، لمَ لا والتحول بالفعل جزري.. فكما نرى هنا التحول غير مسبوق حيث قام مصممو تلك الشركة الكورية بإعادة استغلال المساحات من جديد وتوظيف كل منها بشكل سليم حتى يظهر لنا المنزل بفناءه في النهاية بتلك الإطلالة الرائعة!

بعد التجديد، بات المنزل بفناءه الخارجي مصممان من أحجار رمادية اللون تتمتع بلمسة بنية دافئة خصوصًا في الأرضيات، كما أصبح يحظى أيضًا بمساحة مناسبة جدًا تنخفض عن منسوب أرضية المنزل وفناءه لزراعة العديد من الزهور المبهجة بألوانها المختلفة. 

7 أفكار للديكور مع إضاءة لغرف المعيشة
أي نموذج قد ترغب في تطبيقه عند تجديد فناء بيتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً