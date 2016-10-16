قبل وبعد.. 5 فناءات منازل تُبعث للحياة من جديد!

فناء واسع ينتمي لأحد البيوت ببكوريا الجنوبية يعاني من حالة فوضى مزرية. تمكن مهندسو الشركة الكورية Moohoi من تحويل ذلك الفناء لقطعة من الجنة بلمساتهم السحرية، فتبدلت تلك الأشجار الذابلة بأخرى على قيد الحياة تُمَتع الناظرين بلونها الأخضر المشرق حيث استعان بها المهندسون في زوايا متفرقة من ذلك الفناء.

كما تبدلت الواجهة تمامًا بعد تجديدها لتصبح متألقة بلمسة عصرية، فيما تم حذف الدرجتان المؤديتان لمدخل المنزل في حين تم الاستعاضة عنهما بلوح خشبي كبير افترش الأرضية بالكامل ليكتسب بذلك الفناء مساحة أكبر استطاع ضمها إلى الداخل!