قبل وبعد.. 5 فناءات منازل تُبعث للحياة من جديد!

نعرض لكم اليوم مع هوميفاي مجموعة من تصاميم الفناءات الداخلية والخارجية لبعض المنازل قبل وبعد تجديدها؛ لنشاهد معًا خطوة بخطوة كيف تحولت تحول جذري من ساحات عديمة الفائدة غير مستغلة على الإطلاق لمساحة مفيدة يمكن تزيينها بجلسة هادئة أو مسبح كبير أو حتى في زراعة نخبة من الأزهار والنباتات المشرقة .. تعرف معنا على تلك النماذج لتستفاد منها في تجديد فناءك الخاص إن كان يحتاج لـ لمسة عصرية مبتكرة!
فناء واسع ينتمي لأحد البيوت ببكوريا الجنوبية يعاني من حالة فوضى مزرية. تمكن مهندسو الشركة الكورية Moohoi من تحويل ذلك الفناء لقطعة من الجنة بلمساتهم السحرية، فتبدلت تلك الأشجار الذابلة بأخرى على قيد الحياة تُمَتع الناظرين بلونها الأخضر المشرق حيث استعان بها المهندسون في زوايا متفرقة من ذلك الفناء.
كما تبدلت الواجهة تمامًا بعد تجديدها لتصبح متألقة بلمسة عصرية، فيما تم حذف الدرجتان المؤديتان لمدخل المنزل في حين تم الاستعاضة عنهما بلوح خشبي كبير افترش الأرضية بالكامل ليكتسب بذلك الفناء مساحة أكبر استطاع ضمها إلى الداخل!
أما من هذه الزاوية نجد الفناء بالكامل بعد التجديد في أبهى صوره حيث بات يبدو أوسع بكثير خصوصًا بعد عمليات التنظيف المكثفة والتي تم خلالها إخلاء الفناء من أية أشجار وشجيرات متهالكة فضلًا عن ما افترش الأرض مسبقًا من أوراق الشجر الذابل وفروعه وغيرها من القمامة.
نلاحظ أيضًا هنا بعد التجديد أنه تم إضافة بوابة زجاجية بإطار معدني لفناء المنزل بحيث لا يمكنك أن تعبر الفناء دون تخطيها وذلك لمزيد من الأمان والحماية.
منزل قديم بواجهة حجر وفناء داخلي واسع لا يمكن أن تصدق شكله قبل عملية التجديد الشامل التي خضع لها!، فكما هو موضح بالصورة أمامنا الفناء قبل التجديد كان فاقدًا للحياة، باهت الإطلالة، يحتاج لمسة معمارية سحرية وعقلية ذكية تحول ذلك الخراب إلى مساحة حيوية ومبهجة، وهو ما تم بالفعل لنرى الساحة بعد التجديد مشرقة تتلألأ المياه بمسبحها
الآن يمكننا ببساطة أن نرى مساحة واسعة مستغلة استغلال عملي بتوزيع جيد للأثاث وتقسيم مثالي للمساحات ما بين مساحة لـحمام سباحة كبير بطول الساحة، ومساحة أخرى مخصصة لمائدة خشبية من ستة مقاعد لتناول الطعام وأخيرًا مساحة بطول حمام السباحة مخصصة لمجموعة مقاعد مريحة متراصة في خط مستقيم ليتمتع القاطنين بسحر المنظر!
قبل التجدد كانت ساحة هذا المنزل قديم الطراز مجرد مكان مهمل يتم فيه تخزين الحطام والقمامة والمعدات القديمة، حتى وصل خبراء شركة Burobonus للديكور والذين حولوا ذلك الفناء لآخر مبهر.. يمكننا استكشافه معًا في الصورة التالية!
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تغيُر كبير وجذري شهدته تلك الساحة المهملة التي أشارنا إليها من قبل في الصورة السابقة!، حيث بات الفناء بإطلالة مذهلة خصوصًا بعد تنظيمه الأمر الذي جعله يبدو بمساحة بالتأكيد أوسع. أصبحت أرضية ذلك الفناء مغلفة بشرائح خشبية رمادية اللون مقسمة لدرجات مختلفة في أطوالها وبعدها عن الأرض، تتوسطها شجر ضخمة تصل بفروعها وأوراقها للطابق الثاني الذي تغير تصميمه أيضًا هو الآخر.. لتصبح تلك الساحة بعد تلك الطفرة جاهزة الآن لاستيعاب أي تجمع عائلي كبير أو حفلة شواء شبابية مع الأصدقاء.
بيت قديم عفا عليه الزمن مكون من طابق واحد بمنطقة شمال الراين في ألمانيا، فناءه الخلفي يتمتع بمساحة كبيرة ولكنها شاحبة اللون وباهتة، إضافة إلى أنها غير مستغلة على الإطلاق. وإذا انتقلنا لأرضية ذلك الفناء نجدها باهتة هي الأخرى وبالية جدًا، هذا إذا ما أسهبنا في وصف النوافذ القديمة والسقف المظلم!
لا شك أن الألوان هي سر بهجة الحياة! وكما نرى هنا كان للألوان دور مذهل في إعادة الحياة لذلك الفناء، رغم أنه لم تكن الإصلاحات هيكلية، فأولًا تم طلاء السقف والجدران بطول الفناء، كما تم تغيير النوافذ واستبدالها بأخرى ذات خامات عصرية وعملية، علاوة على تزويد الفناء بطاولة حمراء مبهجة ودافئة يحاوطها مجموعة مقاعد تمتع قاطني المنزل بلحظات دافئة في الشمس وسط الخضرة والطبيعة وسحر السماء.
مما لا شك فيه أن حالة المنزل الموضح بالنموذج المعروض أمامنا أفضل بكثير من حالة فناءه الخارجي عشوائي التصميم والذي نلاحظ بوضوح أنه غير منظم على الإطلاق!، يعاني الفناء ببساطة من حالة فوضى بصرية غير عادية يتسبب فيها بشكل أساسي تلك الحشائش والنباتات العشوائية، والذي ستتفاجئ من تحوله المذهل بعبقرية مصممو شركة Moohoi الكورية.
بالطبع يجب أن تشك في كونه نفس المنزل بنفس الفناء الخارجي!، لمَ لا والتحول بالفعل جزري.. فكما نرى هنا التحول غير مسبوق حيث قام مصممو تلك الشركة الكورية بإعادة استغلال المساحات من جديد وتوظيف كل منها بشكل سليم حتى يظهر لنا المنزل بفناءه في النهاية بتلك الإطلالة الرائعة!
بعد التجديد، بات المنزل بفناءه الخارجي مصممان من أحجار رمادية اللون تتمتع بلمسة بنية دافئة خصوصًا في الأرضيات، كما أصبح يحظى أيضًا بمساحة مناسبة جدًا تنخفض عن منسوب أرضية المنزل وفناءه لزراعة العديد من الزهور المبهجة بألوانها المختلفة.