بالخشب والحجر: 13 واجهة عصرية لمنزلك

رغم أنهما مادتان مستخدمان في الديكورات منذ عصور، إلا أن الخشب والأحجار عادة ما تعطي انطباعا عصريًا كلما رأيتها، خاصة لمظهرهما البسيط وملمسمها الحميمي.
إن كنت تسير في شارع واجهات مبانيه جميعها تقليدية ورأيت منزلًا واجهته خشبية أو حجرية سيخطف أنظارك بالتأكيد. إن كنت تريد أفكارا مختلفة للواجهات الخشبية والحجرية لمنزلك المميز، إليك 13 فكرة يمكنك تنفيذ ما يناسبك منها.
لا يوجد ما يمنعك من استخدام الخشب والحجر معًا في تزيين مدخل منزلك، الإثنان يندمجان سويًا بشكل مذهل كما يبدو، حتى أنهما غطيا الجدران والأرضية بشكل كامل، لا داعي للطلاء طالما لديك الأحجار والأخشاب!
إن لم يناسبك تغطية الوجهة بالكامل بالأحجار والأخشاب، فالخبراء لديهم الحل المناسب لك. يمكنك دمج الأحجار والأخشاب مع الطلاء المناسب لهما، فالباب من الخشب بالكامل، فيما تغطي الأحجار أجزاء من الجدار تنسجم تماما مع لون الطلاء وألوان الورود الطبيعية.
خشبة المسرح هي التي يقف عليها الفنانون لإبهارنا بأفضل مواهبهم، والخشب عنصر أساسي من اكتمال الصورة. الأخشاب والأحجار موزعة على واجهة المبنى بالكامل وليس مدخل المنزل فقط، مما سيشعرك أنك أمام مسرح متكامل تكمن المتعة بداخله.
للحجر بهاء خاص، فالجدار الحجري الذي يغطي مدخل المنزل بالكامل هو بطل الصورة بالتأكيد، فهو يعطي انطباعا بالحداثة والعصرية، وأجواء ريفية كذلك، خاصة في ظل احتضان الورود والمزروعات له. لا يمكننا أن نغفل الباب والسطح الخشبي اللذان يزيدان الصورة جمالا.
إن كنت تفضل استخدام الأحجار أكثر من الأخشاب، إليك هذا المنزل الحجري الرائع. الجدران بالكامل من الأحجار، وحتى الأرضية تتخذ شكلًا حجريًا. لا يكسر سيطرة الأحجار على هذا المنزل سوى الباب الخشبي الذي ينسجم بالكامل مع ما يحاصره من أحجار.
من بعيد، يبدو هذا أحد أكثر المنازل عصرية، رغم أن واجهته تنحصر بين الأخشاب والأحجار الريفية، خاصة مع المدخنة التقليدية الظاهرة بوضوح، في ظل الطبيعة المحيطة بالمنزل.
الأرض طبيعية للغاية لم يغطِها أي عنصر صناعي، المنزل من طابق واحد مع عدد من النباتات في الحديقة الأمامية. الجدران الحجرية هي أكثر ما سيشعرك بدفء المنزل وحميميته، خاصة مع النوافذ الخشبية التي تتوسط تلك الجدران.
إن لم تكن تفضل أي من الأحجار أو الأخشاب على الآخر، ففي هذا المنزل مثالا على كيفية مزج العنصرين بالتساوٍ. نصف واجهة المنزل العلوية من الخشب، والنصف الآخر من الحجر، وينسجم الاثنان تماما.
هناك عشرات الأنواع من الأخشاب والأحجار، إن كنت عاشقا لهما، فيمكنك التنويع بين الأنواع المختلفة للأخشاب والأحجار في الواجهة. لون الحجر وشكله وملمسه يختلف من نوع لآخر، فيمكنك استخدام نوع للجدران، ونوع آخر للأسقف.
تعتبر هذه إحدى الواجهات المثالية للدمج بين الحجر والخشب في واجهة المنزل. فاختيار شكل الأحجار واتجاهها سواء أفقيًا أو عرضيًا، مع اختيار مكان وضعها بالتحديد والمساحة التي ستغطيها الأحجار مثالي.
إن لم يكن لديك المساحة الكافية لوضع الأحجار على واجهة منزلك، وفي نفس الوقت ترغب في جعلها حجرية مميزة، فيمكن وضع حائط صغير مائل من الأحجار مع استخدام الأحجار في سلالم المنزل.
إن كنت حائرا بين الأخشاب والأحجار ولا تعلم أيهما أفضل لواجهتك، فيمكنك اختيار الخشب لجدار والحجر للجدار الآخر. هذا الحل مناسب جدا ويلائم أي منزل مهما كان عدد طوابقه أو تركيبته الهندسية.
في النهار تبدو الواجهات واضحة ولا تحتاج لأي عناصر أخرى لإظهار جمالها، ولكن في المساء تختفي معالم الجدران. مع إضافة إضاءة مسلطة على الجدار الحجري والباب الخشبي، يمكنك الاستمتاع بجمال واجهة منزل طوال اليوم.
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