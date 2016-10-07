بالخشب والحجر: 13 واجهة عصرية لمنزلك

رغم أنهما مادتان مستخدمان في الديكورات منذ عصور، إلا أن الخشب والأحجار عادة ما تعطي انطباعا عصريًا كلما رأيتها، خاصة لمظهرهما البسيط وملمسمها الحميمي.

إن كنت تسير في شارع واجهات مبانيه جميعها تقليدية ورأيت منزلًا واجهته خشبية أو حجرية سيخطف أنظارك بالتأكيد. إن كنت تريد أفكارا مختلفة للواجهات الخشبية والحجرية لمنزلك المميز، إليك 13 فكرة يمكنك تنفيذ ما يناسبك منها.