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بالخشب والحجر: 13 واجهة عصرية لمنزلك

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos منازل
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رغم أنهما مادتان مستخدمان في الديكورات منذ عصور، إلا أن الخشب والأحجار عادة ما تعطي انطباعا عصريًا كلما رأيتها، خاصة لمظهرهما البسيط وملمسمها الحميمي.

إن كنت تسير في شارع واجهات مبانيه جميعها تقليدية ورأيت منزلًا واجهته خشبية أو حجرية سيخطف أنظارك بالتأكيد. إن كنت تريد أفكارا مختلفة للواجهات الخشبية والحجرية لمنزلك المميز، إليك 13 فكرة يمكنك تنفيذ ما يناسبك منها.

مغلف بالكامل

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

لا يوجد ما يمنعك من استخدام الخشب والحجر معًا في تزيين مدخل منزلك، الإثنان يندمجان سويًا بشكل مذهل كما يبدو، حتى أنهما غطيا الجدران والأرضية بشكل كامل، لا داعي للطلاء طالما لديك الأحجار والأخشاب! 

التنوع المبهر

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

إن لم يناسبك تغطية الوجهة بالكامل بالأحجار والأخشاب، فالخبراء لديهم الحل المناسب لك. يمكنك دمج الأحجار والأخشاب مع الطلاء المناسب لهما، فالباب من الخشب بالكامل، فيما تغطي الأحجار أجزاء من الجدار تنسجم تماما مع لون الطلاء وألوان الورود الطبيعية.

أفاق مسرحية

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA منازل
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

خشبة المسرح هي التي يقف عليها الفنانون لإبهارنا بأفضل مواهبهم، والخشب عنصر أساسي من اكتمال الصورة. الأخشاب والأحجار موزعة على واجهة المبنى بالكامل وليس مدخل المنزل فقط، مما سيشعرك أنك أمام مسرح متكامل تكمن المتعة بداخله.

الجدار الحجري

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos منازل
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

للحجر بهاء خاص، فالجدار الحجري الذي يغطي مدخل المنزل بالكامل هو بطل الصورة بالتأكيد، فهو يعطي انطباعا بالحداثة والعصرية، وأجواء ريفية كذلك، خاصة في ظل احتضان الورود والمزروعات له. لا يمكننا أن نغفل الباب والسطح الخشبي اللذان يزيدان الصورة جمالا.

الأحجار تسيطر

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إن كنت تفضل استخدام الأحجار أكثر من الأخشاب، إليك هذا المنزل الحجري الرائع. الجدران بالكامل من الأحجار، وحتى الأرضية تتخذ شكلًا حجريًا. لا يكسر سيطرة الأحجار على هذا المنزل سوى الباب الخشبي الذي ينسجم بالكامل مع ما يحاصره من أحجار.

عصري وريفي في نفس الوقت

homify منازل
homify

homify
homify
homify

من بعيد، يبدو هذا أحد أكثر المنازل عصرية، رغم أن واجهته تنحصر بين الأخشاب والأحجار الريفية، خاصة مع المدخنة التقليدية الظاهرة بوضوح، في ظل الطبيعة المحيطة بالمنزل. 

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حميمي للغاية!

Casa Pich, Degetau Arquitectura y Diseño Degetau Arquitectura y Diseño منازل
Degetau Arquitectura y Diseño

Degetau Arquitectura y Diseño
Degetau Arquitectura y Diseño
Degetau Arquitectura y Diseño

الأرض طبيعية للغاية لم يغطِها أي عنصر صناعي، المنزل من طابق واحد مع عدد من النباتات في الحديقة الأمامية. الجدران الحجرية هي أكثر ما سيشعرك بدفء المنزل وحميميته، خاصة مع النوافذ الخشبية التي تتوسط تلك الجدران.

الانسجام التام

Casa J+S ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos منازل
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

إن لم تكن تفضل أي من الأحجار أو الأخشاب على الآخر، ففي هذا المنزل مثالا على كيفية مزج العنصرين بالتساوٍ. نصف واجهة المنزل العلوية من الخشب، والنصف الآخر من الحجر، وينسجم الاثنان تماما.

التنويع في النوع الواحد

Casa de descanso fl, IPALMA ARQUITECTOS IPALMA ARQUITECTOS منازل
IPALMA ARQUITECTOS

IPALMA ARQUITECTOS
IPALMA ARQUITECTOS
IPALMA ARQUITECTOS

هناك عشرات الأنواع من الأخشاب والأحجار، إن كنت عاشقا لهما، فيمكنك التنويع بين الأنواع المختلفة للأخشاب والأحجار في الواجهة. لون الحجر وشكله وملمسه يختلف من نوع لآخر، فيمكنك استخدام نوع للجدران، ونوع آخر للأسقف.

تنظيم مذهل!

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto منازل
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

تعتبر هذه إحدى الواجهات المثالية للدمج بين الحجر والخشب في واجهة المنزل. فاختيار شكل الأحجار واتجاهها سواء أفقيًا أو عرضيًا، مع اختيار مكان وضعها بالتحديد والمساحة التي ستغطيها الأحجار مثالي.

الحائط المائل

Casa Real de las Lomas 3, Boué Arquitectos Boué Arquitectos منازل
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

إن لم يكن لديك المساحة الكافية لوضع الأحجار على واجهة منزلك، وفي نفس الوقت ترغب في جعلها حجرية مميزة، فيمكن وضع حائط صغير مائل من الأحجار مع استخدام الأحجار في سلالم المنزل.

جدار وجدار

Residencia Olinalá, Local 10 Arquitectura Local 10 Arquitectura منازل أسمنت
Local 10 Arquitectura

Local 10 Arquitectura
Local 10 Arquitectura
Local 10 Arquitectura

إن كنت حائرا بين الأخشاب والأحجار ولا تعلم أيهما أفضل لواجهتك، فيمكنك اختيار الخشب لجدار والحجر للجدار الآخر. هذا الحل مناسب جدا ويلائم أي منزل مهما كان عدد طوابقه أو تركيبته الهندسية.

تسليط الضوء

Residência A | S, Only Design de Interiores Only Design de Interiores منازل
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

في النهار تبدو الواجهات واضحة ولا تحتاج لأي عناصر أخرى لإظهار جمالها، ولكن في المساء تختفي معالم الجدران. مع إضافة إضاءة مسلطة على الجدار الحجري والباب الخشبي، يمكنك الاستمتاع بجمال واجهة منزل طوال اليوم.

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أيهما تفضل في تزيين منزلك.. الحجر أم الخشب؟

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