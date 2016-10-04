23 صورة من فيلا رائعة مساحتها 480 م²

جولة اليوم داخل منزل خيالي لعائلة من أب وأم وثلاثة أطفال مراهقين، تم بناء المنزل على أرض مساحتها 670 متر، بينما مساحة المبنى وصلت لـ 480 م. مساحة كبيرة خلقت مساحة كبيرة من الحرية لمصمم المنزل. يسود الطابع المعاصر على تصميمات المنزل، يظهر ذلك من خلال الألوان القوية والجريئة المستخدمة بناء على طلب قاطني المنزل، كما أن المنزل يزخر بالعديد من الخطوط المنحنية والانسيابية سواء في الأسقف أو الجدران أو حتى الأثاث والأكسسوارات التي صنعت بعضها خصيصا لهذا المشروع. تعال لتبدأ والجولة واستعد للانبهار.
أول ما سيلفت انتباهك بالمدخل هو جدار الموزايك الحجري ذي اللون البني الفاتح مع الأكسسوارات المثبتة عليه، ستعطيك انطباعا أنك أمام منزل مختلف كليا، وربما لن تجد له مثيل.
زاد من إشراق المدخل ذلك الجدار الزجاجي الجانبي والذي سمح بدخول كم أكبر من الضوء الطبيعي للداخل حتى مع الستارة البيضاء.
أثاث غرفة المعيشة جاء باللون البيج الهادئ مع مخدات صفراء لتتناغم مع الجدار الأصفر في خلفية الكنبة، الخطوط الانسيابية والمنحنية تظهر بوضوح في سقف غرفة المعيشة، ووحدات الإضاءة وحتى الأكسسوارات ذات اللون الفضي اللامع.
في هذه الصورة يظهر الجدار الأصفر المثبت عليه قطعة أكسسوار ضخمة من الاستيل والتي تتناغم مع بقية الأكسسوارات على وحدة التلفزيون. الأرضية البورسيلين البيضاء زادت من إشراق المكان.
تثبيت مرايا على الجدار الجانبي للغرفة زادها اتساعا على اتساعها، أما الثريا المتدلية في مركز الغرفة فهي كافية لأن تخبرك عن مدي فخامة ذوق قاطني المنزل .
من هذه الزاوية يتضح لك أن غرفة المعيشة مفتوحة على السفرة التي سنفرد لها حديثا الآن
توزيع غرفة السفرة كان مثاليا، حيث جاءت مفتوحة على الفناء الخارجي للمنزل، حيث المنطقة المفتوحة التي تحتوي على مطبخ صغير مع بار لتحضير الطعام، سنري صورته لاحقا.
بالتة ألوان الغرفة تتشابه مع ألوان غرفة المعيشة ولكنها أكثر هدوءا، حيث يسود الأبيض المكان عدا الكراسي المنجدة التي تحمل اللون البيج.
تصميم أصص زرع أشجار النخل مميز وفريد للغاية، فقد تم تغطية الأصص بالمرايات حتى لا تسبب زحاما بصريا يشغلك عن تأمل باقي تفاصيل الغرفة. هذه الصورة أيضا تغنينا عن الثريا المتدلية وجمالها.
تصميم البوفية بسيط، لكن ما يخلق جوا فريدا ومميزا للمكان هو الثلاث مرايا المتتالية ذات الضلعين، والتي تبقي على التواصل البصري لمن في غرفة السفرة بمن بالأعلى.
تصميم المطبخ مبهج للغاية. أراد قاطني المنزل مطبخ يعيد لهم جو المزرعة ومطبخ الجدة ولكن مع الحفاظ على النمط المعاصر في التصميم، فأعطت هذه النتيجة المذهلة، وبعيدا عن الحيوية التي أضفاها ورق الحائط على المطبخ، فإنه منحه عمقا وبعدا ثالثا بسبب تصميم ورق الحائط.
عودة للألوان الجريئة من جديد ولكن بالأعلى، فقد تم طلاء جدران الدرج والطرقة المؤدية للجناح الشخصي لكل فرد من أفراد الأسرة باللون الأحمر القاني، مع لوحة مصورة لأشهر المعالم العالمية بالأبيض والأسود، وقد تم تصميمها بشكل انسيابي لتكسر الملل بالطرقة، ولتتناغم مع الأسقف المنحنية للسفرة.
جاء تصميم الجناح الشخصي لكل فرد من أفراد الأسرة متفردا وبتصميم مختلفة وببالتة ألوان مختلفة ليعبر كل جناح عن شخصية قاطنه. لمسات الأزرق والأحمر بين الأثاث الأبيض تعطيك فكرة عن سن وشخصية صاحب هذا الجناح، واللافت للنظر أن تصميم حمام الحمام يحمل نفس الألوان.
حمل الجناح الثاني ظلال ألوان الأبيض والأسود والفضي، ربما هذه الغرفة لمن هو الأكبر سنا بين الأبناء، فتصميم الغرفة يبعد عن أي لمسة طفولية تماما، كما زودت الغرفة بمكتب للعمل أو المذاكرة ذو تصميم انسيابي كباقي تصميمات المنزل. الحمام هنا أيضا جاء بنفس بالتة ألوان الغرفة.
تصميم الجناح الرئيسي كان الأكثر إشراقا ودفئا، حيث أضافت المخدات التركواز على السرير حيوية للغرفة وتناغم مع توهج الإضاءة على الجانبين، سر إشراق الغرفة يرجع للمرآة أعلى السرير مع الجانبين اللامعين بألوان اللؤلؤ.
في رأيي هو حمام ملوكي، فقد زود الحمام بحوضين منفصلين، ومنطقة الاستحمام جاءت متسعة للغاية وبها دوشين، أما البانيو فقد تم تصميم ركن خاص به، حيث فُرشت الأرضية بالحصى الأبيض مع وضع أصص لشجيرات نخل صغيرة وكأنك تسترخي في حديقتك الخاصة، ما عزز فكرة هذا التصميم هو السقف الزجاجي أعلى البانيو والذي يسمح بدخول الضوء الطبيعي للمكان ليزيد من شعورك بأنك في مكان مفتوح.
زود الفناء الخارجي بمطبخ متكامل لإعداد الطعام وعلى الرغم من أن مكانه ملاصق لغرفة السفرة بالداخل، إلا أنه تم تزويد الفناء بسفرة أخرى ولكن بأثاث يتناسب مع الأماكن المفتوحة، تصميم المطبخ الخارجي جاء أنيقا ومميزا، حيث غطى جدار الفرن والشواية وبار المطبخ بلاطات الموزايك الأبيض والفضي، مع لمسة حمراء لسطح بار المطبخ أضافت حيوية وانطلاق للمكان.
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