23 صورة من فيلا رائعة مساحتها 480 م²

أول ما سيلفت انتباهك بالمدخل هو جدار الموزايك الحجري ذي اللون البني الفاتح مع الأكسسوارات المثبتة عليه، ستعطيك انطباعا أنك أمام منزل مختلف كليا، وربما لن تجد له مثيل.

زاد من إشراق المدخل ذلك الجدار الزجاجي الجانبي والذي سمح بدخول كم أكبر من الضوء الطبيعي للداخل حتى مع الستارة البيضاء.