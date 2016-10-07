12 خدعة عبقرية لمنزل نظيف

التنظيف.. تلك اللعنة المنزلية التي علينا جميعا أن نقوم بها سواء شئنا أم أبينا، هناك البعض يستمتعون بتنظيف منازلهم، وهذا شيء رائع في حد ذاته، ولكن إن لم تكن أحد أولئك سعداء الحظ فستشعر أن يوم التنظيف هو عقابك الذي لا ينتهي.
إن كنت تريد الاسترخاء والاستمتاع بمنزل نظيف ومريح ومنعش، دون أن تهدر ساعات من يومك في التنظيف والتعقيم والتطهير، إليك 12 نصيحة لن يرغب خبراء التنظيف أن تعرفها ستساعدك على التنظيف في وقت قياسي!
بدلًا من استخدام الصابون والمنظفات التقليدية التي تثير الكثير من الرغوة وتتطلب وقتا لإزالتها، قم باستحدام سائل التنظيف، فهو يثير رغوة أقل ويقوم بنفس المفعول.
المواد الكيميائية التي تصنع منها منظفات الزجاج عادة تترك أثرًا خلفها يجعل الزجاج يبدو وكأن طبقة من الجير قد اعتلته. بدلًا من استخدام المواد الكيميائية يمكنك استخدام القهوة السوداء المخمرة وقطعة قماش مايكروفايبر.
إن لم يكن لديك القهوة السوداء لتنظيف الأسطح الزجاجية، يمكنك استخدام الخل الأبيض في تنظيف وتلميع الزجاج بشكل مستمر.
لوائح التقطيع إحدى أهم القطع التي يجب عليك الحفاظ على نظافتها لصحتك وصحة عائلتك، يمكنك إبقاء لوحة التقطيع نظيفة بفرك مزيج من الليمون والملح الخشن بسطح اللوحة.
أكثر ما يزعجنا أن تخدش إحدى قطع الأثاث الخشبية. يمكنك معالجة ذلك بفرك الخدش بفرك حبة جوز مقسومة، وستجد الخدوش قد اختفت.
عودة مرة أخرى للقهوة السحرية للمعان الزجاج، فإن كنت تريد إبعاد التراب عن الزجاج دون أن يترك القماش قطعا من الوبر على الزجاج يمكنك استخدام فلاتر القهوة لذلك.
الأريكة قد تكون أكثر قطع الأثاث تعرضًا للوسخ، باعتبارها إحدى أكثر القطع استخداما. عليك تنظيف الأريكة مرة على الأقل أسبوعيًا للحفاظ عليها نظيفة وإطالة عمرها.
الألواح الخشبية من أكثر الأشكال استخداما في الديكور، والتي ينصح بها الخبراء، ولكن مع الوقت تبلى لعدم الاعتناء بها وتنظيفها بمواد لا تناسبها. يمكنك تنظيف ألواح الخشب باستخدام منظفات وزيوت خاصة بالأخشاب.
صباح كل يوم تستيقظ متعجلًا وتلقي ملابسك وتدب الفوضى في دولاب ملابسك ومع الوقت يتحول إلى كومة كبيرة من الملابس تتوه بداخلها لتجد ما تريد. نظم دولابك بشكل منتظم، وتخلص من القطع البالية والأحذية القديمة حتى لا تُحدث رائحة غير مرغوب بها.
البلاور
بعض الأماكن يصعب تنظيفها بالوسائل التقليدية لصعوبة الوصول إلى جميع منحنياتها. يمكنك استخدام
البلاور الذي يدفع الهواء المضغوط للتخلص من الأتربة وإبقاء منزلك نظيفا.
الشرفة أكثر أجزاء المنزل تعرضا للأتربة، وبالتالي فهي تتطلب منك اعتناء خاص حتى إن كنت لا تستخدمها. حافظ على الشرفة نظيفة بتنظيفها مرة إسبوعيًا.
روائح المطبخ دائما ما تطاردنا في باقي أنحاء المنزل، ولا تتمكن المعطرات من التغلب عليها. يمكنك التخلص من روائح المطبخ الكريهة بوضع زجاجة مفتوحة تحتوي على الصودا ثنائية الكربوهيدرات.
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