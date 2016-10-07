12 خدعة عبقرية لمنزل نظيف

التنظيف.. تلك اللعنة المنزلية التي علينا جميعا أن نقوم بها سواء شئنا أم أبينا، هناك البعض يستمتعون بتنظيف منازلهم، وهذا شيء رائع في حد ذاته، ولكن إن لم تكن أحد أولئك سعداء الحظ فستشعر أن يوم التنظيف هو عقابك الذي لا ينتهي.

إن كنت تريد الاسترخاء والاستمتاع بمنزل نظيف ومريح ومنعش، دون أن تهدر ساعات من يومك في التنظيف والتعقيم والتطهير، إليك 12 نصيحة لن يرغب خبراء التنظيف أن تعرفها ستساعدك على التنظيف في وقت قياسي!