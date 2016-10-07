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12 خدعة عبقرية لمنزل نظيف

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
Harbour Green, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited حمام
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التنظيف.. تلك اللعنة المنزلية التي علينا جميعا أن نقوم بها سواء شئنا أم أبينا، هناك البعض يستمتعون بتنظيف منازلهم، وهذا شيء رائع في حد ذاته، ولكن إن لم تكن أحد أولئك سعداء الحظ فستشعر أن يوم التنظيف هو عقابك الذي لا ينتهي.

إن كنت تريد الاسترخاء والاستمتاع بمنزل نظيف ومريح ومنعش، دون أن تهدر ساعات من يومك في التنظيف والتعقيم والتطهير، إليك 12 نصيحة لن يرغب خبراء التنظيف أن تعرفها ستساعدك على التنظيف في وقت قياسي!

1- وداعا للصابون

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign حمام
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

بدلًا من استخدام الصابون والمنظفات التقليدية التي تثير الكثير من الرغوة وتتطلب وقتا لإزالتها، قم باستحدام سائل التنظيف، فهو يثير رغوة أقل ويقوم بنفس المفعول.

2- لا داعي لمنظف الزجاج

Harbour Green, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited حمام
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

المواد الكيميائية التي تصنع منها منظفات الزجاج عادة تترك أثرًا خلفها يجعل الزجاج يبدو وكأن طبقة من الجير قد اعتلته. بدلًا من استخدام المواد الكيميائية يمكنك استخدام القهوة السوداء المخمرة وقطعة قماش مايكروفايبر.

3- حل آخر للزجاج

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects غرفة المعيشة
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

إن لم يكن لديك القهوة السوداء لتنظيف الأسطح الزجاجية، يمكنك استخدام الخل الأبيض في تنظيف وتلميع الزجاج بشكل مستمر.

4- لنظافة لوائح التقطيع

Cutting board CUT e15 مطبخ
e15

Cutting board CUT

e15
e15
e15

لوائح التقطيع إحدى أهم القطع التي يجب عليك الحفاظ على نظافتها لصحتك وصحة عائلتك، يمكنك إبقاء لوحة التقطيع نظيفة بفرك مزيج من الليمون والملح الخشن بسطح اللوحة.

5- لعلاج خدوش الأخشاب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أكثر ما يزعجنا أن تخدش إحدى قطع الأثاث الخشبية. يمكنك معالجة ذلك بفرك الخدش بفرك حبة جوز مقسومة، وستجد الخدوش قد اختفت.

6- لإبعاد الغبار عن الزجاج

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects غرفة المعيشة
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

عودة مرة أخرى للقهوة السحرية للمعان الزجاج، فإن كنت تريد إبعاد التراب عن الزجاج دون أن يترك القماش قطعا من الوبر على الزجاج يمكنك استخدام فلاتر القهوة لذلك.

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7- نظف الأريكة باستمرار

Discovery Bay Flat, HK, atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g. atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g. غرفة المعيشة
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.

atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.

الأريكة قد تكون أكثر قطع الأثاث تعرضًا للوسخ، باعتبارها إحدى أكثر القطع استخداما. عليك تنظيف الأريكة مرة على الأقل أسبوعيًا للحفاظ عليها نظيفة وإطالة عمرها.

8- حافظ على الألواح الخشبية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الألواح الخشبية من أكثر الأشكال استخداما في الديكور، والتي ينصح بها الخبراء، ولكن مع الوقت تبلى لعدم الاعتناء بها وتنظيفها بمواد لا تناسبها. يمكنك تنظيف ألواح الخشب باستخدام منظفات وزيوت خاصة بالأخشاب.

9- ترتيب خزانة الملابس

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

صباح كل يوم تستيقظ متعجلًا وتلقي ملابسك وتدب الفوضى في دولاب ملابسك ومع الوقت يتحول إلى كومة كبيرة من الملابس تتوه بداخلها لتجد ما تريد. نظم دولابك بشكل منتظم، وتخلص من القطع البالية والأحذية القديمة حتى لا تُحدث رائحة غير مرغوب بها.

10- استخدام البلاور

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

بعض الأماكن يصعب تنظيفها بالوسائل التقليدية لصعوبة الوصول إلى جميع منحنياتها. يمكنك استخدام البلاور الذي يدفع الهواء المضغوط للتخلص من الأتربة وإبقاء منزلك نظيفا.

11- نظف شرفتك

Balcon Terraza Moderno, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines بلكونة أو شرفة
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

الشرفة أكثر أجزاء المنزل تعرضا للأتربة، وبالتالي فهي تتطلب منك اعتناء خاص حتى إن كنت لا تستخدمها. حافظ على الشرفة نظيفة بتنظيفها مرة إسبوعيًا.

12- تخلص من روائح المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

روائح المطبخ دائما ما تطاردنا في باقي أنحاء المنزل، ولا تتمكن المعطرات من التغلب عليها. يمكنك التخلص من روائح المطبخ الكريهة بوضع زجاجة مفتوحة تحتوي على الصودا ثنائية الكربوهيدرات.

يمكنك أن تقرأ أيضا: كيف تجعل رائحة المنزل جميلة

قبل وبعد : بأقل تكلفة.. شقة تتألق بعد التجديد
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