10 أفكار لإضاءة مميزة في مطبخك

اللون الأبيض هو لون مفضل في المطابخ عند كثير من الناس حيث أنه يعكس إحساسًا بالنظافة والترتيب. هذا اللون أيضًا يضفي وسعًا غير عاديًا على أي مساحة يستخدم فيها، كذلك الإضاءة! إذا كانت الإضاءة عالية ومريحة أضافت اتساعًا كما في هذه الصورة. مصابيح كبيرة متدلية من السقف باللون الأبيض تتجانس تمامًا مع تصميم المطبخ العصري. ولكن ننصحكم دائمًا عند اختيار اللون الأبيض أن تختاروا مواد سهلة التنظيف حتى تحافظوا على بياضه الناصع فترة طويلة.