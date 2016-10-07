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10 أفكار لإضاءة مميزة في مطبخك

ريم عوض ريم عوض
COCINA XUNI, Eos México Eos México مطبخ
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المطبخ مكان حيوي لا يستخدم فقط للطبيخ ولكن يمكن أن يكون مساحة لمختلف الأنشطة خاصة إذا كانت مساحته كبيرة. هو أيضًا مكان التقاء الأسرة للحديث عن يومهم عند إحضار شراب سريع أو تناول وجبة سريعة على البار قبل النزول للعمل. وبسبب حيوية هذا المكان فيجب أن تكون الإضاءة مناسبة لمختلف الاستخدامات. إليكم 10 أفكار لإضاءة المطبخ.

1- المطبخ الأبيض

COZINHAS, RAIZ QUADRADA RAIZ QUADRADA مطبخرفوف وأدراج
RAIZ QUADRADA

RAIZ QUADRADA
RAIZ QUADRADA
RAIZ QUADRADA

اللون الأبيض هو لون مفضل في المطابخ عند كثير من الناس حيث أنه يعكس إحساسًا بالنظافة والترتيب. هذا اللون أيضًا يضفي وسعًا غير عاديًا على أي مساحة يستخدم فيها، كذلك الإضاءة! إذا كانت الإضاءة عالية ومريحة أضافت اتساعًا كما في هذه الصورة. مصابيح كبيرة متدلية من السقف باللون الأبيض تتجانس تمامًا مع تصميم المطبخ العصري. ولكن ننصحكم دائمًا عند اختيار اللون الأبيض أن تختاروا مواد سهلة التنظيف حتى تحافظوا على بياضه الناصع فترة طويلة.

2- مساحة متكاملة

COCINA XUNI, Eos México Eos México مطبخ
Eos México

Eos México
Eos México
Eos México

تكامل غرفة السفرة مع المطبخ يمكنه أن يحدث عند توحيد المساحتين بلمسة بسيطة من الإضاءة، كاختيار نجفة كبيرة في المنتصف بين المساحتين أو تعليق نجفتين متشابهتين فوق كل منهما لمنظر متناسق. يمكن أيضًا التحكم في الإضاءة لتكون هادئة عند تناول الطعام وقوية بيضاء عند الطبيخ لرؤية أفضل. في هذا التصميم تجد المصابيح باللون الأبيض لتتباين مع السفرة القاتمة بأناقة رائعة!

3- إضاءة سفلية

Northumberland Avenue Haus12 Interiors مطبخ
Haus12 Interiors

Northumberland Avenue

Haus12 Interiors
Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

أسطح العمل في المطبخ والحوض هما أهم مناطق المطبخ، تثبيت إضاءات LED أسفل الخزانات وفوقها مباشرة هي فكرة عصرية وأنيقة جدًا وتغير كثيرًا من شكل المطبخ مع إضافة إضاءة عالية للمكان تمكنك من العمل في المطبخ بتركيز دون وجود ظل لك فوق ما تعمل بسبب المصباح المعلق في السقف.

4- إضاءة داخلية

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Red
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

إذا كان لديك خزانات ذات واجهات زجاجية فهذه فكرة رائعة لك! إضافة إضاءة للخزانات يشارك في أناقة ديكور مطبخك ويمكنك استخدامه لترتيب الأدوات بطريقة معينة حتى يكون مطبخك جميلًا حقًا.

5- الإضاءة الهندسية

Santa María Dos, Taller Habitat Arquitectos Taller Habitat Arquitectos مطبخ
Taller Habitat Arquitectos

Taller Habitat Arquitectos
Taller Habitat Arquitectos
Taller Habitat Arquitectos

بتطبيق الإضاءة الهندسية مثل التي في الصورة سيكون لديك مطبخ أنيق مع الحفاظ على أهمية وضوح الرؤية. في هذا التصميم، يعمل الحائط الطوبي كخلفية للإضاءة الموضوعة بشكل مرتب ومحسوب لتخرج بهذا الشكل.

6- مصدر إضاءة طبيعي

Rejuvenation Project, Los Angeles CA 2014, Erika Winters® Design Erika Winters® Design مطبخ
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

من المهم وجود مصدر إضاءة طبيعي في المطبخ، قم بفتح نوافذ عديدة إذا كانت المساحة تسمح بذلك ولا تضع ستائرعليها. دع الإضاءة تنير المكان بأكمله وتنعكس على الأجهزة لرؤية أكثر وضوحًا وراحة لك!

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7- إضاءة أسفل الخزانات

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

في بعض الأحيان يساهم تعليق نجف في السقف في الإحساس بضيق المساحة لهذا إذا كان مطبخك صغيرًا فننصحك بتلك الفكرة التي تقدم لك إضاءة عالية وواضحة فوق جميع الأسطح مباشرة وليست في منتصف السقف بدون الأخذ من المساحة على الإطلاق.

8- التركيز على شيء بالإضاءة

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

الإضاءة لا تستخدم فقط لجعل الرؤية أوضح بالنسبة لك عند العمل على شيء ولكن يمكن أيضًا أن تستخدمها في التركيز على شيء معلق على الحائط أو قطعة فنية ما كذلك المثال في الصورة. لوحة معلقة عل جدار فاتح اللون وتم التركيز عليها ببعض المصابيح المثبتة في السقف.

9- إضاءة طبيعية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كما ترون المطبخ به كثير من النوافذ في السقف التي تنيره بشكل طبيعي، هذا بجانب النجف الكبير فوق سطح المطبخ الذي يضيء مكان العمل بشكل جيد.

10- كشافات معلقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

فكرة جديدة في المطابخ حيث تعليق كشافات في السقف في أثر من مكان بطريقة مدروسة ومربتة لتوفير إضاءة كاملة لكل ركن في المطبخ دون الحاجة لنجف ضخم.

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