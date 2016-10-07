10 أفكار لإضاءة مميزة في مطبخك

المطبخ مكان حيوي لا يستخدم فقط للطبيخ ولكن يمكن أن يكون مساحة لمختلف الأنشطة خاصة إذا كانت مساحته كبيرة. هو أيضًا مكان التقاء الأسرة للحديث عن يومهم عند إحضار شراب سريع أو تناول وجبة سريعة على البار قبل النزول للعمل. وبسبب حيوية هذا المكان فيجب أن تكون الإضاءة مناسبة لمختلف الاستخدامات. إليكم 10 أفكار لإضاءة المطبخ.
اللون الأبيض هو لون مفضل في المطابخ عند كثير من الناس حيث أنه يعكس إحساسًا بالنظافة والترتيب. هذا اللون أيضًا يضفي وسعًا غير عاديًا على أي مساحة يستخدم فيها، كذلك الإضاءة! إذا كانت الإضاءة عالية ومريحة أضافت اتساعًا كما في هذه الصورة. مصابيح كبيرة متدلية من السقف باللون الأبيض تتجانس تمامًا مع تصميم المطبخ العصري. ولكن ننصحكم دائمًا عند اختيار اللون الأبيض أن تختاروا مواد سهلة التنظيف حتى تحافظوا على بياضه الناصع فترة طويلة.
تكامل غرفة السفرة مع المطبخ يمكنه أن يحدث عند توحيد المساحتين بلمسة بسيطة من الإضاءة، كاختيار نجفة كبيرة في المنتصف بين المساحتين أو تعليق نجفتين متشابهتين فوق كل منهما لمنظر متناسق. يمكن أيضًا التحكم في الإضاءة لتكون هادئة عند تناول الطعام وقوية بيضاء عند الطبيخ لرؤية أفضل. في هذا التصميم تجد المصابيح باللون الأبيض لتتباين مع السفرة القاتمة بأناقة رائعة!
أسطح العمل في المطبخ والحوض هما أهم مناطق المطبخ، تثبيت إضاءات LED أسفل الخزانات وفوقها مباشرة هي فكرة عصرية وأنيقة جدًا وتغير كثيرًا من شكل المطبخ مع إضافة إضاءة عالية للمكان تمكنك من العمل في المطبخ بتركيز دون وجود ظل لك فوق ما تعمل بسبب المصباح المعلق في السقف.
إذا كان لديك خزانات ذات واجهات زجاجية فهذه فكرة رائعة لك! إضافة إضاءة للخزانات يشارك في أناقة ديكور مطبخك ويمكنك استخدامه لترتيب الأدوات بطريقة معينة حتى يكون مطبخك جميلًا حقًا.
بتطبيق الإضاءة الهندسية مثل التي في الصورة سيكون لديك مطبخ أنيق مع الحفاظ على أهمية وضوح الرؤية. في هذا التصميم، يعمل الحائط الطوبي كخلفية للإضاءة الموضوعة بشكل مرتب ومحسوب لتخرج بهذا الشكل.
من المهم وجود مصدر إضاءة طبيعي في المطبخ، قم بفتح نوافذ عديدة إذا كانت المساحة تسمح بذلك ولا تضع ستائرعليها. دع الإضاءة تنير المكان بأكمله وتنعكس على الأجهزة لرؤية أكثر وضوحًا وراحة لك!
في بعض الأحيان يساهم تعليق نجف في السقف في الإحساس بضيق المساحة لهذا إذا كان مطبخك صغيرًا فننصحك بتلك الفكرة التي تقدم لك إضاءة عالية وواضحة فوق جميع الأسطح مباشرة وليست في منتصف السقف بدون الأخذ من المساحة على الإطلاق.
الإضاءة لا تستخدم فقط لجعل الرؤية أوضح بالنسبة لك عند العمل على شيء ولكن يمكن أيضًا أن تستخدمها في التركيز على شيء معلق على الحائط أو قطعة فنية ما كذلك المثال في الصورة. لوحة معلقة عل جدار فاتح اللون وتم التركيز عليها ببعض المصابيح المثبتة في السقف.
كما ترون المطبخ به كثير من النوافذ في السقف التي تنيره بشكل طبيعي، هذا بجانب النجف الكبير فوق سطح المطبخ الذي يضيء مكان العمل بشكل جيد.