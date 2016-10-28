10 طرق لتجدد حمامك بتكاليف بسيطة

إذا كنت تريد تجديد سيراميك الحمام ولكن ليس ذلك 4ي مقدورك في الوقت الحالي، يمكنك الاكتفاء بلصق الفينيل فوق السيراميك القديم بدون تجهيز أو تكسير، وأصبح الآن لديك أرضية جديدة!

يمكنك تطبيق ذلك على الحوائط أيضًا.