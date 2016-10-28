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10 طرق لتجدد حمامك بتكاليف بسيطة

ريم عوض ريم عوض
Aranżacje z ręcznie formowanymi umywalkami, Florisa Florisa حماممغاسل سيراميك Turquoise
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مع مرور الوقت وبسبب العوامل البيئية في وبالذات في الحمامات زيادة الرطوبة والبخار، تحتاج كل فترة لتجديد حمامك. ولكن ماذا لو كانت ميزانيتك لا تسمح بتجديد شامل للحمام؟ لأننا نهتم بذلك، جمعنا لكم بعض الأفكار غير المكلفة بالمرة والتي ستعيد الحمام للحياة بأقل الميزانيات ومجهود لا يذكر! إليكم بعض الأفكار التي من شأنها منحك شعورًا ببعض التغيير.

1- تعليق بعض الديكورات

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

إذا كانت حوائط حمامك تحتاج للتجديد فربما بعض اللمسات بدون طلاء ستفي بالغرض، كمثلا وضع بعض الصور بإطارات مميزة لتغطيته ولا تنس أن تختار ألوان الصور والإطارات لتناسب لون سيراميك الحمام. 

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2- مرآة جديدة

“Un chalet en el cielo de Madrid”, ImagenSubliminal ImagenSubliminal حمام
ImagenSubliminal

ImagenSubliminal
ImagenSubliminal
ImagenSubliminal

هذا تغيير بسيط جدا ولكن يمكنه أن يغير شكل الحمام بطريقة كبيرة، وكل من سيدخل سيشعر بالفرق.  فمن منا لا ينظر في المرآة عند دخوله للحمام؟ يمكنك تغيير المرآة بالكامل بالتصميم والشكل الذي تختاره أو تقوم بتغيير إطارها فقط. ولا تنس أن المرايا من أهم أدوارها إضافة اتساع لأي مكان توضع فيه مثل السحر!

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3- قم بطلاء حائط واحد

APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista حمام
Marta Sellarès – Interiorista

Marta Sellarès - Interiorista
Marta Sellarès – Interiorista
Marta Sellarès - Interiorista

يمكنك الاكتفاء بطلاء حائط واحد في الحمام بلون يتباين مع اللون الأصلي لباقي الحوائط الذي إذا كان أبيض فبالتأكيد قد قتم لونه، لذلك الطلاء الجديد القاتم سيجعلها تبدو أفتح مما هي عليه. يمكنك إيضًا إضافة بعض اللمسات لحائط واحد كالحائط الصخري

4- حوض جديد

Aranżacje z ręcznie formowanymi umywalkami, Florisa Florisa حماممغاسل سيراميك Turquoise
Florisa

Florisa
Florisa
Florisa

ربما يكون هذا تغيير جذري بعض الشيء ولكن إذا كان بإمكانم تغيير الحوض فافعل ذلك! قم بشراء حوض بتصميم أصيل ويدوي من الجرانيت أو السيراميك الذي سيضفي على حمامك شكل شبابي ولمسة إبداع. عكس الأحواض الستانليس والرخامية، هذه الأحواض لا تصدأ ولا تلتصق بها البقع أو تتأثر بالرطوبة فيكون حمامك دائما نظيف وجميل.

5- إطار جديد للمرآة

Baño de vivienda unifamiliar, Mosa Y Quito Mosa Y Quito حمام
Mosa Y Quito

Mosa Y Quito
Mosa Y Quito
Mosa Y Quito

هذا مثال للتغيير الصغير الذي يحذث فرقًا هائلًا. إضافة إطار جديد لمرآة حمامك كالموزايك مثلا هو اختيار رائع لإضافة تجديدات. 

6- أرضية فينيل

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

إذا كنت تريد تجديد سيراميك الحمام ولكن ليس ذلك 4ي مقدورك في الوقت الحالي، يمكنك الاكتفاء بلصق الفينيل فوق السيراميك القديم بدون تجهيز أو تكسير، وأصبح الآن لديك أرضية جديدة! 

يمكنك تطبيق ذلك على الحوائط أيضًا. 

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7- أضف نباتات

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

 النباتات في الحمام هي خطوة ذكية فيمكنك أيضا استخدامها لإضافة رائحة جميلة  في الحمام بجانب اللون المبهج الذي سيملأ أركانه. 

8- ستارة جديدة للبانيو

Bien commencer la journée !, Salle de Bains Déco.com Salle de Bains Déco.com حمام دوش وأحواض إستحمام بلاستيك White
Salle de Bains Déco.com

Salle de Bains Déco.com
Salle de Bains Déco.com
Salle de Bains Déco.com

 تغيير ستارة البانيو هو اختيار سهل والأقل تكلفة على الإطلاق ولكنه يغير من شكل الحمام تماما. لا تجعل أهميتها منحصرة فقط في منع المياة من الخروج من البانيو ولكن استخدمها لتعكس مزاجك ونمط حمامك. 

9- سجادة جديدة وصادمة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

أضف سجادة جديدة لحمامك بلون فاقع نابض بالحياة لإضفاء بعض التجديد على مطبخك.  ستكون السجادة استثمار جيد خاصة في الشتاء لبعض الدفء داخل الحمام. تأكد أن يكون أسفل السجادة من المطاط لمنع الانزلاق إذا كانت الأرض مبتلة. 

10- تفاصيل في الديكور

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الشموع ذات الروائح الطيبة، الأحجار والحصى أسفل الحوض كتلك الصورة، كلها تفاصيل صغيرة يمكن إضافتها للحمام لإعادته للحياة وتشعرك بالتجديد بتكلفة قليلة ومجهود أقل. ولا يخفى على أحد جمال استخدام الخشب وسحره الدائم الذي لا تنتهي موضته أبدًا. يمكنك أيضًا وضع بعد السلال المصنوعة يدويا من الخوص لإضافة لمسات أنيقة وبسيطة لحمامك، وربما تغيير أكسسوارات الحمام وشماعات الفوط. 

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