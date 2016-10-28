10 طرق لتجدد حمامك بتكاليف بسيطة

مع مرور الوقت وبسبب العوامل البيئية في وبالذات في الحمامات زيادة الرطوبة والبخار، تحتاج كل فترة لتجديد حمامك. ولكن ماذا لو كانت ميزانيتك لا تسمح بتجديد شامل للحمام؟ لأننا نهتم بذلك، جمعنا لكم بعض الأفكار غير المكلفة بالمرة والتي ستعيد الحمام للحياة بأقل الميزانيات ومجهود لا يذكر! إليكم بعض الأفكار التي من شأنها منحك شعورًا ببعض التغيير.
إذا كانت حوائط حمامك تحتاج للتجديد فربما بعض اللمسات بدون طلاء ستفي بالغرض، كمثلا وضع بعض الصور بإطارات مميزة لتغطيته ولا تنس أن تختار ألوان الصور والإطارات لتناسب لون سيراميك الحمام.
هذا تغيير بسيط جدا ولكن يمكنه أن يغير شكل الحمام بطريقة كبيرة، وكل من سيدخل سيشعر بالفرق. فمن منا لا ينظر في المرآة عند دخوله للحمام؟ يمكنك تغيير المرآة بالكامل بالتصميم والشكل الذي تختاره أو تقوم بتغيير إطارها فقط. ولا تنس أن المرايا من أهم أدوارها إضافة اتساع لأي مكان توضع فيه مثل السحر!
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يمكنك الاكتفاء بطلاء حائط واحد في الحمام بلون يتباين مع اللون الأصلي لباقي الحوائط الذي إذا كان أبيض فبالتأكيد قد قتم لونه، لذلك الطلاء الجديد القاتم سيجعلها تبدو أفتح مما هي عليه. يمكنك إيضًا إضافة بعض اللمسات لحائط واحد كالحائط الصخري
ربما يكون هذا تغيير جذري بعض الشيء ولكن إذا كان بإمكانم تغيير الحوض فافعل ذلك! قم بشراء حوض بتصميم أصيل ويدوي من الجرانيت أو السيراميك الذي سيضفي على حمامك شكل شبابي ولمسة إبداع. عكس الأحواض الستانليس والرخامية، هذه الأحواض لا تصدأ ولا تلتصق بها البقع أو تتأثر بالرطوبة فيكون حمامك دائما نظيف وجميل.
هذا مثال للتغيير الصغير الذي يحذث فرقًا هائلًا. إضافة إطار جديد لمرآة حمامك كالموزايك مثلا هو اختيار رائع لإضافة تجديدات.
إذا كنت تريد تجديد سيراميك الحمام ولكن ليس ذلك 4ي مقدورك في الوقت الحالي، يمكنك الاكتفاء بلصق الفينيل فوق السيراميك القديم بدون تجهيز أو تكسير، وأصبح الآن لديك أرضية جديدة!
يمكنك تطبيق ذلك على الحوائط أيضًا.
النباتات في الحمام هي خطوة ذكية فيمكنك أيضا استخدامها لإضافة رائحة جميلة في الحمام بجانب اللون المبهج الذي سيملأ أركانه.
تغيير ستارة البانيو هو اختيار سهل والأقل تكلفة على الإطلاق ولكنه يغير من شكل الحمام تماما. لا تجعل أهميتها منحصرة فقط في منع المياة من الخروج من البانيو ولكن استخدمها لتعكس مزاجك ونمط حمامك.
أضف سجادة جديدة لحمامك بلون فاقع نابض بالحياة لإضفاء بعض التجديد على مطبخك. ستكون السجادة استثمار جيد خاصة في الشتاء لبعض الدفء داخل الحمام. تأكد أن يكون أسفل السجادة من المطاط لمنع الانزلاق إذا كانت الأرض مبتلة.
الشموع ذات الروائح الطيبة، الأحجار والحصى أسفل الحوض كتلك الصورة، كلها تفاصيل صغيرة يمكن إضافتها للحمام لإعادته للحياة وتشعرك بالتجديد بتكلفة قليلة ومجهود أقل. ولا يخفى على أحد جمال استخدام الخشب وسحره الدائم الذي لا تنتهي موضته أبدًا. يمكنك أيضًا وضع بعد السلال المصنوعة يدويا من الخوص لإضافة لمسات أنيقة وبسيطة لحمامك، وربما تغيير أكسسوارات الحمام وشماعات الفوط.