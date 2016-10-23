5 حمامات بين الحداثة والكلاسيكية

من منا لا يريد أن يعيش حياة الملوك في منزله، حسنًا إذا كنت من هؤلاء الذين يريديون حياة الملوك في منازلهم فهذا الموضوع كُتب لمساعدتك جمعنا لك فيه 5 تصميمات لحمامات تركية ملوكية، صُممت بعناية ودقة لتظهر بمظهرها الأخاذ والأنيق كما سنرى في الصور نتركك للاستمتاع بالصور .
الأسود ملك الألوان بالطبع وعندما يجتمع مع الذهبي يصبح ملك الألوان والفخامة، انعكاس الإضاءة الساقطة على الجدران أعطى إيحاء بأن الجدران تتدرج في الألوان من أعلى إلى أسفل لكن في الحقيقة الجدران موحدة اللون، الحوض ذو اللون العاجي ملائم جدًا مع الذهبي المستخدم في المرآة وباقي ديكور غرفة الحمام .
الجدار بين الحوض وغرفة الاستحمام نُفذ ببراعة ودقة بالغة وكأنه لوح من الذهب الأبيض نقشت عليه نقوش من التراث التركي ليقدم لأحد ملوك اليونان، واللون الذهبي اللامع يجعلك تعتقد أن كل هذه الأشياء صنعت من الذهب الخالص حقًا، البيج الفاتح حافظ على كلاسيكية هذا الحمام ومناسب جدًا للون الذهبي الذي اعتمد ديكور الحمام عليه، كما يعتبر مؤشر لنظافة الحمام، غرفة الاستحمام البيضاء نظيفة جدًا كما أنها عصرية جدًا وعملية .
مظاهر ملوكية تتجسد في هذا التصميم، وحدات الإضاءة المذهبة، اللون البيج في الجدران والخزانة ملائم جدًا للون الذهبي في المرآة والصنابير وووحدات الإضاءة، الأرضية بلون البيج الداكن حتى تبقى نظبفة أكبر فترة ممكنة، الزخارف على أحدى الجدران هادئة جدًا وبعيدة عن المغالاة، الخزانة تحتوي على حوضين بحيث تتيح الفرصة أكبر لاستخدام أفراد الأسرة في نفس الوقت .
دعنا نخبرك عن تفاصيل هذا الحمام الأنيق جدًا، حمام تركي لعشاق الرومانسية والأناقة، حمام على الطراز الحديث للمساحات المتوسطة مليء بالدفء والأناقة، اعتمد على الألوان الداكنة لتعكس أناقته حتى الخشب المستخدم به من اللون الداكن، الحوض الرخامي الأسود متناغم مع الحواف الذهبية للمرأة وحدات الإضاءة على شكل أباجورة أمر غير مألوف جعل هذا التصميم مميز وعصري، هناك نوع من التباين بين الأرضية وباقي ديكور الحمام حيث اعتمد الخبراء على الأرضية ذات اللون العاجي وعكست نظافة الحمام .
حمام تركي على الطراز الكلاسيكي على الرغم من بساطته إلا أنه محتفظ بمظاهر ملوكية، البانيو الرخامي المستدير مناسب جدًا للاسترخاء فيه بعد عناء يوم عمل شاق، جزء من الجدار الأمامي للبانيو مزخرف بنقوش عثمانية وكأنه ركن في قصر أثري، وساعدت مساحة الحمام الواسعة على الجمع بين غرفة الاستحمام والبانيو معًا .
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