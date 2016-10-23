5 حمامات بين الحداثة والكلاسيكية

الجدار بين الحوض وغرفة الاستحمام نُفذ ببراعة ودقة بالغة وكأنه لوح من الذهب الأبيض نقشت عليه نقوش من التراث التركي ليقدم لأحد ملوك اليونان، واللون الذهبي اللامع يجعلك تعتقد أن كل هذه الأشياء صنعت من الذهب الخالص حقًا، البيج الفاتح حافظ على كلاسيكية هذا الحمام ومناسب جدًا للون الذهبي الذي اعتمد ديكور الحمام عليه، كما يعتبر مؤشر لنظافة الحمام، غرفة الاستحمام البيضاء نظيفة جدًا كما أنها عصرية جدًا وعملية .