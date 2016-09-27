7 عادات تجعل المنزل نظيف دائماً

المحافظة علي نظافة ونظام البيت هي ضرورة لاغني عنها، فالبيت النظيف يزداد روعة حتي وإن لم يكن ديكوره علي آخر صيحة كما أنه يحافظ علي الصحة النفسية والجسدية التي تتأثر سلبياً بالعيش في بيئة متسخة غير منظمة. قد يسهل القول بكل هذه الحقائق المعروفة ولكن في واقع الأمر نحن أيضاً نعرف أننا لن يتوفر لنا دائماً الصبر والوقت للحفاظ علي هذا النظام. ولذلك فإننا اليوم نقدم بعض الطقوس الروتينية التي تمنع تراكم الفوضي وتقلل من أعمال التنظيف، كل ما تحتاجه هو من 5 إلي 10 دقائق يومياً لتحسين مظهر بيتك وجودة حياتك.