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7 عادات تجعل المنزل نظيف دائماً

جحا جحا
Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
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المحافظة علي نظافة ونظام البيت هي ضرورة لاغني عنها، فالبيت النظيف يزداد روعة حتي وإن لم يكن ديكوره علي آخر صيحة كما أنه يحافظ علي الصحة النفسية والجسدية التي تتأثر سلبياً بالعيش في بيئة متسخة غير منظمة. قد يسهل القول بكل هذه الحقائق المعروفة ولكن في واقع الأمر نحن أيضاً نعرف أننا لن يتوفر لنا دائماً الصبر والوقت للحفاظ علي هذا النظام.  ولذلك فإننا اليوم نقدم بعض الطقوس الروتينية التي تمنع تراكم الفوضي وتقلل من أعمال التنظيف، كل ما تحتاجه هو من 5 إلي 10 دقائق يومياً لتحسين مظهر بيتك وجودة حياتك.

​1.لتجنب تراكم الأغراض

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

الجرائد التي نشتريها كل يوم، الكتب التي نقرأها، أسلاك الكمبيوتر وريموت التلفاز كلها ضمن أغراض عديدة نستخدمها بشكل يومي فتتكدس في الغرفة وبالأخص علي الطاولة لتشكل الجزء الأكبر من الفوضي. لتجنب هذا المنظر يمكنك اللجوء إلي شراء سلة جميلة أو صندوق مزين لتجمع فيه الأغراض المتسببة في الفوضي.

​2.لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

إعطي لغرفة المعيشة بعض الوقت قبل النوم، لتجنب الإزعاج التي تتسبب فيه الأغراض المختلفة والتي تعترض الحركة، كتنظيم الأشياء التي تملاْ سطح المكتب أو المائدة، طي الأغطية المستخدمة وإعادة الوسادات إلي مكانها. كلها أشياء صغيرة، ولكن ترتيبها كلها مع بعضها تصنع الفارق، لتستيقظ علي غرفة جميلة ومنظمة.

​3.تنظيف يومي للحمام

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

يشكل تنظيف الحمام عبئأ ثقيلاً وعمل ممل لدى البعض، ولكن إذا ما قمت بتنظيفه بشكل متكرر، فعندما تستغل وقت الدوش في تنظيف الحائط أو غسل الحوض عند غسيلك لأسنانك، فسيجعل هذا مهمتك أسهل بكثير في كل مرة. إحرص علي توافر ورق التواليت وأيضاً المناشف في الحمام.

​4.رتب سريرك مع تهوية الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ترتيب السرير هو عملية بسيطة ولكن لا يقوم بها الكثيرون، فالأغلبية العظمي تستيقظ مسرعة لمغادرة المنزل للحاق بأعمالها. ما لا يدركه الكثيرون هو أن السرير المهمل يعكر صفو أجواء الغرفة ويبعث الطاقة السلبية في غرفة يفترض أن تكون الأكثر راحة. يفترض أيضاً أن يتم تهوية الغرفة جيداً فتأكد من فتح النوافذ من حين لأخر.

​5.لا تترك الصحون تتراكم

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عليك أن تتجنب تراكم الصحون المتسخة في حوض المطبخ بأي ثمن، فإذا لم يكن لديك الكثير من الوقت فبإمكانك أن تنقعهم في الصابون لبعض الوقت قبل غسلهم بحيث يسهل تنظيفهم دون عناء أو أن تضعهم في غسالة الأطباق. إن تركك للصحون دون غسلها يؤدي إلي جفاف بقايا الطعام مما يصعب عليك إزالتها فيما بعد، بالإضافة إلي منظر الفوضي والرائحة الكريهة المنبعثة منها بمرور الوقت.

​6.ضع سلة للغسيل في الغرفة

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ غرفة الملابس
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

إحرص علي وضع سلة للملابس المتسخة في مكان محدد في الغرفة، فبهذا لن تلقي الملابس علي كرسي، ركن ما أو منتصف الأرض في الحمام. بوجود سلة يمكنك فصل كل ما يحتاج الغسيل عن باقي أغراضك لتتجنب تخزين الملابس المتسخة في دولابك عن طريق الخطأ، كما تساعدك علي الحفاظ علي نظام الغرفة وتسهل عليك عملية نقل الملابس إلي الغسالة.

7.قسم تنظيف البيت على أكثر من يوم

R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık غرفة الملابس
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

يقوم أغلب الناس بتخصيص يوم واحد في الأسبوع لتنظيف البيت، ولتيسير هذه المهمة يمكنك تقسيم مناطق البيت إلي جزئين بحيث تقوم بتنظيف كل جزء في يوم علي حدة، فعلي سبيل المثال يمكنك تخصيص يوم لتنظيف المناطق الإجتماعية كغرفة المعيشة ويوم آخر للمناطق الخاصة كغرفة النوم. إذا ما تمكنت من إقتطاع القليل من الوقت علي مدار الأسبوع للعناية بنظافة البيت فسيرفع هذا عنك الكثير من عناء يوم التنظيف الأسبوعي.

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