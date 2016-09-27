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10 مسابح اقتصادية تتناسب مع أي مساحة فناء صغيرة

جحا جحا
Piscina Arena, UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras مسبح
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منطقة حمام السباحة داخل المنزل من المناظق الهامة جداً والتى نفضلها لأنها تعطى شعوراً بالراحة والاسترخاء، وتستطيع الهروب بعد عناء يوم طويل لتجلس عند حمام السباحة وتاخذ قسطاً وفيراً ولحظات لا تعوض من الأستجمام والراحة، خاصةً اذا كنت تمتلك منزلاً بمساحة كبيرة وحديقة مميزة فمن أنسب الأفكار لتشعر بالترفيه هو تصميم حمام سباحة بمنزلك، لذلك إليك في هذا المقال 10 أفكار لحمامات سباحة جميلة وأقتصادية ستلهمك بتصميم حمام سباحة الخاص بك داخل منزلك.

حمام للأستجمام

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أول الأفكار المبدعة لتصميم حمام سباحة أنيق ومختلف، هو حمام سباحة مناسب جداً لحديقة المنزل الصغيرة، فأذا كنت تمتلك حديقة لمنزلك بمساحة صغيرة يعتبر هذا التصميم من أفضل التصاميم التى يمكنك تنفيذها لحمام السباحة الخاص بك، حمام سباحة دائري ذو قاعدة أنيقة استطاعت تحويل الحديقة الصغيرة المليئة بالأشجار والنباتات إلى منتجع صغير تقضي فيه لحظات من الأستجمام والأسترخاء بداخله.

بسيط واقتصادى

Piscina Arena, UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras مسبح
UNIC POOLS® &gt; Piscinas Ligeras

UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras
UNIC POOLS® &gt; Piscinas Ligeras
UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras

بناء حمام السباحة بطريقة بسيطة لم يكن يوماً بهذة السهولة كتصميم هذا الحمام العبقري، فأنت لست بحاجة إلى الحفر تحت الأرض حتى تستطيع الحصول على حمام سباحة متميز كل ما تحتاج إليه هو بناء بعض القطع الصخرية معاً وسيثبح لديك هذا الحمام البسيط والأقتصادى.

مزيج من الراحة الجمال

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

منطقة حمام السباحة هنا باختصار هى مزيج واضخ بين الراحة والجمال والتصميم المتميز كما نرى، مزج الألوان الفاتحة الهادئه مع الأضاءة جعلت تصميم هذا الحمام مختلف وأنيق إلى حدً كبير.

مساحة صغيرة لحمام سباحة كبير

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مسبح
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

المساحات الصغيرة ليست عائق دائماً فأحياناً يمكنها فعل الكثير والكثير اذا استغلت بطريقة جيدة، فهذا الحمام على سبيل المثال تم استغلال المساحات حوله بطريقة مناسبة جداً ليصبح حمام سباحة كبير في الراحة والأسترخاء بمساحة صغيرة.

المستويات والجمال

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أما هذا التصميم لحمام السباحة فكان اختلافه في جعل المستويات اساس تصميمه، فكما نري تصميم الحمام على مستويات مختلفة من الحجر، الذى حاوطته الطبيعة من حوله واحتوته بداخلها وجعلت تلك المنطقة هى منطقة حقاً للأسترخاء والهروب بعيداً عن أى ضغوطات قد تمر بها.

عميق ودافئ

Pool Área Barrenechea - Santiago, Moya-Arquitectos Moya-Arquitectos مسبح
Moya-Arquitectos

Moya-Arquitectos
Moya-Arquitectos
Moya-Arquitectos

عندما تختلط عناصر الطبيعة معاً فحقاً ستخلق تصميماً مختلف، وهذا ما حدث بالفعل في تصميم هذا الحمام العميق والدافئ، فتم استخدام الخشب في بناء الحمام بالكامل وأضافة تلك العريشة من فوقه الذى أضافت مزيد من الدفئ إلى تصميمه مع الطبيعة المحيطة به .

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حمام مثالى

RESIDENCIA CLUB DE GOLF LA HACIENDA, CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV) CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV) مسبح
CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)

CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)
CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)
CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)

حمام مثالى جداً لمساحات الفناء الصغيرة ومميز جداً، اللعب بالمستويات في تصميم الحمام خلق تأثيراً لطيفاً للتصميم بالكامل وأضاف اختلافاً واضح للتصميم، مع أضافة لمسات بسيطة من النباتات والطبيعة التى حاوطت الحمام بالكامل.

حمام على نمط البحر الأبيض المتوسط

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata مسبح
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

الماء واللون الأزرق يفعل الكثير والكثير بالنفس ويضفى عليها صفاء وراحة، لذلك كان تصميم هذا الحمام من اجمل التصاميم التى يمكنها أضافة راحة وهدوء للنفس المتهالكة من الضغوط وتريد اخروج خارج أطار تلك الضغوطات وقضاء لحظات من الراحة والأستجمام، على الرغم من من مساحة الحمام الصغيرة ألا انه كان مميز جداً ومختلف كما نرى بمثل هذا التصميم على نمط البحر الأبيض المتوسط.

الطبيعة تفعل الكثير

Glass 1701 - Arq. Exterior, Tellini Vontobel Arquitetura Tellini Vontobel Arquitetura بلكونة أو شرفة
Tellini Vontobel Arquitetura

Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura

ليس اللون الأزرق وحده من يستطيع أضافة الصفاء على روحك ولكن الأخضر أيضاً يستطيع فعل المعجزات في التصميم، فهذا الحمام كما نرى تم الأعتماد على اللون الاخضر بالكامل في تصميمه بدايةً من استخدام النباتات وعنصر الخشب بالكامل في التصميم.

كسمكة وسط الماء

Hotel La Purificadora, Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos مسبح
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

واخيراً هذا التصميم المميز الذى ستشعر وانت بداخله انك مثل سمكة في الماء، تصميم حمام السباحة بالكامل من الزجاج الشفاف حقاً هو حمام سباحة عبقري.

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