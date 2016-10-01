6 حلول ديكورية لحمامات صغيرة بدون شبابيك

لعمل تصميم رائع ومبهر بأقل التفاصيل، قم باستخدام خامات لامعة. أمثلة لبعض الخامات اللامعة مثل السيراميك، في الحوض والمرحاض، الرخام والجرانيت هي خامات رائعة إذا كنت تفكر في وضع رخامة، أما المرايات والزجاج فهي أيضاً خامات رائعة ومناسبة للمساحات الصغيرة.

لزيادة عامل الأمان لأفراد الأسرة، إحذر من عمل الأرضية من خامة قد تؤدي إلى الإنزلاق.