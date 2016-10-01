6 حلول ديكورية لحمامات صغيرة بدون شبابيك

الحمام هو من أكثر الغرف المستخدمة في المنزل. و لكن أقل الغرف حظاً من حيث الإهتمام بالديكور والتفاصيل المعمارية، كما هو الحال مع حمام الضيوف والذي غالباً ما يكون صغير ولا يعبر عن حفاوة إستقبالك واستضافك لضيوفك.
في بعض الأحوال يصعب توافر شباك في الحمامات الصغيرة، فلا تجعل ذلك يحبطك، فحتى المساحات الصغيرة يمكنها أن تتحول لحمام أحلامك، عن طريق وضع بعض اللمسات الديكوريه اللازمة والمناسبة لكل مساحة و تصميم.
ولذلك جمعنا لك 6 أفكار لتصميم حمام صغير بدون شبابيك، لتلهمك لتجديد حمامك.
لعمل تصميم رائع ومبهر بأقل التفاصيل، قم باستخدام خامات لامعة. أمثلة لبعض الخامات اللامعة مثل السيراميك، في الحوض والمرحاض، الرخام والجرانيت هي خامات رائعة إذا كنت تفكر في وضع رخامة، أما المرايات والزجاج فهي أيضاً خامات رائعة ومناسبة للمساحات الصغيرة.
لزيادة عامل الأمان لأفراد الأسرة، إحذر من عمل الأرضية من خامة قد تؤدي إلى الإنزلاق.
الإضاءةهي أحد العوامل الرئيسية في الأماكن المغلقة، ففي الغرف الصغيرة يجب أن تسعى لخلق إتساع عن طريق عمل خداع بصري لوضع إضاءة غامرة للفراغ. وحيث أننا لن نستطيع الحصول على إضاءة طبيعية فيفضل عمل إضاءة رأسية وموزعة بحكمة.
يمكنك توزيع الإضاءة حسب الوظيفة لكل منطقة. فإضاءة للحوض، وإضاءة لحوض الإستحمام. فتسليط الضوء على كل مساحة تجعله مكان مناسب للضيوف.
المرايات تساعد في جعل الفراغات الضيقة أكبر كما أنها تزيد من إضاءتها، حيث أنها تضاعف التأثير البصري المراد توصيلة في الفراغ، فتجعل إضاءة المصباح البسيط مضاعفة.
كلما زاد حجم المرآة المستخدمة كلما ظهر هذا التأثير الذي ذكرناه. فأفضل الأوضاع هي استخدام مرآة أوإثنين بعرض حائط واحد. لإضاءة مثالية، قم بوضع مصدر إضاءة فوق أو على جانبى المرآة.
لاستغلال الفراغات الصغيرة لدينا، فأفضل طريقة هي أن نستخدم تصاميم مينمال وبسيطة. مثل التصاميم الخطية والأثاث الطائر، فهي تساعد في استغلال الفراغ بشكل افضل، كما أنه يتميز بأناقته وانساجامه مع كل عناصر الفراغ التي نتمنى إضافتها مثل السلال، الرفوف، الرخامة أو النباتات.
عندما تكون المساحة صغيرة فيجب علينا الحرص على عدم تضيع أي شبر منها. وعلى الرغم من عدم استطاعتنا لإضافة مساحة للفراغ ولكن ما يمكننا عمله هو الحصول على مساحات إضافية من خلال عمل وحدات تخزينية مثل الرفوف أو الخزانات على الأجزاء العالية أو الأماكن غير المستخدمة. استخدام خامات طبيعية مثل الخشب والحجارة يضيف رونق و أناقة للحمام فهي تضيف ملمس وحركة للمساحات الصغيرة.
حيث أن الفراغ في حد ذاته صغير ولكن لدينا الكثير من الفرص لتزين الحمام من خلال الخامات المستخدمة. فاستخدام خامات ذات ملمس، لون، نقشة أو إضاءة معينة تضيف رونق و أناقة للحمام.
حاول استخدام نقشات، خامات ذات ملمس أو إصنع خلط بين الألوان من خلال استخدام لونين أو أكثر من الألوان المبهجة أو عمل تباين بين الألوان الداكنة و الفاتحة، فهذا المزج سوف يعطينا نتيجة رائعة في الشكل و التصميم النهائين للحمام.